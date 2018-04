Anna: "Me jubilo transmitiendo el amor por mi oficio de farmacéutica"

Voz 1

soy Ana arroyos Ruiz Vivo en Sardañola del Vallès desde mil novecientos setenta y cuatro a trabajado en la farmacia Hidalgo del barrio como técnico ir durante cuatro años hoy me jubilo encantada y creo agradecer a todas las personas que disfrutaron y sufrieron mis horarios y mis guardias primero quiero agradecer a mi familia y a ti mamas que que conseguir este que que mi era la más blanca quiero agradecer también a nuestros clientes que son lo mejor de la farmacia también Sefes por supuesto irá a todos mis amigos por la paciencia que han tenido adaptando sus juergas amistad a ellos y a mis compañeros a la plantilla los compañeros de trabajo pero de momento la verdad sólo quiero dar las gracias a todos trasmitir el amor y la ilusión por este fijo que es duro pero ya lo digo aquí que a veces vamos a hacer tal cosa no que tengo guardia vamos a no sé qué no que tengo que alargar el horario sea que me ha gustado híper nado de de mi trabajo a mi gente introduces bueno pues eso afronto este que este nuevo reto también incluyendo a la SER ni que quiero tocar la boda por ahí pasármelo bien adentraron me quiero ir con una mirada mía a a vivir a California tres meses entonces bueno pues ahora tengo que darme tiempo para mí y para mi jubilación