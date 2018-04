El Larguero: El Real Madrid, más cerca de la final (25/04/2018)

Voz 2 00:00 la Cadena SER

Voz 1375 00:45 muy buenas noches bienvenidos al larguero hasta la una y media con el deporte y ello

Voz 1530 00:50 que tú sí eres madridista apoye venirse arriba

Voz 1201 00:54 pero igual alguno ya estaba por aquí mirando

Voz 1375 00:57 vuelos aquí de Fidalgo tranquilo tranquilo que es que lo está mirando hay alguno está ahora mismo vuelo a Kiev cuánto vale una noche hotel en Kiev tranquilos falta la vuelta pero por si acaso que nos se clasificara el Madrid pues hoy es una ciudad preciosa para dar una vuelta también pero igual no es malo ir mirando el precio del avión la idea el hotel porque el Madrid ha ganado esta noche en Alemania uno dos es la tercera vez que el Bayern de Munich pierde en casa en la Liga de Campeones en los últimos años y las tres veces sabéis con quién con el Real Madrid en dos mil catorce perdió cero cuatro en dos mil diecisiete perdió uno dos en ambos casos el Madrid acabó siendo campeón y esta noche ha perdido también uno dos de un Real Madrid que no ha hecho un buen partido pero no le ha hecho falta es tal la superioridad mental ese siente tan superior ni aún jugando regular como A juega hoy le ha bastado para ganar en Alemania donde algunos decían que el Madrid se iba a hacer eso en los pantalones y al final con la la superioridad y la tranquilidad que les da saberse los reyes de esta competición han ganado uno dos al Bayern de Múnich en el Allianz Arena martes que viene será la vuelta en un partido en el que la noticia estado en la alineación Zinedine Zidane ha dejado a Benzema en el banquillo también a Gareth Bale Benzema jugar un rato al final Bale ni un minuto aunque ha hablado de él en la rueda de presa ahora lo vamos a preguntar a Antón Meana pero otro día sin Bale ni un minuto Issing Benzema en el equipo titular Icon luzca con Lucas Vázquez que ha sido titular y Asensio que ha entrado luego ya marcado siendo jugadores importantísimos en esta recta final de la temporada ya decíamos anoche iba a jugar el once de gala pero hay dos titulares más que eso Lucas Asensio es que ahora mismo hay trece titularísimo pues uno de ellos la ha tal puesto a Benzema Lucas Vázquez chapeau está ganando irá al Mundial cabeza aun así el Madrid repito a mí ahora le preguntaré a todo los que tenemos tiempo para escuchar a los protagonistas para sanedrín largo en el larguero a mí no me gusta el Madrid se me encanta el resultado pero no me ha gustado conjugó es que han anestesiado a la grada al Allianz Arena al rival ha hecho casi un partido entre comillas casi aburrido sólo por esa superioridad a la hora de materializar las ocasiones porque en la primera parte el Bayern ha tenido cuatro cinco que de haber entrado hubiera sido otra cosa así que que esto es lo que hay en el partido de ida ahora mismo final sería Liverpool Real Madrid en Kiev pero todavía queda la semana que viene ya vimos lo que le pasó en la vuelta contra la Juventus así que tranquilidad mira lo de Kiev por si acaso que nunca además Málaga está de oferta que te pueden hacer alguna rebaja ETA pero queda el partido de vuelta está todavía en el Allianz Arena el equipo de La Ser hayan han estado contándole en el Carrusel con Dani Garrido Antón Meana Javi Herráez y Antonio Romero Olarra mero muy buenas

Voz 0239 03:50 hola qué tal cómo estás mano muy buenas a todos aquí estamos en el pupitre de transmisiones de la Cadena Ser en este su majestuoso estadio ya vacío han estado calentando os sudando un poquito rompiendo a sudar los suplentes del Real Madrid que ni siquiera han calentado entre ellos Gareth Bale están los operarios estilo alemán eh montó el de operarios limpiando y dejando impolutas la grada de este estudio que ha vuelto a ver como un equipo estoy de acuerdo contigo y luego lo hablaremos sin jugar bien con veinte minutos en los que ha sido cogido por la solapa por el Bayern de Munich ha salvado la portería por la falta de acierto de los jugadores alemanes al final sea repuesto se ha encontrado con ese gol de Marcelo en la segunda parte Asensio ha puesto un gran cimiento para estar en la final de Kiev falta lo más difícil porque este año el Bernabéu es un talón de Aquiles para el Real Madrid pero hoy se vuelve a demostrar que para enterrar al Real Madrid en Europa hace falta mucho más que un mal partido

Voz 1375 04:41 al frente ha marcado Kimi en el XXVIII el uno cero en un centro que no sé si era dispara a puerta o yo creo que tenemos intención de centrar pero le ha pegado con la derecha Keylor se la come porque se va pensando que es un centro iba entre los tres palos aunque luego ocho dos tres paradas muy buenas en la segunda parte pero en ese gol falla Keylor Navas luego Marcelo en el último minuto de la primera parte empataba activamente la primera aclara que tenía el Madrid Asensio que ha definido con la clase y la tranquilidad que tiene el chaval ha dado el uno dos a los de Zinedine Zidane y Javier hace esta por ahí hola

Voz 1530 05:13 muy buenas hola qué tal mano muy buenas noches a todos están los madridistas pendientes sobre todo de dos nombres uno el de Isco que se ha quedado en la caseta en el descanso y otro el de Carvajal que se ha marchado lesionado como están los dos

Voz 1293 05:26 bueno pues va a haber pruebas para los dos Isco tiene el hombro maltrecho es en la primera jugada una entrada de Boateng que recordarán todos nuestros oyentes una entrada muy dura que merecía amarilla en la caída se hace daño en el hombro izquierdo bueno pues está constantemente moviéndolo para intentar subsanar el problema va al banquillo

Voz 1375 05:45 sí cuando se lesiona Robben para que el médico le

Voz 1375 06:10 sí parecía parecía más grave al príncipe al final cuando se han hecho sí sí sí sí ese los problemas que saca

Voz 1293 06:14 en el campo para perder tiempo ciudad vine a enrabietado con razón porque oye para añado minutos a lo mejor

Voz 0239 06:20 hace más grande la rotura de Dani Carvajal en los sitios que

Voz 1293 06:23 y bueno tiene por delante la final si en Madrid se mete ojalá sea así también el Mundial así que bueno esperemos que no sea nada que en un par de días la gala pruebas e veamos bien mira ahora veo a Isco siga llevándose la mano al hombro pasa por la zona mixta vamos a preguntar qué tal Isco el hombro bien bueno dice que hay vamos ahí dice co ahí vamos que no va a ser el hombre que hable hoy aquí en zona mixta ni pero vamos le duele les duele bastante de hecho no lo mueve el hombro izquierdo va con la mochila que ha colocado un compañero

Voz 1530 06:51 a la espalda también se lo ya Gareth Bale

Voz 1293 06:54 ha sonreído aunque evidentemente la procesión va por dentro no ha jugado ni un minuto el galés un jugador que ya nuevo uno cuenta entre los hombres importantes de Ramadi también ha pasado por aquí el presidente del Real Madrid Florentino Pérez que ha estado en El Vestuario felicitando al equipo blanco que ha conseguido una victoria muy importante uno dos aquí en El bueno su segunda casa Allianz Arena donde consigue ganar año tras año

Voz 1375 07:15 eh esa es lo más importante ahora mismo saber que así están los dos tocados que han terminar el partido el hombro de Asensio esa lesión de Isco perdón y esa lesión muscular esa pequeña rotura parece de Carvajal al que habrá que esperar a las pruebas de mañana lo único jugador apercibido para la final es Casemiro que ha visto amarilla Si bien amarilla en el Bernabéu se perdería la final en caso que el Madrid se clasifica la de Gareth Bale también hablado Zinedine Zidane estaba diciendo Javi Herráez mira está pasando por aquí Gareth Bale pues de Bale labrado Zidane entre otras cosas en la sala de prensa Antón Meana hola

Voz 0231 07:47 hola qué tal Manu buenas noches me pillas corriendo detrás de James Rodríguez pero no quiere hablar el colombiano

Voz 1375 07:53 vaya si lo puede casi más por la zona mixta que ponentes

Voz 0231 07:55 no de juego rápido de ten cuidado esta radio te dejas

Voz 1375 07:58 tras eh no

Voz 0231 07:59 le hemos acompañado hasta la puerta del coche pero dice que ya ha hablado con las televisiones con derecho y que no quiere hacer ninguna declaración más para la prensa española sí que ha hablado Zinedine Zidane si te parece empezamos por el tema de Gareth Bale por la respuesta que ha dado sobre el galés porque acaba de salir Bale por la zona mixta te ha contado Javi en la cara de los jugadores blancos Bale no está contento ya lo hemos contado en El Larguero que él considera que Zidane le traicionó en el mes de febrero y que no entiende su situación y cuando le han preguntado hoy a Zidane por Gareth Bale hace cinco minutos decía lo siguiente el técnico del Real Madrid

Voz 3 08:29 tenemos que elegir pero bueno queda partidos sí contó con con Gades mismo piensa muchos que bueno que que que no contó cómo con cada vez es es no es no es verdad

Voz 0231 08:45 no es de las preguntas que más le gustaban a Zinedine Zidane que sí que ha estado un poco más tranquilo cuando le han preguntado más Manu por el partido la eliminatoria por como se encuentra ahora mismo este duelo de semifinales entre el Real Madrid y el Bayern de Munich

Voz 1530 08:59 sí

Voz 3 08:59 yo creo que de estos manos nunca está hecho nunca en el coche en el fútbol perdona en el fútbol no se puede decir que que las cosas está está hecho después de un partido de del partido de ida después del ahí de la Juve bueno sabemos que que tenemos que afrontar en nuestra casa y de diferente manera el partido de vuelta seguro porque si no podemos pasar mal

Voz 0231 09:29 está hablando aquí delante el médico del Bayern no pongo micrófono porque es en alemán pero me traduce el corresponsal de As aquí en Alemania

Voz 1375 09:36 ya hablando sobre las lesiones de Rubén

Voz 0231 09:39 a Boateng que hasta mañana no quieren hacer ninguna valoración pero que en principio será cuestión de horas que puede que lleguen o no para el martes a mí lo debate me parece imposible pero que va a estar muy

Voz 1501 09:49 Justo que no les quiere descartar ahora mismo el

Voz 1375 09:52 Nico del Bayern bueno pues información de los tocados e información de lo que han dicho de esa sala de prensa cuento con Bale pues ya está lo que vamos a ayudar no lo parece últimamente pero no es la primera vez que hemos bichos el va cargado y luego ha vuelto a jugar aunque tiene pinta de que Bale está ya en esa rampa de salida como te hemos contado aquí ya hace tiempo un Zidane que ahora lo vamos a hablar en abril lo voy a saludar primera Pedja Mijatovic y luego vamos a tener un ratito de tertulia con Torrejón con Romero el gallego con Pulido con Rafa Alkorta Jabois viendo cómo ha con que les ha aparecido este primer paso de la semifinal del Madrid en esta Champions pero yo creo que el Madrid sale evidentemente con un marcador muy bueno Zidane sale un día más reforzado cuando llegó al banquillo muchos ya dijimos hay que darle tiempo Iber Si de verdad lleva madera de entrenador y habrá que irle analizando con el tiempo cuando llegan partidos importantes cuando llegue la hora de la verdad pues según va pasando partidos importantes iban llegando diversas horas de la verdad no lo va manejando mal Zinedine Zidane qué ha ganado dos Champions seguidas dos que podría ganar la tercera seguida la tercera seguida que si un día sienta Isco lo sienta le hemos dicho que ha sido injusto poner siempre a la BBC Isaac terminado cargando a dos la BBC con razón porque no está jugando bien y acaba metiendo en muchos partidos titulares a Isco por supuesto ahora Lucas Vázquez Asensio y repito me pasa dice que sale más reforzado Zidane incluso que los jugadores después de este nuevo pulso en esta ocasión con él ayer de Munich ya lo hizo con la Juventus ya lo hizo con el París Saint Germain vamos a ver cómo acaba el partido de vuelta está por ahí Pedja Mijatovic que les saludamos a esta hora de la noche así que ponme un cochecito Arévalo Pablo iba buenos directamente a saludar a Aprilia

Voz 1375 11:57 enseguida más protagonistas en un día que además de la Champions nos deja en la previa del Atlético de Madrid en Londres está enseguida el equipo de la SER para hablar de ese partido que juega mañana el Arsenal Atlético de Madrid donde también está Miguel Martín Talavera que ese volverá en las próximas horas a España y al que le mandamos un abrazo dado también Dani Garrido en carros él porque hoy ha perdido a su padre y estamos todos contigo tala así que mucho ánimo mucha fuerza y todo el cariño de esta casa que es tu casa tu familia a Miguel Martín Talavera el hombre que en la mañana Iban narrar en la Cadena Ser el partido del Atlético de Madrid y que repito hoy estando en Londres ha conocido la pérdida de de su padre un abrazo fuerte para nuestro nuestro querido Talavera además os acordaréis de que anoche os contábamos lo de el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas que están en busca y captura por no presentarse ante la Justicia Miguel Ángel Revilla ha sido detenido nada más pisar suelo español pero posteriormente ha sido puesto en libertad luego Skoda con cargos sigue en calidad de investigado por un presunto delito económico luego contaremos la última hora hay cierre parcial del Heliodoro Rodríguez López de Tenerife tras el lanzamiento de una moneda el fin de semana pasado a un asistente en el transcurso de ese Tenerife Huesca del pasado sábado ese cerrará sólo la grada perteneciente a ese sector multa al club con mil quinientos euros y fuera de él fútbol en basket el Madrid ha ganado ocho uno siete cuatro al Panathinaikos en el tercer partido de la serie de cuartos de final con la vuelta de Llull que ha marcado dos triples de esos marca de la casa en un momento en el que estaba el Panathinaikos a un punto casi empatado el partido ha soltado dos de esas mandarinas de las suyas y el Madrid ha cogido ventaja para a ganar el tercer partido ahora mismo dos uno si gana el viernes también en Madrid el equipo de Pablo Laso estará en la Final Four por cierto que ha dicho el presidente del Panathinaikos otro boca chanclas de estos importantes que hay por ahí sueltos manos Papadopoulos que no sabe si hay motivos para presentarse y jugar el cuarto partido porque ha habido decisiones arbitrales que demostraba donde de donde de queda os inclinaba la balanza por qué no se presenten tampoco pasa nada el partido ganar al Madrid hasta es que no hay nada más que evoca chanclas sueltos por ahí y es uno de ellos además de los importantes el presidente del Panathinaikos no sé si hay motivos para presentarnos jugar el cuarto partido ha dicho esta noche es tremendo bueno y además en tenis algún día nos contará alguien que le pasa Djokovic un tiempo esta parte porque el serbio que hace no tanto estaba intratable como número uno del mundo ha empezado ha debutado en el Conde de Godó ante Marte inclinan que era que es el número ciento cuarenta del mundo eh y ya ha caído eliminado a las primeras de cambio sólo ha ganado cinco partidos en lo que llevamos del año está fuera del top diez mientras que Nadal que juega a mediodía ya está en octavos de final pues lo dicho esto en la portada del Larguero que nos tiene pendientes de lo que pase en el Allianz Arena con protagonistas enseguida al tiempo de sanedrín pero estalla por ahí Pedja Mijatovic hola muy buenas la mano buenas pues pues no se puede conseguir un mejor resultado en un partido con Bono con con sensaciones que no ha sido tan buenas como el resultado no

Voz 4 15:04 con poco juego y bueno estas eliminatorias Se trata de conseguir un buen resultado más que jugar viene dejar una muy buena imagen porque ya es unas semifinales de Champions ya piensas de que ya te quedan prácticamente dos partidos para jugar

Voz 0239 15:21 la final el planteamiento

Voz 4 15:24 Zidane en este partido me han perecido desde un principio muy bueno no dejar sólo un delantero como Cristiano y arriba todos los demás pues tenía que que hacer muchos muchos deber defensivo ir quitando esos veinte minutos después de decidir gol creo que el Real Madrid ha sido superior ha sufrido en esos veinte minutos en primera parte después de traducir

Voz 6 15:44 pero luego ya has Sopot

Voz 4 15:46 Der bien gestionar bien el partido y mantener el resultado si hubieran sido un poquito más inteligentes quizás hubieran podido marcar otro gol pero bien unos dos es un gran resultado vamos

Voz 1375 15:57 Boris sí parece ser que

Voz 4 16:00 que que nos estamos acostumbrando de de ganar cada año ahí en Munich que hasta hace poco era un campo maldito

Voz 1375 16:06 fíjate yo complicadísimo no

Voz 4 16:09 así que eso hay que valorarlo de verdad hay en esta victoria es importante aunque quedan noventa minutos más a quién

Voz 1375 16:14 ya te has sorprendido el esquema que ha puesto Zidane y que dejar a Benzema en el banquillo de salida

Voz 4 16:20 si el comentábamos anoche que que pensamos que va a jugar denegada porque es un jugador que Zidane le cae muy bien y que que quiere aprovechar la confianza que tiene en él pero nos ha sorprendido a todos yo creo un poquito no

Voz 7 16:34 pues sacar un equipo con Lucas a las que es que ha jugado un gran partido luego Lucas se cómo está jugando Lucas e presionante luego Isco que bueno que que tuvo que defender va

Voz 1375 16:44 sí hoy es todo más de estás gris no pocos y donde

Voz 4 16:46 sí pero después de una jugada en primer minuto cuando recibe una falta muy duro pues ahí cae Mali seguramente eso de fastidian poniendo para poder realizar algo más allá arriba ofensivamente hablando luego el cambio de Isco Asensio pues imagínate pues otra vez una cierta decidan así que a no se puede decir que me ha hecho un buen partido pero en cuanto el resultado

Voz 8 17:09 en caminar bien esta eliminatoria pues lo ha hecho perfecto y y luego Cristo

Voz 1375 17:14 bueno que también ha sido con ese con ese esquema de poner a Cristiano sólo como referencia clara en ataque sin otro nueve que le acompañe que ya habéis dicho muchas veces ya hemos dicho que para el que que no parece lo mejor para las condiciones de juego el portugués hoy sale anotado yo creo que él necesita tener alguien ahí porque ha habido un rato que digo está ocurriendo no le llegan balones no no toca balón

Voz 8 17:32 sí él necesita un buen compañero y hay buen compañero siempre para él es Benzema no por Benzema aunque eso les perjudica Hay

Voz 4 17:44 sufre bastante pues a Cristiano viene muy bien porque encontrarse solo ahí arriba sobre todo en los partidos así importantes contra unos jugadores que tienen mucho peso y mucho importancia como los jugadores pues sufre un poco pero bueno si hay que sacrificar aún buen partido de de de Cristiano digamos y conseguir un buen resultado pues yo creo que todos estamos de acuerdo de que de vez es cuando hay que hacer una cosa así no así que muy bien buen resultado Cristiano tiene otros son quién en el Bernabéu para ralentizar un buen partido y marcar algún golito más

Voz 8 18:17 o bien la final sí sí sí sí sí lo es que es yo creo

Voz 1375 18:23 estará cabreado por una cosa sobre todo no por el resultado sino por no haber mantenido ese récord que había marcado hasta ahora en todos los partidos de esta temporada de la Champions bueno desde la final de la temporada pasada donde marca no había fallado ni un solo partido hoy es el primero en el que no moja en la Champions tú fíjate que que que marca que lo decimos así como si fuera tan fácil no extremo de hacer eso sí con Hacienda

Voz 4 18:44 la Cristian seguramente es ha pasado borrar cada vez a más de dos veces durante este partido

Voz 1375 18:49 hola pero Loba también

Voz 4 18:52 quiere decir que él ha madurado bastante por qué

Voz 8 18:55 que ya sabe que que

Voz 4 18:57 puede entrar en historia está en la historia del club más importantes del mundo pero por hacer un partido sin marcar pues tampoco pasa nada tendrá la la vuelta aquí y luego si sale todo bien puede estar en otra final donde puede ser protagonista como año pasado sí que bueno Cristiano ha madurado y no es el cristiano de hace años donde le interesaba sólo pues conseguir unos flecos Hinault pensar demasiado el equipo ahora ya es diferente

Voz 1375 19:22 la última sobre Zidane con normalidad a lo hace todo o parece que lo hace todo cómo va creciendo va saliendo reforzado ha pasado un momento muy crítico esta temporada a mitad de temporada cuando se descuelga tanto de la Liga cuando lo elimina Leganés evidentemente de eliminado de la Copa octavos un batacazo tremendo pero llega la hora de la verdad fíjate ayer la charla que les dan el entrenamiento con esa normalidad en esa sencillez riéndose como sin levantar la voz sin grandes aspavientos mitad pero lo suficiente de como para que cale en sus futbolistas eh eh eh y haciendo lo la alineación los cambios creciendo como entrenador Zidane no sí

Voz 4 19:58 desde luego sin ninguna duda está realizando un gran trabajo y además veo que después de ponerse nervioso dentro de de de de esta temporada cuando las cosas no salía muy bien en la Liga pues ha sufrido un poquito pero pero a partir de ahí ha hecho un gran trabajo y veo que hay una muy buena no sólo comunicación sino un muy buena energía entre el entran

Voz 1372 20:19 ir los los jugadores todos los jugadores no

Voz 4 20:22 tiene una libertad de tomar decisiones parece ser que cada decisión que tome los jugadores están de acuerdo con con lo que está haciendo el entrenador y eso para un equipo como el Real Madrid es algo muy importante no quiero decir fundamental pero muy importante porque normalmente te Real Madrid dos entrenadores cuando toma alguna decisión siempre hay algunos jugadores que protestan a jugadores que ponga ponen mala cara y ahora quitándole a Bale nadie pone cara a cara cara a cara triste no así que está haciendo un gran trabajo hoy sí si estamos hablando de cualquier otro entrenador que que que quizás más más clubes más experiencia

Voz 1375 20:59 sí hablaríamos de un grandísimo un cena

Voz 4 21:02 no me lo pero como Zidane ya ha empezado practicantes Suker

Voz 9 21:05 a ver a un momento clave del Castillo canto le ha hecho

Voz 4 21:08 exacto ahora pues cada vez cuando hace las cosas bien pues muy bien y cuando hace algo mal se convierte en un problema no así que hay que borrar su trabajo hoy desde luego es un entrenador que que que no sólo entrarán historias sino será uno de los entrenadores más importantes de la historia del club

Voz 1375 21:26 pero ya un placer como siempre escuchar en el carrusel y también aquí en El Larguero un abrazo Mijatovic bueno gracias gracias chao chao hasta luego he tiro la disco déjame que saludó a todos los demás que están por ahí además de Romero hola Jesús Gallego muy gallega la mano buenas noches está por ahí Pulido hola Julio qué tal qué tal buenas noches está ahora que también Mario Torrejón hola hola buenas noches a todos y está Manuel Jabois centrando ahora mismo aquí en el estudio y Rafa Alkorta también ya hola qué tal muy buenas

Voz 0930 21:51 a la todo te voy a dar tiempo a que yo

Voz 1375 21:54 Jabois el micrófono para decir hola buenas noches o la Manuel el jabón noches cómo estáis buena Sánchez muy bien hombres haya al tiempo tiramos padezco al Sanedrín esperando que salga más protagonistas ahí en la zona la de arena que va a hablar Ramos creo el capitán de los blancos

Voz 1375 24:49 al menos cinco acaba de aparecer por ahí Casemiro Javi

Voz 18 24:53 Israel escuchamos hablando de Zidane que todos están para jugar ahí claro como como ha pasado en en todos están para jugar ahí los que entrar hoy intentará ser lo mejor es hicieron uno el mejor

Voz 1293 25:08 oye Casemiro te pregunto por la tarjeta amarilla que ha recibido eh jugará en principio el partido de vuelta si hubiera sido María ojalá no te podría perder la final eso en la cabeza uno le da vueltas o no

Voz 18 25:20 yo creo que puede jugar como como siempre juego pero eso no no no no va va a mi cabeza porque este pienso eso sí se piensa que Matas entonces bueno voy a cómo comer jugaron yo creo que la tarjeta fue un poco injustas que toco al malo pero pero bueno eso toca el árbitro yo creo que que voy a jugar igual si juego no de partidos yo creo que voy a jugar igual como como he jugado entonces no veo no veo no veo preocupaciones

Voz 19 25:47 sí siempre que él piensa en positivo ser la situación es igual que la temporada pasada contra el Bayern donde se fue la eliminatoria en la prórroga e igual que la última eliminatoria contra la Juventus qué lección dejaron esas dos eliminatorias para el partido de vuelta

Voz 0336 26:04 no yo creo que sabemos que la eliminatoria no está no está hecha aún para que muy dura y entonces nos toca sufrir y también en casa desde ya quiero que dimita a nuestra afición que que que queremos el apoyo ellos como siempre es siendo pero semifinal semifinales muy importante para nosotros jugamos nuestra nuestro año ahí

Voz 18 26:28 es

Voz 0336 26:29 contamos con ellos claro que que queremos estaremos nacional

Voz 0104 26:34 vivo ahora Múnich donde el Madrid no había ganado en sus diez primeras visitas ya vencido en las tres últimas que tenéis los hace tan diferentes en Champions

Voz 0336 26:44 yo creo que que el hermano

Voz 18 26:47 el éxito de este de este equipo es que todos los jugadores están preparados para jugar la igual CCA uno El otro estos están preparados para jugar entonces hay que felicitar a todos los yo le tocó a jugar otros si ya has hecho fenomenal

Voz 0336 27:00 así

Voz 19 27:00 pero es que parece que es más fácil ganar la Champions en la Liga a las últimas Ligas el Madrid sólo ha ganado dos

Voz 1375 27:06 Champions serían cuatro en cinco temporadas

Voz 19 27:09 sabemos los que no

Voz 18 27:12 este equipo la Champions claro que que que se nota que que que el ambiente la ficción los apoya pero sabemos que la Champions muy difícil entonces como yo he dicho la afición tiene que nos de ayuda en el siguiente partido porque para ganar la Champions es muy muy muy difícil entonces contamos con ellos te pregunto por Lucas Vázquez que acabó jugando de lateral derecho un jugador Casemiro porque es que vale para todos gotita porque todos sabemos que que has jugado que que trabaja era un jugador que que lo merece todo esto que está pasando en su su carrera porque hay mucho trabajo entonces eh estaremos que ha jugado importante para nosotros yo esto de la final pero eso es es Lucas Vázquez de trabajo de de sacrificio entonces con mucho trabajo seguro que tenemos en la final

Voz 0104 28:00 vestuario vestuarios que no está nada hecho que todavía no ha conseguido el pase para la final de Kiev yo te quiero preguntarle qué os enseño lo que pasó en la vuelta contra la Juve Sensio

Voz 18 28:12 no sé que que el fútbol sabemos que que tenemos que tener la tensión tenemos que jugar igual jugar pero es decir no

Voz 0336 28:21 al final puede puede te te

Voz 18 28:24 pero

Voz 0336 28:25 yo creo que que como yo he dicho la no está hace frente no está no está

Voz 19 28:32 está hecho entonces tenemos que tiene mucha tensión estas preguntas de porque hay lo que cuando habéis marcado los dos goles sobre todo Marcelo se ha dirigido a él para para animarle

Voz 1293 28:41 que cómo está Keylor sí

Voz 1372 28:43 ahí está sufriendo el primer gol lo que podía haber hecho

Voz 19 28:46 o quizá algo más

Voz 0336 28:48 Annan clásico aparte edad muchos muchos parar entonces yo creo que está bien que él está muy bien la hacer una parte has hecho paratas importantes para equipo y sabemos que es muy importante para nosotros tienes con esta Champions el único año menos tuvisteis cayó en semifinales ah yo yo lo que quiero aquí así que trabajando se que que que tengo eso pero todavía no estamos la final El Vestuario nada no claro que no sabes sabemos que todos los soy importante no sólo yo pero todo usted no puedo por lo que está pasando

Voz 1293 29:21 qué clase viste a ese va a Casemiro viene de Sergio Ramos nada te pido pasó en dos minutos

Voz 1375 29:26 pues nada enseguida estamos ahí con el con el capitán está Polley el árbitro Iturralde González al ahí tú qué tal muy buenas buenas noches buenas noches pues pues te digo una cosa es buen árbitro este como dijiste el holandés

Voz 0514 29:40 sí pero no bueno eso has visto con muchísima experiencia va a poner nervioso por todo lo que le pida no lo exijan como hongos todos los árbitros con muchísima experiencia pues se generalmente son remisos a la hora de amonestar

Voz 1375 29:53 te tienes que dejarlo muy claro qué quieres ver la tarjeta e sino no te la saca

Voz 0514 29:57 eso es eso es él él que que la tarjeta que que que que sea clarísima las amarillas tienen que ser naranjas y las naranjas tiene que ser

Voz 1375 30:04 te iba a preguntar por alguna jugada polémica que tampoco ha habido jugada jugadas de

Voz 0514 30:09 tacto pero es que se nos está olvidando muchas veces que el fútbol es de contacto lo que parece muchas veces en televisión un contacto que se magnifica en el campus no los ves

Voz 8 30:20 cómo están tan tan grande

Voz 1375 30:23 en el minuto tres estoy viendo aquí cuatro que tengo ya apuntadas en el minuto tres balón que le pegan dicen los alemanes en el brazo Carvajal

Voz 0514 30:30 no le pegaba un poco en el hombro es aunque le pegan el brazo tiene una el brazo de una manera natural ir está un metro o metro y medio el remate por lo tanto no sería mano punible aunque el hubiese PGOM humana luego

Voz 1375 30:42 eh hablando de contacto que decías Lewandowski con Varane en el minuto veintiocho cae en el área Lewandowski que quiere rematar de reclaman agarrón de Ramos

Voz 0514 30:50 para hoy no reclaman lo que reclaman es una zancadilla de Ramos a Lewandowski pero van los dos a por el balón el balón ya pasado eh hay hay sea y contacto de otra vez lo haber contacto pero que no ese no es de de pudo no está en disposición

Voz 1375 31:04 el balón y el gol anulado a Cristiano contra el balón con la mano está bien anulado

Voz 0514 31:07 muy bien muy bien anulado hoy no es amonestación Ny porque hay una estación Solbes que metas el gol con la mano o lo intentes meter el gol con la mano desde hace dos años el prepararte el balón para meter gol

Voz 1375 31:17 no es amonestación quién sería un buen árbitro para el Bernabéu

Voz 0514 31:22 pues yo creo buena a poner otro veterano creo que van a poner a otro a otro de los que se ya de vuelta de todo es que no se ponga nervioso cuando el Bernabéu nombre Nogueira de nada

Voz 1375 31:33 no es el tema de los árbitros es más inmediato

Voz 0514 31:35 Tico que realmente tú crees que a un árbitro o las les vale la prensa de Alemania o del o de España de que no es que los penaltis es que esto

Voz 1375 31:45 sí

Voz 0514 31:46 eso está bien para cada país Kuipers estrella había mucho

Voz 1375 31:49 esa movida hay mucha polémica sobre todo en Alemania antes del partido ya lleva el partido de manera magistral pues nada hay tú que no ha habido lío afortunadamente no faltan exactamente mejor ah sí un abrazo un abrazo Iturralde un abrazo chao hasta luego Itu hablado James antes de que nos pida con Ramos y que empecemos sanedrín porque es que me voy a preguntar iba a empezar ya Ramos pero vamos escuchar lo que ha dicho James Rodríguez a las teles el colombiano del Bayern

Voz 1530 32:13 era tenido unos cuatro cinco claras y no la hemos sabido ser bueno sólo que un poco jodido porque hemos hecho un partido con mucha intensidad con muchas ganas tenemos siete días para para pensar en en en esa vuelta no notaba trece volverá el próximo año ya tienes la decisión

Voz 1896 32:33 bueno no sé yo creo que nadie

Voz 1530 32:35 en lo que va a pasar no yo creo que nadie sabe el presente mio es Bayern suenan creo que estoy pasando por una buena fase muy bueno se lo que yo quiero ahora en el futuro nadie es nadie sabe no eh lo único que es es que soy estoy bien aquí

Voz 1375 32:57 que el Bayern va a pagar la Basta Ya lo dijo públicamente que eso está claramente que es la intención otra cosa Game pero eso es hasta que salga Ramos Romero Gallego Pulido esta Jabois Torrejón está Rafa Alkorta y qué os ha parecido el partido el Madrid el resulta magnífico pero por ejemplo lo de Benzema ha sorprendido y el esquema que sacado Zidane o convencí hombre yo creo que Zidane ha vuelto a demostrar que lo

Voz 0239 33:19 que lo mejor que le ha pasado al Real Madrid en las últimas temporadas de largo a empezó con la duda como tú decías de de si era un alineados con ascendencia en el vestuario está demostrando que es un entrenador grande de partido grandes con errores como como tenemos todos

Voz 1375 33:33 pero a mí me vine Sergio Ramos estaba sola me estaba Sergio buenas noches

Voz 1293 33:38 enhorabuena segunda casa ya del Real Madrid no porque aquí el equipo lleva tres victorias muy importantes sólo ganas de Madrid en el campo del Bayern de Munich en la Copa de Europa algo tendrá

Voz 1896 33:48 bueno hay que dure no yo creo que buenas noches no eh hoy el partido ha sido durísimo sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y sabíamos también no como podrá podíamos hacerle mucho daño a pesar de de empezar perdiendo el el equipo ha sabido responder ha sabido igualar el partido y obligarles a ello no ha a ir por un resultado mejor y eso pues no se ha beneficiado a la hora de coger a la contra no hemos sabido hacerlo y bueno después de una contra de chapó no por parte de de Luca de Marco pues muy contento con resultado que obviamente no sacamos pecho pero es importante llevarte un resultado a favor en un grandísimo estadio ante un grandísimo rival Si bueno vamos a intentar rematarlo en el Madrid no

Voz 19 34:29 ahora Casimiro que sí sí extraña acaba ganando la Champions son cuatro en cinco temporadas parece que es más fácil ganar una Champions con Alida

Voz 1896 34:37 bueno depende no de cada uno tendrá su su opinión y que saquen conclusiones pero tiene mucha dificultad no es lo que estamos haciendo y hay que saber mantener la calma hay que saber mantener este grupo este equipo y es ambición no de querer ganar y querer superar cada año yo creo que el Madrid lo tiene intacto a pesar de tener la vitrina llena ahí por lo tanto en este tipo de competición vamos a intentar no como bien dices volver a jugar una final volverá de defender nuestro título que que sería lo más lógico

Voz 0104 35:06 Sergio contó de medios lo que tiene haber ganado aquí por tercera vez consecutiva no te hemos escuchado después de lo que ocurrió con con la Juve en todo lo que se monto el penalti lo que pasó en el en el túnel tu participación qué pie el antimadridismo del que se habla qué piensas de todo lo que ocurrió aquel día y en los posteriores la UEFA sancionó no había ningún motivo que lección

Voz 1896 35:29 bueno yo es en líneas generales pues le duele no quizá porque estuvieron muy cerca del pase pero el penalti fue clarísimo Crisanto no hemos hablado del tema porque no había tenido la oportunidad pero un penalti clarísimo no he aquí en Madrid o en Burgos o te pongas donde lo pongas no para mí no después la opinión de todo el mundo pues ser respetable es cierto que lo que más nos sorprendió fue que en nuestra propia piensa pues la gran mayoría diría que no me decía que no que no era penalti pero bueno independientemente de eso sabíamos que iba a ser un partido difícil estuve muy muy cerca de quedarnos fuera y bueno fue un toque de atención que no ha servido

Voz 19 36:08 para para levantar las orejas para para saber que para ganar la Champions tiene que mantener la concentración independientemente del resultado que que tengas no acabo de decir región hay que saber mantener este grupo antes de ir a París se hablaba de animar antes de venir aquí a Munich de Lewandowski ahora se habla de sala es os molesta os pica dentro del vestuario sinceramente no

Voz 1896 36:30 no es indiferente no no nos preocupa para nada pero sí que nos gusta que igual cuando ganábamos con España es seguía hablando que otras lesiones no hay sabiendo que teníamos la mejor en en casa pero bueno la prensa pues a veces tiene esas cosas no no todos pero pero algunos si no ahí en ese sentido pues hay veces que te molesta pero vivimos al margen sabemos que tenemos que vivir con el halago y con la y con la crítica pero también debemos de admirar un poco más lo que tenemos

Voz 19 36:57 sí Hinault envidiar tanto no Zidane tiene un poco la suerte sonreía en esta Champions

Voz 1896 37:04 bueno cargar T a la Juve cargante al PSG yo creo que con suerte sólo no basta no yo creo que hay que tener un grandísimo equipo dar la cara en momentos puntuales yo creo que el cero tres por ejemplo eh de turismo el resultado allí en el parque los Príncipes no creo que sea mucha suerte

Voz 0845 37:21 era denominaciones

Voz 1896 37:23 buena señal no oí también habrá algo bueno que tenga el Madrid

Voz 1293 37:27 Zidane te pregunto pero asegura decidan cuestionado en la cuando el equipo cae eliminado con con el Leganés en la Copa un mal inicio en Liga pero lleva dos Champions vida ocho títulos y ha girado ha dejado en el banquillo hombres como Bale hoy a Karim Benzema no le tiembla el pulso y pone a Lucas por ejemplo lateral derecho que la que la roto tu opinión decidan

Voz 1896 37:47 bueno yo creo que el el entrenador del Madrid vástago cuestionado todos a la vida no hay eso es lo que tiene no tiene que saber vivir con eso y yo me he llevado aquí muchísimos años y los primeros siete ocho no gana ni una Champions no hay ya había entrenadores que que ni el criticada pero bueno por eso te digo que la prensa también a veces hasta manejable no pero por hablar de si yo me quito el sombrero no y con una gestión poderosa con un currículum no solo como jugador sino también como entrenador que que lo demuestra solo con los resultados y en ese sentido cuando tiene que apostar por qué cree que jugadores están mejor que otros yo creo que tiene no esa ese voto de confianza margen de de movimiento porque es el que manda y el que toma de esas decisiones y el que el día vio entrenar por eso hay veces que a cierta hay veces que se equivoca pero como cualquiera de nosotros no pero yo creo que todos estaban muy contentos con que sea él el que dirija el el rumbo de nuestro barco oí ojalá podamos concluye esta temporada como todos queremos para que también se premie del como entrenador

Voz 19 38:47 no se hablaba días atrás de una corriente de antimadridismo yo no sé si tú también la la detectas un poco aquí os referidos en en general

Voz 1896 38:57 bueno quizá en en general no jugando algo pues se repite tantas veces ahí el Real Madrid como bien dices parece fácil ganar una Champions pero ya llevamos algunos que otros años haciéndolo no y y quizás pues haya generado eso no ver al Madrid ganar tanto pues pues genera no pues que la gente pues no tenga esa esa empatía que que requiere no porque al final cuando un equipo que hace las cosas bien pues la gente debería estar alegre y no todo el mundo haberse lo muestra así pero bueno tampoco nos van a descentrar de nuestro objetivo nosotros vamos a seguir con con nuestro trabajo

Voz 0104 39:31 no parte esta semana va a hacer oficial Andrés Iniesta que se marcha a China a final de temporada el otro día diez un partidazo en la en la final de Copa y esta semana también ha habido un perdón de France Football por no haberle dado un balón de ahora Andrés Iniesta que piensa es la Andrés y qué piensas de ese perdón de France

Voz 1896 39:49 bueno yo dos cierto que quizás Si en vez de Andrés se llamara Andre yo tendría dos Balones de Oro no yo siempre lo he dicho no el jugador español le cuesta un poquito más ser reconocido como bien he dicho antes no nuestra propia prensa a veces valoramos malo de fuera que lo de dentro y quizás somos todo un poco culpable de eso no nosotros hemos

Voz 19 40:09 veo grandísimos jugadores si Andrés entre muchísimo como Rulo en su día Iker

Voz 1896 40:14 podría haber tenido un Balón de Oro perfectamente como lo tiene Figo como lo tiene Cannavaro como lo tiene mucho más no

Voz 1293 40:19 no ha sido así pero que todos reflexionemos

Voz 1896 40:22 poco y pensemos que teniendo la cosa buena

Voz 1293 40:25 otro de casa porque valorar tanto lo de fuera no bueno pues ese es Sergio Ramos como siempre capitán del Real Madrid contento pero bueno no se fían saben que hay un partido de vuelta como tú dices a comienzo de este Larguero Manu y hay que jugar el próximo martes en el Santiago Bernabéu por cierto un detalle quizás es un año pero el Madrid jugó de negro podría jugador blanco por decisión de Zidane quería que el equipo jugara de negro bueno pues Zidane hasta en esos detalles se fija el técnico francés también para sentar a hombres como Bale y Karim Benzema que ya no son intocables a modo de ver acierta

Voz 1375 40:56 bueno pues palabras del capitán de Sergio Ramos hablaban dos jugadores Casemiro soy el capitán Ramos que no una ni dos sino tres veces ha lanzado de siempre valoramos más lo de fuera que lo de aquí hablando de Andrés se llamaran del diseño en vez de Andrés ya tendría Balón de Oro a la que más nos molestó por lo del partido contra la Juve ha dicho fue que la mayoría de la prensa de aquí dijo que no era penalti es lo que ha dicho Ramos que la mayoría de prensa de aquí es lo que más me molestó que dijera que no era penalti y luego también ha dicho que bueno la prensa tiene esas cosas también pasaba con la selección que ganaban títulos sin embargo se valoraba más otras selecciones que la selección española un Sergio Ramos que acaba terminar en directo a las doce y once y también término Heynckes la prensa ya no queda nadie tampoco por ahí Antón Meana no

Voz 0231 41:44 nada nada ni siquiera parecido por aquí Javi Martínez que se marchaba con ese golpe en la cara y te digo simplemente que el cabreo de Thiago es tremendo sin levantar la cabeza sin mirar a los medios de comunicación seguido muy cabreado por la derrota por haber sido suplente por como está en el Bayern ahora mismo Thiago Alcántara

Voz 9 42:00 pues nada eh si no hay nada más cerramos en él

Voz 1375 42:03 Elena aunque sigue Romero y en cualquier caso cualquier novedad es pedís paso estaba hablando Antonio Romero antes de que sabéis el capitán Ramón