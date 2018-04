Miguel Ángel: "Se está generando muy mal ambiente en la estación de autobuses de Valladolid"

Voz 1 00:00 bien Valladolid esta Miguel Ángel buenas noches

Voz 0412 00:04 hola buenas noches mira el motivo de paros es muy caros para instar que hay en la estación cursis aquí Valladolid pues hay andan siendo gente por así decirlo rumanos búlgaros gente estoy ahí dentro de la estación a a beber alcohol a fumar luego serían a meterse con toda la gente que va allí tras coger los autobuses hoy mismamente pues ha pasado son las diez de la noche lo siguiente que te voy a comentar yo estaba por allí dentro de la estación empezado viendo que entraban en bastantes policías municipales por el vestíbulo dentro de la estación montarse la moto tomar pastillas han empezado a un extranjero pegando a un portugués que venga a meterse con el portugués y que no les dejaban Parri por un lado el portugués ya estamos detrás de empujarle portugués que me dejes en ahí seguía persiguiendo le empujando de bueno pues hasta que ha llegado el batallón de bastante batallón de policías municipales como estos han bajado han empezado diciendo venga estarnos quietos ponernos a un lado enseñarnos la la documentación bueno pues así se guía Lotto queriendo plegar al portugués no sólo ha pasado esto a aparte no un varios días más bueno San acostumbrado a vivir allí primero se sienta luego se medían a fumar también dentro de la estación ya bebé Ermua el cerveza cajas de vino y yo tengo un humo amistad con uno de los vigilantes jurados que trabajará y que hay vigilantes jurados de la empresa Securitas me dice ese vigilante que está hasta las narices muchos días sin que no sabe ni qué hacer ni cómo actúan para que dejen de ir ahí incordiar ya molestar eh la mayoría de los que están viendo a ahí adaptación hacer luego te digo hija van a dormir a alguien que haya aquí en Valladolid pues el albergue lea vuelven a partir de las diez y media la noche pues se meten ahí ya hasta que llega la hora de verde pues están allí fumando viendo ir metiéndose con todo el mundo yo hace unos días también pues vi hasta que uno vio que entraba una chica joven con una maleta para coger el autocar ya empezó en el empecé viendo si va detrás de la chica Hay diciéndolo Hay de lo a la chica con la que iba a acoger a Togo al lado tocar a y qué buena estás hay que Cuno

Voz 2 02:51 cuando tanto el día es que esto

Voz 0412 02:54 es sin aguanta pudo ya han llegado ya te digo los policías municipales y lo único que han hecho es pedirles al final la documentación y yo pues lo que sí que me limito pues esas publicar la mala la mala imagen que hay allí el el malestar que hay en la estación y yo al día de hoy lo que veo que la policía lo único que hacen cuando van es terminar pidiendo desde la confrontación y sería bueno que empezaran tomarnos medidas la policía que les echaran definitivamente la ahí yo pienso que es una estaciones a esperar a los autobuses para viajar yo sigo viéndolo me dedico a ir allí a dar una vuelta todas las tardes Essien porque voy veo que sigue habiendo el malestar no dejan estar a la gente esperando el autobús no sé

Voz 3 03:51 me dan ganas hasta de mañana iré a comisaría a mí poner una denuncia su pueblo que está sucediendo a ver si poniendo uno ya denuncias llegó a ver si la policía también y los jueces pues terminan haciendo justicia con todos de respeto hacia al alcalde que tenemos aquí en Valladolid que seamos señor Óscar Puente a ver si él también podía empezar a tomar medidas porque yo sigo viendo que día tras día personas que entraban a acoger los autocares entran con las maletas a toda carrera al veo que en todas las personas hasta con miedo están hasta con miedo las personas que iban a coger los autocares porque ese piensan las personas que les van a robar las cosas raras maletas que llevan hasta los huesos va muy mala gente allí van indigentes que yo sé que me me estás entendiendo cómo te lo explico pero de verdad yo me dirijo a la justicia ha juzgado a los jueces a la Policía Nacional a la Policía Municipal que por favor les pido por favor que empiecen a tomar medidas puesto que está sufriendo la estación de autobuses porque no no como nos tomen empiecen a tomar medidas va a haber ahí más de un jaleo hace no muchos días también tuvieron que acudir policías nacionales y municipales ya habían cerrado las puertas por la noche de la estación de autobuses ya me pasaba por ahí por donde está la estación de autobuses para venirme a casa y me quedé escuchando y viendo lo que pasaba estaban dos es intentando Palancar con los dedos de la mano a una de las puertas que su intención era en llevar a la estación que ya habían cerrado hasta las puertas

Voz 2 05:39 estos están haciendo venga

Voz 1 05:44 que ha quedado claro ha hecho usted una fotografía más o menos de lo que lo que están viviendo Miguel Ángel gracias por su llamada

Voz 3 05:51 y luego luego a ti te lo agradezco lo que me estéis escuchando me hoy es una bendición hablar con vosotros lo último que te digo en el servicio especial de Homo es bueno eso es tomo la serie Aquí no hay quien viva pero a lo bestia un día estaba yo haciendo mis necesidades en el donde están las tazas del váter ya hay como paren es de madera pues estaba yo haciendo mis cosas y empecé oyendo que uno ese subió en el bateo IGME se puso a mirarme las paredes son como de madera donde está los servicios y me empezó haciéndome así con la boca ya haciendo muy muy casi calentón ya allí en van a a hacérselo hasta hasta Don Bosco nombres también desoye me gustaría que lo viera la estación de de Valladolid quiero que lo oigan los ciudadanos de Valladolid bien estén escuchando últimamente es como la sería quién viva pero a lo bestia hija

Voz 2 06:57 vuelvo a decir a la policía que como no tomen medidas va a ver cualquier día hasta acuchillado no te digo más problemas

Voz 1 07:06 pues lo dicho gracias por su llamada Miguel Ángel buenas no

Voz 4 07:09 a vosotros os que hacen una buena noche igualmente

Voz 3 07:12 es una bendición todas las noches os escucho que paséis buena noche que tenga mucho a salud