Carlos Boyero: “Scorsese no es solo cine, es cultura”

Voz 0324 00:00 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ame en una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar qué qué fin al tiene que dice lo que piensa para bien me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con una sola palabra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la verdad Carlos Boyero

Voz 0866 00:47 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal los carros como esta

Voz 0324 00:50 pues ya que diría James Bond de esta historia que es absolutamente realista me fascinan no ya como cuenta las historias con la gracia y la la ironía que las cuentas sino de dónde saca tantas historias y eso es lo que es como un pozo sin fondo revisando es

Voz 0313 01:12 oye que hoy tenemos los premios de cine ya lo sabes no este mediodía otorgado el Príncipe el Princesa de Asturias ha de las San a Martin Scorsese el jurado destaca el Comillas

Voz 0324 01:23 se trata de uno de los directores más destacados el movimiento

Voz 0313 01:25 la renovación cinematográfica surgido en los años setenta

Voz 2 01:29 eso es una definición de Scorsese

Voz 0324 01:31 no

Voz 3 01:32 nunca emplearía la la palabra

Voz 0324 01:35 la renovación me suena yo te diría que es un clásico que sí sí estoy bastante de acuerdo en al principio su cámaras hay muchísimo bueno tenía pues como la necesidad de de expresarse y de contar eh las cosas sí pero siempre fue bueno todo desde el principio de quiero decirle un uno director e compulsivo o capaz de reflejar el el la oscuro de los personajes Si el el tormento oí sobretodo muy ecléctico no porque sí repasa su filmografía hay derecho a cosas muy diferentes eh eh Taxi Driver el gusto popular lo identifica con el cine de Guns ceros no pero Scorsese es mucho más que eso más que eso sí pero mucha gente lo identifica como con dos obras maestras que son uno de los nuestros si bien para un día como hoy sigue en uno de los nueve unas bases para un día como hoy

Voz 4 02:43 chicos lo que realmente tuvo gracia fue que el gol el Banco de cinco a se estaba echado en la base me cerca uno y me dice que hace yo le digo a descansando descansando como si estuviera en la playa en un parque de tomar por gilipollas enteros descansa pero que bueno fue truncaron y empezaron a hacerme preguntas que si esto que si aquello que aliente soltar a la lengua con dos que iba a decirles no sé nada en absoluto blandió una mierda el que manda me dice hoy Barça cantar de plano yo le digo está bien te diré algo venta joder a tu madre me en la lluvia de Bonn vuelo ya me visteis en el periódico tenía la cara hinchada como un globo

Voz 5 03:17 tema todo el mundo más famoso realmente espectaculares

Voz 0324 03:21 había que vivirlo en versión original un país y contando que es una secuencia aquí hembra deportivo moderna pero lo que te contaba es que Scorsese ya ha hecho por ejemplo una de mis películas favoritas las que más me gustan de él que es la edad de la inocencia no que es de las películas más eh más terribles no hablando de pues la la la sociedad puritana la alta sociedad en Nueva York y contando una historia de amor por imposible no con con una profundidad de sentimiento con una sutileza por ejemplo Scorsese ha hecho el el mejor musical que ha filmado nunca para mi gusto que es el último vals no que era que a través de el concierto el último concierto de la banda evitadas con recuerde con el sí con una lista de invitados privilegiada con Dylan terminando como el Rey no con Van Morrison el ya aún con mire muchas cosas pero que era mucho más vienesa pero el casillero infiltrados me gustó más que casi no fíjate en filtrarse a mí Casino me me parece me parece magistral y luego hay películas suyas que no me gustan nada en gustos no de lo no nada nada nada a los misioneros en Japón me parece un rollo patatero si cabe que toca temas místicos demasiado un poco tenía otra Kun Dunn no sé

Voz 0313 04:51 a la vista que no a hacer

Voz 0324 04:54 si la última Ed tiene un lado místico muy muy fuerte pero yo prefiero al al hombre al director de Acción entre entre comillas no que a Lobo de Wall Street el lobo Wall Street me parece magistral es que la la lista de es es enorme índices están acertando con esos premios a la cultura es que Scorsese no es el cine como a Leonard Cohen se lo dieron también y Adil A eso son la cultura la la ola hay a Woody Allen en Asturias las dos eh sí que es lo mezclen con eh no sé es que son son los hombres la gente perdón hombres y mujeres hay que esto de que hay que remachar ya eh pues eso que a través de su arte nos nos hacen nos hacen felices

Voz 0458 05:48 con los estrenos primero de este viernes va

Voz 0313 06:00 este viernes estrena vengadores Infinity Ward que es la tercera entrega de la saga Marvel con más de treinta superhéroes todos mezclados Thor Capitán América la Bruja Escarlata Spiderman en fin

Voz 0866 06:12 el argumento que es Los Vengadores si toda la tropa de superhéroes se enfrentan al al malo al malvado a Tanos para evitar que el universo desaparezca no es la lucha más sangrienta de todos los

Voz 3 06:24 ahí acaba e Inge en versión original desde que le conozco sólo ha tenido un objetivo

Voz 0313 06:36 gran reparto con Robert Downey Jr el carrito etcétera etcétera que te miro la cara digo esta peli

Voz 3 06:43 Carlos no el género por lo menos te quema los no genera o no

Voz 0324 06:49 interesa nada es muy curioso porque la película La afirman dos directores tres guionistas aparecen diez productores veinte productores ejecutivos y digo que han hecho si en realidad no han tenido que lo saco en qué consiste el guión de de esta peligrosas son dos horas y media más otros diez minutos que ya no he visto ningún al final que te anuncian la próxima

Voz 6 07:13 la saga o esas cosas es

Voz 0324 07:17 eh no ocurre nada no han tenido que escribir nada los guionistas yo creo ni en los directores eh simplemente el trabajo lo hacen lo los efectos especiales plagado de actores y actrices que deben de cobrar una fortuna por hacer el bobo hay un rato por aparecer unas mucho y otros poco no pero que a mí me daría como un poco de vergüenza no estar

Voz 7 07:40 eh pues aquí

Voz 0324 07:43 y luego pues eso música continua horrorosa por cierto de un tal Alan sin vestir si fuera John Williams por lo menos desde pero vamos que que deben me han contado que salen con novecientas cincuenta harías algo así debería tiene la entrada así supongo que si era alguien le pero la la pasta son mundo solo qué qué voy a contar nada más no pues eso que los que vayan que que la disfruten y que se lo crean y que les vamos a entregar nueve Navajas

Voz 5 08:23 esta semana llegue también a los cines siete días en TV que está basada en hechos reales

Voz 0324 08:32 fíjate que otra

Voz 1 08:36 Versión literal

Voz 2 08:42 esto ocurrió en el año setenta y seis un avión de Air France

Voz 0313 08:45 con más de doscientos pasajeros luchar contra los palestinos

Voz 0866 08:49 sale los alemanes la lo desviar en en banda no qué tal está recreada de la historia

Voz 0324 08:58 alemán y se puede ver pero eso es una película que estoy pensando continuamente en Munich de Spielberg Munich es inevitable si puede ser bueno no es desdeñable no hay te cuenta intenta ser eh objetiva el secuestro lo son palestinos junto a gente de de las Brigadas Rojas no intentan hacerte muy humano al al personal a todo el mundo la la situación y tal no es una película partidista es curioso ver cómo reaccionaron entonces el que era primer ministro de Israel Isaac Raven que luego lo lo mata un radical no está Simón Peres como ministro la guerra que en aquel momento era un halcón sí señor que luego optó también por la paz de los artificial y será delito dices como gira la historia no pero ya te digo veo la veo y le escucho pero inevitablemente pienso en la obra maestra de Silver en en Munich noi

Voz 8 10:08 aquí no resiste la

Voz 0324 10:10 la comparación pero vamos es digna dijo yo una pregunta tú esta noche que siempre ves varias películas al día y es así que esta noche a las saber por qué película la saga pues una que se desarrolla en Múnich también tiene van que probablemente va a ser de suspense

Voz 5 10:34 mira el Barça hará un libro de la Champions se te va a llevar a cabo el fútbol como estos antivirales Champion es algo muy especial

Voz 0313 10:45 la noche está el director de Carrusel oye Danny vente un ratito hablar con Boyero Aldo que quiera tranquilitas Ole asusta tú eras agrega

Voz 0458 10:52 pero bueno depende de qué tal muy buenas quién quién soy yo no lo siempre es verdad que es un partido interesante veremos se supera lo que pasó

Voz 5 10:59 a partir de ahí maravilloso

Voz 0324 11:03 yo tenía tu edad me imagino que no vistes al Ajax de Cruyff no no lo he visto más envidio le lo estallido la portentoso y ayer viendo al al Liverpool tenían la sensación de que la hayas había resucitado tan viene a había

Voz 9 11:19 otro tipo pues como como a ocurrir como Messi como esa gente que lo que te quedas acojonado y dices me compensa ir

Voz 0324 11:27 a un campo de fútbol solo por verlos a él ellos no el tales a la sala adicional ha seguido la Liga inglés pero me pareció me pareció maravilloso y encima me cae muy bien el tío Le pidiendo perdón a la Roma ante y presentó pero humildad de la de la buena parecía un tío

Voz 0458 11:44 los simposio si además un chico egipcio que es verdad que que que jugadores que son importantes es el jugador de la Premier Ibon ayer dio una auténtica exhibición ambicioso el momento es fueron veinte minutos del Liverpool fantásticos quinto gol es verdad que el Liverpool se desfondó un poquito de los diez últimos minutos aprovechó la Roma para yo creo que no se mete la eliminatoria pero es verdad que podría repetir el mérito para Hernando por cinco cero hoy todavía estar ahí bregar

Voz 0324 12:08 que que que yo entiendo al entrenador del Liverpool que que saca al otro con un cinco cero primero pero para el tributo de arancel no que que yo cree que se venía abajo no sin duda segundo que dices no me puedo exponer osa con un cinco cero a que este tío se estropee no es si la si había estado

Voz 0458 12:28 más castigado no hubiera sido duda hasta última hora pero es verdad que no estaba bien

Voz 0324 12:31 pero le le costó lo de los italianos es tremendo es que yo creo que si dura diez minutos más el partido podría haber marcado llevadero la Roma no hay pero la avalancha de Liverpool te te juro que me recordaba a que el inolvidable hayas de de de Cruyff no sólo de crédito de derrape de en Brain con como era él es que en danés que es como ya jugadores

Voz 5 12:58 a ver a ver a pulso el algarabía de las barbas melena sí que ganó

Voz 0324 13:03 tres Copas de Europa sube resiste es es

Voz 0313 13:06 el es que tengan es que Daniel lo habrá visto tampoco sur Bier que costó marcada Amancio parecida es verdad Amancio

Voz 5 13:17 en la reyerta al barrio esta noche que daría a ver

Voz 0458 13:21 bueno yo tengo mucho respeto por Heynckes es es verdad que que es un hombre que ganó la séptima ponen en Madrid que con el Bayern también hizo bien aquí tenemos referencias Tenerife y el Athletic y me parece un buen estratega es verdad que él no ha inventado el fútbol pero es verdad que si de una lógica todo lo que hace es un equipo que ha recuperado algo que quizá el Valle no había perdido con con Ancelotti que es ese arreón de veinte minutos también muy de martillo alemán no de ese rodillo este valle siglo no tiene yo creo que el Madrid es favorito para la para la eliminatoria de tumbó viene el muro las dos últimas veces que jugó allí en dos mil diecisiete el año pasado ganó uno dos ICO y con Guardiola al Bayern de Guardiola se os acordaréis dos de Cristiano dos de

Voz 0324 13:54 dos de Ramos fun fun cero cuatro

Voz 0458 13:57 lo que el Madrid no se puede despistar en algunos aspectos que es verdad que también hay veces que el Madrid se va de los partidos tienen unas bandas fantásticas el el Bayern con Robben con Ribéry con Joaquim que es un jugador alemán muy interesante pero sí tienen una baja muy gorda en banda izquierda al menos bajo mi punto de vista que es da vida alaba su jugador originario de mucho recorrido va a jugar Rafinha que es que es brasileño para arriba va muy bien como otros brasileños y atrás le va a costar más en la brega no pero bueno yo creo que en un duelo de pegada el Madrid tiene mucha parece que estamos a la espera de la confirmación oficial pero que decidan podría optar por por repoblar el centro del campo que es una fórmula que le viene bien al al Madrid dejando solo a Cristiano en punta de ataque pero bueno todo todo puede pasar yo creo que prácticamente va a ser va a ser un día interesante y si el Madrid marca yo creo que con el factor Bernabéu me da la sensación de que siendo no me gusta utilizar el término de final anticipada y más teniendo en cuenta lo que hizo ayer el libro tiene mucho mérito pero sí es verdad que es el clásico más repetido de la historia en Europa

Voz 0324 14:49 por delante del Real Madrid Juve del Barça

Voz 0458 14:52 Milan veinticuatro veces han enfrentado y Real Madrid once victorias para cada equipo y dos empates eso demuestra que está todo muy igualado así que marque pasó eh tú crees que este año

Voz 10 15:00 Madrid Carlos

Voz 0313 15:03 preguntarle otra pregunta se merece ganar la Champions

Voz 0324 15:06 pero es que a él no teniendo en cuenta lo que ha hecho en la Liga hay en en la Copa pues no pero lo que así es que si algo no sé

Voz 6 15:17 es el Madrid es

Voz 0324 15:19 es sorprendente es como cuando parece que está

Voz 11 15:23 avanza pues se lleva

Voz 0324 15:27 porque queda por delante lo que sea es es un equipo imprevisible y eso de que hay un gen ganador en el Madrid con la Champions yo creo que es es es irrebatible no lo que las que fíjate eh

Voz 11 15:42 si la gana sabrá olvidado todo

Voz 0324 15:46 será buena ella estoy viviendo a la toda la maquinaria publicitaria del Madrid y con el rollo es es somos los mejores del mundo digamos el cien Beitar el tasa histórica no pero si no ganará se la habría sido un desastre la la temporada

Voz 0458 16:03 que no gana la Champions y eso da quedando ahí como un en un segundo plano luego parece que tener es una obsesión que hasta cierto bueno yo creo que incluso es absurda en el periodismo deportivo me pongo el primero también en esto no de es decir comparar por ejemplo lo que puede ser una liga fantástica del Barça imagínate que no pierde ningún partido es una liga en vista que es algo que nunca se dio ya superó el récord de aquella fantástica de Alberto Ormaetxea y Bono ha ganado la Copa de manera brillante una final e repetía desde el año mil novecientos cinco cero de un Athletic Club al al Espanyol de Barcelona no por un lado tenemos esa copa fantástica del Barça una Liga pues prácticamente histórica Por otro lado tendríamos un hipotético caso también el triunfo del Madrid la Champions y la comparación que que vale más esos debates en una si efectivamente los debates no sé que nos empuja te motiva a hacerlo no sé por qué motivo no pero yo yo mismo lo planteo hay que que sería más importante que tiene mucha importancia por supuesto el doblete pero es verdad que si el Madrid gana la Champions al final parece que desvirtúa en parte yo como como son vasos comunicantes como entrenador y como y como aficionado al fútbol y como fiel alguien que ha jugado

Voz 0313 17:03 qué tal yo creo que tiene a ver lo de méritos es muy relativo tiene mucho mérito ganar un campeonato de Liga por que son treinta nueve partidos picando piedra

Voz 0324 17:12 el gran dijo el año pasado que lo que más feliz le había hecho en al tiempo que llegaba en el Madrid fue ganar

Voz 5 17:17 la Liga que ganó el año pasado en el último coge moral

Voz 0458 17:20 ética hace unas temporadas un mérito increíble porque es un montón de jornadas el Valencia de Cañizares tal el Depor eso sí

Voz 0313 17:27 ahora bien la Champions tiene una potencia

Voz 10 17:31 eh mediática ahí de aquí de ir de de prestigio y de ir

Voz 0458 17:34 historia que es incomparable con lo cual las dos cosas o cojonudo dijo una frase muy bonita dijo Heynckes una cosa muy interesante el alemán que tiene setenta y tres años y que yo creo que es un hombre que a veces merece la pena hoy es darle yo no yo no tenía que estar aquí es que hace poco dijo eh me preguntaron por el PSC y poner quiso mandar un mensaje ni tan siquiera le preguntaron por PSC City que son los nuevos ricos dijo la Champions compra de eso es fruto del fútbol del curro nada más el mensaje al PSC y al City puedes gastar mucha pasta podéis hacer lo que os de la gana pero llega la Champions es otra cosa yo no sé muy bien porqué pero al final no tiene nada que ver con ningún otro campeonato

Voz 0324 18:10 esa es otra historia un poco turbia porque es el largas de tío después de ganar la séptima yo tengo un poco la sensación que me trataron como a Del Bosque también no

Voz 0458 18:19 sí es verdad que el gana la séptima además es que tiene un idilio muy raro Heynckes con la Champions porque efectivamente como decís el ganó la séptima Se marcha del Madrid llega al Bayern un mes antes de salir le dicen que llega a Guardiola y él gana lo grato la Copa la Liga y la Champions y ahora está en idéntica tesitura eh Le han dicho que va a llegar un hunde uno entrenador e Ibon pues puede puede ocurrir

Voz 0324 18:41 lo su destino hace raro malgrebí después de ganar

Voz 5 18:48 Dani os escuchamos en Carrusel estaría muchas gracias por este regalito a Boyero yo sé que gana al revés yo son jóvenes a hablar de de rodillas algo de Aquí faltaría más un placer verdad que nosotros gracias hasta luego

Voz 0324 19:07 esto musical de cierre ahí estaba yo creo que fue mi mis comienzos con y el jazz los puristas dicen que son clase Gray Bruce Becks si era convencional y que era fácil a mí me encantaba no sólo el piano de de Gruber sus composiciones sino en el caso de Paul Desmond me parece precioso y este tema el te es definido como es un clásico es algo para toda la vida y sobre todo ya te digo yo empecé en el jazz con con esto tan convencional entre con vídeos