dos argumentos de Cifuentes en su despedida lo dicen casi todo es una campaña de acoso y derribo que es parte del precio de haber mantenido tolerancia cero contra la corrupción hacer de la virtud bandera tiene estos riesgos cualquier indicio de pecado es una fiesta para los adversarios los corruptos del partido han ido por mis Clapper hasta tumbarla el enemigo en casa y sin reparar en gastos los métodos también importa ni recluidos vídeos como el que hemos visto hoy es directamente en política basura pero dice también Cifuentes de Oller paso atrás para que la izquierda no gobierne pretendiendo así dar algún punto de nobleza su dimisión Cifuentes sabe que por mucho que PP y Ciudadanos se peleen en la disputa por la hegemonía de la derecha están por lo asistencia mutua ciudadanos salvará Madrid para los conservadores pensando en sacar tajada de la agonía del PP hasta las elecciones por eso París ingenua la petición de Pedro Sánchez Albert Rivera de que opte por el cambio y apoyo una operación Gabilondo aunque bien es verdad que con el espectáculo que ha dado estos días el PP se lo pone difícil a ciudadanos hay socios que contaminan el PP hoy es uno de estos una vez más se ha demostrado que la estrategia de Rajoy dilatar las decisiones más allá del sentido común que tanto proclama sólo conducen al fango minimizar la crisis del máster de Cifuentes es absurdo porque sabía que las cosas no podían quedar así Rajoy hubiese instalado el penoso episodio las lamentables explicaciones de Cifuentes enseñándoles la puerta de salida no se habría llegado a lo más cutre todavía con el vídeo de hoy cuando un partido entre en barrena todo sale torcido extraños momentos que vive este país Cataluña celebró San Jordi sin presidente de la Generalitat en Madrid se dispone a celebrar la fiesta a la comunidad sin presidenta lo menos que se puede decir es que la política está alterada el 15M y el independentismo no eran espejismos eran síntomas de una crisis general de gobernanza cada vez menos larvada