Voz 0099

00:00

soy yo ustedes también tienen la sensación de que España se está yendo por el desagüe la dimisión de Cifuentes no ha resuelto nada sólo ha servido para arrojar bochorno sobre el bochorno al transmitir a los ciudadanos el mensaje de que robar dos cremas en un supermercado es más grave que obtener un título fraudulento en una universidad pública con firmas falsificadas de por medio pero ésta no es sólo una crisis del PP de Madrid ni siquiera del PP nacional es un síntoma más de la fragilidad de un Estado democrático en manos de un gobierno radicalmente impotente cuya ineptitud nos empuja paso a paso a un abismo al que no se debe el fondo como muestra la última ofensiva de de Estado contra el independentismo catalán la vergonzosa medida de requisar camisetas amarillas en un partido de fútbol si esto es lo que podemos esperar de un Gobierno legítimo en una democracia madura ha llegado el momento de asumir la realidad de tomarse a España en serio no podemos seguir viviendo tan tranquilos esperando el próximo escándalo el próximo vídeo el próximo chiste porque ya hemos atravesado la línea más allá de la cual las dimisiones tienen sentido este país no funciona no funcionan sus instituciones no funciona la confianza de los ciudadanos en el Estado no funcionan los mecanismos que deberían garantizar un futuro próspero viable no es una verdad agradable pero si no lo asumimos nos quedaremos sin país España siempre ha sido un problema pero aún estamos a tiempo de encontrar una solución o al menos de intentarlo