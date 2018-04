"¿Una mujer y caballo? Han dicho que mi libro es un insulto a la decencia"

Voz 2 00:00 si Correa es de Vigo y además es ilustradora

Voz 0401 00:23 parece que esta chica que así presentaba una gallina aquí en Barcelona que es ilustradora que hace cómics dice salga que buena idea pues parece que Xiomara la aliado un poquito parda porque su última obra se ha convertido un poco en eso Dalí era lo leímos en el diario punto es y quisimos saber hasta qué punto un cómic puede considerarse peligroso por la relación sexual que cuenta buenas noches Xiomara desde Radio Barcelona hola buenas noches qué es lo que has hecho tan salvaje para que te acusen de zoofilia

Voz 3 00:57 pues enamorarme de un caballo

Voz 0401 01:00 si es que se deja sueltas si os deja suelta ellos desvela Jairo Hoyos desboca es así que te has enamorado de un caballo Illa es llevado hay un cómic para que todo el mundo vea cómo es enamorarse de un caballo no eso es cuánto sexo hay en mi novio caballo de Editorial Reservoir Books explícito muy poco yo no en contra

Voz 5 01:27 y la que lo buscaban yo estaba allí pensando que iba a ver ese pedazo de pene ese besazo de N muy tu hay colocada Hinault pero te has rimas pero pero no hay

Voz 0401 01:39 es sexo explícito no no no sabemos

Voz 4 01:41 muy decorosa pero que es lo que ha chirría dotando pues que la gente verá portada dice una mujer y un caballo esto esto es demencial es un insulto a la decencia

Voz 3 01:58 a a todo ajá

Voz 0401 02:01 esta gente que te dice todas estas cosas creían que Superman existía o cómo va esto porque claro lo super Vengadores también son mentira no sé si la gente lo sabe ya

Voz 4 02:11 pues yo yo no les digo nada yo si quieren que me insulten lo que quieran no pasa nada yo como lo está llevando bien si si no me importa nada

Voz 0401 02:20 lo mejor de todo es que en tu historia de amor con cava yo te permites la osadía de criticar cosas tan absolutamente habituales en cualquier pareja como son los celos

Voz 4 02:31 pues claro si lo natural

Voz 0401 02:34 pero sobre todo por parte de ella en los celos sí sí sí ya súper celosa porque cuando el empieza a pensar en su ex que supuesto una llego aquí galopa como y corta el viento mientras pasa por el Puerto caminito de donde sea ella realmente le monta escenas de celos al caballo

Voz 4 02:54 sí que es una hembra alfa dominante y eso sólo para ella

Voz 0401 03:01 te planteas que esto podía pasar que la gente va a entender que era una historia de ficción

Voz 4 03:06 al principio me daba un poco de cosa incluso pues hacerme entre comillas famosa con esto y tal pero ahora estoy súper orgullosa porque he quién critica te das cuenta las críticas que hacen por ejemplo el otro día leía en los comentarios eldiario punto es en Internet en que aparecía el caballo yo nunca he dibujado la la apoya al caballo jamás y entonces el a la chica pues como está en pelotas montón de tiempo pues sigue la dibujado desnuda con pelos y tal no decía un comentario nada porque si llega a ser el caballo no está sexual izado y ella está sexual izada esto es súper machista no sé si

Voz 0401 03:49 es decir también te acusan de machista porque ella está sexual izada porque es verdad ella aparece desnuda en varias varias viñetas

Voz 4 03:56 todo libro sí sí ir él

Voz 0401 03:59 no había encontrado ningún PNV corroboradas me confirman que nos hemos encontrado el pene del caballo

Voz 4 04:04 caballo

Voz 0401 04:06 sí tuviste un mínimo de cuidado también en no mostrar el sexo explícito porque hay revistas de pornográficas donde puedes ver a un caballo penetrando

Voz 4 04:17 a una mujer ya bueno pero no pero no la idea

Voz 0401 04:22 no no no no hay gente que está a tu alrededor que te dice porque me imagino que aunque solamente sea por cercanía a amigos tuyos o familiares que tengan ese cómic todos me dicen

Voz 4 04:35 llegados me adoran como creadora claro es decir tu madre no te ha leído la cartilla no que va a mi madre de hecho me dice que deja el trabajo y me dedico sólo Alcoy porque tú que te para yo a la producción de Artes Gráficas

Voz 0401 04:50 vale o sea que bueno esto del con mi te lo tomas como te lo tomas como un detallito más de tu vida como una devoción

Voz 4 04:59 sí me lo tomo como una forma de expresión así de de expresarme un poco de alguna manera

Voz 0401 05:06 artística y lo de incluir el sexo porque fue

Voz 4 05:11 lo de Cruise de sexo porque yo soy una persona sexualmente activa

Voz 0401 05:16 me gusta así que si tu si turrón existe romance entre un caballo y una mujer tenía cada sexo claro es que si no sería

Voz 4 05:25 a mi novio o la árbol

Voz 6 05:29 todo desatará oye después después debe de haber hecho

Voz 0401 05:33 esto con un cava yo te atreves

Voz 6 05:35 si a esa a seguir tentando la suerte con

Voz 0401 05:38 con otros personajes igual de acróbatas como este Cuéntame

Voz 4 05:42 pues el próximo proyecto que tengo en mente es una historia parece un poco autobiográfica Hipercor sólo seres humanos no animales a que toda la zoofilia con las practicada no

Voz 0401 05:58 no haya yo crezco las ganas tú sabes que ríete tú sabes la de tiempo que llevamos buscando en este programa a alguien que nos cuente si ha tenido relaciones con animales que no cuente porque como todas estas cosas bueno vamos con cualquier tipo de sexualidad su difícil

Voz 4 06:19 estaba bueno voy a contar algo que hecho con perro cuéntanos porque yo tenía un fox terrier que siempre está salido montando se todo y un día pues Le dice uno a tu perro con un trapo ahí dije venga ya se seguido súper tranquilo y dejó de Folha se cojines almohadas todo se quedó relajó

Voz 0401 06:43 adicto no ha es decir que desde una contribución y hiciste darse que te has de asistentes sexual de un pobre perro que tenía más ganas si estaba más caliente que el asfalto de Georgia reservándose por todos sitios

Voz 4 06:55 yo era muy muy agresivo y atacaba y todo esto oye pero tuviste que hacérselo varias veces es decir no sólo lo dice una vez sirvió para todo me dio un poco de grima me dio un poco de dirimir ya su reacción dije uf ya ya está aquí a mi

Voz 0401 07:14 tú te imaginas que lo cuentas en tu próximo

Voz 4 07:18 no la verdad es que no me imaginar haría jamás que iba a contar esto ahora mismo problema digo

Voz 0401 07:24 eh tú ves tú pero pero esto es con pero nosotras te queremos muchísimo y es que esto de la nocturnidad y la alevosía la madrugada hija mía lo que da toda para para hablar de lo que sea oye Xiomara Si vuelve está hablar de sexo en cualquier otro cómic ya es que claro listón te has puesto super alto como si no sé con quién os va a sorprender un avance yo creo que haré como símil es así de de potencias sabes

Voz 4 07:54 sí a Bush haciendo un trompo hay quemando rueda en un párking a la par que estás con el tío que te mola Hay

Voz 0401 08:04 todo esto así se casado extremo de de peligro no

Voz 4 08:08 esta demanda no será uno mientras está por ejemplo quemando ruedas bueno algo así podría ser mira qué bien chupando sea no pero pensando en tu pasa así digo porque saldría también al trompo

Voz 0401 08:22 llevamos aquí usábamos entonces sincera entraría vamos a intentar siempre que la conducción sea lo suficientemente buena no claro

Voz 4 08:30 las pues oye por cierto en el trabajo también saben que has hecho este conmigo sí de hecho hombre yo creo que me lo dieron por haber hecho el Gobierno el trabajo o realmente de está abriendo alguna puerta si sí a ver después de estar un año hay

Voz 7 08:45 bum bum bum pues un poco te vuelves una persona mínimo

Voz 4 08:49 no meticulosa entonces eso ayuda luego

Voz 7 08:51 la hora de encontrar trabajo

Voz 0401 08:53 siendo de la granadas no sí bueno pues entonces enhorabuena me alegro mucho de que tu novio caballo haya reportado tantas satisfacciones personales profesionales a a su creadora de Correa no dejes de hacer cómics por favor

Voz 4 09:11 vale lo haré cuentan lo siempre vale

Voz 0401 09:13 un abrazo muy fuerte muchísimas gracias gracias por cierto saluda al caballo