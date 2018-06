"Roger Federer sería Messi y Nadal sería Cristiano"

Voz 1 00:00 Riga encadena seis

Voz 2 00:04 les vamos a conceder a contar la que quizá sea la historia de rivalidad más fascinante de nuestros días dos tipos que nacieron casi para desafiar Se para modificar la historia de su deporte son legendarios todo cambió cuando llegaron nada serán nunca igual cuando un día quizá ya no muy lejano sustrae su revés voleas el passing shot en Rafah ahí tienen la memoria de todos nosotros sea en Youtube porque va a ser la memoria ya está claro que yo me moría el Danilo son simplemente Rafa y Roger se llaman así las conocemos de esa manera yo cierto es que son dos figuras unidas por la rivalidad más importante en la historia del tenis una rivalidad curiosa porque fuera de las pistas

Voz 1 00:56 se llevan muy bien solo baja

Voz 3 00:59 si alguien cree en aguas de la playa

Voz 2 01:04 no sé eso es lo que parece vamos a hablar de libro Rafa y Roger editado por Libros Cúpula con Antonio Arenas Rafael procesos autores Antonio Rafael Bueno buenos días qué tal muy buenos días buenos días definiendo a Federer y a Nadal son dos tipos que han reinventado su deporte ya parecía más menos tenis a que estaba claro una raqueta parecía que ya el deporte tenía enzimas no tiene un algunas trazas pero se lo han reinventado el tenis hay debate

Voz 0356 01:27 cocinando daba la sensación que después de vor Connors Lendl Agassi Sampras era todo insuperable pero Nadal y Federer han demostrado ser capaces de darle la vuelta no sólo al mundo del tenis sino una rivalidad como tú decías legendaria que trasciende más allá del deporte

Voz 2 01:44 en que son parecidas y que son diferentes

Voz 0831 01:46 padecidos en que para lo que han ganado sólo dos mejor jugador de la historia por número de Grand Slam veinte dieciséis son personas coloqué bastante en el suelo yo creo que si los comparamos con otras prácticas deportivas cualquiera el fútbol el baloncesto de es dentro de la pista es evidente un estilo muy dispar fuera de la pista también en forma de relacionarse y formas de llevarlas rutinas también

Voz 2 02:07 bastante si lo piensas tomando mundo necesita su némesis John Kerry superchería en cualquier deporte este mano a mano con alguien a medirse contra alguien ellos mismos lo viven así que este es mi adversario o o cada cada partido detenerse para ganar independiente que quién está enfrente

Voz 0356 02:28 en lo relacionado a la némesis en lo que llama la atención de esta rivalidad es que había otros jugadores por en medio por ejemplo Djokovic ha jugado más partidos con Rafa Nadal que dio Federer lo que pasa es que el archienemigo entrecomillas entiéndase bien ha sido Federer porque el nivel de los partidos que han jugado en las finales en las que han jugado en la lucha por el número dos del mundo por ser los mejores de la historia hacen que estar rivalidades allá retroalimentado les haya hecho mejores a los dos

Voz 2 02:52 pero Rafa como decimos acaba causa dos virtudes de Rafa dos virtudes de

Voz 0831 02:56 bueno el Luna dentro de la pista de una fuera dentro de la pista Rafa ya superación dentro de la pista Federer es lo innato lo congénito porque es que evidentemente Rafa tiene algo especial para jugar pero Federer la familia que tiene jugando es increíble yo fuera de la pista con Federer me quedaría con el sentido del humor es a lo que la gente quizás no no sabe tienen

Voz 2 03:15 muchísimo de Federer es graciosa muy graciosa

Voz 0831 03:18 ahora que es tuitear mucho incite a él y se nota se nota porque bastante gracias un sentido el particular Icon Rafa me quedaría con con lo detallista que es fuera de la pista lo encontramos en el libro varias anécdotas lo lo pendiente que está lo detalles cuando las cámaras no están de qué es cuando hay que estarlo pero con una cámara es muy fácil tener detalles pero cuando no hay una cámara no tiene por qué

Voz 2 03:38 nosotros somos de Rafa porque tenemos que ser Rafa pero aún así es verdad que el deporte individual que invita a valorar también al contrario hay que hacerlo yo a mí me fascinan por ejemplo cuando acaba un partido de fútbol el tenista irano en premio Yves el final de Wimbledon le dan un micrófono y habla muy bien y lo primero que hace es felicitar al contrario a la organización a la Federación de Amigos el tenis lo hacen muy bien cuando vemos que eso lo hacen en el fútbol pues no hablan también habla bien pero se limitan sólo

Voz 0831 04:09 me decir que evita la medalla no hay quien no este es un partido muy difícil

Voz 1425 04:12 para nosotros no nos lo esperábamos sin resultado en casa

Voz 2 04:17 llama la atención porque son tipos como muy muy bien amueblados no sé si el tenis necesita de gente con la cabeza muy bien amueblada

Voz 0356 04:23 quién lo que bueno fíjate que son personas que conocen mucho mundo esos importantes son personas que se pasan viajando trescientos días al año que han estado en muchísimos países que han tratado con muchísima gente del mundo de la cultura del arte del ocio es decir que conoce muy bien la realidad que les rodea incluso del ámbito político tienen opiniones muy muy formadas en lo que tú decías las ceremonias entre ellos dos hemos visto momentos inolvidables cuando por ejemplo en la final de Australia dos mil nueve Federer se le echa llorar al hombro a Rafa Nadal

Voz 2 04:49 este es el momento en el que en Australia año dos mil nueve hace casi diez años veíamos

Voz 0356 05:10 llora como diciéndole a Rafa has acabado conmigo lo hiciste en Wimbledon en mi territorio y ahora lo haces también en Australia letón llegaron dice literalmente This Killing esto me está matando le dice a Rafa Rafale consuela el gesto de consuelo de Rafa es lo que hace que la escena sea perfecta precioso

Voz 2 05:29 no será a ver que somos de Rafa y Roger los parece un día fantástico no hay algo de irrealidad en esa relación porque es más por momentos es demasiado idílica a un enemigo controlando al otro es todo verdad a ver evidentemente

Voz 0831 05:44 tenido sus disparidades latín las tienen que tener por una razón muy sencilla lo decíamos antes son dos equipos que están peleando por ser el mejor de la historia en su deporte es evidente que no haya fricciones y que no haya debate en torno a según qué cosas en el tenis hay mucha política detrás mucha decisiones sobre calendario sobre torneo sobre mil cosas pero yo creo que sí un porcentaje lo medimos podemos decir que es un ochenta y cinco por ciento lo bien que se llevan y un veinticinco por ciento lo mal o las diferencias que hayan podido tener y que han sabido bueno no enseñarles porque al final son un espejo no sólo para nosotros sino para todo el mundo

Voz 2 06:17 si eso lo hacen muy bien los dos los dos Se reconocen donde estarán por ejemplo Roger Federer

Voz 0356 06:22 ahora mismo están Zambia ubicado en el mundo están en Zambia con su fundación eh bueno en actos benéficos que lleva a cabo con chavales con niños dedica sobretodo también lo ha hecho con con Bill Gates y con la fundación de Microsoft trabaja con niños desfavorecidos y cada año suele hacer un viaje a un lugar de África en el trabajo alguna acción

Voz 2 06:44 es que no te puede caer mal verdad que nosotros somos muy de raza peros que Roger Federer no te puede caer mal se no gana somos muy

Voz 0356 06:52 a Federer también es decir Federer lo que ha hecho por el tenis por por por un deporte al que ha llevado a otra dimensión no veremos a otro Rafa pero es que tampoco veremos a otro fue del día los que nos gusta el tenis creo que la admiración es increíble

Voz 0831 07:06 necesidad tiene fe de ir Disa Zambia siendo la persona que que tiene que irse ahí va una semana siendo entre lo más influyentes del Times que salió justo ahora entre las cien personas más influyentes portada en el Times con todo los reconocimientos qué necesidad tiene edil sea Fabre

Voz 2 07:21 bueno en su carrera hitos finales de las Calais pero también hay un momento en el año dos mil diecisiete el año pasado porque son tan extraordinarios ambos que ya hemos acabado con ellos muchas veces desde los medios ya son dos o tres veces las que hemos dicho bueno pues hasta aquí hemos llegado gracias por los servicios prestados los no pasan muy bien gracias a vosotros pero adiós pero en año dos mil diecisiete vuelven los dos vamos a escuchar lo que decía Roger Federer

Voz 4 07:45 tan que llega gracias tío no tengo palabras serán ha dicho cosas estupendas pero me gustaría felicitarlo por su alucinante

Voz 2 07:58 se felicitan por estar ahí los dos hay hay algún precedente un caso similar de deportistas de treinta y cinco años que hayan vuelto a la élite después de haber estado en dos ocasiones

Voz 0356 08:10 ha habido retornos por ejemplo el de Michael Jordan al baloncesto pero ninguno tan fulgurante ninguno que haya hecho que dos jugadores que como tú decías ese les había en ello acabamos hayan sido capaces en un mismo año el año y medio en cinco Grand Slam disputados han ganado los cinco y los dos son ahora mismo número uno y número dos del mundo es decir son retornos absolutamente increíbles

Voz 0831 08:30 mira Nova Djokovic está volviendo intentando volver no encuentra con la tecla y es un jugador buenísimo campeón de Grand Slam número uno halle perdió en primera ronda Godó no hay forma de que vuelva perdió en Miami la primera en Indian Wells por lo cual lo que hicieron Federer y Nadal otra vez se puede considerar algo extraordinario y no es fácil de hacer evidente

Voz 2 08:46 es interesante probablemente serán los dos tipos que como antes cambiarán deporte yo creo que sin darse cuenta no porque tampoco en ellos hay una intencionalidad enseguida vamos a escuchar las voces de otros deportistas pero no parece que su intención sea quiero cambiar el tenis no parece que haya sido nunca es el objetivo

Voz 0356 09:04 no ha dicho me la razón yo estuvimos el lunes en la presentación del libro en el con

Voz 1425 09:08 traza misma plaza si Rafa Nadal estoy malo pero algo te has puesto con Rafa bueno

Voz 0356 09:15 en la rueda de prensa inicial del Conde de Godó y le preguntaban eres el mejor tenista de la historia sobre tierra batida que es algo más que evidente cosas que nadie lo pone en duda el dice no es mi trabajo decir eso no quiero decir eso ahí están los números pero jamás se refiere a eso es decir que ha cambiado la historia del deporte del tenis y esta superficie pero nunca la escuchas es decir que él es el mejor

Voz 0831 09:34 no

Voz 2 09:34 Rafa y Roger es el libro de Antonio Arenas y Rafael Plaza también conocido como Rafael malo donde hacen un recorrido por la rivalidad más importante de la historia del tenis vamos a hacer un juego os propongo lo siente como hablábamos antes de de Némesis vamos a escuchar a otros jugadores de tenis hoy otros deportes y vosotros me decís quién sería Rafa y quién sería Federer mal es muy sencillo la primera además es una pareja mítica una una pareja histórica también John Mc Enroe con sus monumentales enfados

Voz 1 10:12 a lo tuyo

Voz 5 10:14 por la izquierda sprays los formar B O

Voz 2 10:23 sería entre MacCain Roy Bjorn Borg

Voz 0831 10:28 el aquí por sería Rafa no sólo por la comparación en tierra batida sino por más quizás luego el carácter que tuvo Mc Enroe libro contamos Federer a principio gentleman Case hoy día bueno se auto expulsó de la Federación Suiza cuando tenían muy pocos añitos rompía raquetas en el Conde de Godó un partido contra Bruguera tiró el partido luego ha cambiado no gracias a personas como su esposa como su su manager que la han ayudado pero Mc Enroe Federer

Voz 1425 10:54 amor ahora no pegan esa imagen de nada ganar pero yo era rubio platino

Voz 0831 11:00 las raquetas lo que decimos autoexpulsó tuvo un momento turbulento su mujer ayudado mucho

Voz 2 11:05 vale pues sabiendo al siguiente ejemplo porque si decís y entonces sería cristiano del principio es Federer bueno vamos a escuchar otras esos otros dos jugadores a uno y a su némesis

Voz 7 11:18 algo para lo tiene un reverso

Voz 2 11:21 no

Voz 7 11:23 el excesivo o al revés eh que allí no

Voz 2 11:26 Messi cristiana entre Messi Cristiano quiénes el Rafa quién es el

Voz 0831 11:30 esta Rueda Antonio desde futbolero yo creo que Leo

Voz 0356 11:32 así es Roger Federer por una cuestión de talento innato hablamos y luego Cristiano sería Rafa porque hablamos siempre de la capacidad de trabajo esfuerzo y superación

Voz 2 11:41 está mal nuestra voluntad es dar cuenta que esto es aplicable al cine sí

Voz 1425 11:47 no todo en la radio pues seguimos

Voz 8 11:51 otra pareja histórica Valentino Rossi durante la Carmena material enano casi también enmarca Márquez hemos entrado cuando iba adelante

Voz 2 12:03 igualmente esta además ahora quién sería serían esta relación entre Valentino Rossi farmacias quién hace Federer tiene hace

Voz 0356 12:09 pero quitando el tema del carácter creo que Rossi Federer por el tema de la leyenda hoy por el áurea de de mito y Mar Márquez por eso es que viene después hecho también de ser español

Voz 2 12:21 no yo diría que sí hay fíjate en esta yo creo que hay matices la misma excusa la misma explicación valdría

Voz 0831 12:29 sí totalmente porque Márquez la leyendo ya es inmensa y el talento que tiene claro pero digamos que cuando llegó Márquez Rossi estaba establecido y paso un poco también con con Federer cuando llegó Rafa Cervera ya era número uno había ganado gran Lance

Voz 2 12:41 con el tema de karate que quizás ahí sí que la diferencia mar de Rafa bueno manera sientes un poco para entendidos pero enseguida daban a entender te uno de los más grandes y todos los tiempos Mohamed Alí en su momento el gran competidor Joe Frazier

Voz 1425 13:04 esto nos lo pone es complicado porque somos amantes del del deporte pero no les hemos visto en directo como tú decías Youtube es la memoria

Voz 10 13:11 pero a mí me resultan muy complicado si no lo es

Voz 2 13:15 se te dejamos a de pues yo y entonces se Federer salir porque es ahí por lo innato en este caso al por lo peleón puesto después de muchos años volvió otra vez volvía a subirse puede ser no voy a limitar quién será Mike Tyson complicado Mc más con la última y esto son muy muy cercanos

Voz 11 13:40 es verdad que en cinco días y podemos vivir un ciclismo de de calidad máximo esfuerzo

Voz 5 13:48 la verdad es que lo veía por eso gana enteros quién quién ensalzó

Voz 10 13:53 la Paramés que los dos son Rafa y Roger sería un Eddy Merckx por ejemplo quizá más sin duda in Roger

Voz 0356 14:03 sí ibérico Rafa las que es difícil por el palmarés hay mucha diferencia de palmarés entre Indurain y Perico Hinault tanta entre Rafa y Roger pero bueno siempre hay matices lógicamente

Voz 2 14:12 Antonio Arenas y Rafael plazas son periodistas autores de Rafa y Roger es verdad que el tenis ejemplifica para muchos es una bifurcación de la vida hay muchas grandes ensayistas han escrito sobre el tenis en el fondo estaban hablando de de la vida en esa pasión sin límite en esa soledad y un jugador hay muchos ejemplos de mucha gente pensando que tienen mucho en común así que imagine algo imaginamos que en este libro hay mucha vida hay mucho que aprender de dos de los más grandes de todos los tiempos Rafa

Voz 1425 14:44 Roger Rafa malo un placer muchísimas gracias Antonio un verdadero placer enhorabuena me trabajo eh

