"Hay que hablar de lo que pasó para que no vuelva a pasar"

Voz 1727 00:10 son las nueve y cuarenta y cuatro las ocho y cuarenta y cuatro en Canarias la memoria es que entre las piquetes en el Valle de los Caídos también recordar la España de la posguerra que envolvió esa España a nuestro país en aquel ambiente opresivo gris en aquel espeso tiempo de silenció el lunes les contábamos lo primero hoy vamos a hablar de lo segundo esta noche se estrena en el Teatro de la Abadía en Madrid un montaje que lleva por primera vez al escenario la novela de Luis Martín Santos que marcó un punto de inflexión en la literatura por lo que contaba cómo lo contaba pero esta mañana Nos vamos a dedicar a lo que contaba les confieso que cuando quisimos tener a nuestros invitados aquí esta mañana dimos por hecho que no salía dije bueno les invitamos el jueves pero en fin entiendo que el día del estreno pues no van a estar para venir a la radio bueno pues lo están José Luis Gómez buenos días

Voz 2 01:01 son muchas gracias por estar aquí las comidas grande

Voz 1727 01:06 es un grande del escenario español del del cine encima del escenario dirigiendo y ahora al frente del Teatro de la Abadía y ese teléfono es suyo que lo va a pagar enseguida y Rafael Sánchez buenos días buenos días qué es el director que lleva a escena esta noche el tiempo de silencio alguien con una peripecia vital curiosa porque es haber suizo tener viéndolo

Voz 2 01:29 entonces mis abuelos fueron de España en los años sesenta marcharon a Suiza mi madre creció en Suiza yo nazi también en Suiza en Basilea

Voz 1727 01:43 por qué elige José Luis Gómez a un director que tiene esa mirada desde la distancia sobre España para que lleve a escena el Tiempo de silencio de Martín Santos

Voz 3 01:51 yo me llamo José Luis Gómez es decir el nombre de cualquiera que se llama Rafael Sánchez Sánchez es el nombre de cualquiera banderilleros banderillero de pronto hoy de amigos míos de Mondo Herman hablante que había un director y que es hecho eres que se llama se llama se llamaban llama Rafael Sánchez Main trigo supe lo busque busqué no fue fácil encontrar a su correderas subdirección hito como él tiene unas raíces tan intensas españolas habrá evidentemente español sus primos están en Utrera su abuela en Zaragoza de aquí también como uno es yo también soy de algún modo de allí Alemania también los hoy a través de la lengua Yunnan algo se me removió eh resulta que Rafael Sánchez está en uno de los grandes como un director asociado importante uno de los grandes teatros de Alemania el sospechábamos de Colonia el el teatro de la ciudad de Colonia bien ahí los directores hacen tres y cuatro montajes al año en las mejores condiciones con elencos de cuarenta treinta actores una Hesperia una mano profesional al seguro

Voz 3 03:25 o en un manejar todo el aparato profesional del teatro es muy bueno no dude que es ese hombre tenía todos los los solos todos los instrumentos para hacer

Voz 1727 03:39 un extraordinario montaje en Madrid y una mirada de ida y vuelta porque Rafael Sánchez confiesa que cuando abrió el libro Ello cuatro páginas y lo tuvo que cerrar porque no entendía nada lo abrió en castellano no y luego la he visto una segunda oportunidad en tu lengua materna en el alemán de reencontrarse ahí con la memoria de tus abuelos es verdad

Voz 2 04:02 intenté leer en castellano imposible en con ese lenguaje tan complicado con mes trescientas palabras que tengo en en español pero lo leí una Alemany también funciona muy bien en y como dijiste acabas de decir que al abrir el libro y empezar a leer me surgió todo lo que me contaba mi abuela de los años cuarenta que estaba viviendo en esos años aquí en Madrid y cómo era la atmósfera de cómo era el clima político email como tenía que ganarse el dinero con su abuela como el mi mi bisabuelo le metieron en en en que en el campo de concentración en Galicia ya que creo que es el que no casa campo que está casas que eso casa casa estanco no a casas frasco creo algo así este reencontrarse con su familia que en Suiza y en Alemania no se habla de la Historia de España para nada no le interesa la gente

Voz 1727 05:02 mira quiero quiero proponerle a los oyentes que escuchen atentamente una reflexión que hace el director de la obra dice a lo largo de esta novela de Martín Santos de final de la década de los años cuarenta es la historia de un anti héroe en realidad queda claro que el sistema en aquel caso el franquismo buscaba su propia supervivencia exclusivamente a eso a lo que se dedicaba no me daba igual el destino la suerte de los españoles su felicidad su bienestar

Voz 1727 05:34 las han cambiado en España por fortuna lo tenemos una dictadura pero tú reflexionas a propósito de la obra sobre si el sistema es ahora más sensible a la felicidad y la suerte de los ciudadanos o sobre si el sistema se dedica en definitiva a garantizar su propia supervivencia el sistema entendido de manera amplia no es otra este asunto a la actualidad

Voz 2 05:57 eso trae esa esa novela hay una algo muy importante que es la memoria histórica que hoy en días está olvidando rapidísimamente la gente por ejemplo se está olvidando porque existe Europa porque los países se juntaron en en un punto dado para que ya no haya guerra no por ejemplo esos hubo eso hay mucha gente que se está olvidando de eso porque ya no se habla de lo que había pasado y eso es algo que tenemos que seguir haciéndolo nuestra nuestra generación tiene que atreverse a Cerezo porque la culpa no se hereda no es algo que no se puede heredar yo no he leído la culpa de lo que hicieron mis abuelos mis mis padres pero la responsabilidad es así que se puede esperar por eso no nos tenemos tenemos que coger la valentía y empezar a hablar de todo lo que pasó para que para que ya no pase nunca más si se pueden arreglar las cosas

Voz 1727 06:57 esta representación cierra un tríptico que reflexiona sobre la guerra civil la posguerra y la transición del tríptico formaron parte de los espectáculos vencer Ace pero no convencer Ace Azaña una pasión española también el Abadía sean enraizado debates en el último participarán nuestra Almudena Grandes y Nicolás Sánchez Albornoz con quién hablábamos el lunes por cierto a propósito de la entrada de la piqueta en en el Valle de los Caídos José Luis Gómez se hablará de los silencios no en los que se vivieron en la posguerra y también de algún silencio que ese pacto de la transición

Voz 3 07:32 eh yo fui a Alemania a finales de los cincuenta durante todo ese tiempo ya yo era un muchacho inquieto como tantos es más grandes por supuesto que me hacía preguntas sobre el pasado Mi padre que vivió la que recibe nunca Merlo hasta que Franco murió después me contó me contó pormenorizadamente hasta entonces había tenido miedo e me quería salvaguardas en en mí en aquellos años de va con el de hoy aprendizaje me asombro como el a principios de los sesenta empezó una ola de memorización en Alemania que se prolongó durante mucho tiempo que me asombró como de los alemanes y el Gobierno alemán impulsó un una revisión del pasado que allí no se llama Memoria Histórica se llama Fecam fue ganan ha hecho del tipo aunque superación del pasado o Red trabajo del pasado bien a mí me me quedé muy impresionado me asusta bueno bueno por una parte yo soy también de como en tantos españoles como muchísimos que la Transición fue en muchos aspectos muchísimos la mayoría de los aspectos esenciales buenísima pero llevó evidentemente unos pactos de de olvido que eran quizás les en ese momento después no lo han sido pero bien yo creo que ahora no son ineludibles esos factores

Voz 1727 09:12 quién puede salir tiempo de deshacer eso tan claro

Voz 3 09:15 exacto no Unamuno porqué Unamuno a apoyó el golpe de Franco la tan denostada figura de Manuel Azaña en su peleado tienen palabras que no son absolutamente necesarias y útiles hoy para ver la realidad asistimos durante estos días a un montón de sucesos jurídicos anécdotas dimisiones etcétera por ejemplo Azaña central en el es todo lo que está en torno al bien público todo lo que significa rodea con nota el hecho de bien público el enlace personal de la persona que hace política el enlace personal de conciencia con el bien público legales impresión de que muchas no era Azaña estos días no claro me me da la impresión también de que uno de los problemas curiosos de nuestra vida política que podemos trabajar sobre ello y solucionarlo eventualmente porque si lo ponemos pues se puede solucionar claro que sí es la formación de los políticos es decir cuál es ese background que que que traen consigo donde se han formado como sean capacitado para ejercer la función pública en su relación con el bien común después de esas dos grandes figuras contradictorias entre sí amenizadas por otra parte Azaña hay uno no importa pero complementarias viene un largo tiempo de silencio eh casi ningún libro tan extraordinario como la de Martín Santos para expresar lo no sólo porque eh describe de manera magistral ya con con el arte de la la relación sino por cómo lo hace digamos hasta el hasta ese momento la narrativa española me atrevo a decir es un poco siglo XIX eh entra el siglo XX irrumpe de la mano de Martín Santos de una manera extraordinaria eso con la capacidad de vincular esa la realidad ahí talento narrativo con nuestra mejor tradición es decir con Valle con rojas con Cervantes es sorprendente Si bueno y con todo lo que con lo que hablan la narrativa contemporánea inicial era necesario y sobretodo era un tuvimos un tremendo Tiempo de silencio ahora hay un poco de miedo a hablar aunque se hable mucho mucho

Voz 1727 11:59 ruido van a estar en hay mucho ruido pero

Voz 3 12:02 miedo a hablar un poco de verdad

Voz 1727 12:04 está la verdad eh

Voz 3 12:06 hay como una paliza como una especie de tácita o Marta Suecia eh no sé si es aventurado lo que digo puede serlo pero ésta lo pongo en la mesa

Voz 0591 12:21 no me preguntaba si no estaremos después de ese tiempo y de esos años de silencio en el Tiempo de destrucción no que fue la la has el segundo intento de novela de Luis Martín Santos yo recuerdo que escribí como consecuencia de una situación que vivió la izquierda española no hace muchos años sobre Tiempo de silencio Luis Martínez Luis Martín Santos que algunos oyentes nos recordarán que fue un destacado militante del Partido Socialista en su día hasta el punto de que bueno si no hubiera fallecido a la edad que falleció o no la historia del PSOE hubiera sido distinta no porque el clan vasco que se llamaba entonces igual podía haber desplazado al clan sevillano y quién sabe pero es verdad que igual estamos ante ese tiempo destrucción en el que Luis Martín Santos decía igual los muertos tienen que acostumbrarse a convivir con los muertos no lo sé pero desde luego algo de destrucción si tenemos en este momento no en todos los ámbitos en todas las esferas de la vida que tenemos en en la política en la sociedad hace sí también es como para ponerlo encima de la mesa

Voz 1727 13:25 a mí me interesa mucho eso que quedaba aquí flotando no hay mucho ruido desde luego hablamos permanentemente tenemos canales para hablar como nunca y hay las misma soledad hacia el mismo silencio a veces opresivo sobre las verdades que era lo que apuntaba Gómez ahora mismo y eso explica el que de repente tengamos sarpullidos como este y todo el mundo se haga de nuevas sobre realidades que conocíamos perfectamente o que algunos conocían perfectamente como apuntó vamos en la primera parte de de esta conversación que podría durar mucho más que lástima pero tenemos que cerrarla yo quiero cerrar la preguntándole al director se voce al silencio desde un escenario como se conoce a silencio desde un escenario me parecía un reto

Voz 2 14:07 deseen pero creo que lo conseguimos metiendo mucho ruido y luego callando se de repente pues señores mucha mierda esta noche