Villegas: “Los espionajes en el PP de Madrid provocan miedo y estupor”

Voz 1727 00:00 José Manuel Villegas buenos días

Voz 1 00:02 buenos días hablamos con el Secretario General de Ciudadanos

Voz 1727 00:05 Nos se puede confiar la gestión de la Comunidad de Madrid a este PP que venimos contando

Voz 1 00:10 bueno pues ese partido que no lo entiendes yo aspiramos a sustituirlo efectivamente el Gobierno de la Comunidad de Madrid pero digamos para que sean los madrileños los que permitan a otro partido en este caso va Ciudadanos ganar las próximas elecciones y abrir una nueva etapa en la Comunidad de Madrid

Voz 1727 00:27 habla de las elecciones del año que viene queda un año para esas elecciones más la formación del Gobierno en que PP confían ustedes para este año y pico para gestionar las cuentas y el bienestar de los madrileños se en el de Aguirre González y Granados o en el de Cifuentes que la aplaudido contra todas las evidencias hasta ayer

Voz 1 00:44 bueno pues esperemos que las divisiones internas efectivamente en las luchas intestinas dentro de del Partido Popular pues no manche no siga manchando las instituciones de Partido Popular la responsabilidad a la hora de Lincoln tragar un candidato limpio así son capaces de encontrar a alguien que no esté incluso de un modo que no tenga ningún master inventados sea falsificado ningún expediente académico de una trama de corrupción tampoco universitaria por tanto Iker opongan y a partir de ahí nosotros siempre hemos dicho desde el principio que creemos que la mejor solución que el partido que ganó las elecciones pues sigan gobernando aunque sea con un presidente interino estos diez meses que quedan hasta que se disuelva la Asamblea de Madrid piquero once todos los madrileños tomen la palabra ahí decidan abrir esa nueva etapa

Voz 1727 01:35 cuando eligieron a Granados cuando designaron a González cuando propusieron a Cifuentes también estaban presuntamente limpios ustedes van a a exigir alguna garantía votarán a quien proponga el PP sin más

Voz 1 01:47 bueno vamos a hablar de candidato autoproponer pero si es ponen en noticia de que está incurso en ningún caso en el que podían Lemos y luego un pueden casar explicó que es el presidente interino extrema también estar o en nuestro caso de corrupción pues actuaremos con tensa como hemos hecho a señalaron fuentes de la presidenta de la Comunidad de Madrid porque es que ha sido lo exigido esa misma contiene tenemos tenedora o que estuvimos en Murcia pues puede ser seguida pues teniendo en el futuro está claro que que votar que de

Voz 2 02:25 acuerdo con los partidos

Voz 1 02:28 con el partido socialista con el Partido Popular tiene otros problemas que les salen casos de corrupción y hay que gestionarlo pero insisto los que tienen que decidir qué era etapa de los viejos partidos en España está superada tienen que ser los españoles y en este caso pues los madrileños

Voz 1727 02:42 cuando se refiere al PSOE me imagino que los casos de presunta corrupción que puedan afectarles me imagino que no se refiere a Ángel Gabilondo Ángel Gabilondo se ofrece como alternativa al candidato que presente el Partido Popular les merece más confianza dado los antecedentes el candidato que ponga el partido de Cifuentes que Gabilondo para un gobierno de transición de un año

Voz 1 03:02 nosotros una confianza la tenemos Sodano si queremos al Madrid con con lo cual todos ellos así ha sido un Encinas no última lección es que el Partido Popular el partido más votado y por lo tanto nosotros creemos que le corresponde a al Partido Popular designar un candidato para que presida como digo de forma interina la la Comunidad de Madrid estos meses siendo lleve nuevas no creemos que sea oportuno a defensa de más Kurosawa la el Partido Popular propone continuar pero no sé lo que en principio no es que incluso en un caso de corrupción obtendrá tendrá los nuestros de Ciudadanos para que nos lleve para que gestione esta situación durante estos diez meses hasta que se disuelva la Asamblea

Voz 1727 03:51 en ningún caso va a aceptar la propuesta de Gabilondo

Voz 1 03:55 don dado a nosotros lo que decimos es que si la señora Cifuentes seguía se habían todas las posibilidades a un cambio de partido de gobierno en la Comunidad de Madrid graves la señora Cifuentes sea ha sido apartada de la presidencia de la Comunidad pues el Partido Popular el que tiene que poner un candidato si vamos a hablar con ellos para que un candidato insisto limpio no existe ninguna trama de corrupción pues contará con los con el apoyo de Ciudadanos para poder llevarnos a a está hasta sociales pero yo creo que efectivamente la Comunidad de Madrid se merece que se abra una nueva etapa hacen parece me da carpetazo a las corruptela hacia la lucha te destinadas pero lo tienen que ser el madrileño los que tomen esa decisión tienen que peros madrileños los que decidan abrir una etapa de cambios tanto en la etapa de políticas diferentes en la Comunidad de Madrid pero serán ellos vale bueno o colecciones autonómico y ciudadanos pues no tenemos como como alternativa a los viejos partidos

Voz 1727 04:57 les recuerdo que los madrileños les les dijeron a ustedes también en la Asamblea actual eligieron al PSOE y eligieron a Podemos pero los madrileños también suman entre todos mayoría en definitiva prefieren arriesgar el que la Comunidad pueda verse paralizada así vuelve a estallar un escándalo dentro de cinco meses que quedar ante el electorado popular como quienes entregaron el Gobierno de Madrid a la izquierda

Voz 1 05:18 nosotros los que debemos ser coherente con nuestro discurso de principio en ese momento llegamos a un acuerdo con el Partido Popular no mejoró de investidura con una señora Cifuentes después de todo lo que ha pasado estaba claro que la señora Cifuentes tenía que abandonar la presidencia de la Comunidad de Madrid dijimos que si no abandonaba a caber un cambio de partido en el Gobierno en la Comunidad de Madrid tarde y mal pero ha producido ese relevo o sea otro paso en la presiones de Ciudadanos y la señora Cifuentes ha dejado de presidir la Comunidad de Madrid por lo tanto se vamos a seguir coherente los hemos dicho vamos a a a procurar la investidura la investidura de un candidato el Partido Popular de presidente interino que no lleve están esas selecciones efectivamente

Voz 1727 06:04 a usted le da miedo el asunto del vídeo las cremas el que alguien haya guardado de una forma casi mafiosa es son algún sitio para sacarlo cuando más daño hacía les da miedo les provoca incertidumbre esa forma de actuar pues efectivamente porque allá señaló a su partido de manera implícita ya señaló a su partido ayer

Voz 1 06:25 quién ha hablado de fuego ni hoy en Bayona pasiones efectivamente ha sido la propia Cristina Cifuentes Si efectivamente esta forma de actuar de esa persona pasar pasar cuestas esa esos espionajes pues efectivamente provocan yo creo que el miedo y estupor otro sino a la a la ciudadanía en general yo pero lo que esos a ajustes de cuentas esas divisiones internas en el Partido Popular de Madrid pues de gente de ensuciar la imagen de la Comunidad