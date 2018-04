Pegging: la práctica sexual en la que una mujer penetra a un hombre.

Voz 1 00:00 eh

Voz 0401 00:15 no sé si ustedes un muy de cambiar roles en su cama sea juega en a que son otra persona o a cambiar su propia morfología con la única intención de que el placer llegue a esa cama esta noche me apetece mucho hablar de esas pareja que cuando se mete en la cama pues cambian la forma habitual o convencional de alcanzar ese placer buenas noches Miguel vaga mes sexólogo especialista en sexualidad es no convencionales y amigo o la familia buenas noches Bruno Martínez sexólogo

Voz 2 00:50 buenas noches y bienvenido a Contigo Dentro sí

Voz 0401 00:53 si vienes con la intención de hablar de sexo Nos va encantar que te unas a nosotros parece que no siempre son los son los que yergue en un falo al meterse en la cama verdad

Voz 3 01:07 no erigir lo es mucho más fácil además cuando es utilizando por ejemplo un arnés es como que se IR que todo el todo el tiempo sea

Voz 0401 01:17 sí hay problemas de erección no tiene hasta un nombre cuando cambiamos de Rulli soy yo la que lleva ese falo en mi mano sí exacto el Peggy es

Voz 4 01:32 exactamente concretamente se inventó para eso como para definir

Voz 0401 01:36 mujer que penetra un hombre con un arnés aquí no hay ningún juego de palabras ninguna metáfora Ny Cristo que es el crío no Peggy es que una mujer lleve un falo penetre uno

Voz 3 01:50 si esa era la necesidad que tenía eche el articulista este norteamericano de encontrar una palabra que no fuera eso tan largo de una mujer penetrando un hombre común no era como demasiada voz no demasiadas palabras para decir lo cada vez hicieron una encuesta salió eso

Voz 0401 02:09 sobre todo dicen que esto es un gustazo

Voz 4 02:13 bien aquí es decir si te apetece todo lo que te apetezca a un gustazo sea tren aparte que vamos a decir que

Voz 0401 02:20 como cuando a mí me hacen una buena comida de coño y entonces sí se centran en mi clítoris la atención seguramente lleven todas las papeletas de triunfar parece que que con el Pekín también triunfan claro hecho

Voz 3 02:36 sí con cariño y con una ahí dedicándose de dándole tiempo y tal es como vamos para de lo mejorcito

Voz 0401 02:45 porque porque donde alcanzaremos donde llegará a ese punto que al hombre le pueda gustar tanto aunque solamente sea morfológica mentir porque alcanzamos su punto su punto G lo que para nosotras es en punto G

Voz 5 03:00 hay ahí voy de tiquismiquis mira porque no me la al lío de tener que en

Voz 4 03:05 en no convertir León tenemos que encontrar el punto pe o el punto geo el punto tal yo creo que es si te encuentras bien sino no pero saco aunque esté disfrutando que no esté participa quien esté participando yo creo que eso es más fácil de localizar que el otro y que empiece a entrar en en la caza de espera no no más arriba no más atrás no no más abajo y que te empiezas a centrar más en eso que en estar disfrutando con lo que estabas

Voz 0401 03:29 sabes lo que pasa que cuesta tanto convencer a tantos hombres se absolutamente heterosexuales de que ese dejan penetra aunque sea bendito de nada filos hay muy finito

Voz 4 03:41 yo yo sales hayas y que son nada de nada

Voz 3 03:43 o sea muy fácil

Voz 0401 03:45 conoces a muchas personas que practican este cambio de roles

Voz 3 03:49 no a parte de de no aparte de mí mismo que también que también soy fan pero así es hay hay Bruno también claro

Voz 2 03:59 yo a mí me mola pero tampoco es tan habitual en realidad yo creo que además en el ámbito porque si buscas información un anglosajón etc etc hay muchísima en el ámbito hispanohablante yo creo que todavía no es algo digamos que tiene una moda que no

Voz 6 04:19 más que no Espasa que algo que a priori

Voz 0401 04:23 yo quiero saber los dos practiquéis Pekín quiere saber cómo te metes en faena como que hacéis algo diferente que cuando está ahí teniendo otro tipo de sexualidad se tiene que preparar uno especialmente para esto Cuéntame Bruno

Voz 2 04:38 hombre eso también depende de la persona y en general en las practica sales pues hay gente que es muy tiquismiquis y que prefiere que haya una limpieza muy grande gente de todo tipo que practica que tiene practicas con el culo que es muy limpia yo por ejemplo soy muy limpio y hay gente que le da igual entonces en ese sentido además es un poco lo que decía Miguel a veces los sexo los no nos plantan el decir cómo cómo dar normas precisamente los sexólogo es lo que tenemos que decir es que la gente haga las cosas que les gustan como les gusta yo no voy a decirle a nadie que esté limpio se deja de limpiar a lo mejor le gusta no estar limpio

Voz 0401 05:17 en el caso de más bien prepararnos mentalmente porque a mí de verdad de verdad todo en todo este tipo de cuestiones lo que más me cuesta es que esos hombres entiendan que es algo tan divertido como como tener otro sexo entonces yo me hago cuando hablo de prepararnos es Le quiero plantear esto mi pareja Hay por dónde empiezo

Voz 4 05:44 esto es muy habitual con el sexo anal pero yo creo que en general no es como es esta frase de cómo convenza a mi pareja para que no siempre esta esta idea de cómo yo creo que el el me mejor la mejor manera de prepararse es como que estar compartiendo fantasía asista poniéndose en sintonizar dando no estar como diciendo no pero quiero decir que una cosa es seguramente no cuando alguien dice no espera que te penetra ello las dos personas tienen una idea completamente diferente en la cabeza de en qué postura como sin más rápidos y más cercas y más lejos y más violentos ir más entonces es como que viene bien lo de lo de afinar ahí decir a que te referías a a como esta escena como este imaginaba como este tal yo creo que es es como la más Norman era de sea para esos sea para lo que sea o sea el el el estar primero aclarando que queremos decir con lo que estamos diciendo

Voz 0401 06:45 este tipo de practicas donde sí son bastante habituales donde si las podemos encontrar rápidamente es en la pornografía si hay mucho de mujeres que se ponen un arnés que penetran o a otras mujeres o a otros hombres porque siempre hay como este oscurantismo con determinadas prácticas en cuanto pasan a la pornografía crees que el el hecho de entrar en la pornografía es como que ya hay ya tengo que quitar como tres puntitos porque como una implicación emocional o como es pornografía ya no nos gusta tanto y sin embargo el PP está presente en en este tipo de cine para para adultos

Voz 2 07:24 hombre yo nunca tengo muy clara que esto es una discusión eterna en las ciencias sociales la relación real entre pornografía lo que le gusta a la gente a yo tengo muy claro que es muy diferente a lo que le gusta ver a la gente y luego lo que les gusta hacer en este caso me da la impresión de que sobre todo tiene el problema de que es una pornografía muy dirigida a los hombres no tanto a las mujeres que vayan a ir a realizar esa práctica es porno para tíos una manera y entonces

Voz 0401 07:51 no convence sin embargo fíjate Miguel yo estoy convencida de que la mujer también disfruta mientras está penetrando da al hombre a pesar de que

Voz 5 07:59 que lo esté penetrando con un miembro que no tiene ninguna terminación nervio

Voz 4 08:03 es así sea no osea quiere decir que se pueden meter un vibrador por dentro esto está ya aprobado

Voz 5 08:09 ya estado ya esto tiene mucho mucho recorrido ya muchas recordó besaba

Voz 4 08:14 de esto se puede poner un vibrador pequeñito por dentro y funciona muy bien para las

Voz 2 08:19 partes incluso hay Dibildos que no necesitan Arnaes lo que manera insertos en la vagina tienen como una forma concreta para que no puedan salirse y no hace falta Arnés y producen un rozamiento con el clítoris bastante concreto

Voz 0401 08:31 etc bueno yo me siento poderosa sí sí la que empuja

Voz 4 08:35 es una manera de empujar hay un montón de cosas simbólicas que aparecen ahí que también se puede jugar claro estas muy común por ejemplo en el mundo de la de la nación femenina claro

Voz 2 08:46 pero esto es como todo no al final tendemos a leerlas las prácticas eróticas como si fueran un fenómeno unitario no y en realidad son un conjunto de signos los participantes les los dos tanto sus propios significados detrás de su propia biografía su propia vida entonces para mucha gente sí que tiene este componente simbólico o de control dominación y tal

Voz 5 09:08 para otra mesa no como una amazona te lo puedo asegurar me puedo sentir como una zona galopando a quien haga falta

Voz 8 09:16 da leyes es es ver ese ese poderío no debe decir qué bien qué bien porque sí

Voz 0401 09:22 por qué nos gusta tanto de incorpora

Voz 8 09:25 eh pues esta sexualidad

Voz 0401 09:27 es que llevamos no convencionales y que bueno para muchos eso empiecen a ser bastante más convencionales que que las más simples no Miguel yo es que creo que también que es que abunda

Voz 4 09:40 a ver en público todo el mundo intenta mantenerse en el que te gusta lo normal in vitro y todo el mundo entiende por lo normal lo que le dé la gana pero intenta todo el mundo pasar por debajo del radar a mí lo normal después en privado es muy complicado vulnerabilidad es decir oye yo es que a ver perdona que te tengo que contar en realidad a mí me apetecería el problema es eso que vas a contar después de ese en realidad tengo que decirte que me gusta algo que sí

Voz 3 10:07 sale mucho de la de la norma o de lo que hemos hablado de lo que se considera más común

Voz 10 10:13 P yo también eso lo único que

Voz 4 10:16 qué hacer es como cuando empiezas a contar de R en realidad lo que te apetece lo que surge ahí es muy muy interesante abrir ese melón suele venir bastante bien a es complicado es como eso eso tiene ese ese riesgo del del rechazo y tal que no nos apetece a nadie pero

Voz 0401 10:37 ha hablado incluso de moda creéis

Voz 4 10:39 el que también la sexualidad nuestro no

Voz 0401 10:41 tanto nuestros gustos sexuales y no nuestras manifestaciones de nuestra sexualidad también se amparan un poco en en esto ramalazos de moda no en los que de repente hablamos de otro tipo de sexo

Voz 2 10:54 yo no no lo tengo del todo claro lo que sí tengo claro es que tanto en la pornografía como en la venta de juguetes de sexo hay tendencia

Voz 10 11:02 supongo que estaba algo querrá decir sí

Voz 2 11:06 como que sobre todo si la venta de ciertos artículos hay tendencias muy claras será porque hay tendencias dentro de las prácticas y aunque con la estadística en la mano no puedo

Voz 0401 11:16 ya con el Peggy que creéis que significa el hecho de que estemos hablando de Peggy en el hecho de que efectivamente los arneses este empiezan a estar absolutamente visibles en los escaparates de esas tiendas que durante mucho tiempo han intentado pasar un poco más de esa pero

Voz 4 11:29 si no se puede decir o sea quiero decir que hay un modelito muy barato o sea quiero decir que encima es una historia complicada que detenga gastar cientos de euros

Voz 0401 11:41 de estas diciendo que tengo un arnés estupendo y aquí

Voz 5 11:46 accesible no aquí sí exacto que no es todo estancaron y todo Arnés yo creo que sí

Voz 4 11:52 quince tren de quince veinte euros osea una cosa así después ya lindo va depende si lo quieres más pequeño más largo más que para

Voz 0401 11:58 empezar no estaría nada mal no para nada

Voz 4 12:02 esa que están tirados de precio y es el que yo es el que más se ha visto entre el que tengo yo y el que he visto por ahí el que más he visto

Voz 2 12:10 sí sí

Voz 0401 12:11 como profesionales de de la Sexología a los dos Bruno que significa que hablemos de estas prácticas sexuales que significa que tengamos del dos por quince euros qué significa ese este acceso pues exactamente no sé lo que significa lo que sí me gustaría que significaba que es algo que tiene que ver con lo que hay

Voz 2 12:31 comentaba Miguel hacer momento

Voz 0401 12:33 es que la gente deje de confundir

Voz 2 12:35 ciertas cosas como es orientación del deseo

Voz 0401 12:38 o con prácticas etcétera etcétera

Voz 2 12:40 porque uno de los grandes problemas del un o de los grandes rechazos que produce a veces es que hay mucha gente en el mundo tiró sexual homosexual también porque esto no pasa en todas las casas que confunde que un hombre disfrute de ser su domiciliado con el hecho de que a un hombre le gustan los hombres genera una confusión muy peligrosa muy estúpida además sí que sí que se empiecen a vender estos cacharros más más claramente tal significa que la gente empieza a tener las cosas más claras yo me quedaría muy contento

Voz 0401 13:15 tú Miguel consideras que esto es un pasito

Voz 4 13:18 p'alante María y no sé qué decir te quiero decir es que es lo que dice Bruno osea que después ahí va aparecer el lío de a quién es el hombre es la mujer y quién es el dominante y quién es el sumiso

Voz 0401 13:35 van a empezar a aparecer un montón de cosas que es que no tienen ningún sentido ahí Clair de es que siempre pensamos que es que es un cambio de roles en el que

Voz 4 13:41 la mujer ya empieza como a someter al hombre no es tan sencillo como voy a darte placer de otra manera o ya lo quiero pensar así no es osea que puede aparecer de dominación o no pero pero pero mientras se siga pensando como de una manera muy rígida de no no es que si tú me haces tales que tú eres tal ellos hoy no sé qué hice cuanto más nos vemos ahí pues más fáciles que después lo del Pekín quede como algo raro

Voz 3 14:07 lo raro muy raro y además en el nombre en inglés pues la gente dirá no yo le quiero llamar de otra manera pues saber bonito inventa una

Voz 5 14:14 a un hombre que estamos muy a favor de enriquecimiento del lenguaje en sí sí

Voz 4 14:17 pero pero es como hay que resumir muchas palabras tan corta tan claro lo bueno que encima eso que ahora vas buscando sobre Pekín Illa vas encontrando un montón de de de pistas simple acceso empezamos con otra palabra tenemos que empezar de cero a adjuntar material para encontrar información

Voz 0401 14:34 pues Miguel come Bruno Martínez sexólogo los ambos practicantes de Pekín ha sido un absoluto placer descubrir todo lo que puedo hacer en mi cama como siempre con profesionales mira que me gusta

Voz 4 14:49 nosotros que me gusta a mí