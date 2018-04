El elixir de los dioses

Voz 1019

00:31

jarabe para niños ese elixir de dioses ese milagro líquido vuelve a las estanterías de las farmacias españolas después de unos días de desabastecimiento y todo por un error en el prospecto en da el sí se dan cuenta nuestra rutina pende de hilos complejos e invisibles no existe un niño España nacido en democracia que no haya aprobado ese medicamento ni más lejos sin ir más lejos mañana mismo miles de familias van a salir de puente tengan ustedes claro que la frase más pronunciada en nuestro país antes de salir de viaje será cariño acogido al al sí porque esos sabes magia tú son chufas al niño y el niño en pocos segundos el niño se vuelve efervescente Aida el sí para mayores si se llama ya que el míster los efectos son sólo iguales al principio luego llano luego ya no es igual en un rato vamos a hablar de esos productos imprescindibles en nuestra vida en los que son reparamos cuando nos tenemos hay muchas cosas que tenemos en nuestro entorno de las que nos damos cuenta que siete que están cuando no lo hacen no sé cómo decirles es como la honradez en política no nos damos cuenta hasta que faltan y últimamente hay mucho de sí práctica escuchan Hoy por hoy