Javier Limón: "cuando se puso a cantar me quedé en shock"

Voz 1 00:00 un rito cadenas eh

Voz 0453 00:05 once y treinta y cuatro en una hora menos en Canarias el trabajo de Javier Limón cada semana consiste en permitirnos escuchar lo que casi nadie escuchada antes llevar nuestros oídos a lugares en los que han estado muy pocos una alegría tenerle cerca allí y además no siempre hablamos con el tome qué tal en Boston ha nevado mucho frío no es bueno hoy afortunadamente Javi Limón que ha llegado con el buen tiempo ha aprovechado eso ha llegado con el buen tiempo Javier Limón amigo muy buenos días y hasta que recuerdo recuerdo algunas conversaciones bueno pues aquí estoy que ha dejado la pala he dejado la pala al entrar en el garaje porque ha nevado mucho y ha hecho mucho frío este invierno especialmente crudo pero ha llegado a Madrid llegue te has llegado sol buen tiempo en todo el país

Voz 0498 00:55 bueno lo trae a lo traigo yo porque mi energía lo trae pero me gusta mucho que haya nevado porque dicen que cuando nieva mucho el otoño es de esos luego en New England de estos otoño bonitos rock con los hacía tiempo que no nevaba tanto entonces eh podemos os invito a todos a venir que llegan los Toño ya vamos tu palabra

Voz 0453 01:17 así que espera no es allí cuenta lo mismo somos unos cuantos más de los que crees pero iremos a todo el mundo

Voz 0498 01:23 Boston en otoño muy bien ahí

Voz 0453 01:26 como ya les doy la dirección no se preocupen que no habrá ningún problema bueno en el mes de septiembre porque hay una cosa fascinante poder vernos cada semana de de un músico que sigue dejando que sigue produciendo que sigue haciendo cosas en el pasado mes de septiembre no es hablaste de minas punto el hallazgo Il el descubrimiento el suponía haber encontraba termina meses después de tiene seis meses después siete trina está en esta mesa con nosotros trina bienvenida cuéntanos brevemente como es la Historia como os conocéis con cómo llegas Javier a Azadinos

Voz 2 02:02 en directo a Ci Javier fue a ver y yo dije ay Dios mio quiero crecer a Javier porque él trabajaba mucho con Buika quiénes Mi ahí luego me encanta me encanta Javier ir yo querría conocer a Javier aquí el fue el tuve tuvo un una clase de ha roto Axel producción Easy bueno yo estaba allí

Voz 0453 02:38 la clase

Voz 2 02:41 pero él preguntaba la clase quién puede cantar in yo dije yo puedo cantar poco entonces sí

Voz 3 02:49 pero tú es bajista si primero yo yo soy y contrabajista con todos primero Javier pregunta alguien sabe cantar

Voz 0498 02:57 me pregunto yo digo oye alguien que aburrido no hacer una producción claro porque cuando llevas ya muchas clases y muchos años pues te gusta producir una canción para enseñarles técnicas de producción estándar de jazz estandarizar o Wii entonces ella ella dada la contrabajista y se puso a cantar y bueno pues me quedé en

Voz 0453 03:18 pero que se puso a cantar cantar canto poco más yo presentamos Black su primer disco

Voz 4 03:26 cuando cuando el Barça tanto recuerda

Voz 5 03:42 cuando vuelvan recuerda cinco

Voz 4 03:51 este convoy

Voz 0453 03:55 en este tiempo has has mejorado algo tú bastante vamos te español porque cuando os conocéis si no hablas mucho español M

Voz 2 04:06 sí porque no tengo alguien a quien puedo hablar español en mi casa en porque mi padre hablaba español pero ahora no no hablamos mucho sólo italiano en en en la casa pero es muy similar instó estoy prendiendo cada día especialmente a través a música porque no nos entendía las palabras en español cuando escucho a Paula

Voz 0453 04:32 que por recordarnos contrasta hace ya muchos meses pero tus orígenes tu padre sí

Voz 3 04:36 bueno a mi madre Diana tu madre siciliana pero sí sí sí sí a mi padre negro pero pero en negro en los Estados Unidos la cultura pero tú naciste en San Diego California

Voz 0453 04:50 Santiago it be desenredamos

Voz 2 04:54 así en el centro en los Estados Unidos Chicago

Voz 0453 04:57 aquí vale ícono de eso productor como Javier Limón muy conocido porque lo tienes como flamenco es mostrar otras los buses

Voz 0498 05:09 ya lo que ha dicho es verdad el padres de origen de Uganda pero la cultura es afroamericana americana que decir si en San Luis y tal ella además ha estudiado muchos estudios afroamericanos en Berkeley está muy concienciada con la comunidad afroamericana en Estados Unidos políticamente no

Voz 0453 05:25 pero entre como decíais entre San Diego y visuales como de Madrid Moscú

Voz 0498 05:30 cuando estabas de México en San Diego tu casa

Voz 6 05:32 demás en un a una milla de México muy guajira bueno de Tijuana muy cerca al váter trabaja con inmigración en la frontera

Voz 0453 05:43 bueno yo voy a seguir contando esta historia hasta llegar al All Black os conocéis todas iguales y ahí surge

Voz 4 05:50 una historia de amor

Voz 7 05:52 al no está buenas son para hacerme

Voz 0453 06:10 entonces tú oyes cantar después de formular la pregunta dice que si deja el bajo luego escucharemos su bajo porque vamos a escuchar a directos bajo que se construyó ella misma solamente por eso ya podíamos estar aquí tres días hablando sí sí sigue llame

Voz 0498 06:25 es luthier de trabajo tenía su trabajo lo de yo era Lutero

Voz 0453 06:28 pero tú escuchas no es tarea es que te Gure pero escuchas cantar escuchas la voz determina que vas en ese momento Javier

Voz 0498 06:33 pues aquí me pongo me como me pasó lo mismo que cuando escuchaba en el Berlín Diallo a las tres de la mañana con dos personas allí sólo que miraba yo alrededor pero bueno nadie está dando cuenta de que esta chiquilla tiene una voz diferente a todas no con lo difícil que es hoy en día tanto además globalidad tener algo diferente estaba también G de Rivas que está aquí con nosotros que era también alumna ya entonces en Valencia era morena rubia pero toca vaya muy bien el piano que toca en este tema ya que estamos escuchando ideal nos pusimos vamos yo inmediatamente le dije oye cuando vuelve a Boston nos juntamos y nos ponemos a trabajar

Voz 0453 07:10 pues eso que dices de eso que se produce a veces no sé qué es tampoco pero es evidente que está en esta canción

Voz 8 07:18 esto

Voz 0453 07:21 ahora justo llega el solo de lo peor de la cantante no se oye la voz de Tonino pero bueno ya saben ustedes es como como productor que ha ocurrido alguna que otra vez ha ocurrido se identifica tan rápidamente un talento

Voz 0498 07:38 bueno que con este es solo el consejo que le dije al te chico te acuerdas fue mira una cosa muy importante la próxima que grave aprende te la canción Un buen buen consejo músico joven aprende te la canción tocarla

Voz 0453 07:52 en ella sí

Voz 0498 07:56 yo yo necesité como cinco segundo siete segundo porque aún porque es una cuestión de fraseo simplemente aparte el color de la voz que ya tiene lo original para mí detenida es el fraseo que tiene ser vivimos en un mundo donde Icon tanto programitas de Tele tal parece que las acrobacias vocales no son la manera de medir la calidad y entonces cuando alguien te hace con menos campanadas dentro y te emocionan pues

Voz 7 08:26 fue lavas adoran

Voz 4 08:39 mi

Voz 7 08:42 es tan fascinante

Voz 0453 08:44 pone la música gracias a este disco Black Angels de Nina termina ha viajado hasta sus raíces

Voz 9 08:53 muy a Di

Voz 10 09:02 pero esta canción con la que cierra ese disco en eh

Voz 2 09:08 en esta gira si solamente

Voz 10 09:10 en este disco te permite ir a Sicilia

Voz 2 09:14 sí sí en fuimos a Palermo primero de donde mi familia te te era sine muy cerca a Palermo después Catanha

Voz 10 09:25 las ves tu raíces yo soy Jackie sangre si por mis venas corre sangre de este si las encías

Voz 2 09:32 sí sí un poco un poco porque si soy soy negra pero yo yo puedo en entender el dialecto oí Mi madre y mi hermano fueron conmigo si lo si un sentimiento

Voz 3 09:46 inolvidable bonito eso es maravilloso una música si tu madre tu madre no nación Sicilia no nace de Sicilia en los Estados pero mis abuelos

Voz 2 09:55 sí pero mi madre no puede hablar ni una palabra de Telia italiano porque no eso Estados Unidos no es a no era un a

Voz 3 10:06 bueno hablar con tu madre que ha ido a Sicilia alguna vez no primera vez porque queda tiene tu madre e qué edad tiene queda tu madre de años sesenta y siete y ha ido ahora por primera vez en Europa en Sicilia dónde se usa agua si las cinco gracias a la canción y a tu disco buen si si ven

Voz 0453 10:32 bueno lo cierto es que como nos cuenta termina ya es bajista tú tocas bajo y los construyes estoy de uno que te hiciste tú hace algunos años pero el ejemplo de mujeres bajistas contra bajistas en estos días uno muy claros el de Esperanza Spalding mis mezclamos eso que es tan actual y tan rompedor y la mezclamos con con algo ella Molero se el bolero forma parte de nuestro de nuestra cultura con el gran Nat King Cole como estandarte que es curioso que la música más tradicional de nuestra cultura está interpretada por ahí que no tenía ni idea de nuestra cultura

Voz 0498 11:15 tiene un equívoco Javier cantaba no no sólo emitirá enseñaba el acento era Bebo Valdés hasta que no llegaba al estudio NATS no cantaba hasta que llegó a los ochenta Julio Iglesias era el artista que más discos había vendido en el mundo de en castellano en España en español siempre es un tipo que no hablaba español abonos claro pero es que con esa voz ahora mismo no sé si soy dado cuenta cantar estas canciones sin acento queda mal

Voz 12 11:47 ETA que en el Senado

Voz 0498 11:51 si no es así que vamos a sexo que cantaba también él que ahora tu caché o lo cantas es así o no

Voz 13 12:01 eh lo cierto es que también hay algo poderoso como un Celia Cruz y hay algo María alguien un poco más desconocido en España que Elena Quintanilla

Voz 10 12:19 está detenido estás cantando Selena Quintanilla ella es

Voz 2 12:23 toda para mí porque ella me enseñaba español las canciones no no entendí las las palabras pero ella me ayudó con el acento oí todo me encanta Selena ella es ella extra a ella es sabe cómo traer la música tejano a los Estados Unidos ir los americanos pueden cantar su música pero es en español ahora no tenemos una excelente

Voz 10 12:53 hay películas series de televisión libro sobre en España como tú sabes joder no no es un personaje que desconocía pero que buena mezcla habéis hecho de esperanza pelea en la que en coliseo Helena pues todo esto a todo eso es lo van a poder ver en directo esta noche y mañana se presenta el disco en Madrid es más vamos a escuchar en directo vamos a hacer una pequeña pausa es decir vamos a probar sonido de tu bajó con tu bajo funciona

Voz 0453 13:19 sí estoy Walking lo importante es la cara como bueno yo creo que sí pero bueno vamos a hacer una pequeña base enseguida volvemos para escuchar en directo Antonina presentando su primer disco Black ancha

Voz 0453 13:53 con Toni Garrido les vuelve a poner en contexto hace siete meses es más menos conocimos a tu puto como la promesa de una gran artista sino es lo presentó Javier Lehman hoy justo hoy Javier Limón y termina vienen a presentarnos su primer disco hemos dicho se discos una fenomenal pero ver siete meses a cantar en directo en dicho que no que no que

Voz 0498 14:14 pero en directo no Javier saben cantar en directo y además están haciendo ya su primera gira en Italia hoy y mañana cantar en el hace Recoletos Malí vemos que no nos equivocamos funciona

Voz 0453 14:27 bueno no lo sé déjanos vamos a ver si esto sigue vamos a escuchar la que Antonina después ya ya la luego hablamos de Nadal en Hoy por hoy en directo a las once y cincuenta y cuatro minutos

Voz 17 14:45 no

Voz 18 14:48 a sí

Voz 19 15:03 soy yo a mi edad ahí un lado no me no

Voz 20 15:45 para no

Voz 19 15:50 mi samba que ya dos mi son

Voz 21 16:24 eh

Voz 19 16:26 eh

Voz 22 16:29 sí sí

Voz 20 16:39 eh

Voz 23 16:53 eh

Voz 19 16:59 samba

Voz 24 17:07 más hits

Voz 19 17:11 sí

Voz 25 17:16 ah sí

Voz 19 17:22 aquí hay mucha mis samba que ya dos eh que no

Voz 27 17:51 son mi vida

Voz 28 17:54 eh eh

Voz 19 18:08 eh

Voz 29 18:13 ah no

Voz 0453 18:16 te animas a Putin en directo en Hoy por hoy fascinante enhorabuena su disco se llama que Angel se presenta esta noche GB has vuelto a hacer ahora

Voz 4 18:27 a a este es como ellos

Voz 0498 18:30 Zidane

Voz 0453 18:31 Javier Limón gracias por estos regalos se determina un verdadero placer conocerlos lo mejor del mundo sin agachado por pero