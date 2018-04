Animales con dos penes, extraños rituales de seducción, fecundaciones a distancia...

Voz 0542 00:00 pues en mi repaso por Twitter me encontré con una cuota

Voz 1 00:12 esta muy interesante enserio en Twitter pienso que estoy deja interesante muchas de las historias que hemos contado aquí las hemos encontrado ahí tu bienvenidos al maravilloso mundo de las redes sociales el mensajito directo

Voz 0542 00:29 hola qué tal puede hablar contigo un día lo contaré en mis memorias que como es nuestra nunca nos quiere contar las cosas

Voz 2 00:40 Si le cuesta bien para una entrevista

Voz 0401 00:44 dinero lo que yo he hecho por una entrevista pues nada yo les voy a contar déjame por favor que lo cuenta la gente cómo funcionamos a mí me brotan las cosas cuando digo que me brotan las cosas que yo voy por la calle de repente me dio algo en mí brota la inquietud por saber más sobre esa sexualidad entonces yo automáticamente le mando un mensaje a Elia le digo no te encantaría conocer más de esto

Voz 0542 01:05 una foto o un mensaje de Twitter nunca se sabe por dónde puede llegar a nunca se sabe por dónde puedo dar la plasta pero ahí está mi productora

Voz 1 01:13 que después de un silencio poco tiempo después lo más tardar un día me manda diciendo esto que me has contado ya lo tenemos tenemos este señor va a hablarnos de esto y entonces yo me doy cuenta de que Elia Fernández eres indispensable Neville bueno bueno

Voz 0542 01:30 cuéntame que no es conocido pues se llama Dani de Nahr sex que en más de enfermero de sexo enfermería sexólogo que bueno combinación pues si te antes de presentártelo te voy a decir por qué decía hoy vengo con un hilo muy interesante sobre animales sexualidad y es que hay algunos que nos dan mil patadas Daniel García Herrera buenas lo que siempre siempre a títulos han regalado

Voz 3 01:59 no no no yo me lo he pagado yo

Voz 0401 02:01 en pringar que el es verdad verano estas nada ha puesto la onda no está nada puesto

Voz 3 02:06 ya sabes que yo soy de la vieja escuela yo soy de lo de de los de trabajar pero las cosas

Voz 0401 02:11 oye ni hoy tenemos algo de idea de como es la sexualidad animal realmente porque aparece que como ya vamos viendo a los perro sí que es lo más o cerquita que tenemos tener sexo creemos que de lo sabemos mucho sabemos cómo tienes sexo los animales

Voz 3 02:28 no no entendemos realmente no tenemos ni idea de de cómo funcionan la mitad de ellos nadie

Voz 0401 02:35 primera pregunta hay algún animal con más de un pene

Voz 3 02:39 sí sí de hecho hay animales con más de un país

Voz 0401 02:43 no pueden utilizarlos a la vez

Voz 3 02:46 es si de hecho luego o al las los usan a la vez el tienen cuatro pero sólo usan dos de ellos Alavés anuario

Voz 0542 02:57 tendré que la estás estás haciendo lo más parecido a fomentar la zoofilia que he visto a este programa porque él Celia Blanco es bastante

Voz 0401 03:08 claro vamos a ver yo realmente me a poner como muy nerviosa solamente de pensar que imagínate que yo pudiese elegir a uno de mis amantes si decirle siempre quise saberlo que es la doble penetración yo que si se me ocurren un montón de cosas montón de cosas pues vamos a hacer un bonito repasó los cuales me has dicho que tienen cuantos penes tienen los dos los Pedro utilizar a la vez

Voz 4 03:31 y si no sabes

Voz 0401 03:34 con la misma o con diferentes

Voz 4 03:37 en principio con la misma sala Un joven que somos somos pero lado

Voz 0542 03:44 y con esa cara de bueno que tienen

Voz 4 03:47 durmiendo diecisiete horas al día no sé cómo

Voz 0542 03:50 también tendría dos cuando tienen sexo mientras es mientras están me imagino penetrando por la vagina la Koala

Voz 0401 03:58 también la penetran por el ano

Voz 4 04:00 no no no tiene no tiene porque sea no tiene porque pueden usarlos a la vez o no no siempre no siempre lo hacen ella es un poco es un mecanismo que tiene muchos animales naturaleza que con poco intentar asegurar más aún la el éxito de la de la

Voz 0542 04:17 o sea que me que introducen los dos penes en el mismo lugar

Voz 5 04:21 sí o pueden usar uno después de otro de repuesto bueno si siguiesen no

Voz 0542 04:26 eso no es de hecho un decálogo en el que ha detallado efectivamente diez animales con sexualidad es que nos van a sorprender mucho así que si te parece te los voy introduciendo para que tú nos cuentes así tipo tuit

Voz 0401 04:43 porque si son diez para que vayamos así nos reíamos nombre de seguro seguro que habría que dar sorprendidísima

Voz 0542 04:49 dale Elio aunque sea sólo con los nombres primero los pulpos argonautas

Voz 0401 04:54 sexo

Voz 4 04:55 eso es un como dice el nombre es un es un pulpo hay así por decirlo muy rápido y básicamente tienen como una especie de cápsula que lanzan desde la distancia para para penetrar en Bari para secundarla como si jugaran a los dardos un poco

Voz 0401 05:12 Jaime de dardo lanzado a lanzarles fun fun

Voz 0542 05:18 es la pena no era lanzaría como se lanzaron los los espermatozoides en una o sea es como si te lanzarse en el semen en una cápsula me está ocurriendo cada cosa de esto de lo que estaba Superman no pero estas escenas estas escenas del porno por ejemplo imagínate su aumento de ella llena de semen por la cara entonces ahí pues son con cápsulas Els cambiaría por completo el concepto de El porno

Voz 0401 05:43 yo sí

Voz 0542 05:45 pues seguimos pez abisal

Voz 4 05:49 si esto yo creo que lo hacen ese conocer de unos peces muy no son feos son especiales pero son unos que viene con una lo permita la especie

Voz 0401 05:57 es decir a mí moco tiene una camiseta como pez abisal que a mí me encantaba ya el también eh al también

Voz 6 06:04 si estos señores esto estos peces como tienen sexo

Voz 4 06:08 esto esto sí porque él es mucho más pequeño que ella bastante más pequeño que ella y digamos que el ella entrecomillas se lo se lo traga xenófobo me Se él se acaba fusionando con el cuerpo de ella el desaparecen por completo

Voz 7 06:28 si los fecunda

Voz 5 06:30 pero él desaparece por completo salga desde dentro

Voz 4 06:33 sí él ella lo asimila desde dentro los vasos sanguíneos ser un tanto de que él acaba desapareciendo pero ya acaba

Voz 0542 06:41 no no muy absorbente del cine y Dani

Voz 5 06:46 o se lo come sismo de las películas llevado la realidad amor romántico llevado le daremos

Voz 0401 06:53 que sí que todo el mundo sepa que el amor romántico acaba mal para alguno de ellos

Voz 0542 06:57 dos siguiente Pato enmascarada argentino

Voz 4 07:02 vale fácil sencillo El parto vi mide como veinte centímetros el pene puede llegar a medir cómo cuarenta y cinco sea juzgado vosotras

Voz 0401 07:12 entonces ahí ahí también porno pero a ver un momento pero esto de tener el el pene tan largo es porque ya no se arriman lo suficiente o porque

Voz 2 07:21 que tienen una vagina demasiado grande y amplia

Voz 0401 07:26 necesita cubrir la tanto porque claro si es buena otras lejos que se arrime más

Voz 4 07:31 se cree que es principalmente porque sobre todo a la hembra de los Pardo es dentro la vagina tienen tienen cavidades que no llevan a ningún sitio para como para desechar lo machos que a ellas no les gustan entonces él necesita un pequeño un poco más grande un poco más

Voz 5 07:53 recio para poder llegar de la

Voz 0542 07:59 la tila que ese es el pescado de dudoso habría que sirven ahora con cada vez más frecuente

Voz 4 08:06 venden como si fuera otra cosa

Voz 0542 08:09 estos nuevos pescados como el fletán APIA el

Voz 0401 08:13 sí destaca depende te venden pues como lenguado oí sabes llama

Voz 0542 08:19 qué le pasa a la tila

Voz 4 08:21 a la hembra que lleva luego huevos sin fecundar en en la Bolsa alguna en la boca perdona en como una especie es algo que llevo la boca hijos acercaban macho macho el macho digamos que el y el Llacuna la boca hija fecundado huevo lo lo fecunda

Voz 0542 08:39 no será el sueño de todo que de humano lo piensan exactamente lo mismo con lo cual pues ya a partir de ahora cuando cuando alguien y esta podemos decir quieres que te hago un pilar quieres que te haga pillado

Voz 0401 08:52 sí sí

Voz 8 08:53 y qué pasa con el hipopótamo que yo lo tengo así como tan infantil izado al pobre

Voz 4 08:57 pues un poquito escatológico el el hipopótamo porque ellos para marcar territorio para digamos para impresionar a la hembra hacen una especie de aspecto con la cola literalmente con su Kaká

Voz 0401 09:13 vamos a ver mientras a ver que yo lo entienda mientras eso está claro no lo sea estamos estamos hablando de que de que después de tener sexo se caga encima de ella

Voz 5 09:24 no no no como para dejarla para

Voz 4 09:27 si te parece como si

Voz 5 09:31 sí que es excesivamente duro

Voz 0542 09:33 con sus heces bueno seguramente tiene una explicación seguramente pasa así así ella ser una cuestión de olores y cosas de éstas pero sí ve en Active lo te digo que así se garantiza que hacerme

Voz 8 09:46 que es Selfa la Falange

Voz 4 09:49 es un ave muy parecida al a los pandas hay a mí me hice muchas gracias porque pasa lo contrario que alguna especie animales que allí las que tienen el Ariane son él ya son ellas las que tienen a muchos macho alrededor de hecho son ello la lo que se verá obligado a defenderla es ya un poco competir entre ellos y ellas tienen un harén van eligiendo

Voz 0401 10:14 bueno sea I'm Bravo machos palado

Voz 4 10:18 ah sí bueno sí creo recordar la verdad que hay un poco pero sí quiero recordar que porque buscando que es un genérico es un nombre genérico el antes

Voz 0401 10:27 pues hagámoslo son también eh también bonito

Voz 5 10:32 los caballitos de mar bueno está creo que que la con usted en los reyes del mando no

Voz 4 10:38 sí esto es son ellas la reina del mambo diría yo creo que es el sueño de de de muchas mujeres

Voz 0401 10:43 qué se puede hacer un trío con Gianluigi Buffon

Voz 4 10:47 ah pues eso ya no lo sé eso ya habrá que preguntar de los decía porque son ellos lo que lleva

Voz 3 10:52 lo lo huevo fecundado evalúa en ella

Voz 0401 10:55 en si son los machos los que dan a luz o que avance que avance más importante en el reino animal si esto extras Elia esto no podría ser trasladable al género humano te lo miro fuerza

Voz 8 11:09 gracias en el CSIC los leones

Voz 4 11:14 pues leones pueden llega digamos que las sesiones de apareamiento pueden llegar incluso a otros cuatro días seguidos

Voz 0542 11:22 todo esto pero no sé si te parece

Voz 4 11:26 sólo a treinta

Voz 0542 11:28 eso sí vamos a ver ya que dicho esto está abriendo una caja

Voz 0401 11:35 que venga alguien a hacerme una tontería vamos a tomar una copa

Voz 0542 11:39 es que es trabajar si a mí me viene fatal te habla mucho mejor de las cartas cola de látigo

Voz 4 11:47 ah sí está son son geniales nosotros del del más pero aún tenemos un grupo de Whatsapp con ella

Voz 0542 11:52 estás con la de látigos son buenas

Voz 4 11:55 ya les dio por llamar la cariñosamente el halagar tal bollera nuevo ellas son lesbianas yo creo que sólo hay a la espera que los componen y macho y básicamente se reproducen por clonación si tienen sexo entre ella irse digamos bueno de hormona hecho todo el mundo lo que propicia que lo huevo se desarrollen las hembras pero eso no lo hayan hambre

Voz 0401 12:22 esto sí que es buen tú imagínate que tiene una amante que es mujer que te pone tan cachondo que te lo come también que tú coges si eres capaz de gracias a ese subidón hormonal que te su amante fecundar la me parece genial me gusta mucho lo de la Escola de látigo oí pido encarecidamente que me habrán Un

Voz 0542 12:42 un uno de estos de mensajitos de Whatsapp está ya la que pueden incluir porque por favor quiero ser una las ventas y por último las cabras

Voz 4 12:52 las cámaras son son geniales debo reconocer que era un dato que hasta hace no tanto yo no conocía es que la hembra cuando ven que el macho no está así muy por la labor mantienen relaciones entre ellas como para un creen los científicos creen un poco como para darlo

Voz 5 13:08 como para tiró ya te como Hernanes vi como si un poco que lo consumen también los hombres principalmente han hecho ya efectivamente madre mía Dani

Voz 0401 13:18 bueno o sea que a la vez sea que cuando me dicen a mí lo de estás como una cabra también puede que porque le voy metiendo mano alguna de ahora no probablemente pues ni me ha encantado conocerte me ha encantado que seas enfermero y sexólogo

Voz 2 13:35 así lo de Daniel García Herrera queda muy bien

Voz 6 13:37 pero Dani de Nahr Sex me gusta muchísimo muchísimo ya tendremos localizada en Twitter que los separa

Voz 0542 13:45 y además te digo que esta combinación explosiva te llamaremos si se me ocurren un montón de cosas que bueno

Voz 0401 13:52 nos va a dar mucho juego nos va a dar mucho juego si eso también nos vas contando así cosas de el faltado por hoy la escuela de Tapia estas cosas