Rubén Pons, el hombre de confianza de Salah

Voz 1375 00:00 pues sabes quién conoce muy bien a Salah Rubén Pons que está por ahí en el teléfono hola Rubén buenas noches hola buenas noches no iríais quiénes Rubén Pons pues Rubén Paul el fisio exactamente el fisio Se inició las categorías inferiores del Castellón pasó por el Benicàssim ni el Almazora y luego estuvo cinco temporadas como fisio en el primer equipo del Villarreal con Pelegrín después trató a jugadores de Valencia del Newcastle del Sol si en dos mil catorce llegó al Liverpool es uno de los fisios más valoradas en el club inglés desde hace ya algunos años dónde vas sala barro en Pons incluso al Mundial va a ir con el al Mundial

Voz 1 00:40 sí eso parece que me lo comentó hace tiempo cuando me bueno no veo cuesta comentar nada hace pocas semanas ya nos sentamos y como ya tenía el plan de la selección para Rusia pues

Voz 1375 00:54 pues lo concretan un poco para allá ahora mismo se podría decir que es más del Liverpool lo más de

Voz 1 01:01 yo pertenezco a El curioso de Liverpool

Voz 1375 01:03 pero no digo igualdad de sala donde yo vaya tú te vienes

Voz 1 01:07 nada patrocinadores a esa conversación

Voz 1375 01:10 vale vale por cierto toque hacer la maleta este verano porque como todo el mundo va a querer a este verano

Voz 1 01:15 sí me imagino la verdad que está tienen una una temporada muy buena he bueno pues es normal que que llame la atención de todos los grandes Plus eh

Voz 1375 01:24 te sorprende la la explosión que hemos visto esta temporada del egipcio en el Liverpool su primer año en el Liverpool llega de la Roma Si ya venía con etiqueta de buen jugador que siempre habla Bruno Le hemos visto tal pero lo de este año en el Liverpool está siendo descomunal no

Voz 1 01:38 sí yo creo que que que quizás también el estilo del club le viene como anillo al dedo porque es justo lo que lo que Klopp justo lo que el equipo necesitaba que bueno la verdad que que les está saliendo todo voy a nosotros nos viene de maravilla

Voz 1375 01:54 oye cómo es como es Alá cuéntanos algún secreto cuando estás ahí en sesión de fisio con el y tal que tales

Voz 1 02:01 pues la verdad que es muy sellos muy humildes siempre está bromeando oí no se lo destacaría nada particular pero

Voz 3 02:11 la verdad es que

Voz 1 02:13 por decirte algo cuando me dijo lo del Mundial pues que me dijo no yo quiero que venga porque quiero que vengas de me ayudes pero mínimo tienes que estar dos semanas con la familia porque tienes que desconectar y pues perfecto por eso no no hay ningún problema pero ya te digo que es muy humilde siempre tiene yo creo que tiene pues te también la época en el Chelsea cuando no no lo estuvo

Voz 1375 02:37 pasando muy bien con Mourinho Mourinho entrenador dato no te rías

Voz 1 02:47 sí bueno está aprovechando el momento y yo creo

Voz 1375 02:50 eso les sirve también para que sea Mourinho no les gusta pero bueno opiniones para todos los gustos oye alguna de te pregunta por el fútbol español te ha dicho alguna vez oye qué tal la Liga española se Madrid el Barça eso como ves allí no

Voz 1 03:07 no en particular pero sí pero bueno bares que te habla por normal de fútbol de la Liga española también se habla de la Lega italiana porque él estuvo allí pero bueno generalmente sí que es verdad que siempre se habla de Madrid de Barça

Voz 2 03:19 pues los partidos más importantes Atlético pero bueno nada nada en concreto nada en particular cuánto vale Sala

Voz 1 03:28 pues me imagino que lo que quieran pagar porel pero ahora mismo con vosotros podría hacer ahora mismo el jugador más en forma a nivel mundial

Voz 1375 03:36 podría podía vale más que en Aimar

Voz 1 03:40 pues no lo sé no lo sé sino también que quiera pagarlo pero bueno como está diciendo diciéndolo está en un momento extraordinario bueno esperemos

Voz 1375 03:51 decía con quién vas a ir en el Mundial con España o con Egipto profesionalmente conejito profesionalmente

Voz 1 04:00 con Egipto tardó entonces estaba allí consola

Voz 1375 04:02 que por cierto podría ser rival de España porque si Egipto queda segunda en su grupo que está con Rusia Uruguay Arabia Saudí nosotros y nosotras primeros nos cruzamos el Grupo I el ve sería rival de España en octavos

Voz 5 04:14 vaya no estaría mal ya quince días ahí con tiene día profesionalmente con Egipto vejatoria leches no tengo quién es hombre hombre evidentemente no vale vale perfecto perfecto

Voz 1 04:30 soy español pero bueno yo yo mientras aquí con ejemplaridad querer lo mejor para para la selección de Egipto que para eso está

Voz 1375 04:37 pues nada ahí está el Liverpool un español que conoce bien a Salah enhorabuena por la parte que te toca por esa victoria del partido de ida ese cinco dos ante la Roma y bueno vamos a ver has visto al Madrid esta noche

Voz 1 04:50 no iba siguiéndolo los resultados pero no he podido ver pero bueno ya se sabe cómo queda dice también he leído

Voz 1375 04:57 pues ahora mismo firmaba una final Madrid Liverpool no

Voz 3 05:00 pues sí la verdad es que sí pues nada que