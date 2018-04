La canción con la que despedir a Iniesta

Voz 1 00:00 amigos a la política me la trae floja

Voz 2 00:09 en el asunto de la traía al fresco u Kent

Voz 3 00:12 a la pregunta será clara

Voz 1704 00:15 que yo os propongo que de aquí claro es si os parece un reforma mía lo que digan

Voz 4 00:23 ahora

Voz 5 00:42 que Robben que muchas de la mano de presentar una iniciativa para que los diputados apruebe en estas

Voz 3 00:48 nació cortarle la mano los delincuentes claro eso es lo que ustedes va

Voz 6 00:51 acidez aunque así es cien Che Gobieron que las cosas cambiarán

Voz 0889 01:01 gran día para recordar esta frase grande a Toni Martínez Especialistas secundarios

Voz 8 01:07 las José Antonio Páramo borro

Voz 9 01:09 Paul con la mente palangre empezamos ya no se charla mano estoy pocha no imágenes lo estoy viendo

Voz 0230 01:21 viviendo mira si realmente si todo esto claro todo el mundo habla si realmente hay un enfrentamiento entre familias del Partido Popular en Madrid sí lo hay como dicen algunos políticos si como insinúa la protagonista de la peli si esto es así hay una frase de El Padrino que hay que tener en cuenta si la dimisión de Cristina Cifuentes responde a una guerra de familias hay una frase que quizá olvidado decir en algún momento Cristina Cifuentes quizá porque con esta cultura pop que nos invade mucha gente ya sólo conoce la versión de El padrino en cinco segundos de Especialistas secundarios

Voz 1610 01:56 de nuevo la Nico no lleva padrino

Voz 10 01:58 hombre es que vamos a mi hermano mató a mi padre

Voz 9 02:01 es por ello de Nike

Voz 10 02:03 Kaká

Voz 9 02:06 con esta versión muy eficaz pero te piel

Voz 0230 02:10 de su momento muy importante una frase capital que tal vez le hubiera sido de utilidad a Cristina Cifuentes es la que le dice Marlon Brando a sus colegas de Nueva York en El Padrino mi hijo va a volver si algo les sucediera aunque fuera fortuito yo culpa a los presentes

Voz 11 02:26 entre les sobrevivirá SS algún policía le un tiro en la cabeza Jose encarcelaran ya apareciese ahorcado en su celda incluso si fuera fulminado por un rayo ha entonces yo algunos de los aquí presentes

Voz 0230 02:44 hoy de manera fortuita ha caído un rayo sobre Cristina Cifuentes Cristina antes ha presentado su dimisión después de publicarse un vídeo en el que aparece interrogada por el guardia de seguridad de un hipermercado acusada de haber robado dos frascos de crema

Voz 12 02:59 renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0230 03:02 estas imágenes eran del año dos mil once y que yo es es decir alguien ha guardado un vídeo durante siete años para utilizarlo en el momento oportuno el portavoz de la Ejecutiva socialista Óscar Puente ha hablado a Bono ha escrito esta mañana ya ha dicho que son prácticas de una mafia nauseabunda refiriéndose al Partido Popular digamos no no no utilizó eufemismos el líder de Podemos Pablo Iglesias ha coincidido estos son prácticas mafiosas incluso Cristina Cifuentes en su despedida ha dicho que la difusión de este vídeo es el precio que tiene que pagar por haber luchado contra la corrupción

Voz 12 03:47 siente que desde la Comunidad de Madrid haber mantenido una determinada actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio probablemente esto es parte de ese precio que hay que pagar

Voz 0230 03:59 es bastante surrealista que la presidenta del PP de Madrid deje el cargo diciendo esto me pasa por luchar contra la corrupción en mi partido pero lo cierto es que en estos días hemos leído cosas como Cifuentes advierte a Rajoy Cifuentes presiona Rajoy Cifuentes denuncia la regularidad es de la época de Esperanza Aguirre Cifuentes envía la Fiscalía irregularidades de la época de Esperanza Aguirre en Madrid la oposición cuestiona Cristina Cifuentes que hoy ha presentado ante la Fiscalía las irregularidades detectadas en la llamada Ciudad de la Justicia uno de los proyectos estrella de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno de la Comunidad en este clima parece un vídeo de un suceso del año dos mil once en el que Cifuentes parece que había robado dos cremas en un supermercado

Voz 1284 04:41 entonces bastante claro y Cifuentes dice esto me pasa por luchar contra la corrupción

Voz 0230 04:50 ella lleva desde los dieciséis años en el PP de ellas pero es un poco sobrecogedor fin es como elegir otra palabra es un poco desconcertante ver qué imagen tiene Cifuentes del partido que ella preside

Voz 3 05:05 bueno vamos a llevarnos bien porque si no paga pero

Voz 0230 05:09 parece que esta frase no se dijo a tiempo luego escucharemos algunas cosas interesantes entre otras presidente del Gobierno le parece bien la dimisión y espera que estas cosas no vuelvan a pensar no vuelvan a pasar no ha especificado qué cosas

Voz 9 05:21 ya Albert Rivera

Voz 1284 05:24 cosquillas pero esto lo contaremos después vamos por orden vamos por orden del otro

Voz 15 05:33 claro

Voz 16 05:35 Arenas de twiterías

Voz 1610 05:39 yo que me pues el tema

Voz 16 05:41 día en Twitter ha sido el caso de Cifuentes robando

Voz 1610 05:43 además vamos con un par de muestras en la primera de nadie Darío mareas

Voz 3 05:48 Cifuentes sale en la nueva de Ocean's Eleven

Voz 1610 05:51 hombre insulso aporta a un contexto histórico al caso Cifuentes

Voz 3 05:54 no sé de qué os sorprendéis Al Capone después de todo lo que hizo tuvo que aplicar porque le pillaron la Playstation pirateada

Voz 1610 06:02 lo que admite echó mano es más común de lo que pensáis eh

Voz 3 06:04 he aprendido más ortografía por miedo a quedar mal en Twitter que leyendo

Voz 1610 06:09 suerte que gente como Winters que nos abre los ojos

Voz 3 06:11 a las evidencias cuanto fósiles de dinosaurios tendremos que desenterrar para darnos cuenta de que vivían bajo tierra

Voz 1610 06:19 y acabamos las teorías eso sí pidiendo perdón de antemano para luego no diga nada grave para el Twitter Demi cuenta bien

Voz 3 06:25 doctor quiere aumentar el pecho muy bien señora ahí su marido la apoya no no pero sólo yo el pecho

Voz 17 06:33 claro

Voz 18 06:35 por qué bonito

Voz 1704 07:00 los voy dejándola con una baraja no os ha a Qatar

Voz 0889 07:09 venga vamos a pasar lista

Voz 1704 07:11 hoy es el Día Internacional de la concienciación sobre el ruido El mundo no sé si girará más pero podría estarse un pelín más callado es un día que pretende luchar contra la contaminación acústica el mundo está muy contaminado acústicamente mucho además y cuando habla Loquillo más eh por eso hoy os traigo cinco cosas que no sabía es del Día Internacional contra el Ruido hoy el equipo de todo por la radio no grita los números de cinco alumnos sino que los lo susurra pero vamos entrando por él hoy al rojo vivo Marhuenda se acaba en todo pero con gestos vamos al número las manifestaciones de concienciación contra el ruido acaban todas en cacerolada vamos al número en una ciudad estando en silencio los seres humanos ya hay sesenta y cinco decibelios de media osea que es posible que alguien diga No te calles coño que me quedo sordo

Voz 9 07:59 vamos con el número el umbral del dolor del ruido

Voz 1704 08:03 cuando te empiezan a doler los oídos está en ciento veinte decibelios o en Bustamante y el número uno de las cinco cosas que no sabía es delito Internacional contra el Ruido es el día Internacional para la concienciación sobre la contaminación acústica se celebra desde mil novecientos noventa y seis Es tarde no parece tarde seguro que es coincidencia es seguro pero justo ese año salió el disco en solitario de Nacho Cano

Voz 20 08:31 indica

Voz 3 08:53 me quedan

Voz 0230 08:59 venga lo primero lo prometido es deuda Albert Rivera le hacen cosquillas los micrófonos os lo cuento estaban asediando lee los periodistas una nube de micrófonos y escuchamos al líder de Ciudadanos

Voz 21 09:12 ante una una una una a una por favor una ya te planteas por favor

Voz 0230 09:23 oye cuidado hay que tener arte para decir esto

Voz 21 09:25 ya me haces cosquillas con el gato

Voz 0230 09:29 después de las cosquillas Rivera ha respondido a la pregunta no va a apoyar una moción de censura liderada por Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid desea Albert Rivera la investidura de otra persona del Partido Popular en Madrid

Voz 22 09:41 que la moción de cae y que por tanto hay que hablar de un presidente interino limpio el Partido Popular

Voz 0230 09:46 esto va a ser polémico porque el mismo Rivera con esa naturalidad con la que hablan los políticos de cosas graves Se refería hoy al episodio de Cifuentes como algo que es consecuencia de las luchas internas del PP de Madrid lo escuchamos

Voz 22 09:58 porque el Partido Popular nuevamente confunde sus batallas internas con la Comunidad Madrid

Voz 0230 10:02 bueno todo el mundo da por hecho esto todo el mundo da por hecho que lo de Cifuentes sea lo que sea resultado de una lucha interna del PP y Albert Rivera se propone renovar el Gobierno del PP en Madrid en nombre de la regeneración democrática

Voz 6 10:15 se aunque las cosas cambiarán para escuchamos a Pablo Iglesias

Voz 23 10:20 yo creo que no hay derecho a destruir a un ser humano Cristina Cifuentes debería dimitir por el caso Lezo hoy por el caso del máster pero lo que estamos viendo es es falso periodismo de tabloide cloacas sectores del Partido Popular utilizando a gentuza para destruir un ser humano

Voz 0230 10:36 también quería empatizar hoy con Cristina Cifuentes José Luis Rodríguez Zapatero el ex presidente Zapatero pero en un tono algo más calmado que el de Iglesias seguramente no lo estoy pasando bien

Voz 20 10:45 eh

Voz 0230 10:47 no lo está pasando bien es una de las frases del día de todas maneras si Cristina Cifuentes no se encuentra bien pone pronto podrá ir a la farmacia comprar medicamentos que no sirven para nada lo anunció ayer la ministra de Sanidad Dolors Montserrat en las farmacias se venderán productos con la etiqueta medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas

Voz 24 11:06 saldrán en el mercado

Voz 25 11:08 España pero en la etiqueta de esos de estos productos para poder va a poner medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprueba

Voz 0230 11:19 bueno esto esto ahora volvemos enseguida el tema no pero esto es para enviárselo a gran Isaías

Voz 1 11:27 caramba el gran Isaías

Voz 0230 11:40 es un medicamento si indicaciones terapéuticas cuando la definición de medicamento es precisamente sustancia con propiedades para curar o prevenir enfermedades deberían ser médica

Voz 26 11:51 entonces la marca Cantinflas no medicamentos no medicamentos

Voz 0230 11:54 para enfermedades que no son enfermos

Voz 26 11:57 esto no curan

Voz 0230 11:59 tenemos máster falsificados papeles apócrifos en el punto Rajoy qué más da un medicamento que no cura

Voz 27 12:05 sí sí sí

Voz 9 12:07 no

Voz 28 12:12 sí

Voz 0230 12:13 prueba de que en España nos falta espíritu emprendedor es que nadie a nadie se le ha ocurrido comercializar al ministro del Interior José Ignacio Zoido que sería ideal como muñequito para llevar colgado del retrovisor interior del coche fue dos un señor que está en nuestras vidas balanceándose diríase feliz y que nunca sabe nada hoy le han preguntado por Cifuentes esta mañana responde con gran naturalidad no tengo ni idea

Voz 29 12:35 no tengo ni idea de qué es lo que ha sucedido si me han hecho comentario al respecto y lo único que le puedo decir que la señora Cifuentes pueda dará seguro una explicación lo antes posible

Voz 0230 12:47 con la cantidad de cosas con la cantidad de cosas que no sabe el ministro del Interior podría reescribir ser la Enciclopedia Británica hablando de gente interesante el presidente del Gobierno cree que Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer

Voz 30 12:58 Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía que hacer

Voz 0230 13:02 tal vez haberlo hecho antes no habríamos visto nunca el vídeo que hemos visto hoy pero esto ya es cosa ya digo otra cosa no ya dada esta situación era obligada su dimisión

Voz 31 13:11 creo dijo que era obligado a su ilusión

Voz 1704 13:13 en estos situación

Voz 9 13:15 abrimos una nueva etapa popular a partir de ahora abrir una nueva en la Comunidad de Madrid pelillos a la mar

Voz 31 13:22 pero pues que estas cosas pues no vuelvan a producirse nunca

Voz 0230 13:26 estas cosas no vuelvan a producirse nunca qué cosas no se sabe si bien del máster lo de robo en supermercados la corrupción en general en Madrid oye es un miércoles de ceniza aún senador del Partido Popular le acusan de haber aceptado sobornos con prostitutas y responder

Voz 32 13:42 más ojalá ojalá me apetece me Pedro Agramunt Senador

Voz 0230 13:50 sí fue presidente del Consejo de Europa es uno de estos organismos de la Unión Europea que la mayoría tenemos consultar en Wikipedia bueno una investigación de una comisión creada para tal efecto acusa a este senador de formar parte de una trama de corrupción destinada a suavizar las críticas hacia Azerbaiyán vaya no la verdad sobre todo esto claro es complicado la verdad es que a estas alturas la trama de corrupción y su objetivo ya es lo de menos porque el listón moral de España ya sabemos que está en que mientras no te pillen con un vídeo robando dos cremas en un súper puedes hacer de todo pero la respuesta

Voz 33 14:24 les sobornar a una usted con prostituta yo estoy como gran sabio me parece a mí eso me parece una una fantasía no que uno podía pues no sé pues ojalá yo pudiera hacer esas cosas no pero como usted con madera

Voz 0230 14:39 en otro momento Pepa Bueno le pregunta si ha sido objeto de chantaje llegó a decir que es más historia

Voz 33 14:45 las señoras que tenía fotos mías con señoras yo lo dije oiga mándame ya y las poder a Nissan y dos naturalmente

Voz 0230 14:52 porque lo esté presumía consume con sus amigos de esto expresó

Voz 33 14:55 hombre yo hizo una señora estupenda puesto que no

Voz 0230 15:00 para defender su inocencia senador Agramunt está explicando con total naturalidad que organizaciones al margen de las instituciones realizan chantaje a los políticos para que tengan determinadas posiciones en sus votos entonces el panorama es Azerbayán dinero sobornos prostitutas ojalá ojalá o el ministro de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis opina sobre el caso Agramunt no tengo narra el ministro de Exteriores no tiene nada que decir el ministro de Interior no tienen ni idea de lo que ha pasado Cifuentes aquí lo mejor es no saber nada pasar la pelota al siguiente bueno no es mucho mejor no saber nada la que te mueves te cae un viaje que te encuentras en Pernambuco con los ojos bizcos de la leche que te ha caído te quedas tirado en el suelo todos pasan por tu lado algunos se ríen a otros les das un poco de pena otro dice no lo debe estar pasando bien otros se asustan y el presidente del Gobierno comenta ya estás problema resuelto

Voz 1610 16:06 Especialistas secundarios venga vamos con cosas agradables por fin hace solete y hace buen tiempo así si España así qué te conozco España gusta a Lito vosotros no me contestes porque no me opinión la opinión de los oyentes quiero que nos llamen y nos cuenten anécdotas veraniegas alguna historia divertida o algo que nos deberán hito ya tenemos al primer oyente si hola buenas tardes ochenta o a la manera amiga qué tal buenas tardes

Voz 36 16:34 pues mira me llamo Noah Gordon y no a Gordon desde dándonos llamas se deje Jazztel un pueblecito de Alicante

Voz 1610 16:42 bueno pues venga aquí no ha contuvo anécdota de verano pero ojo ojo por favor esto es lo importante es que me dicen que sois muchísimos los oyentes que estéis llamando y que que es explicar las cosas Iker por favor brevedad Belén así podemos dar paso a más llamadas vale

Voz 36 16:56 de esta es que yo el año pasado en verano salía a buscar una terracita dónde sentarme bueno acabe dando la vuelta al mundo

Voz 0445 17:04 pero quería tomar un refresco de whisky con cola

Voz 36 17:07 pero el pueblo en una terraza libre así que siguió andando hasta llegar a Alicante Distrito Federal nada todas las terraza ocupada sigue subiendo Valencia nada ni una silla libre Castellón Tarragona Barcelona nada

Voz 1610 17:18 verdad que no ha pedido brevedad bueno tranquilo

Voz 36 17:21 en hacia Niza Francia en nada nada Italia ni una terracita Grecia todas bien

Voz 1610 17:27 no breve dicho crecimiento si lo siento pero no tenemos tiempo para para toda la vuelta al mundo otra llamada ola

Voz 36 17:34 tu nombre José Antonio Espinosa de los Monteros por favor Lola Lola me anécdota que hace dos veranos estaba yo en Ciudad Real el momento día con mis padres y me decía

Voz 37 17:45 hombre por favor que muy rápido venga va rápido

Voz 1610 17:53 me siento a Portillo otro oyente rapidito por favor breve a Jordania no tenemos tiempo para vuelta al mundo te dicho Quino otro hola buenas tardes más vamos pesa lo explico

Voz 36 18:04 bajas que copista fiesta Liga habitación de hotel sorpresa brasileña transexual

Voz 1610 18:11 bueno lo quiero más breve por favor más rápido más breve hola buenas tardes no hay tiempo para nombres anécdotas directamente colores siempre vale más rápido venga hola buenas en el Tíbet India otra llamada en una palabra hola hola otro oyente otro hola puedo saludar no otro Manuel nombres no otro

Voz 9 18:32 el Alicante Pajín ya está hasta aquí fuera que estrés trazo pero veis hemos podido atender saliente a

Voz 1610 18:41 tras todos Shaquille importa luego lo que cuenta lo que cuenta es que hoy en La Ventana

Voz 1 18:50 las Francino

Voz 0889 19:02 aquí seguimos en todo torna de La Ventana son las cinco y treinta y cuatro minutos cuatro y treinta y cuatro en Canarias José Antonio Páramo tienes algo que decir pues

Voz 38 19:10 bueno cuando ofrecer voy a cantar todo cuando estamos enamorados cantábamos es amoral pues yo estoy enamorado de mi coche que no es un coche cualquiera es un coche Auto Gas y significa que ahorras hasta un cuarenta por ciento en carburante además de cuidar el aire de la ciudad y además Repsol te regala cuatrocientos euros en carburante al comprarlo para no estar enamorado vamos a cantar es

Voz 11 19:36 es decir queréis saber más también es el momento de que apuntabais Auto Gas punto Repsol punto es inmueble T con Repsol Auto Gas muy bien

Voz 19 19:45 no

Voz 0889 19:53 Especialistas secundarios han quedado con ganas de más más blanca un poquito más después del contacto con los oyentes bueno son las dos patas de la radio no los oyentes y la publicidad porque nosotros estamos emita el bocadillo después de Páramo tampoco supone la mitad de las dos

Voz 1284 20:12 bueno amigos las cremas

Voz 1610 20:13 están más de moda que nunca oportunistas como somos vamos a vender de cremitas en nuestro espacio comercial acompañó el señor Mauricio la FARC eligió el señor me gusta me gusta eh Mauricio las FARC es fundador de la firma cree también empresa dedicada a la cosmética verdad así Hernando ahí un saludo a La Ventana

Voz 0230 20:35 también no a todo lo que nos escuchan desde una habitación del como saludo todos

Voz 1610 20:39 bueno he dicho que me acabas de salir de la cárcel chip por lo dicho la antena pero no me escondo

Voz 3 20:48 adiós si no han sido otro añito muy muy muy muy enriquecedora ya no está pasan más no

Voz 1284 20:54 a la Brittany ha dicho te has hecho Mauricio que nos trae para vender a lo largo de los siglos el ser humano no vamos a poner seria eh a lo largo de los siglos el ser humano ha

Voz 3 21:05 ha tratado de encontrar una crema que que solucionar el problema no como estupendo resultado tenemos una crema antiarrugas tenemos crema anti tenemos crema que elimina la la que eliminan la mancha el último gran prodigio la crema que eliminan presidenta de la Comunidad Autónoma

Voz 1610 21:19 eso sí bueno dentro desde luego pero dónde quieres llegar a ver

Voz 3 21:21 bueno pues qué difícil innovar en este campo no nosotros lo hemos hecho con la crema anti regalos queman

Voz 1610 21:27 sí regalo sobre se sabe

Voz 3 21:30 el regalo de mierda que no quieren pero que una persona en Patty calle educada incluso pues no dice que son un asco no lo dice con la crema anti regalo Se acabó ese problema no

Voz 1610 21:38 se acabó ese trago cuando te regalan un mal regalo no la creo se aplica sobre el regalo obliga es esto es a Picasso

Voz 1284 21:45 la mano nos damos la mano bien de crema cogemos el regalo horrible mala pata el regalos Vall s romper

Voz 9 21:53 guía osea parece una crema

Voz 1610 21:56 para que los regalos igual no hemos entendido bien pero veis lo que yo entiendo es que es una quema para que los regalos se resbala de las manos caigan al suelo no para ni Serra

Voz 1284 22:07 totalmente en la cárcel la crema están a la orden del día que si crema para esto que si crema con otro

Voz 1610 22:12 aprendió montó el pero estoy pensando sin voz alta si Inditex regaló una corbata por ejemplo que no te gusta qué haces porque una corbata corbata se cayó al suelo no se rompe

Voz 24 22:22 no no me permites quedaban momentito

Voz 3 22:26 llevo mi socio industrial nombre por supuesto llama Christian soy Mauri hoy una cosita que la corbata cuando sólo unos rompen

Voz 1284 22:36 como quiera te toca está ya en directo pico de lo guardo vale venga chao chao

Voz 3 22:47 con el Cristo pero esta tarde no silbando porque ya no existen las corbatas como que no existe un dinero que estamos en un mundo donde no existen la corbata imaginamos que todo el mundo es como Irán vale se llama estrategia

Voz 1610 23:03 mira Mauricio te vas escapar esta vez porque acaban de salir de la cárcel yo personalmente creo en las segundas oportunidades pero aquí a La Ventana no se bien en este plan no sea Sevilla con la cosita un poquito más preparada por cierto de que está hecha la crema ya que está hecha de de

Voz 3 23:16 idea

Voz 1284 23:19 luego vamos a dejar aquí

Voz 1610 23:22 tiene esa crema para poder tener a las manos y que cuando te regalen cosas feas al suelo pues lo tiene que llevar a este número de teléfono

Voz 39 23:28 a los cuarenta esprinter

Voz 1610 23:31 seis ocho Lafarge algo de regalo de esta cosa

Voz 1284 23:33 de regalo un bote de una extraordinaria quema milenaria a base de leche cacao avellanas y azúcar

Voz 14 23:41 sí

Voz 5 23:53 venga Raúl Pérez buenas tardes perdona es que me está tirando del brazo Michael Robinson no sé qué quieres

Voz 40 23:57 ya ya Estados perdones que estamos a escasas horas del enfrentamiento semifinales de Champions Eto'o Valle de Munich y Real Madrid tenemos detención Antena capitán del equipo blanco que si ganara la Champions podría llegar a Beckenbauer levantando copas tres

Voz 0230 24:11 años seguidos

Voz 40 24:13 Sergio Ramos muy buenas tardes qué tal motivación a dos

Voz 5 24:17 sin duda Robin más toda todo espetó

Voz 32 24:19 en el equipo tiene tiene buena cara no tiene mejor cara que mi mujer después de dar a luz

Voz 5 24:24 es decir bueno siquiera esté cuanto poco a poco más de esta hermosa ciudad la que tengo un poco de tiempo ha llamado a Bayer

Voz 32 24:31 como como el Valle de los Caídos aquí la llama Munir o eh

Voz 5 24:36 en castellano porque en ese sentido aquí vienen muchos español a buscarse la vida bueno pues ni de cuyo nombre proviene de los monjes benedictinos que la fundaron empezaron la fábrica la famosas zapatillas ya fue en ese sentido fue en la capital de Mallorca no del Estado de Baviera que precisamente lo que usa los bebés aquí para no mancharse cuando les ponen hay el el Baviera no habéis hoy visto cómo como controle llamaron

Voz 30 25:03 sí yo mis sabe salen Manu surgió

Voz 5 25:09 pues eso parece eh mira vamos a ver salchichas o no presidente se dice Merkel futbolista con cara vieja se dice Mule Escadio aquí se dice arena como usted dice Sergio te lo ponemos fuera cien gramos hoy jugamos en el estadio Allianz Arena eh algo aquel Eleuterio Sánchez alias El Lute o William Henry Mc Carty alias Billy el Niño no me di Pietro Sergio mira no es ese tío toda una escultura de piedra del fundador de la Oktoberfest de Ginés Mario Vaquerizo que guste la música en Munich Jove canta hombre mira de aquí de Munné de Call of compuso una canción dedicada a la alcaldesa de Madrid Carmina Burana

Voz 41 25:56 ahí está este hall y ahora Call o o caos

Voz 32 26:05 bueno y este calor también es bueno también de Munich agarre volcándose de un beso y tú también de que de Muniain

Voz 5 26:14 echar Strauss el compositor de como todo el mundo sabe Lugo salió la banda sonora de dos mil uno Odisea en el espacio no ve directora este tan raro el de cubo de colores Ethel Kubrick por cierto que ese cubo me ha dado mucha mucha alegría eh

Voz 0230 26:39 a mí me lo creo terminado en poco tiempo no

Voz 5 26:42 vale vale si ellos que mira lo cojo en el cubo Lebid vuelta al Assad según quede los colores pueda si me he visto

Voz 30 26:47 sería en ese sentido una última cosa con razón en mano la final no es hoy posible hombre jugamos

Voz 5 26:58 lo ves es que que de este sentir luego ya lo vemos a casa el día siguiente como eres Robin de verdad

Voz 30 27:04 Sergio muchas gracias y suerte para partido de esta noche hay muchos

Voz 0889 27:10 no es Roncero que ha venido aquel hotel Le voy a sacar a pasear un rato por ahí no en este sentido no

Voz 1704 27:40 el Broadway de Pedro Aznar bueno seguimos a la espera de que Iniesta anuncie su futuro su destino Iniesta el futbolista no el de Extremoduro vale aunque no

Voz 9 27:48 María que se cambiaran sería increíble de repente

Voz 1704 27:52 el este peligroso va a jugar al fútbol águila baja de no el avión Kemal hace para este pollo no Ike el otro el futbolista de montar el extremo diestro esto es una idea que dejó ahí en el aire la verdad que es un asunto que tiene el barcelonismo y en general a todo el mundo triste no Iniestas como Nino Bravo le gusta a todo el mundo a todo el mundo pues te poner a Iniesta en un karaoke y es imposible no cantarlo no le vamos a echar de menos pero creo que no es momento para la tristeza porque al final se va a ganar un pastón muy loco si se va a China pero decir que no se va a Cancún que sí que podíamos preocuparnos por por él la piel y eso decirle mira tome cremitas de moda esto mola porque si se va Iniesta él me pasa a mí el brazalete de capitán del ser más blanco y mortecino de España lo que pasa es que es un hombre pasional es pura tierra es puro vientos puro fuego desde aquí debemos animarles despedirle con alegría fuera la tristeza hombre vamos con energía para una nueva etapa ya está aquí con nosotros Iniesta muy buena de buena a que estás emoción dicho monte muy contentos tan contentos

Voz 1 29:01 su padre enfrenta contesta vamos

Voz 1704 29:44 está preocupado que no te vaya bien en China habré yo brilla en la oscuridad como no podía brillar en China claro eso es verdad sabes algo de chino ya sabemos que demasiado hacia Francia no que has dicho ahí no sé nada no

Voz 1 29:59 tipo La Ventana venda esta lista que Andrés es un poquito más contento

Voz 1704 30:44 no menos se va contento

Voz 0889 31:01 tenemos un todo por la radio musical a tope a tope pero antes por favor muy preocupantes

Voz 0230 31:06 venga vamos a intentar batir un récord Guiness así que dice hemos invitado si al estudio a un experto en todo se hace llamar así experto en todo un hombre sin pelos en la lengua Miguel Ángel

Voz 1284 31:15 el Sevilla buenas tardes buenas tardes Chema locos somos va a intentar va intentar batir el récord como saluda como saludo Chavalón Francia

Voz 0230 31:28 no bueno va intentar batir el récord que ostenta el mismo él mismo de hablar sin decir Cantabria el máximo tiempo posible

Voz 0889 31:38 en La Ventana en Umbrete yo creo yo creo el presidente hasta poner en un brete vamos a estar ahí está concentrado tengo aquí al lado el presidente preparado y tranquilo coge aire

Voz 0230 31:50 hay llevamos es silencio por favor voy con esta cuenta tras es muy importante cinco

Voz 1704 32:04 con unas milésimas

Voz 16 32:05 qué tal récord el anterior marca que era uno coma dos segundos cosa que lástima presidente es cierto que usted no puede estar más de tres frases sin mencionar a Cantabria eso es falso eh te lo puede decir cualquiera de Cantabria bueno como ella habría cambiarle tema porque lo ha visto usted por ejemplo se de todo un poco las y la Casa de Papel pues mira yo no pero un amigo cántabro tiene Netflix no no vale vale vale otra cosa otra cosa a ver el festival de Eurovisión de Lisboa lo va a ver hombre Lisboa estamos setecientos en que en Cantabria y mira hablando de Cantabria no discute discute favor suficiente pero bueno escupieron no den crédito en un bucle esto es como que como las veces que usted el hormiguero no

Voz 1704 32:55 soy nos cuenta siga tantas veces ya pues que que me han dicho que este año

Voz 16 32:58 no tengo cesta en la vida de la empresa espero que tengan ancho UCA

Voz 42 33:02 de Cantabria ni austero tiene medir el resto no es normal mira mira mira normal soy porque mi la gente Cantabria y fuera de Cantabria me quiere porque se lo mal yo hablo con la gente normal de la calle Yala cajeras taxistas camareros ya francotiradores gente que está en la calle cuando a veces loco e incluso lo Cuco incluso lo pillo

Voz 43 33:28 porqué eh porque porque si digo en voz alta lo que mucha gente piensa Si soy un tío no

Voz 28 33:42 no vine aquí para hacer amigos pero conmigo que tengo incontinencia verbal pero como todo gente normal mi vídeo en Twitter es un gasto en mi tierra ritmo se Venter Cantabria nada mal tal color siempre digo lo dijo pero no cuál cuál soy normal se Noor checo yo sé más que la FIA hombre de bien y España va mal digo hablándole ley norma tanta fría Juan Tapia pagos canta

Voz 9 35:00 el presidente no se queda nunca sin voz

Voz 1284 35:05 pues recordar esto en Cantabria no te pero fíjate que nunca me quedo sin voz

Voz 1704 35:13 es un don que tengo yo no sé imaginación con esto sería lo más difícil fíjate que hecho cosas difíciles en mi vida pero esto sea lo más desagradable que me pasaría

Voz 0230 35:23 bueno no hablar pues no se lo deseo de verdad

Voz 1284 35:27 sí que no se lo deseo a Cantabria a Florentino Cuesta invitaba hombre y eso está hecho

Voz 9 35:36 adiós

Voz 1704 35:39 hola

Voz 9 35:44 buenas total notable

Voz 0889 35:48 cuando decía todo por la radio muy musical no estás ahí le blanco que así para cerrar ya sólo falta que venga el Rey León luego eh

Voz 0445 35:57 gracias bueno comenzamos este maridaje musical con una FMI de por qué

Voz 44 36:01 el día como hoy veinticinco de abril de mil novecientos diecisiete osea hace ciento un año nacía en Newport Virginia en Estados Unidos la única la inigualable la gran parezco Moreno en la ficha

Voz 45 36:13 sólo ha perdido dos mil

Voz 46 36:18 igual

Voz 45 36:20 tú yo

Voz 46 36:25 a igual

Voz 45 36:29 lo que yo yo mil meta tan antigua Amduat una guagua tú a tú a no importa nada

Voz 0445 36:43 así no tiene swing porque todo lo que has de hacer es cantar bueno así así lo dice así de fácil ya

Voz 1610 36:48 el Astorga dice a la largo

Voz 0445 36:51 The Duke Ellington pero si me permitís yo además de escucharla cantar que me encanta prefiere un poquito más cuando Euskatel por sus preguntáis primero lo escuchamos y luego bueno

Voz 1704 37:16 el frente

Voz 47 37:20 es improvisar vocalmente con sílabas a la manera de improvisar de los instrumentos de viento porque los cantantes de jazz e empezaron a cantar imitando a instrumentos como el la trompeta el saxo y el trombón os imagináis que fuesen capaces de comunicarnos todos por ska yo os digo por ejemplo

Voz 48 37:41 yo voy a decir por ejemplo pero depende de vivir

Voz 9 37:48 que nos roba este las creemos que que ha dicho y repetido a ver a ver

Voz 48 37:52 ya te da

Voz 49 37:55 dice que mezclan drama la pizza listo pillado algo pero tienes Chimo Bayo

Voz 48 38:08 venga pero cuidado eh a ver yo veré yo a Planes de Titsa Tate Varela un semáforo porque

Voz 9 38:19 esta semana hemos en la primera para eso lo ha entendido que me ha dado el PIN de su tarjeta de crédito frases sí

Voz 0445 38:27 qué bonito no sería muy bonito no lo que acabo de decir que no acabo de mandarle un beso y un abrazo muy fuerte a Joaquín Sabina porque yo soy muy fan desempeñando si dónde está el pobrecito que está en el hospital pero ya se está recuperando de esa proponerle bicis tuvo que cancelar un concierto en A Coruña y estamos ansiosos por ver cuando recupera las fechas cuando vuelve a estar reanudar su gira vamos a escucharle un poquito

Voz 20 38:52 no manda vida mi veces si gana de comer

Voz 9 39:33 este tendría un problema también se quedara sin voz y una voz muy particular como la mía sí que la tiene buena ahí de hecho por aquí un colaborador llamado Raúl le invite a la perfección ya lo pudimos ver

Voz 0889 39:46 no pienso nunca dedicarse a cantar presidente

Voz 1704 39:48 sí sí lo que pasa es que me falta el tiempo porque yo en mis ratos libres expresiva comunidad

Voz 9 39:54 no que me queda nuestro colaborador lo has dicho

Voz 0445 40:03 bueno pues ahora sí imaginemos una propuesta formal por parte de nuestro querido Sabina si a él la Fitzgerald imaginados qué bonito sería para hacer un dúo de esta canción

Voz 9 40:13 os imagináis si bien no estoy tratando de girar yo me encantaría

Voz 51 40:29 yo estoy

Voz 52 40:35 yo no quiero que me callo con ganas

Voz 51 40:43 los hijos con pucheros yo no quiero centrarme

Voz 52 40:54 ni quién lo malo ninja tipo de TI

Voz 51 41:03 yo no quiero cargar con los que viejas mucho

Voz 52 41:13 tú a tres iré Erez tú yo yo yo

Voz 51 41:25 por la tarde y codo

Voz 52 41:32 lo que oxidado de es que mueves

Voz 53 41:38 en mi vida

Voz 51 41:43 el Ponti robos

Voz 52 41:48 llego sitio

Voz 51 41:51 Orchestra Moore

Voz 53 41:56 con Dream hiciera era IRI ir

Voz 14 42:05 bueno tengo

Voz 51 42:07 que decir que me queda severidad

Voz 0445 42:10 demasiado grave Sabina y está a punto de decir

Voz 51 42:13 le Raúl

Voz 0445 42:15 lo podía por sí la verdad es que si podíamos haberlo hecho lo haríamos

Voz 9 42:19 ver te digo señala que yo te he visto a un domingo por la mañana con el skyline de bonito era el mismo el señor algunos Morais otro día aquí la mente si el momento eh por cantar quiero cantar que no sé

Voz 20 42:34 no cuando no vida llegar a fin de me a veces es más si gana de comer yo no calor del invernadero no yo lo vi yo quiero