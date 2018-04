Hablamos con Rajeed, un refugiado de 11 años.

Voz 1 00:00 Toni Garrido

Voz 1995 00:04 aquí estamos preocupados por los datos del paro que ha aumentado el que hemos conducido hace apenas una hora y media a las nueve de la mañana estamos preocupados por la repercusión dónde de esas vídeos con las cremas de las Masters de la corrupción pero de vez en cuando es bueno poner todo eso en perspectiva y lo vamos a hacer muy rápidamente porque nos vamos a asomar estamos haciendo cada cierto tiempo a la realidad que viven más de dos millones y medio de personas que viven sin nada en la nada vamos a hablar de refugiados hoy nos asomamos al campamento de tu balón en Costa Azahar en Bangladesh

nueva Cruz muy buenos días

Voz 1432 00:48 días Toni hoy hay treinta y un grados y un setenta por ciento de humedad en el campamento de Bashar hemos llamado al campamento de refugiados más grande del mundo donde viven más de ochocientas mil personas desde a rojilla expulsadas con enorme violencia

Voz 1995 01:01 cada vez que habla de un campamento perdona pero cada vez que las de un campamento en cada momento de campaña todo muy precario que tiene el doble en habitantes el daño de Bilbao por ejemplo el corríjame héroe lo que lo que es el centro no eran Bilbao el tiene el doble es el doble de grande dándole gente de la que viven Bilbao son campamento muy precario dices eso es muy muy difícil ponerse siquiera meter en la cabeza pero en cualquier caso en ese campamento estamos

Voz 1432 01:32 pues hemos llamado no es atendido un niño que se más Rashid que tiene once años que huyó con su familia hace ocho meses caminaron durante ocho días por la jungla huyendo de los militares encontrando cadáveres a su paso y ahora viven a salvo pero viven como decimos en un limbo vital ilegal con riesgo de perderlo todo cuando empiece lo más duro de las lluvias que no ha empezado todavía

Voz 1995 01:54 cómo cómo es el día a día por comparación está bien hablar de la rutina de lo que ocurrió y cómo es el día de hoy de cómo su diario

Voz 1432 02:01 pues eso es lo primero que le hemos preguntado y la verdad es que es un puñetazo porque se parece mucho al día a día de nuestros propios hijos quitando algunos detalles este Racine en nada bien

Voz 1432 02:16 cuando me levanto desayuno y me voy a estudiar hasta la hora de comer solía tener un tutor particular y estudiaba tres asignaturas por trescientos taka al mes pero ahora nos está pidiendo novecientos caca eso no me lo puedo permitir así que ya no puedo estudiar con él y me da pena luego si hay que hacer algo en casa a ir a por agua o echarle una mano a mis padres hago eso por la tarde tengo un rato para jugar

Voz 5 02:43 luego me ducho y a la cama

Voz 1432 02:48 trescientos taka son cuatro dólares eso pagaba al mes por sus casas particulares en lo ha subido a doce dólares al mes reside estaba obsesionado por poder seguir estudiando su padre trabaja como agente de Médicos Sin Fronteras en el campamento y su madre solía trabajar para Acción contra el Hambre pero ahora en el campamento sólo se ocupa de sus hijos está claro que el está dando dentro de sus posibilidades muy buena educación arrasó fijaos cómo razona Rashid la respuesta a cuál es su asignatura preferida yo lo que quiero es estudiar favorita es el inglés porque se aprende inglés puedo viajar a donde quiera y que me entiendan algunas asignaturas te sirven solo en un país pero si aprendes inglés puedes vivir donde quieras

Voz 1995 03:32 no sé realmente puedes vivir donde donde quieras y lo que cuenta así tiene todo el sentido y que será de una persona que vive su infancia que estudia allí en su día a día en un campamento de refugiados que esperanza puede tener reside en el futuro

Voz 1432 03:46 pues lo lo tiene claro a él le gustaría volver porque el presente es malo

Voz 1432 03:53 me gustaría que todos los Rodiño pudiéramos volver a nuestro país desde que llegamos hace tanto calor que la gente también muere por el calor y además somos tantos me haría muy feliz que pudiéramos volver pero si nos dijeras volvéis ya no nos haría feliz porque allí nos obligan a llevar encima unas tarjetas que dicen que somos Robinho ya misas tarjetas no me gusta más

Voz 1995 04:16 las tarjetas

Voz 1432 04:17 pues unas tarjetas que se parecen mucho a ciertas estrellas amarillas de amargo recuerdo Myanmar la antigua Birmania ha sido acusada de llevar a cabo una limpieza étnica sistemática contra los rojilla Rajiv con once años tiene muy clara la diferencia entre la segregación racial y la integración y el respeto a los derechos humanos si nos dan la ciudadanía allí entonces sí podemos volver ciudadanía como personas de etnia in ya como en Bangladesh donde la gente de cualquier etnia puede hacer cualquier trabajo pero en Myanmar con estas tarjetas no nos aceptan en algunos empleos como en el ejército y la policía deberían dejarnos acceder a cualquier trabajo si eso fuera así entonces volveríamos

Voz 1432 05:02 no funciona como ha tenido que ser la vida de un niño de once años como un adulto para tener una idea tan sofisticada del concepto de ciudadanía

Voz 1995 05:09 bueno es duro querer volver a un sitio donde sabes que no te quieren eh mientras esta gente que como hemos podido escuchar en además sigue en el limbo es importante que nosotros tomemos conciencia de que hoy hoy Jicha levantados vacía un rato porque no no no hay una diferencia horaria notable Aído ha tratado de estudiar ha ido a ayudar a sus padres lo que hacen muchos niños también en nuestro país así que bueno si tiene ustedes oportunidad a hacer algo hágalo evacuado muchísimas gracias

