La foto del Real Madrid que nunca habíamos visto hasta ahora

Tena con protagonistas enseguida el tiempo de sanedrín pero está ya por ahí Pedja Mijatovic hola Pedja muy buenas hola Manu buenas pues pues eh no se puede seguir un mejor resultado en un partido con Bono con con sensaciones que no han sido tan buenas como el resultado no

con poco juego no y bueno de de esta eliminatoria se trata de conseguir un buen resultado más que jugar bien y dejar una muy buena

la imagen porque

Voz 1699 00:26 ya es una semifinales de Champions ya piensas de que ya te quedan prácticamente dos partidos para jugar la final el planteamiento decidan en este partido me han perecido desde un principio muy bueno no

Voz 1 00:39 eh

Voz 1699 00:39 dejar sólo un delantero como Cristiano y arriba todos los demás pues tenía que que hacer muchos muchos deber defensivo ir quitando esos veinte minutos después de decidir

Voz 1375 00:49 por creo que el Real Madrid ha sido superior

Voz 1699 00:52 ha sufrido en esos veinte minutos en la primera parte después de recibir gol pero lo voy a defender bien gestionar bien el partido y mantener el resultado si hubieran sido un poquito más inteligentes quizás hubieran podido marcar otro gol no pero bien unos dos es un gran resultado

sí parece ser que

Voz 1699 01:12 lo que quiero nos estamos acostumbrando de de ganar cada año ahí en Múnich que hasta hace poco era un campo maldito

fíjate yo complicadísimo no

Voz 1699 01:21 así que eso hay que valorarlo de verdad hay en esta victoria es importante aunque queda noventa minutos más a quién

Voz 1375 01:26 ya te has sorprendido el esquema que ha puesto Zidane y que dejar a Benzema en el banquillo

Voz 1699 01:31 sí sí lo comentábamos anoche que que pensábamos que iba a jugar Benzema porque es un jugador que citan cae muy bien y que que quiere aprovechar la confianza que tienen en él pero nos ha sorprendido a todos yo creo un poquito no

Voz 2 01:46 pues sacar un equipo así con Lucas Vázquez que ha jugado un gran partido loco por Lucas

Voz 0239 01:51 cómo está jugando Lucas e presionante

Voz 1699 01:53 creo que bueno que que tuvo que defender va estoy

Voz 1389 01:56 ha estado más de estás gris no pocos y donde siete

Voz 1699 01:58 los después de la jugada en primer minuto cuando recibe una falta muy duro pues ahí cae Mali seguramente eso de fastidian poniendo para poder realizar algo más allá arriba ofensivamente hablando y luego el cambio de Isco Asensio pues imagínate pues otra vez una cierta decidan así que si no se puede decir que me ha hecho un buen partido pero en cuanto el resultado oí encaminar bien está eliminatorios pues lo ha hecho perfecto eh

Voz 1375 02:25 luego Cristiano que también ha sido con ese con ese esquema de poner a Cristiano sólo como referencia clara en ataque sin otro nueve que le acompañe que ya habéis dicho muchas veces ya hemos dicho que que que no parece lo mejor para las condiciones de juego el portugués OHL ha anotado yo creo que él necesita tener alguien ahí porque ha habido un rato que Dios está ocurriendo no le llegan balones no no toca balón

Voz 1699 02:44 sí él necesita un buen compañero y arriba hay buen compañero siempre para él es Benzema no por Benzema aunque eso les perjudica Hay sufre bastante pues a Cristiano viene muy bien porque encontrarse solo ahí arriba sobre todo no partidos así importantes contra unos jugadores que tienen mucho peso y mucho importancia como los jugadores pues sufre un poco pero bueno si hay que sacrificar un buen partido de de de Cristiano digamos y conseguir un buen resultado pues yo creo que todos estamos de acuerdos de que de vez es cuando hay que hacer una cosa así no así que muy bien buen resultado Cristiano tiene otros ayuntamientos aquí quién en el Bernabéu para realizar un buen partido y marcar algún golito más

Voz 1073 03:29 estará bien la final Si siega exilios que yo creo que estaba acabada

Voz 1375 03:35 era una cosa sobre todo no por el resultado sino por no haber mantenido ese récord que había marcado hasta ahora en todos los partidos de esta temporada la Champions bueno desde la final de la temporada pasada donde marca no había fallado ni un solo partido hoy es el primero en el que no moja en la Champions tú fíjate que que que marca que lo decimos así como si fuera tan fácil no es tremendo de hacer eso

Voz 1699 03:55 sí conociendo la Cristian seguramente eso se le ha pasado por la cabeza más de dos veces durante este según

Voz 1375 04:01 hola mi madre pero pero Orlova también

Voz 1699 04:04 quiere decir que él ha madurado bastante

Voz 3 04:06 que ya sabe que que

Voz 1699 04:09 puede entrar en historia está en de del club más importantes del mundo pero por hacer un partido sin marcar pues tampoco pasa nada tendrá la la vuelta aquí y luego si sale todo bien puede estar en la otra final donde puede ser protagonista como año pasado así que bueno Cristiano madurado y no es el clima cuando de hace años donde le interesaba sólo pues conseguir un récords indoor pensar demasiado el equipo ahora ya es diferente

Voz 1375 04:34 la última sobre Zidane con normalidad a lo aceptó o parece que lo hace todo cómo va creciendo iba saliendo reforzado e ha pasado un momento muy crítico esta temporada a mitad de temporada cuando se descuelga tanto de la Liga cuando lo elimina al Leganés evidentemente terminando en octavos es un batacazo tremendo pero llega la hora de la verdad fíjate ayer la charla que les dan el entrenamiento con esa normalidad con esa sencillez riéndose como sin levantar la voz sin grandes aspavientos mitad pero lo suficiente como para que cale en sus futbolistas e ir haciéndolo la alineación los cambios creciendo como entrenador Zidane no sí

Voz 1699 05:10 desde luego sin ninguna duda está realizando un gran trabajo y además veo que después de ponerse nervioso dentro de de de de esta temporada cuando las cosas no salía muy bien en la Liga pues ha sufrido un poquito pero pero luego a partir de ahí ha hecho un gran trabajo y veo que hay una muy

Voz 0239 05:27 buena no sólo comunicación sino muy bueno

Voz 1699 05:29 la energía entre el entrenador y los jugadores todos los jugadores no tienen una libertad de tomar decisiones parece ser que cada vez John que tome los jugadores están de acuerdo con con lo que está haciendo el entrenador y eso para un equipo como el Real Madrid es algo muy importante no quiero decir fundamental pero muy importante porque normalmente Real Madrid dos entrenadores cuando toma alguna decisión siempre hay algunos jugadores que protestan a jugadores que ponga poner mala cara y ahora quitándole a Bale nadie pone cara la cara cara mala cara triste no así que está haciendo un gran trabajo y si si estamos hablando de cualquier otro entrenador que que que quizás lo más más clubes más experiencia hablaríamos de un grandísimo un fenómeno pero como Zidane ya ha empezado practicantes

Voz 1501 06:17 a o entre el castillo dándole

Voz 1699 06:19 exacto ahora pues cada vez cuando hace las cosas bien pues muy bien y cuando hace algo mal no se convierte en un problema no así que hay que borrar su trabajo y desde luego es un entrenador que que que

Voz 0239 06:32 no sólo entrará en Historias sino será uno

Voz 1699 06:34 los entrenadores más importantes de la historia verso

Voz 1375 06:39 como siempre escuchar de en el carrusel y también aquí en El Larguero un abrazo Mijatovic gracias gracias chao chao hasta luego he tiro la disco

Voz 1501 06:46 pero déjame que salude a todos los demás que ya están por ahí además de Romero hola Jesús Gallego muy gallega Manuel buenas noches está por ahí Pulido hola Julio qué tal qué tal buenas noches está ahora que también Mario Torrejón buenas noches a todos y está Manuel jabón

Voz 1375 06:58 centrando ahora mismo aquí en el estudio y Rafa Alkorta Zawahri también ya

Voz 4 07:01 hola qué tal muy buenas a todo

Voz 1375 07:05 te voy a dar tiempo a que llegue Jabois el micrófono para decir hola buenas noches o la Manuel Jabois noches cómo estáis buenas noches

Voz 1991 07:10 es muy vieran va a llegar

Voz 1375 07:12 tiempo tirado agradezco ya el sanedrín esperándoles haga más protagonistas ahí en la zona mixta del Allianz Arena que va a hablar Ramos creo el capitán de los blancos

Voz 1501 09:58 en Carreño doce menos cinco acaba de aparecer por ahí

Voz 1375 10:04 Casemiro Javier Ray eh le escuchamos en Londres

Voz 0336 10:06 Zidane

Voz 1501 10:08 que todos están para jugar ahí claro eh

Voz 0336 10:11 como como ha pasado en en en el partido todos están para jugar ahí los que a entrar hoy intentar hacerlo mejor es hicieron uno el mejor oye Casimiro te pregunto por la tarjeta amarilla que ha recibido jugará en principio el partido de vuelta exhibiera suele María ojalá no te podría perder la final eso la cabeza a uno le da vueltas uno yo creo que puede jugar como como siempre juego pero eso no no no no va

Voz 1896 10:37 la mi cabeza porque este pienso

Voz 0336 10:40 eso sí seguro que saca la tarjeta entonces bueno voy a cómo comer jugaron yo creo que fue un poco injusta que toca el balón pero pero bueno eso toca el árbitro yo creo que que buen jugar igual si juego no sabes de yo creo que voy a jugar igual como como es jugado entonces no veo no veo no veo preocupado

Voz 13 10:58 Nuestra nuestras dice siempre se piensa en positivo las ecuaciones igual que la temporada pasada contra el Bayern donde se fue la eliminatoria en la prorroga e igual que la última eliminatoria contra la Juventus que lección dejaron esas dos eliminatorias para el partido de vuelta

Voz 0336 11:16 bueno yo creo que sabemos que va a ser un partido muy duro y la eliminatoria no está no está hecha sabemos que hacer una un partido muy dura y entonces los poca sufría y también en casa

Voz 14 11:29 sí sí ya quiero quiero invitando al precisó que que que queremos eh el apoyo de ellos como siempre están siendo pero unas semifinales muy importante para nosotros jugamos nuestra nuestro año ahí entonces eh contamos con ellos dejó claro que que queremos estar en la final

Voz 0104 11:47 ahora Múnich donde el Madrid no había ganado en sus diez primeras visitas ya vencido en las tres últimas que tienes que los hace tan diferentes en Champions

Voz 1896 11:56 yo creo que que él es el mayor

Voz 0336 11:59 el éxito de este de este equipo es que todos los jugadores están preparados para jugar la igual CCA uno el otro Store de están preparados para jugar entonces hay que felicitar a todos los di yo he tocó a jugar otros si ya has hecho

Voz 15 12:11 fenomenal pero es que parece que es más fácil ganar la Champions que la Liga las últimas Ligas el Madrid sólo ha ganado los iraníes este año la Champions eh

Voz 0336 12:19 cuatro en cinco temporadas

Voz 15 12:21 por qué no

Voz 0336 12:23 este equipo siempre faro que que que se nota que que que el ambiente de la ficción los apoya pero sabemos que la Champions muy difícil entonces como yo he dicho la decisión tiene que seguir porque para ganar la Champions es muy muy muy difícil entonces contamos con ellos te pregunto por Lucas Vázquez que acabó jugando de lateral derecho un jugador sonríe Casemiro porque es que vale para todos sabemos que te has dos jugadores que que trabaja buceador que que lo merece todo esto que está pasando en su su carrera porque hay mucho trabajo entonces sabemos que lo importante para nosotros la final pero esto es es Lucas Vázquez de trabajo de de sacrificio entonces con mucho trabajo seguro que tenemos en la sala

Voz 0104 13:11 el mensaje que nos de vestuarios que no está nada hecho que todavía no ha conseguido el pase para la final de de Kiev yo te quiero preguntan qué os enseño lo que pasó en la vuelta contra la Juve que os enseño

Voz 0336 13:23 no deseo que que el fútbol sabemos que que tenemos que tener la tensión tenemos que que jugaba igual porque sino no el final puede puede te te pero yo creo que que como yo he dicho la no está hace gente eliminatoria no está no está no está hecha entonces tenemos que tener mucha tensión enseguida

Voz 13 13:46 a preguntas de porque hay lo ramas porque cuando había marcado dos goles sobre todo Marcelo se ha dirigido a él para para animarle cómo está Keylor sí

Voz 0336 13:55 está sufriendo Diego por el primer gol no que podía haber hecho quizá algo más aparte que los hechos edad muchos muchos parar entonces yo creo que está bien que él está muy bien la hacer una parte has hecho paratas importante para equipo y sabemos que es muy importante para

Voz 0104 14:10 nosotros tienes con esta Champions el único año menos tú vistes cayó en semifinales de pasa cuarenta latín

Voz 0336 14:18 ah yo yo lo que quiero aquí ese que trabajando se que que que tengo eso pero todavía no estamos la final todavía no está nada claro que no sabes sabíamos que todos estoy importante no sólo yo pero todo usted no sus méritos puedo puedo pueblo que está ahí se va Casemiro yo vine de Sergio Ramos no te pido pasó en dos minutos

Voz 1375 14:38 bueno pues nada enseguida estamos ahí con el con el capitán e está por ahí el árbitro Iturralde González al ahí tu qué tal muy buenas buenas noches buenas noches pues pues te digo una cosa es buen árbitro este como dijiste el holandés

Voz 0831 14:51 pero no bueno al árbitro con muchísima experiencia no que no se va ponen nervioso por todo lo que le pida no lo exijan como os todos los árbitros con muchísima experiencia pues se generalmente son remisos a la hora de amonestar

Voz 1375 15:05 te tienes que dejar muy claro que quiere

Voz 16 15:07 la tarjeta de sino en otras acá

Voz 0831 15:08 eso es él el que que la tarjeta que sea clarísima las amarillas tienen que ser naranjas y las naranjas tiene que ser a veinte

Voz 1375 15:16 eso te iba a preguntar por alguna jugada polémica porque tampoco ha habido

Voz 1501 15:18 sí ha habido jugada jugadas

Voz 0831 15:21 contacto héroes que se nos está olvidando muchas veces que el fútbol es de contacto lo que parece muchas veces en televisión un contacto que se magnifica en el campo esos no los ve

Voz 17 15:32 como tan tan tan grande

Voz 1375 15:35 en el minuto tres estuvieran aquí cuatro que tengo ya apuntadas en el minuto tres de un balón que le pegan dicen los alemanes en el brazo Carvajal no

Voz 0831 15:42 pues en el hombro aunque le pegan el brazo tiene un brazo de una manera natural está un metro metro y medio el remate por lo tanto no sería Manu

Voz 1375 15:51 punible aunque hubiese pegado y luego eh hablando de contacto que decías Lewandowski con Varane en el minuto veintiocho cae en el área Lewandowski

Voz 0831 15:59 nada tampoco nada no hagan los dos al balón y nada y luego tengo otra que es

Voz 1375 16:06 bueno balón colgado desde la lateral peinan jugador del Bayern no sé quiénes le cae a Müller que quiere rematar de reclaman agarrón de Ramos para ti hay algo hoy no reclaman

Voz 0831 16:16 poner es una zancadilla de Ramos a la Lewandowski pero van los dos a por el balón el balón ya pasado hay hay hay sea otra vez vuelvo a ver cosas

Voz 1375 16:24 sí pero que no es no es de de

Voz 0831 16:26 no está en disposición de balón y el gol anulado a Cristiano

Voz 1501 16:29 por contra el balón con la mano está bien anulado bien muy bien

Voz 0831 16:31 Lao y no es amonestación Ny porque hay una estación Solbes que metas el gol con la mano o lo intentes meter el gol con la mano desde hace dos años el prepararte el balón para meter gol

Voz 1375 16:41 no es amonestación quién sería serían buena rito

Voz 0239 16:43 no veo

Voz 0831 16:45 pues yo creo buena a poner otro veterano creo que van a poner a otro a otro de los que se ya de vuelta de todo que no se ponga nervioso cuando el Bernabéu Breno gay además este es el tema de los árbitros es más mediático que realmente tú crees que a un árbitro o las le vale la prensa de Alemania o de España de que no es que los pena

Voz 1501 17:07 Altadis es que esto

Voz 1375 17:09 está bien para cada país esto viene el Kuipers este que había mucha movida hay mucha polémica sobre todo en Alemania antes del partido ya lleva el partido de manera magistral pues nada hay tú que no que no ha habido lío afortunadamente no ha hecho falta exactamente mejor así un abrazo un abrazo Iturralde un abrazo chao hasta luego Itu tú hablado James antes de que nos pide paso red con Ramos y que empecemos El Sanedrín porque es que voy a preguntar iba a empezar ya a Ramos pero vamos a escuchar lo que ha dicho James Rodríguez a las teles el colombiano del Bayern

Voz 1046 17:36 creo que él ha tenido unas cuatro cinco claras

Voz 1896 17:39 la hemos sabido hacer eh

Voz 1046 17:41 pero bueno sólo que un poco jode porque hemos hecho un partido con mucha intensidad con muchas ganas tenemos siete días para para pensar en en en esta Vuelta no no te apetece volver a Madrid el próximo año ya tienes la decisión tomada bueno no sé yo creo que nadie sabe lo que va a la paz pasar no yo creo que nadie sabe el presente mío es Bayern bueno creo que estoy pasando por una buena fase y bueno se lo que yo quiero ahora en el futuro nadie nadie sabe no eh lo único que es es que estoy es decir es que estoy bien aquí

Voz 1375 18:21 que el Bayern va a pagar lo a eso está claramente que es

Voz 1501 18:26 la intención otra cosa cambio presos hasta que salga Ramón Romero Gallego Pulido esta Jabois Torrejón está Rafa Alkorta

Voz 0239 18:32 a ver qué os ha parecido el partido

Voz 1375 18:35 está magnífico pero por ejemplo lo de Benzema ha sorprendido y el esquema que ha sacado Zidane osó ha convencido

Voz 0239 18:41 hombre yo creo que Zidane ha vuelto a demostrar que lo que lo mejor que le ha pasado al Real Madrid en las últimas temporadas de largo empezó con la duda como tú decías de de si era una línea con ascendencia en El Vestuario y se está demostrando que es un entrenador grande de partido grandes con errores como cometemos todos

Voz 0336 18:57 pero a mí me vine Sergio Ramos estaba cola Sergio buenas noches y noches enhorabuena segunda casa ya del Real Madrid no porque aquí el equipo lleva tres victorias muy importantes sólo gana el Madrid en el campo del Bayern de Munich en la Copa Europa algo tendrá el equipo

Voz 1896 19:11 bueno hay que dure no yo creo que Juan noche no hoy el partido ha sido durísimo sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y sabíamos también no como podrá podíamos hacerle mucho daño a pesar de de empezar perdiendo el equipo ha sabido responder ha sabido igualar el partido y obligarles a ello no ha a ahí por un resultado mejor y eso pues no se ha beneficiado a la hora de cogerlo los a a las contra no hemos sabido hacerlo bueno después de una contra de hecha no por parte de de Luca de de Marco pues muy contento con un resultado que obviamente no sacamos pecho pero es importante llevarte un resultado a favor en un grandísimo estadio ante un grandísimo rival muy bueno vamos a intentar rematarlo en el Madrid no

Voz 15 19:53 claro que sí sí está acabe ganando la Champions son cuatro en cinco temporadas parece que es más fácil ganar una Champions con Alida

Voz 1896 20:00 sí bueno depende de cada uno tendrá su opinión y que saquen conclusiones pero eh tiene mucha dificultad no es lo que estamos haciendo y hay que saber mantener la calma hay que saber mantener este grupo este equipo y esa ambición no de querer ganar y querer superar décadas año yo creo que el Madrid lo tiene intacto a pesar de tener la vitrina llena ahí por lo tanto en este tipo de competición vamos a intentar no como bien dice el volver a jugar una final volverá a defender nuestro título que sería lo más lógico

Voz 0104 20:30 Sergio con todo lo que tiene haber ganado aquí por tercera vez consecutiva no te hemos escuchado después de lo que ocurrió con con la Juve en todo lo que se montó el penalti lo que pasó en el en el túnel tu participación qué pie el antimadridismo del que se habla qué piensas de todo lo que ocurrió aquel día y en los posteriores la UEFA sancionó no había ningún motivo que lección

Voz 1896 20:53 bueno yo es el líneas generales pues le duele no quizá porque estuvieron muy cerca del pase pero el penalti fue clarísimo Crisanto no hemos hablado del tema porque no había tenido la oportunidad pero un penalti clarísimo no se aquí en Madrid Río en Burgos o te pongas donde lo pongas no para mí no después la opinión de todo el mundo pues ser respetable es cierto que lo que más nos sorprendió fue que en nuestra propia piensa pues

Voz 18 21:19 la gran mayoría diría que no me decía que no que no era penal

Voz 1896 21:22 pero bueno independientemente de eso sabíamos que iba a ser un partido difícil estuve muy muy cerca de quedarnos fuera y bueno fue un toque de atención que no ha servido para para levantar las orejas para para saber que para ganar la Champions tienes que mantener la concentración independientemente del resultado que que tengan no es decir Sergio hay que saber mantener este grupo antes de ir a París al animar antes de venir aquí a Munich de Levante

Voz 13 21:48 no si ahora se habla de esa edad esos molesta olímpica dentro del vestuario sinceramente no no es indiferente no no no

Voz 1896 21:56 va para nada pero sí que nos gusta que igual cuando ganábamos con España se seguía hablando de otras se no voy sabiendo que teníamos la mejor en en casa pero bueno la prensa pues a veces tiene esas cosas no no todos pero pero algunos si no ahí en ese sentido pues hay veces que te molesta pero vivimos al margen sabemos que tenemos que vivir con el halago y con la

Voz 18 22:16 y con la crítica pero también debemos de Amir

Voz 1896 22:19 por un poco más lo que tenemos Si no envidiar tanto no

Voz 1501 22:22 Zidane también un poco la suerte un poco sonríe en esta Champions

Voz 1896 22:27 bueno e cargar a la Juve cargante al PSG yo creo que con suerte sólo no basta no yo creo que hay que tener un grandísimo equipo dar la cara en momentos puntuales yo creo que el cero tres por ejemplo eh de turismo el resultado allí en el Parque de los Príncipes no creo que sea mucha suerte Zidane espera no hay también habrá algo bueno que tenga el Madrid Zidane te pregunto

Voz 0336 22:51 dura decidan cuestionado la cuando el equipo eliminado con con el Leganés en la Copa un mal inicio en Liga pero lleva dos Champions mira ocho títulos y ha girado ha dejado en el banquillo hombres como Bale hoy a Karim Benzema no les tiembla el pulso y pone a Lucas por ejemplo el lateral derecho que la que la roto tu opinión decidan

Voz 1896 23:11 bueno yo creo que el el entrenador el Madrid vástago cuestionado todos a la vida no hay eso es lo que tiene no tiene que saber vivir con eso y yo me he llevado aquí muchísimos años y los primeros siete ocho no gana ni una Champions no había entrenadores que que ni sale criticadas pero bueno por eso te digo que la prensa también a veces hasta manejable no pero por hablar de si su yo me quito el sombrero no con una gestión poderosa con un currículum no solo como jugador sino también como entrenador que que lo demuestra solo con los resultados y en ese sentido cuando tiene que apostar porque cree que jugadores estás mejor que otros yo creo que tiene no esa ese voto de confianza margen de de movimiento porque es el que manda y el que toma de esas decisiones del día a día entrenar por eso hay veces que acierte hay veces que se equivoca pero como cualquiera de nosotros no pero yo creo que todo estaba muy contento con que sea él el que dirija el el rumbo de nuestro barco oí ojalá no podamos concluye esta temporada como todos queremos para que también se premie el como entrenador

Voz 15 24:11 no se habló días atrás de una corriente de antimadridismo yo no sé si tú también la la detectas un poco aquí os referirse en en general bueno quizá en general no cuando

Voz 1896 24:24 algo pues se repite tantas veces ahí el Real Madrid como bien dices parece fácil ganar una Champions pero ya llevamos algunos que otros años haciéndolo no y y quizás pues haya generado eso no quiere ver al Madrid ganar tanto pues pues genera no pues que la gente pues no tenga esa esa empatía que que requiere no porque al final cuando a un equipo que hace las cosas bien pues la gente debería estar alegre y no todo el mundo a lo muestra así pero bueno tampoco nos van a descentrar de nuestro objetivo nosotros vamos a seguir con con nuestro trabajo

Voz 0104 24:54 por mi parte esta semana va a hacer oficial Andrés Iniesta que se marcha a China a final de temporada el otro día diez un partidazo en la en la final de Copa y esta semana también ha habido un perdón de France Football por no haberle dado un balón de ahora Andrés Iniesta que piensas la Andrés y qué piensas de ese perdón de François

Voz 1896 25:13 bueno yo los sí que es cierto que quizás Si en vez de Andrés se llamar Andrés niño tendría dos Balones de Oro no yo siempre lo he dicho no el jugador Espanyol Paul Le cuesta un poquito más ser reconocido y como bien he dicho antes no nuestra propia piensa a veces valoramos malo de fuera que lo de dentro y quizás somos todo un poco culpable de eso no a nosotros hemos tenido grandísimos jugadores Si y Andrés entre muchísimos como el Rulo en su día Iker pues podría haber tenido un Balón de Oro perfectamente como lo tiene Figo como lo tiene Cannavaro como lo tienen muchos más no no ha sido así pero que todos

Voz 1073 25:45 el flexión vemos un poco y pensemos que

Voz 1896 25:47 poniendo la cosa buena dentro de casa porque valora tanto lo de fuera no bueno pues es es Sergio Ramos como siempre

Voz 0336 25:53 capitán del Real Madrid contento pero bueno no se fían saben que hay un partido de vuelta como tú dices a comienzo de este Larguero Manu y hay que jugar el próximo marzo

Voz 0239 26:02 pese en el Santiago Bernabéu por cierto un detalle

Voz 0336 26:04 las es una anécdota pero el Madrid jugó de negro podría jugador blanco por decisión de Zidane quería que el equipo jugara de negro bueno pues Zidane hasta en esos detalles se fija el técnico francés y también para sentar a hombres como Bale y Karim Benzema que ya no son intocables Maymó deber acierta

Voz 1375 26:20 bueno pues palabras del capitán de Sergio Ramos hablaban dos jugadores Casemiro hoy el capitán Ramos que no una ni dos sino tres veces ha lanzado de siempre valoramos más lo de fuera que lo de aquí hablando de Andrés eso sí en vez de Andrés ya tendría Balón de Oro la que más nos molestó por lo del partido contra la Juve ha dicho fue que la mayoría de la prensa de aquí dijo que no era penalti lo que ha dicho Ramos que la mayoría de pensar aquí es lo que más le molestó que dijera que era penalti y luego también ha dicho que bueno la prensa tiene esas cosas también pasaba con la selección que ganaban títulos sin embargo se valoraba más otras selecciones que a la selección española Un Sergio Ramos que acaba determinan en directo a las doce y once y también término Heynckes en sala de prensa ya no queda nadie tampoco por ahí Antón Meana no

Voz 1501 27:08 nada nada ni siquiera parecido por aquí Javi Martínez que se marchaba con ese golpe en la cara y te digo simplemente que el cabreo de Thiago es tremendo sin levantar la cabeza sin mirar a los medios de comunicación seguido muy cabreado por la derrota por haber sido suplente por como está en el Bayern ahora mismo Thiago Alcántara

Voz 1375 27:24 pues nada y si no hay nada más cerramos ahí en el Allianz Arena aunque sigue Romero y en cualquier caso cualquier novedad pedís paso estaba hablando Antonio Romero han tenido que sabéis el capitán a Ramos Antonio

Voz 0239 27:34 hemos hecho un partidazo por por decir las dos decisiones de Zidane no por resaltar las dos decisiones de Zidane que para mí han sido fundamentales en el día de hoy primero atreverse con lo de Benzema aunque creo que ha tenido algún daño colateral porque hay Cristiano Ronaldo jugó demasiado arriba o demasiado solo arriba hay Hinault no ha sido el Cristiano Ronaldo al que hemos está acostumbrado a ver en esta edición de la Liga de Campeones y luego con el partido abierto pero con el Real Madrid ganando tiene los arrestos de poner a Luca baje de lateral derecho y meter a Karim Benzema cualquier otro entrenador más amarrar Tegui mejor hubiera planteado meter a Vallejo de lateral meterá hablarán de acabado Vallejo de central y no haber arriesgado con un cambio tan complicado sobretodo teniendo en cuenta Manu que para mí el mejor futbolista del Bayern de Munich estaba siendo de largo Ribéry que va a encarar el que iba en carrera Lucas Vázquez luego sólo un detalle de esto que acabo de decir Sergio Ramos primo debajo de pero ha pasado toda la vida de lo de Anders seño los españoles y tal eso es así así Asensio se llamara queda mal decirlo pero has enseño no sería pues ya estaríamos hablando de un futbolista que costaría por encima de los cien millones de euros eso es así y luego una sugerencia que repase lo que claro lo que dijo la prensa sobre el penalti porque yo no creo mucho menos cada uno tendrá su opinión pero yo no creo ni mucho menos que la mayoría dijera no fue no fue penalti no lo sé

Voz 1375 28:53 no fue así y el gallego

Voz 19 28:56 Pulido y el resto Bono

Voz 0919 28:58 esperando que le guste a Sergio Ramos lo que voy a decir ahora a él o a los que le pasan los informes de lo que se dice lo medios de comunicación la Inquisición del siglo XXI existe evidentemente también en la playa

Voz 0831 29:09 esa

Voz 19 29:09 y y yo creo que

Voz 0919 29:13 hay que valorar lo que ha hecho Zidane para mí lo ha hecho tarde es decir Benzema Bale en el banquillo esa foto da la vuelta al mundo para mí la BBC está muerta desde la final del año pasado ha sobrevivido Cristiano Ronaldo Bale está fuera ahí Benzema se ha ganado el banquillo

Voz 1991 29:31 con toda justicia repito la foto del banquillo

Voz 0919 29:33 me parece fetén repito ha reaccionado tarde decidan pero lo ha hecho y luego me sorprende que el Real Madrid que yo esperaba con con cinco tíos en el centro iba a tener más la pelota ya ha sufrido creo que demasiado dicho lo cual no me parece que el Bayern de Munich este para muchos lujos así sí ha tenido vértigo pero realmente el peligro la tenido Ribéry

Voz 20 29:56 el que más un poquito química

Voz 1375 29:58 lazo de manera pero luego Lewandowski no visto leer no he visto a a Thiago el partido ha sido de

Voz 0919 30:06 de mucho ímpetu de poco fútbol y creo que con el poco fútbol que has tenido en Madrid hoy que no he tenido mucho han tenido más solidaridad me ha gustado el equipo replegados es sufriendo sufriendo compitiendo pero con ese poquito fútbol le ha bastado para ganar que el Bayern de Munich no tiene un jugador con Asensio

Voz 1375 30:22 no por eso desde luego ya le gustaría

Voz 1501 30:25 el Bayern ha tenido cuatro cinco ocasiones claras tenía razón James es verdad ha tenido cuatro ocasiones para desnivelar el el partido hubiera sido seguramente en el momento que era bastante importante porque eh estaba más para dos cero que para empata uno el gol es un golazo es visto como hace un ratito Axel Torres en Mines por eh ponía unas estadísticas de la jugada mitad lo ponía que Claudio sesenta y cuatro segundos en los que el Madrid ha dado veinte toques en el peor momento el partido para el Real Madrid el de más agobio desde Keylor Navas hasta el remate de Marcelo así un jugadón sí sí por eso no lo quito ni un ápice de mérito a la victoria del del Madrid porque me parece que plantarse serio contra el equipo con tal como el Valle arremetiendo como arremetido muriendo en el área como ha muerto el Bayern de Múnich que le honra porque es un es un equipazo un equipazo el Bayern de Munich brutal digo que no le quito mérito y hablando de lo decidan yo me ha gustado mucho la valentía de ciudad en el planteamiento luego no me ha convencido el ese cuatro Oz por cinco uno más o menos a que eran Cristiano arriba sólo un poco desubicado junto a la izquierda pero no no ha brillado Modric no ha dolido mucho al centro no terminaba el mediapunta el enganche falta la figura del segundo delantero mediapunta o más adelantado lo que que le faltaba Cristiano pero esos ha encontrado tan incómodo por eso no me ha terminado de llenar ni creo que le haya salido bien en ese momento

Voz 1375 31:39 pero no es cambiarle el paso más en que seguramente no esperaba eso y luego muy muy bien no ha salido

Voz 1501 31:45 creo que suelen creador que toma decisiones que que que puedan que no le gusta a la gente eh mucho más con la lidiador mucho más con motivador o mucho más que un tipo que tiene mucha ascendencia que tiene librillo que tiene método para entrenar que ha hecho lo que le ha venido bien en cada partido quiero decir Juve vais Anne Germaine aposta Isco porque le parecía que en el Parque de los Príncipes era lo que tiene que poner ha puesto Bale en la vuelta porque parecía que había que correr han puesto a Benzema en el banquillo esta vez porque parecía que el Allianz Arena lo lo merecía me parece un entrenador bestial y que una vez más el Madrid otra vez se plante en el Allianz Arena a ganar como ha ganado a mi me parece que

Voz 0239 32:22 el sombrero con este equipo bueno yo creo que

Voz 21 32:25 te voy a decirle va a gustar a Sergio Ramos cosa que me tranquiliza bastante

Voz 22 32:28 y sé que prócer

Voz 1375 32:31 sí yo no ella S

Voz 1991 32:34 yo creo que hemos asistido a la diferencia entre un equipo

Voz 21 32:36 bueno y un equipo muy bueno yo creo que el equipo muy bueno es el que gana un partido con tres acciones puntuales que la hacen ocasiones cobran hecho y al Madrid pero no se las marcan que puede ganar sin contar con su mejor jugador que hoy ha sido Cristiano que ha estado desaparecido todo el partido y que tiene la dosis de suerte justa y oportuna todo eso yo creo Casio y el el Real Madrid un equipo que es muy difícil de ganar llegamos a estos partidos tan claves y a esta hora de la noche me quedo con el titular de José Sámano en el país que creo que define perfectamente lo que es el Real Madrid en un partido de Champions el Madrid gana al Bayern porque si que es verdad es que a veces es muy difícil explicar por qué el Madrid gana estos partidos que no hace un gran juego pero los termina ganando es un equipo al que es muy difícil ganar no sé yo creo que este titular define perfectamente al Madrid y sobre Zidane solamente decir que efectivamente ha sido justo hace un mes lo fue con Bale y hoy lo ha sido con Benzema insisto hace un mes lo fue con Bale no antes yo hoy hoy a comenzado a serlo con Benzema cosa que creo que es buena para el Rey

Voz 1375 33:44 es un poco la línea de lo que apuntaba gallego que decía que llega un poco tarde pero casi ha acabado siento que lo merecías que no siempre que tener razón hay veces que hay que cambiar sean lo está bordando en el Real Madrid

Voz 1501 33:55 no pero es verdad cuando de razón

Voz 1375 33:57 no es verdad que sí es verdad que si hubiera estado perdona joven los parece viendo nosotros exactamente luz pero pero os pregunto al hilo de lo que dicen que yo voy pulidos y hubiera sentado a Benzema hace un mes se hubiera sentado a Benzema ir Rafa perdóname si hubiera Santa que no te estoy viendo que es verdad que a todos a ti no te voy a si hubiera sentado a Benzema hace un mes hubiera sido justos pues probablemente también si no estamos haciendo qué más justo hubiera sido que creo que no choca una cosa con la otra si hace un mes Benzema que estaba jugando igual de mal que hoy hubiera sentado tampoco hubo ninguna injusticia hoy lo ha hecho y lo ha hecho bien pero si hubiera hecho un mes

Voz 1501 34:27 estaba escuchando carrusel de dicho echamos de menos a Benzema

Voz 1375 34:30 en al año ha dicho ha dicho yo hoy estado en la zona

Voz 1501 34:32 el año pasado no quiero decir Kirsty Cristiano Ronaldo echó a voy a Benzema por ejemplo hombre sí sí que lo he echado

Voz 1389 34:40 yo creo que merece la pena tener Cristiano Ronaldo con un campo se convirtió abriendo espacios devolverle paredes llevándose marcas creo que merece la pena a veces Benzema es gris Benzema está negado de cara a puerta o hizo una jugada preciosa hay falló el remate remató bien la quito el portero quiero decirte que a veces Benzema no brilla de cara al exterior pero dentro está haciendo funcionar el equipo ofensivamente

Voz 1375 34:58 pero si lo siento no te parece injusto no no desde luego el mejor

Voz 1389 35:01 Justo Isasi hoy sale y marca dos goles tampoco me parecería injusto y tu columna de mañana tu artículo de mañana tampoco en la línea de lo de que esta el titular de esa mano es insuperable la verdad porque si se me hubiera ocurrido mi antes me hubiera dado con un canto no yo me tuve que conformar con el con el piloto automático el piloto automático

Voz 1375 35:20 el Madrid ganó con el piloto automático habla también de

Voz 1389 35:23 la ruleta rusa IBI cuento que está muy bien jugar a la ruleta rusa hay cuento que está muy bien ver cómo está pero te te Catí pero a veces a la Champions con el minuto noventa y tres también a gusta comparación funcionan un poco como las compañías telefónicas cuando te dejan dos meses Betis la fusión de repente te lo quitan en el momento menos pensado no coges la confianza esto va a salir porque sale siempre efectivamente porque porque ganamos porque si esto en el fútbol no funcionan tantas temporadas seguidas por eso es conveniente jugar al fútbol por eso es que más que jugar al fútbol no conceder tantas ocasiones Mariza jugó mal ha defendido muy mal todo el partido pero el pero lo preocupante es que haya defendido mal lo preocupante Si tú tienes dos ocasiones y las marcas chapeau perfecto es un equipo grande de equipo grandísimo pero no puedes vencer cinco porque hoy las han fallado por otro atrás puede meter el otro día la Juventus tuvo cuatro metió tres ignoto dejó fuera a mi lado

Voz 1375 36:11 Rafa hay que recordar e está dando donde mensajes y de guasa ábside tweed vital la gente diciendo oye ya que ha dicho Manolo de Kiev de vinos en serio lo de que pero hay gente que está poniendo da con este tema a esta hora de la noche con este y estamos mejor otro pero con este con este en concreto algo en este ámbito tan valiente o con dos a la vez está entre ellos éste ahora nos dice Yago y cómo está el tema de los aviones aquí porque a lo mejor algún aquí reservar por si acaso luego no hay que no está tan fácil que no es ninguna broma pero Rafa que tu opinión como futbolista yo que como ves el tema de hoy

Voz 1073 36:46 vamos a ver yo lo primero que tengo que decir primero sobre decidan a mi me parece que aprovechando los caminos que que le han ofrecido esos jugadores unos por lesiones han entrado otros otros por momentos por forma él ha evolucionado cambiando el sistema él ha hecho muchas cosas sea yo creo que ya lo ven hay que ya olvidarse de la BBC hay que olvidarse hiel lo que está intentando es lo que ya hizo con otros para mí tanto Bale como Benzema que igual es más reciente tienen que entender que ya no son titulares

Voz 1699 37:14 seguimos Easy

Voz 1073 37:16 son buenos jugadores si tiene la cabeza bien puesta tendrán que asumir que no son titularísimo llegue al equipo perdona

Voz 1375 37:23 Bale ha pasado de titularísimo claro a suplente

Voz 1073 37:26 Ximo claro pero lo tiene que entender de hecho un caso yo os digo una cosa creo que es el segundo máximo goleador del equipo a pesar a pesar de de que no es titular en partidos tan importantes como estos últimos con asistencias quiero decir ahora ha vuelto a hacer lo mismo del año pasado ha vuelto a tener en el momento clave a dieciocho veinte tíos que están preparados para jugar contra contra cualquiera unos con más o menos fuerte pero están preparados que a mí eso me parece muy importante de verdad para el mejor el Bayern sea yo creo que hoy ha sido mejores el Bayern pero el Madrid tiene muy buenos jugadores y cuando tiene muy buenos jugadores en un mal día aparte tener una pareja centrales seguramente de lo mejor del mundo de retener aunque como Lewandowski que es un jugadorazo que hoy no lo hemos visto tanto pero es capaz de sobreponerse a todo eso de sobreponerse al vértigo inicial del Bayern al cambio de Rubén por Thiago que luego dado más control en el medio James H un partido espectacular por cierto creo que ha corrido once kilómetros y medio ir había visto una cosa igual que más ha corrió

Voz 1375 38:26 no Lucas Vázquez dentro del partido y además Luca

Voz 1073 38:28 el segundo Hunting entonces al final se ha enfrentado a un equipo que yo creo que ha hecho un muy buen partido no sé quién se se han ahogado pero en el área contraria no así lo de Ribéry increíble pero el Madrid tiene esto tiene tiene tiene algo más yo creo que los demás ya están con con el rabillo del ojo diciendo que ya vienen esto no es esto es vamos les echan no ya a mí eso me parece increíble increíble

Voz 23 38:52 están haciendo por interés por intentar resumir el capricho de de de Zidane y su su voluntad como entrenador en la temporada de la final de Milán la temporada de la de la de

Voz 1389 39:03 la Champions contó con con Lucas Vázquez durante la temporada le dio muchísimos minutos el tira al primer penalti de hecho en esa ronda contra el Atlético de Madrid la final del año siguiente no va convocado Lucas Vázquez

Voz 1375 39:14 pero no va convocado Lucas Vázquez

Voz 1389 39:16 lo pone defender en una posición que no es la suya al mejor jugador Bayern de Munich en unas semifinales de Champions es decir tú eres un jugador coincidan sabes que estás aquí ahora bajas enseguida Si él percibe o no tal con los entrenamientos que nosotros no vemos en ese sentido creo que cabe calificarlo como entrenador Justice pero con cualquier tipo de jugador es decir hoy lo puesto delante Ribéry en mitad de una final de Champions en una posición que no es la de Lucas Vázquez en la final contra cariz no va convocado en la final contra el Atlético Marisela hola le puede crear un penalti

Voz 1501 39:43 acordados de la cara de Lucas Vázquez encargue acordaros Corbacho Manuel

Voz 0239 39:48 dice mucho de De Lucas Vázquez no

Voz 1389 39:51 de Lucas por pues por supuesto claro es decir no darte por vencido hoy seis correcta

Voz 1501 39:58 tenemos dos Manuel lo que ha dicho Manuel trajera

Voz 0239 40:02 pero no dice mucho de Lucas Vázquez porque ahora pasa menos quizá porque perciben que tienen un entrenador que que no les no necesita alzar la voz ni parecer un borde en un engreído antipático para que su mensaje cale en El Vestuario creo que ahora pasa menos que los suplentes se dejen ir también porque son suplentes con hambre suplen de jóvenes Bono a vestuarios como es pero evidentemente en eso Zidane sí que puede dar un máster que está muy bien

Voz 1073 40:28 pero lo de Lucas Vázquez es el mensaje

Voz 0239 40:30 claro de que un tío que el año no pero el año pasado se cayó del equipo porque no estaba cómo está este año por lo que sea porque no le dieron minutos porque no todo el mundo puede estar al máximo nivel siempre por lo que sea Zidane lo percibió como dice Jabois sí lo sacó del equipo lejos de hundirse de pensar en el futuro de irse no sé qué dijo este año me voy a poner se ha vuelto a poner le ha costado iba a acabar de titular indiscutible yo creo que el martes el Madrid llega a la final en la final

Voz 1501 40:56 yo yo creo que además Ramonwere ha podido equivocar seguramente en empeñarse en intentar recuperar a jugadores del estado de forma de Bale por ejemplo su momento después de la lesión el de Benzema durante toda la temporada que seguramente no ha sido bueno seguro y que el año pasado has pasado también disfrutó de muchos minutos jugando no sólo estaba mereciendo que desempeñan eso en recuperar a la gente poniéndolo pero es verdad que injusto salieron ya no les sale

Voz 1389 41:20 no no no no pero no por no hacer esto que quisieras lo que a las nuevas

Voz 1501 41:25 yo te digo que no por primera vez porque ya ha habido otros entrenadores antes pero hace no tantos años se ponía se se jugadores simplemente perfiles y fobias personales quiero decir que es que que que Zidane puede querer mucho a Benzema seguro que Zidane le gusta mucho Cristiano Ronaldo Modric si mal es seguro pero que Zidane sobre todo se quiere asimismo que es así que solo digo siempre sabes que has estado postrados Tizi aquí hablando claro el programa pero digo digo que no lo que quiero decir es que al final lo que está demostrando fían con el con el cambio de alineaciones en los partidos importantes con el con el verla como mueve las piezas cuando llega la hora de la verdad es que lo que está haciendo es lo mejor para cada partido eso no sé si ese Se dice oye es que parece que estos jugadores estos equipos de élite no prepara los partidos no ven vídeos y los pero estoy a los rivales no no podéis estudian los rivales se ven vídeos sobre además remolacha o para poner Adolfo era la clave la dio que va pues lo de siempre pero tengamos definido y armario y tengamos memoria

Voz 21 42:19 esta justicia de Zidane el reciente claro es reciente la debéis desde hace un mes la demencia

Voz 1501 42:25 más de hoy hasta ese momento no había sido justo con el Benzema Benzema había sido mucho menos en el momento de no puedes dejar que te viene a ver

Voz 21 42:35 ya y al final al final hay que decir que ha sido justo ahora pero que ha sido injusto durante mucho tiempo sigo más injusto todavía con esos nombres que estoy nombrando Lucas Asensio Isco que a pesar de quedarse fuera muchas ocasiones de manera injusta para que jugaran Bayrou jugar a Benzema no se han caído del equipo

Voz 1501 42:53 también tiene mérito eso de este programa son jóvenes y están en el Madrid pero pero pero podían haber pero podían haber caído

Voz 0919 43:00 a ver avecina clarisas esto yo recuerdo en este programa primera semana segunda semana de enero que se contó reunión en el vestuario del Real Madrid hizo Celia ha dicho por parte de dos o tres jugadores a Zidane correcto míster no están jugando los que lo merecen

Voz 1375 43:16 Montoro educación y con el buen rollo sólo eso está contado

Voz 20 43:18 sí sí se desde febrero en adelante

Voz 1991 43:21 Irán ha cambiado pero bueno que ha cambiado es que la la la

Voz 0919 43:24 foto del banquillo de Bale y Benzema hoy es que no lo habíamos visto pero no habíamos visto titulares como vimos en en el partido de de de París

Voz 1375 43:35 Asensio alumnas porque no jugaba nada y luego dos importantes pero y luego hay otra cosa tú es hace tuve esa ciudad lo comentábamos hoy cuando veíamos la charla de ayer vosotros os acordáis cómo eran las charlas por ejemplo Luis Aragonés en la selección o de tantos entrenadores motivado horas que es que es que es Rafa sí claro que me estoy acordando de unos cuantos claro externas hemos visto de Luis Aragonés ideó otros como Luis Aragonés con ese estilo de la épica vamos y un golpe en la mano y en la mesa tuve es la charla ayer decidan que te la da otro

Voz 20 44:07 dices pero este este chulas este momias que me estás contando sin embargo Zidane con ese tono que que parece que que se está riendo según les hablo dice vamos a sufrir pero ellos también van a sufrir está riendo con uno normal y se lo dice Zidane están diciendo cosas