"En España hay barra libre de pensamiento"

Voz 1 00:00 la Cadena SER Hoy por hoy con todo

Voz 0958 00:05 Toni Garrido hay momentos en los que hasta el más convencido de una idea tiene derecho a dudar no había sucedido hasta ahora pero esta semana Javier Gómez Santander el periodista que dejó a un lado sus problemas para hacer suyos los de España siente Javier siente que duda su momento capital en esta sección porque de remontar un estado de ánimo depende de que España pueda ser un país maravilloso así que convocaremos alcohol el coche España el hombre que con dudas sí pero sigue afirmando que España puede ser un país maravilloso Javier de Santander buenos días buenos días Toni buenos días vengo a España puede que sea maravillosa pero es que es menos maravillosa que antes a ver a mi lado pero es que esto hay que hacerlo con un entusiasmo que lloverá alguien defenderá una idea común es que me duele mucho para mí el día que dimitió Camps por ejemplo es uno de los más tristes de la democracia española ayer ayer pues nos perdimos el festival

Voz 3 01:14 que no pasa nada dicen que sufro que sufra me voy que sufro dice sufres tú pero cuarenta y cinco millones de tíos disfrutando no estás contenta con contento con la dimisión porque se ha acabado porque cada día teníamos algo que si renuncia al máster que si es total las esas sesiones y ahora que vamos que vamos a vivir

Voz 0958 01:30 yo creo que hay yo creo que tema a pesar de eso sí mental

Voz 3 01:34 venga vámonos vámonos arriba porque queremos si se que es maravilloso sabes lo que me gusta de esta semana porque creo en este país porque vale cualquier explicación no hace falta nada igual no hay mucha libertad de expresión pero con lo de las camisetas amarillas lo hemos visto verlo tú puedes ir con la chorrada ahora dialécticamente me refiero eléctrica dialécticamente con la chorrada y no sé si esa composición gráfica

Voz 0958 02:01 en mi cabeza de dialécticamente con la chorrada

Voz 3 02:04 se puede se puede España es eso pero adónde vas con cuando fue porque tú puedes estar en cualquier marrón esta semana hemos visto muchos con que hagas una alocución así que haga ruido vale hilo de Cifuentes vamos ayer dio muestras no me quiero extender mucho

Voz 0958 02:20 que me duele pero lo dijo que que por Ronnie por donde se mire

Voz 0434 02:29 mira de un error involuntario me llevé por error de manera involuntaria sin ser consciente de ello no me di cuenta de aquellos se solucionar el momento ya les ha explicado que un incidente sin mayor importancia algo completamente involuntario

Voz 3 02:43 ya sí estuvo vamos involuntario si puedes decir esto es que hay barra libre de pensamiento en el país y eso y eso es bueno y también me gustó bueno de las explicaciones que ya hemos oido para que no gobierne la izquierda que van lo clásico de cuando se dimite pero me gustó mucho que el análisis que hace el máster Gate es para ponerse una medalla dice aguantado aguantado mucho esto es treinta y cinco días

Voz 0434 03:07 linchamiento también habido mañana tarde y noche por tierra Mariaire verdaderamente creo que aguantado mucho

Voz 3 03:15 como un mérito eh que España es un país maravilloso treinta y cinco días de sacarme escándalos poner mi nombre pero

Voz 0958 03:22 no era fácil a Fiona falsas

Voz 3 03:25 y ahí está como si fuera un maratón de a ver quién dimite el último eso está muy bien pero también quiero defender a un Espanyol hoy a unos en concreto a uno no al concepto sino a nombres y apellidos y al mejor de todos al primus inter pares a Mariano Rajoy Trail quienes tienen eso sí porque hay una atender decía que esta semana lo hemos visto de que dice una frase de esas que no entendemos bien y la gente ya se mofa en España el martes por la noche Rajoy dijo una frase que entonces parecía que no tenía sentido hubo chanza global pero el miércoles por la mañana ya tenía sentido esa

Voz 0958 03:56 vaya hay amigo escuchemos lo que yo tenga que decirle al

Voz 5 04:00 la señora Cifuentes estoy seguro cueste lo entiende si es que algo tengo que decirle ya se lo diré en su día

Voz 0958 04:06 parecía que tuviera o tuviese que decir algo que igual no hace falta ya has vivir en sí sí sí

Voz 3 04:14 llegó el día llegó el día doce horas después es el clásica frase de indeterminado creciente de Mariano Rajoy que parece que no va a ningún sitio pero al final por lo que aprendemos Yllera minado creciente que no sé lo que es día que tomarían un día haremos un especial pero hoy tenemos a un hombre también que aquí

Voz 6 04:31 hablar de él no sé si te suena José Antonio Sánchez presidente de Radio Televisión Española que están ahí levantando el bastión del periodismo aquí por delante además

Voz 0958 04:41 en Radiotelevisión Española hoy tenemos que conocer algunas noticias espero que buena sobre sobre el ente pero que hemos está

Voz 3 04:50 todo en la comisión del Congreso preguntándole exactamente por cómo habían tratado lo de Cifuentes es una de las preguntas era hombre ustedes tanto con poco edulcorado en Informe semanal ni siquiera se citó a Lafuente eldiario punto es que ha sacado todo esto y que dijo él

Voz 7 05:05 es lo que yo le enseño pero si lo hubiera oído cosa que no ha hecho si hubiera oído el director del programa seis lícito continuamente las cuentan en todas las informaciones están citados Lafuente

Voz 0958 05:16 esto es lo que ha citado la FUCI en el diario

Voz 3 05:19 no es de si hubiera sido así dar sensación de que lo han citado miles de millones de ver este hombre claro ha estado viendo su tele sí han citado tanto a la fuente hombre

Voz 0958 05:29 habrá el nombre de la Fuente

Voz 3 05:31 comisiones depositar citado todo el rato se verá al presidente

Voz 0958 05:34 tradiciones española cuando fue además es que la han llamado para eso

Voz 3 05:37 el Congreso de los Diputados que pasa pues fíjate cuando le preguntan qué pero que media destacó esta pues todo esto

Voz 7 05:43 no sé ahora que cuando era que Caleras diario

Voz 0958 05:46 el diario diario no saben lo que parece que es la primera vez que lo ha oído en su vida el diario el diario es además dice espérate que lo tengo aquí a esta así ruido de pasa que no sabe la fuente a la que constantemente han citado han citado me parece maravilla España son país mal y luego dicen

Voz 3 06:04 sí pero es que claro esto pregunta usted porque informes que más la explicación de porqué Informe semanal no mencionó al diario es también es para los anales del periodismo

Voz 7 06:14 un documental como él no está para eso está para explicar oí laboral lo que de lo que se hizo pero de ninguna manera está para de estar ahí citando fuentes

Voz 8 06:24 hola te llevan serlo proximo contrastar la información empezamos

Voz 0958 06:30 así es que es el presidente es que claro vivimos en un rueda con eso dice que no nos damos cuenta de maravillas como ésta es que vamos a volver a escuchar por favor

Voz 7 06:40 documental como él no está para eso está para explicar oí laboral lo que lo que se hizo pero de ninguna manera está para estar ahí citando fuentes

Voz 0958 06:50 el periodismo es verdad España es un país maravilloso es buenos titulares periodísticos empiezan reconoce que a lo mejor alguien Ségol según parece parece cuerpo es este señor

Voz 6 07:04 también dio una lección de la relevancia social que ha adquirido Informe Semanal en los últimos años

Voz 7 07:09 desde luego yo lamento de excepcional la desengaño se esos de que Informe semanal eso provocó un interés enorme en la sociedad española

Voz 8 07:19 eso tiene como hace años que nada

Voz 0958 07:22 oye mira si no lo ve nadie siempre presidente parlamentario al presidente de no lo ve nadie pero se puede dar una explicación peor ir a defenderse al Congreso de una forma osea nos hemos citado mucho pero no me sé pero no lo es el medio estamos aquí para citar fuente lo que nadie pues sí porque se puede hacer peor si tú imagínate que eres senador que yo sé dónde vas en el Partido Popular eres Pedro Agramunt ir te acusan de haber recibido sobornos entre otras cosas con forma de prostitutas y hoy por hoy te llama Pepa Bueno entrevista tu qué es lo que dice hombre no no hay argumento argumento bueno no es mire usted

Voz 9 08:06 Falso

Voz 3 08:08 es un poco fuerte pero bueno ya empiezas así ya calienta se vaya a decidir el fuerte quizá no tengo que decirlo pero Rice

Voz 9 08:14 tengo una edad sabe me parece a mí que eso me parece una una fantasía no de que uno podía pues ojalá yo pudiera hacer esas cosas pero como usted madera

Voz 0958 08:26 después Pepa Bueno llama Pepa Bueno es cierto las acusaciones que le acusan de no ya me hubiera gustado total eh no

Voz 3 08:36 claro que no que no que se refería a que le funcionase el pizza Rin dichas y una forma científica pero pero bueno esta explicación al finales escudarse en el en el soy manso esto no se tiene que hacer otra cosa que no se tiene que hacer el día que te acusan de esto es vamos Se para que permeabilidad el día que te acusan de haber sido comprado con prostitutas no se hacen bromas con prostitutas y punto el punto en el próximo jardín además se metió solo

Voz 9 09:03 llegó a decir es la misma historia de las señoras que tenía fotos mías con señoras yo dije oiga mándame Gdansk ya señaló a mis amigos naturalmente en broma no

Voz 10 09:12 porque usted presumía consumen con sus amigos de esto preso

Voz 9 09:15 hombre yo Dios de hizo una señora estupenda lo hago es porque no

Voz 3 09:20 esto es una prostituta que es lo que decía el señor Agramunt una prostituta que también debe de Pepa pero bueno no explicaciones maravillosas de esta España maravillosa hay cómo no vamos a citar a uno de los mejores amigos del esta sección

Voz 0958 09:36 y Rafa Rafa Hernando

Voz 3 09:39 el hombre que sacó a los pensionistas a la calle pues no contento con eso

Voz 4 09:44 los que sí manifestaban cuando decían que sólo las hubiéramos el cero veinticinco y que querían que las hubiéramos el uno que ahora echar gana a manifestarse pero a darle las gracias al Gobierno porque la vamos a subir el tres por ciento tres veces más de lo que ellos querían que salgan por favor a darle las gracias al Gobierno ahí no podrán sale

Voz 3 09:59 sí pero yo creo que ya esto están quedando esta semana el que ha brillado ha sido Montoro dijo una frase suya podemos responder a toda estamos rayita que hemos ido escuchando

Voz 11 10:10 esa es que siendo ustedes hubiera que hablan como si fuera no sé de qué habla no se ha perdido hace tiempo

Voz 3 10:18 esto Montoro encantó ayer estuvo sembrado en de la negociación de los presupuestos bueno a tal punto que claro todo esto es allí una tensión presupuestos de toda una nación mucha gente pendiente ya en la sesión plenaria que si negocias que si tienes votos que sino de edad incluso para que nos relató su alopecia como

Voz 0958 10:38 bienvenidos capilar vital sí sí sí sí se lo dijo a Pablo Iglesias

Voz 12 10:43 la Iglesia es yo he tenido un poco de pelo en el pasado pero nunca como el suyo

Voz 10 10:49 la la ojalá lo hubiera tenido ojalá no me dio tiempo a mí nunca me yo para eso realmente poquito te aseguro que no es de que tenía ya tortillas esto es

Voz 0958 11:04 no esto es en mitad del debate de los presupuestos y allí planta de los presupuestos en el avión no sé si es el momento para hablar de él

Voz 3 11:10 el gremio a mí me entusiasma Montoro con esto bueno es tan bueno que creo que se puede responderá a las preguntas de Pepa Bueno que hemos escuchado antes sobre las prostitutas los sobornos con Montoro en el Congreso sale mejor parado que el senador al que estaba interrogando Pepa Bueno como se sabe sí sí sería

Voz 10 11:27 sólo una prostituta aquí si que decía al señor Agramunt cada uno hace lo que pues ojalá ojalá se refiere a ir con prostitutas

Voz 11 11:34 como si fuera no sé de qué habla no crecen también perdido

Voz 10 11:38 es usted pero asumiría con con sus amigos esto nunca me yo para eso realmente poquito tal seguro de que tenía

Voz 0958 11:51 es curioso que Montoro hablando de la de Congreso es verdad que se defienden mejor que el propio senador es así esa es la calidad

Voz 3 12:01 que lo maravilloso de nueve marca goles haciendo presupuestos también funciona pero como no va a ser este un país maravilloso claro que se Javi Gómez me voy arriba Tony me voy a Rita

Voz 0958 12:10 vete a escribir te has que tienes a los de la Casa de Papel los cines Arteaga tira por esa puerta que yo te voy a pone la mano ya