Entrevista | Maillo evita avalar al delfín de Cifuentes como candidato del PP a la presidencia

Voz 0194 00:00 Fernando Martínez Maíllo es el coordinador general del Partido Popular muy buenas noches hola buenas

Voz 1651 00:05 muchos nos contaba antes Javier Bañuelos

Voz 0194 00:07 el la quién podía ser el sustituto de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid y nos hablaba de de Garrido a ustedes les gusta

Voz 1 00:19 porque después del día que es muy complicado de hoy en día un día duro sin duda por la por la dimisión de en Cristina Cuesta el proyecto al Partido Popular continuó en lo que queda su mensaje a los madrileños pues que que que votaron mayoritariamente al Partido Popular que el proyecto del Partido Popular para seguir adelante no que está por encima de de las personas por muy importantes que hayan sido en este sentido pues ahora mismo es el presidente en funciones señor Garrido que es lógica de que va a tener que estar el día dos en el día de la Comunidad hay un plazo de quince días que para para proponer otro candidato de la presidenta del Parlamento tendrá que hacer la ronda de contactos y que todavía no ha tomado una decisión entorno a quién es la persona que va a proponer para la investidura como presidente de la Comunidad de Madrid yo creo que hay que esperar unos días el día duro y complicado pero vamos a seguir adelante y yo yo creo que hay que esperar un poco

Voz 0194 01:18 pero les gusta o no les gusta les suena bien no les suena bien

Voz 1 01:22 bueno Carrero ha trabajado durante mucho tiempo en el PP de Madrid en puestos destacados podría hacer también hay otras personas importantes el PP de Madrid que podrían ser yo prefiero ser prudente que evidentemente el presidente es ahora presidente en funciones no hay por lo tanto tiene un puesto muy destacado pero vamos a esperar no no es una opinión sólo mía sino que esto es una decisión del PP a nivel nacional quiero recordar que los candidatos a la presidencia de la Comunidad y los decide el Comité Electoral Nacional es una decisión de Madrid perdón de la nacional lógicamente con la cuerda consensos siempre de del partido en el en el lugar concreto en este caso en la Comunidad Madrid

Voz 0194 02:03 puede seguir Cristina Cifuentes al frente del Partido Popular de Madrid

Voz 2 02:09 en estos momentos ha dimitido de su cargo como como

Voz 1 02:13 presidenta de la Comunidad de Madrid lo la prioridad del Gobierno

Voz 0194 02:17 sí pero ella ella ha dejado bien claro que no dejan y la presidencia de ni su acta de diputado en la Asamblea puede puede permanecer en al Partido Popular puede permitir que permanezcan estos dos puestos

Voz 1 02:28 bueno yo creo que hay que distinguir yo no he escuchado a ya decir que va a seguir de presidente al PP de Madrid porque he mandado por lo que hacen las redes será el día de hoy un comunicado donde decía que era la presenta el PP de Madrid esos cierto ido siendo el último párrafo ha dejado muy claro que se pone a disposición de lo que decida el partido y el presidente del partido por lo tanto yo creo que si todavía no tenemos un candidato a la investidura de que tenemos un plazo de quince días y la prioridad del Gobierno pues después de que solvente con el Gobierno están tenemos que son aumentar o Paralelamente el tema del partido no qué va a pasar pues mire no lo sé pero pero en fin no no creo que que que nadie puedo decir hoy hoy que que Cristina se dice no presenta Telemadrid tampoco lo contrario

Voz 0194 03:18 pero para la imagen del Partido Popular sería bueno que permaneciera en la presidencia del Partido Popular de Madrid

Voz 1 03:26 y ahora digo que en la situación es muy complicada y evidentemente renunciaba a la presidencia del Gobierno y eso sin duda es importante no pero también es muy importante la la la cohesión y la estabilidad dentro de en el seno del partido no aquí hay pues hay que escuchan unas voces dentro del Partido Popular de Madrid eso es lo que opinan no SAS no sólo es una cuestión también de imagen que también sino también un tema ecuaces y por lo tanto yo creo que hay que hay que verlo sí y por lo tanto yo creo que es lógico y normal que el partido se tome en tiempos de tranquilidad serenidad que es como va a ser cuestión de días

Voz 3 03:59 para tomar una decisión fuentes al lado de espionaje de extorsión deben de ETA reconoce usted

Voz 0194 04:06 en todo esto que decía Cristina Cifuentes al Partido Popular madrileño

Voz 1 04:10 pues no sinceramente no no sé a quién se refiere desde luego de lo que yo conozco no y por lo tanto mire desde luego el Partido Popular como tal nada tiene que ver por lo menos lo que yo sé con con ese tipo de cuestiones las realmente no sea que se refiere

Voz 1651 04:27 como sauvignon que ha parecido unos y otras informaciones orden de otros digitales es hacía ningún punto es Si cuando se ellos abandonan conseguido información pero nada tiene que ver con el Partido Popular se conocía la existencia del vídeo del robo

Voz 1 04:44 no no no me he enterado pues esta mañana no realmente no hasta mañana cuando lo he visto

Voz 0194 04:50 le ha pedido directamente bueno no ha hablado con ella esto lo hemos estado hablando estado contando nuestros compañeros pero ha pedido la dimisión de Cristina Cifuentes Mariano Rajoy directamente

Voz 1 05:01 eh vamos a ver la situación después de conocer el vídeo de la situación en la que estábamos viviendo más fechas en las que sabía claramente que va a haber una moción de censura cuando ya estaba presentada faltaba fijar la fecha la situación era muy compleja y siempre hemos sostenido yo lo menos y lo he dicho públicamente somos un partido de gobierno y así nos han votado a los ciudadanos también a la verdad que queríamos colocar encima de la mesa alardea es que Ciudadanos iba a votar con con con Partido Socialista Podemos pero evidentemente pues este vídeo pues esa la situación no es muchas veces cuando llega la situación a una a un ámbito ya de esta naturaleza no hace falta ni siquiera pedirlo no yo creo que ha sido un ejercicio de responsabilidad su parte ha habido contactos evidentemente a todos los niveles ya digo fue más que una petición yo creo que fuimos más un diálogo normal y lógico iré entender que la situación ya no tenía más más salida que no que la renuncia lo valoró ella no estamos de acuerdo porque queremos que ha hecho lo correcto es que no había otro solución

Voz 0194 06:05 lo había sido todo no habría sido todo más fácil incluso buenos me menos humillante Si le hubiera pedido la dimisión ya hace días a raíz de lo del máster

Voz 1 06:17 lo que pasa que en política las cosas no son como la vida no las cosas no son tan fáciles sino las ve con perspectiva de una vez que han pasadas las cosas pues pues pues probablemente sí claro quién sabía lo del vídeo no en tampoco podíamos venir

Voz 0194 06:31 pero este pero pero éste piensa que el tema del máster no era motivo suficiente para para pedirle que dimitiera

Voz 1 06:38 bueno yo creo que el tema del máster que sea ha dado mucho de nosotros no lo habíamos tenido una dimisión único que sabíamos que era una moción de censura había dos versiones las suyas es verdad que había muchos elementos de duda por ejemplo la falsedad de la famosa también donde la ciudad no había digo mucho a aclarar la situación realmente no he también era era notorio que el que había presentado la moción había falseado el partido el señor Franco bien falseado también su a otros muchos condicionantes no que es bueno se puede hacer toda la valoración que queramos con anterioridad hombre dice bueno se podría haber gestionado de otra manera pues mire quién sabe puede que si no desde el comienzo de otra manera diferente pues puede ser que sí pero a toro pasado no es fácil hacer análisis de esta naturaleza no en cualquier caso pues cosas acabando así yo lo importante es mirar para adelante yo creo que queda todavía muchos meses para seguir gestionando nuestros recursos de los madrileños como tipos porque el equipo continúa el Gobierno continúa el presidente en funciones está ahí los equipos continúan y lo que hay que hacer es el preocupando son los problemas de los madrileños y pasar cuanto antes esta página

Voz 0194 07:50 déjeme antes de despedirle qué le pregunte por otra cuestión ya ha tenido oportunidad de escuchar al senador de su partido a Pedro Agramunt esta mañana en Hoy por hoy y en concreto su reacción cuando Pepa Bueno le ha preguntado sobre si fue sobornado con prostitutas escuche

Voz 4 08:02 pudo ser sobornado con prostitutas en Azerbaiyán en el año dos mil

Voz 0194 08:06 si esto es verdad

Voz 5 08:09 me parece a mí eso me parece una una fantasía no lo sé pues ojalá yo pudiera hacer esas cosas no pero como usted con Barberá ya no estaba

Voz 3 08:17 pues ojalá se refiere a ir con prostitutas

Voz 5 08:20 a tener una capacidad de bueno pues de una una vida en ese sentido vamos

Voz 0194 08:26 qué va a hacer el Partido Popular con el senador Agramunt

Voz 1 08:29 bueno vamos a dar el informe del Consejo de Europa todavía no

Voz 1651 08:33 firme vota mañana se vota mañana si soy se lo ha puesto

Voz 1 08:37 de objeciones incluso a ese informe lo ha desmentido en esa es su cadena en hacerlo ha hecho también y nosotros también inusual desmentido cuando hemos hablado con él vamos vamos a ver lo que dice finalmente el Consejo de Europa es de es evidentemente es el Consejo de Europa en vota al informe lo vota favorablemente en estos términos en términos parecidos por lo tanto graves pero hay que ver lo que pasa pues evidentemente el Partido Popular actuar ahí habrá abrirá el expediente correspondiente en el Comité de Derechos y Garantías pero hasta que no lo vote el Consejo de Europa evidentemente no sabían lo que va a suceder

Voz 0194 09:13 porque las palabras declaraciones las respuestas que le daba Pepa Bueno esta mañana no le parecen suficientemente reprobables

Voz 1 09:20 bueno pero mire yo creo que con independencia de las palabras todas las cadenas pueden ser más afortunadas buenos para afortunadas de uno cada uno se es objeto de interpretación hay que quedarse con los hechos no y al final el anhelado nosotros no lo ha negado que haya habido ni en sobornos ni con eso ningún otras cuestiones porque se ha hablado también en el informe de otras cosas que no sólo son las que se referían en la pregunta lo ha anegado no y por lo tanto el Consejo Europa también me consta que no tiene claro exactamente qué va a votar mañana exactamente el contenido el informe no y por lo tanto vamos a esperar a lo que decide el Consejo Europeo en función de sus lógicamente nosotros actuaremos hay una cosa que se llama presunción de inocencia en este país y por lo tanto si él lo niega pues vamos a ver que tengo la oportunidad de defenderse yo creo que es absolutamente normal y natural y digo lo poco ahí vuelvo a reiterar no

Voz 2 10:10 vamos a esperar a ver lo que dicen

Voz 3 10:13 Fernando Martínez Maíllo gracias por habernos atendido muy buenas noches