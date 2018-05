Análisis de la dimisión de Cristina Cifuentes

Voz 0194 00:00 bueno pues vamos ya con todo lo relacionado con la dimisión de Cifuentes que ya apuntaba José Luis Sastre en sus pasos perdidos porque al final la dimisión no ha sido una cuestión de ética sino de estética el vídeo publicado esta mañana porque el diario que muestra la imagen de la ya ex presidenta de Madrid robando dos botes de crema en un supermercado de Vallecas ha sido la puntilla pasado ha pesado más ese vídeo que las mentiras de sumar Master destapadas hace treinta y seis días por el diario punto es el resto de medios que hemos ido venido aportando pruebas sobre este engaño pruebas que ya ha venido despreciando como motivo de dimisión

Voz 0436 00:32 ya a los que queréis que me vaya no me voy

Voz 1 00:34 me quedo me voy a quedar voy a seguir siendo vuestra presidenta voy seguir trabajando por todos vosotros los que me habéis votado y también por los que no me habéis votado porque me obligaciones trabajar para todos

Voz 0194 00:48 Cifuentes que había planteado un pulso a su partido para mantenerse en el poder no ha resistido la humillación de esas imágenes correspondientes a dos mil once ya tirado la toalla se va dejando una sombra de sospecha sobre las prácticas de su partido hablado de espionaje de extorsión del precio que ha tenido que para a perseguir la corrupción entre los suyos Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0861 01:09 qué tal buenas noches si levantar alfombras como la del canal el caso Lezo era dar un paso de alto riesgo y el precio que ha pagado ha sido demasiado caro eso no es de decían hoy en el entorno más próximo a la ya ex presidenta madrileña donde no ocultan que el fuego amigo ha acabado con su carrera política Cristina Cifuentes lo deja el anuncio llegó al filo de las doce del medio había sola sin ningún tipo de compañía muy seria cansada confirmo que da un paso atrás aunque no mencionó la palabra dimisión palabra tabú prefirió buscar otra fórmula

Voz 0434 01:42 anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid renuncia se va

Voz 0861 01:47 ah y lo hace con la cabeza alta orgullosa pero dolida muy dolida literalmente ha dicho con una sensación amarga porque ha sido víctima de una campaña de acoso que ha sobrepasado lo personal

Voz 0434 02:00 que yo he sido espiado que se han hecho dossieres contra mi persona y algunos han circular y circulan por las relaciones que ha sido investigada desde hace años ya intentó extorsionar hace apenas un par de años con ese mismo vídeo yo lo puso entonces en su momento en conocimiento de la Policía Nacional pero como digo pues ahora se han traspasado todas las líneas rojas

Voz 0861 02:27 Cifuentes se ha mostrado como víctima ha confesado haber sufrido un auténtico calvario no pasa atrás decía para que su familia no siga sufriendo de paso también por el bien de su partido eso sí Ángels Cifuentes sí ha querido dejar claro que si dimite no es ni por el caso máster que no ha mencionado ni por el supuesto robo de dos cremas dimite porque se ha agotado su límite después de aguantar XXXV días de linchamiento

Voz 0434 02:53 que la resistencia de las personas tiene un límite yo ya dado ese límite no tiró la toalla creo que es lo mejor para todos sinceramente creo que aquí el mal mayor sería la izquierda radical gobernando en la Comunidad de Madrid yo eso no lo puedo permitir

Voz 0861 03:08 por eso se van Cifuentes renuncia a la presidencia de la Comunidad de Madrid pero no a su acta de diputada porque según un escrito al que hemos tenido acceso Ángels ella misma la propia Cifuentes le ha pedido a la presidenta de la Asamblea de Madrid que le permita mantener su dedicación

Voz 0873 03:24 exclusiva como diputada de las

Voz 0194 03:27 Asamblea de Madrid cajón que ayer mismo seguía respaldando a Cifuentes ha terminado por ordenar su marcha a primera hora de esta mañana en cuanto ha visto el vídeo de su robo el presidente quería llegar al pleno de hoy el Congreso con el asunto

Voz 0436 03:38 Cristina Cifuentes ha hecho lo que tenía

Voz 2 03:40 sí aquí hacer creo que era obligado a su misión en esta situación hemos sabido acciones ella tiene derecho a darlas pero el partido popular a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid y espero pues que de estas cosas porque no vuelvan a producirse nunca

Voz 0194 03:58 ahora en todo caso el pulso de Cifuentes con su propio partido continúa porque poco después de confirmar su dimisión en público ha comunicado a los suyos y además ha podido escuchar ahora su intención de seguir al frente de la dirección del PP de Madrid como diputada en la Asamblea Regional de hecho tiene intención de seguir acudiendo a los plenos de la Cámara Javier Casares el director de contenidos de Radio Madrid Javier buenas noches buenas noches

Voz 0867 04:18 quitad pero no es el deseo del Partido Popular Nacional así que veremos cómo quedan finalmente las cosas de momento el pleno de mañana en la Asamblea se suspende por lo que Cifuentes va a evitar esa foto de sentarse en su escaño como diputada Rosa lo del PP es un poquito más complejo porque Cifuentes llegó a la presidencia del Partido Popular de Madrid hace poco más de un año tras un camino ya tortuoso para el partido recordemos Sánchez la dimisión de Aguirre la imposición de una gestora que lideró la propia Cifuentes hasta que logró la presidencia en el congreso regional en el que Esperanza Aguirre fue despedida con una gran ovación de cuatro minutos por tanto si se impone una gestora sería la segunda en apenas dos años buscar un sustituto tampoco es fácil el partido está descompuesto las familias enfrentadas el fuego amigo está más vivo que nunca y la crisis alcanza unas dimensiones difíciles de evaluar a un año exacto de las elecciones unos comicios para los que los populares no tienen recordemos Carter claro ni para la Comunidad ni para el Ayuntamiento

Voz 0194 05:10 es la cuenta ahora Javier en Génova la quieren fuera de los puestos de responsabilidad del Partido Popular aseguran desconocer el origen del vídeo publicado esta mañana barajan la posibilidad de constituir una gestora que dirija el partido al igual que pasó recuerden tras la dimisión de Esperanza Aguirre María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 05:25 sí buenas noches Ángels en Génova creen que Cifuentes se tiene que marchar del todo Rajoy esta mañana ha dado la instrucción de que sea fuera aunque no ha hablado con ella lo ha dejado en manos de Maíllo que en ha enviado mensajes de Cospedal quién se ha acercado hasta Sol para organizar la salida todo tenía que estar resuelto para cuando el presidente llegara al Congreso para los presupuestos ya has ya has ido zanjado el tema de modo que ahora en la CUP

Voz 0436 05:48 la ven inviable que siga al frente del PP

Voz 1461 05:51 Madrid y por eso están buscando una solución a quién espera que se forme una gestora saben que deben dar con una persona que la sustituya en la Comunidad Iber si eso no la misma que encabece la formación regional admiten que no es tarea fácil porque hay que dar con nombres más limpios que una patena de modo que piensan darse un tiempo aunque algunos desean C quebrar la investidura tras el dos de mayo eso sí en la sede nacional quieren dejar bien claro que son ellos los que eligen al candidato no les gusta mucho Garrido su número dos pero no descarta nada porque primero tienen que decidir si quieren uno transitorio o ya uno definitivo de cara a las elecciones autonómicas de dos mil diecinueve para todo ello piden calma destacan que hoy ha sido un día muy duro otro más aunque en las filas conservadoras agradecen que por fin haya acabado lo que les ha parecido una auténtica agonía

Voz 0194 06:39 Partido Popular tiene ahora quince días para elegir al nuevo presidente de la Comunidad de Madrid el elegido ejercerá de forma provisional porque queda menos de un año para que finalice la actual legislatura antes de las elecciones del año que viene quiénes suenan para el puesto Bañuelos

Voz 0861 06:51 bueno el relevo natural es Ángel Garrido consejero de Presidencia que desde esta misma tarde ha asumido ya la presidencia de forma interina Cifuentes quiere que sea él quien pilote la nave en lo que queda de legislatura de hecho en Sol ya destacará Angels en su biografía por encima de todo que es un firme defensor de la regeneración política fue quién impulsó por ejemplo destacan el decálogo del código ético más exigente de los partidos políticos madrileños pero es también el fiel escudero de Cifuentes

Voz 0032 07:22 él mismo por ejemplo que dio la cara por ella ante nunca

Voz 0861 07:24 eso personal como fue el fraude de su máster en la quiniela de nombres también está Pedro

Voz 0032 07:30 lo Jean consejero de Medio Ambiente también

Voz 0861 07:32 el PP de Madrid que además llegó a ser uno de los alcaldes populares más votados de España eso en el PP porque en las filas socialistas Ángel Gabilondo también ha anunciado que está dispuesto a intentarlo

Voz 3 07:45 el Grupo Parlamentario Socialista me propone yo acepto pero no lo tiene que hacer Hidalgo entre otras cosas mañana hablaremos de esas cosas

Voz 0861 07:55 bueno la cuenta atrás ha comenzado ya hasta el próximo veintiuno de mayo como tope la presidenta de la Asamblea de Madrid debe mantener una ronda de contactos con todos los grupos para conocer los posibles candidatos a la investidura quién decide dar el paso deberá recibir la confianza de la mayoría absoluta de la Cámara Si no es así habrá que convocar una nueva sesión de cuarenta y ocho horas después donde la mayoría simple sería suficiente para investir al nuevo presidente

Voz 0194 08:24 cierto es que las entregas que llevan años rodeando al Partido Popular de Madrid son más propias de la mafia que de una formación que presume de llevar la limpieza las instituciones lo decíamos antes con sus propios son sus propios dirigentes los que han hablado de espionaje de extorsión de odios cainitas entre compañeros el repaso de Mollet

Voz 0259 08:39 por Casal pudo ser sobornado con prostitutas en Azerbaiyán en el año dos mil quince

Voz 0867 08:45 lo es entre puñaladas filtraciones desde los tiempos del espionaje cruzado entre los eternos enemigos entre Ignacio González y Francisco Granados a los seguimientos que denuncia Cifuentes que hoy ha vuelto a denunciar ser víctima de una extorsión que lo lleva siendo desde hace años hay que preguntarse quién guardó las grabaciones más allá del tiempo legal permitido está claro que alguien la seguía que alguien recopilar información incluso antes de que Cifuentes ocupará un cargo importante el vídeo de hoy es del año dos mil once es decir por situarnos no era ni delegada del Gobierno ni tampoco aspirante a la Comunidad de Madrid era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid tras fracasar Ignacio González en su intento por darle una consejería la Consejería de Educación Aguirre lo frenó y aquí importante enseñar una cosa Cifuentes a la chicha rueda pero no sale por su gestión al frente de la comunidad sino por su propio historial su pasado el caso máster oeste vídeos estas informaciones que llevan mucho tiempo recorriendo las redacciones madrileñas que muchos en el partido conocían pero curioso en el Partido Popular nadie levantó la mano para decir ojo con esto al contrario decidieron aupar la primero como delegada del Gobierno después como candidato a la Comunidad de Madrid

Voz 0194 09:51 Fernando Martínez Maíllo es el coordinador general del Partido Popular muy buenas noches

Voz 4 09:55 colas que tan buenas noches y os contaba antes

Voz 0194 09:58 Javier Bañuelos la quién podía ser el sustituto de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid himnos hablaba de de Garrido a ustedes les gusta

Voz 4 10:10 lo que después del día que complicado veo India un día duro sin duda por la por la dimisión de Cristina pues el proyecto el Partido Popular continúa y lo que queda es un mensaje a los madrileños pues que que que votaron mayoritariamente al Partido Popular que el proyecto el Partido Popular no seguir adelante no que está por encima de de las personas por muy importantes que hayan sido ir en este sentido pues ahora mismo es el presidente en funciones señor Garrido que lógica de que va a tener que estar el día dos en el día de la Comunidad hay un plazo de quince días que para para proponer otro candidato en la presidenta del Parlamento tendrá que hacer una ronda de contactos que todavía no ha tomado una decisión entorno a quién es la persona que va a proponer a la investidura como presidente de la Comunidad de Madrid yo creo que hay que esperar unos días eh el día ha sido duro y complicado pero vamos a seguir adelante y yo yo creo que hay que esperar un poco

Voz 0194 11:10 pero les gusta o no les gusta les suena bien no les suena bien

Voz 4 11:14 bueno Carrero ha trabajado durante mucho tiempo en el PP de Madrid en puestos destacados podría hacer también en otras personas importantes que podrían ser yo prefiero ser prudente que evidentemente el presidente es ahora presidente en funciones y por lo tanto tiene un puesto muy destacado pero vamos a esperar no no es una opinión sólo mía sino que esto es una decisión del PP a nivel nacional quiero recordar que los candidatos a la presidencia de la Comunidad y los decide el Comité electoral nacional una decisión de Madrid perdón de la nacional lógicamente con el acuerdo y consenso siempre de del partido en el en el lugar concreto en este caso en la Comunidad de Madrid

Voz 0194 11:55 puede seguir Cristina Cifuentes ha al frente del Partido Popular de Madrid

Voz 4 12:00 Pere en estos momentos ha dimitido de su cargo como como presidenta de la Comunidad de Madrid yo creo que lo la prioridad del Gobierno

Voz 0194 12:09 sí pero ella ella ha dejado bien claro que no deja ni la presidencia al pedido volar ni su acta de diputado en la Asamblea y puede puede permanecer en al Partido Popular puede permitir que permanezcan estos dos puestos

Voz 4 12:20 bueno yo creo que hay que distinguir yo no he escuchado a ella es decir que va a seguir de presidente de Telemadrid o que ha mandado por lo que ha por todas las redes en el día de hoy se han comunicado donde decía que era la presenta el PP de Madrid esos cierto ido siendo el último párrafo ha dejado muy claro que se pone a disposición de lo que decida el partido y el presidente del partido por lo tanto yo creo que sí si todavía no tenemos un candidato a la investidura hay que tenemos un placer quince días y la prioridad del Gobierno tipos después de que sólo Gobierno tendremos tenemos que son atentado o Paralelamente el tema del partido no te va a pasar pues mire no lo sé pero pero no no creo que que que nadie puedo decir hoy hoy que que Cristina Ponce diciendo presenta Tele Madrid tampoco lo contrario

Voz 0873 13:10 pero para la imagen del Partido Popular

Voz 0194 13:12 sería bueno que permaneciera en la presidencia del Partido Popular de Madrid

Voz 4 13:18 te digo que en la situación es muy complicada y evidentemente ha renunciado a la presidencia del Gobierno y eso es lo más importante no pero también es muy importante la la la cohesión y la estabilidad dentro del seno del partido no sí hay pues hay que escuchar las voces dentro del Partido Popular de Madrid sabes lo que opinan no SAS no sólo es una cuestión de imagen que también sino también un tema de Kosovo encarna no por lo tanto yo creo que hay que hay que verlo y por lo tanto yo creo que es lógico y normal que el partido se tornó en tiempos de tranquila la serenidad que es como va a ser cuestión de días para tomar una decisión

Voz 0194 13:53 Fuentes al lado de espionaje de extorsión deben de ETA reconoce usted en todo esto que decía Cristina Cifuentes al Partido Popular Madrid

Voz 0436 14:01 no

Voz 4 14:02 pues no sinceramente no no sé a quién se refiere desde luego de lo que yo conozco no y por lo tanto lo mire desde luego el Partido Popular como tal y me que ver por lo menos lo que yo sé con con ese tipo de cuestiones la realmente no sea que se refiere

Voz 5 14:19 el famoso vídeo que aparecido hoy lo ha sacado digitales casos lo que diario el otras informaciones vienen de otros digitales es decía digo puntuales y cuando se nos han conseguido esas informaciones pero nada tiene que ver con el parque

Voz 0194 14:34 de la existencia del vídeo del robo

Voz 4 14:36 no no me he enterado pues esta mañana no realmente no hasta mañana cuando lo he visto

Voz 0194 14:42 le ha pedido directamente Bono no ha hablado con ella esto lo hemos estado hablando estado contando nuestros compañeros pedo ha pedido la dimisión de Cristina Cifuentes Mariano Rajoy directamente

Voz 4 14:52 te vamos a ver la situación después de conocer el vídeo de la situación en la que estábamos viviendo más fechas en las que sabía claramente que va a haber una moción de censura cuando ya estaba presentado faltaba fijar la fecha la situación es muy compleja y siempre hemos sostenido yo lo menos y lo he dicho públicamente somos comparte gobierno en así no son votado los ciudadanos también a la verdad que queríamos colocar encima de la mesa la realidad es que Ciudadanos iba a votar con con con Partido Socialista Podemos pero evidentemente pues este vídeo pues ha desencadenado una situación no es muchas veces cuando llega una situación a una más de ámbito ya de esta naturaleza no hace falta ni siquiera pedirlo no yo creo que ha sido un ejercicio de responsabilidad su parte ha habido contactos evidentemente a todos los niveles y ya digo fue más que una petición yo creo que fuimos más un diálogo normal y lógico entender que la situación ya no tenía más más salida que que la renuncia lo valoró ella irnos tu estamos de acuerdo porque creemos que ha hecho lo correcto es que no había otra solución

Voz 0194 15:57 lo había sido todo no habría sido todo más fácil incluso buenos me menos humillante Si le hubiera pedido la dimisión ya hace días a raíz de lo del máster

Voz 4 16:09 lo que pasa que en política las cosas no son como la vida no las cosas no son tan fáciles sino las ve con perspectiva de una vez que en pasadas las cosas pues pues pues probablemente sí claro quién sabía lo del vídeo no cita tampoco podíamos

Voz 5 16:23 todo sugiere pero te piensa que el tema del mar

Voz 0194 16:25 no era motivo suficiente para para pedirle que dimitiera

Voz 4 16:29 bueno yo creo que en el tema del del Master que se ha hablado mucho de nosotros no lo habíamos tenido una dimensión amigo que sabíamos que era una moción de censura había dos versiones las suyas es verdad que había muchos elementos de duda por ejemplo la falsedad del acta famosa también la universidad no había digo mucho a aclarar la situación realmente no también era era notorio que el que había presentado la moción había falseado el partido el señor Franco bien falseado también hay muchos condicionantes no y entonces bueno puede hacer todas la valoración que queramos con anterioridad hombre dicen uno se podía haber gestionado de otra manera porque quién sabe puede ser el Casino desde el comienzo de otra manera diferente pues puede ser que sí pero a toro pasado es fácil hacer análisis de esta naturaleza no en cualquier caso pues una cosa acabando así lo importante es mirar para adelante yo creo que queda todavía muchos meses para seguir no no recursos de los madrileños como tipos porque el equipo continúa el Gobierno continúa el presidente en funciones está ahí los equipos continúan lo que hay que hacer es seguir preocupando son los problemas de los madrileños y pasar cuanto antes esta página

Voz 0194 17:42 déjeme antes de despedirle que le pregunte por otra cuestión ya ha tenido oportunidad de escuchar al senador de su partido Pedro Agramunt esta mañana en Hoy por hoy y en concreto su reacción cuando Pepa Bueno le ha preguntado sobre si

Voz 0259 17:51 fue sobornado con prostitutas escuche pudo ser sobornado con prostitutas en Azerbaiyán en el año dos mil quince esto es verdad

Voz 6 17:59 yo estoy con una gran sabes me parece a mí eso me parece una una fantasía no lo sé pues ojalá yo pudiera hacer esas cosas me acuerdo como usted con madera

Voz 5 18:08 ya no es lo que se refiere ir con prostitutas

Voz 6 18:11 no a tener la capacidad de bueno pues de una una vida en ese sentido vamos

Voz 0194 18:18 qué va a hacer el Partido Popular con el senador Agramunt

Voz 4 18:21 bueno vamos a ver el informe del Consejo de Europa todavía no

Voz 5 18:24 firme vota mañana se vota mañana si bien lo el puesto

Voz 4 18:29 lo de objeciones incluso darse a su informe lo ha desmentido en esa es su cadena en hacerlo ha hecho también a nosotros nos también inusual desmentido cuando hemos hablado con él vamos a ver lo que dice finalmente el Consejo de Europa es de es evidentemente es el Consejo de Europa vota el informe y lo vota favorablemente en estos términos en términos parecidos y por lo tanto graves pero hay que ver lo que pasa pues evidentemente el Partido Popular actuar ahí habrá abrirá el expediente correspondiente en el Comité de Garantías pero hasta que no lo vote el Consejo de Europa en lo que va a suceder en las

Voz 0194 19:06 las declaraciones las respuestas que le daba Pepa Bueno esta mañana no le parecen suficientemente reprobables

Voz 4 19:11 bueno pero mire yo creo que con independencia de las palabras todas las explicaciones pueden ser más afortunadas buenos tomadas de uno cada uno ahí es objeto de interpretación hay que quedarse con los hechos no y al final el anhelado nosotros nos lo ha negado que haya habido ni el sobornos ni con esos ningún otras cuestiones porque se ha hablado también en el informe de otras cosas que no son las que se referían en la pregunta ha negado no y por lo tanto el Consejo de Europa también me consta que no tiene claro exactamente qué va a votar mañana exactamente el contenido del informe no y por lo tanto vamos a esperar a lo que decide el Consejo Europeo en función de sus lógicamente nosotros actuaremos hay una cosa que se llama presunción de inocencia en este país y por lo tanto si él lo niega pues vamos a ver que tengo la oportunidad de defenderse yo creo que es absolutamente normal y natural y digo lo poco nuevo ahí vuelvo a reiterar no vamos a esperar a ver lo que dicen

Voz 0194 20:04 pues Fernando Martínez Maíllo gracias por habernos atendido muy buenas noches

Voz 5 20:08 un placer cómo se sí

Voz 0194 20:10 con esta es la reacción ahora mismo en directo o de Fernando Martínez Maíllo del Partido Popular a todo lo que ha pasado con Cifuentes iremos al análisis con todo ello pero quiero contar también lo que dice el resto de partidos porque Ciudadanos garantizar su apoyo al PP para conservar el Gobierno de la Comunidad de Madrid y rechaza la oferta que esta mañana hacia Pedro Sánchez para relevar a los populares del poder pese a la dimisión de Cifuentes la izquierda lamenta que la ex presidenta se vaya por el vídeo Hinault por el engaño y el desgaste que ha sufrido la Universidad cuenta de su máster Oscar García buenas noches

Voz 1645 20:39 buenas noches tras la dimisión de Cifuentes la oposición ha puesto el foco completamente en Ciudadanos el partido que seguirá sosteniendo al PP en la Comunidad de Madrid el secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha pedido a Rivera que recapacite esa decisión y apoye la moción de censura para investir Ángel Gabilondo como presidente

Voz 1722 20:56 creo que estamos ante una crisis institucional como le he dicho antes gravísima creo que tenemos que actuar todos con enorme dosis de generosidad con responsabilidad consecuencias pero que el señor Rivera la conversación que podamos mantener esta tarde recapacite reflexione sobre lo que ha dicho a lo largo del día de hoy podamos abrir un nuevo tiempo con la figura de Ángel Gabilondo

Voz 1645 21:16 declaraciones de Pedro Sánchez en Cuatro donde ha dicho que ha querido reunirse con Rivera pero éste no ve motivos según su número dos José Manuel Villegas lo está previsto que haya ninguna reunión y yo creo que tampoco hace falta Arellano horario sobre ese tema Yes que ya ha pasado lo que tenía que pasar dicen en Ciudadanos y ahora

Voz 7 21:33 que hablar de un presidente interino limpio en el Partido Popular espero que cuanto antes hecho Rajoy no tarde tanto tapó

Voz 1645 21:38 no podemos ve en esta la mejor opción para Madrid Irene Montero

Voz 0434 21:41 que pretende hacer creer que hay alguien del Partido Popular que está limpio

Voz 1645 21:45 aunque su líder Pablo Iglesias opina que Cifuentes debería haber dimitido Oporto

Voz 8 21:48 los asuntos pero no por el vídeo que hemos visto esta mañana sino por el caso del máster y por el por el caso Lezo y no voy a entrar en esto porque creo que que en política hay límites destruir a un ser humano

Voz 1645 21:59 es inaceptable India hay esta comparación del diputado de Esquerra Gabriel Rufián

Voz 0712 22:04 también sorprende que al final una señora como Cifuentes que forma parte de un Gobierno de un partido que aglutina novecientos imputados al final dimita por dos cremas es sorprendente suena un poco a la de Al Capone que dimitió por una infracción con Hacienda no al final Eroski ha sido el Hacienda de la Hacienda de de Cifuentes

Voz 0194 22:26 bueno hay algo más relacionado con la publicación del vídeo que ha provocado la caída de Cifuentes Un vídeo que alguien conservó pese que a la ley obliga a destruir este tipo de imágenes a los pocos días de grabarse la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación María Manjavacas

Voz 9 22:38 es una investigación de oficio la ley es clara las

Voz 1444 22:41 grabaciones de las cámaras de seguridad en supermercados y comercios deben borrarse al mes ese tope máximo salvo que haya una denuncia en cuyo caso se podría conservar mientras investiga los hechos pero este no es el caso por tanto parece clara la infracción pero quiénes serían los responsables Leandro Núñez ex abogado experto en protección de datos

Voz 1031 23:00 principio de comunicación está protegido por la libertad de información pero claro al tratarse de un vídeo manifiestamente ilegal puede que haya algún tipo de responsabilidad por su parte pero desde luego donde va a recaer la mayor responsabilidad es en quién haya conservado esta información este vídeo de forma ilegal que puede ser el supermercado o puede ser la empresa de seguridad o puede ser una persona que haya esa información de forma ilícita Hay haya almacenado para su propia

Voz 1444 23:25 la infracción grave con el actual reglamento de protección de datos que cambiará en menos de un mes está sancionada con un máximo de trescientos mil euros

Voz 0194 23:32 venga pues vamos con el análisis Cristina Cifuentes que no dimitió por el escándalo del máster dimite por esas imágenes en las que es el AVE robando dos botes de crema de un supermercado de Vallecas esto ocurría esta mañana teníamos ahora mismo aquí en directo la reacción del Partido Popular que no conoce las interioridades del Partido Popular madrileño que desconoce que haya espionaje que haya vendettas y la propia Cristina Cifuentes que no asume ningún una responsabilidad sino que ella sigue presentándose como una víctima de todo lo sucedido en Javier de Lucas que te parece

Voz 0873 24:06 pues es ni una lágrima por la política

Voz 10 24:11 Cifuentes una política que ha traspasado todas las líneas rojas en política una política que para mantenerse en el poder

Voz 0873 24:22 ha sido capaz de echar un chorro de inmundicias sobre una institución pública tan importante como la Universidad una política que ha mentido en la Asamblea que no es que haya falseado un currículo es que reiteradamente ha mentido en la Asamblea una política que se ha ido diciendo mentiras diciendo que se va porque no puede soportar que el izquierda radical que en fin solo con mirar al señor Gabilondo mueve a risa el argumento una persona tan ponderada como como el señor Gabilondo pueda acceder al al poder una política que se sometió y de un modo imprudente a un desafío con con el fuego amigo de un Partido Popular de Madrid del que ella forma parte desde hace treinta años ICV-EUiA podredumbre ya ex suda por encima de todo lo admisible el nuevo en la segunda consideración para mí es que no entiendo como ciudadanos ante la evidencia de esta podredumbre que no afecta sólo a la señora Cifuentes sino a todo el Partido Popular de Madrid sigue sosteniendo un gobierno del Partido Popular de Madrid a mí me parece irresponsable por parte de Ciudadanos porque porque quién sí que hay de que derramar lágrimas por los ciudadanos de Madrid que que están en manos de de de esto que se parece mucho menos en afortunadamente en los asesinatos se parece mucho a una una mafia no

Voz 0194 26:10 Cristina

Voz 0436 26:10 pues fíjate yo discrepo era cuestión de días que la que la presidenta de la Comunidad de Madrid dimitiera ya ha revelado hoy que pensaba hacerlo el día dos después de la de la recepción oficial de la fiesta del Día de la Comunidad yo no sé si era sí o no pero en todo caso Viana moción de censura que sino si va a descabalgar del poder es decir era cuestión de días que lleva estar fuera con lo que este vídeo a efectos políticos será innecesario ver innecesaria mi ver el vídeo y la rueda de prensa pues me ha generado una sensación de malestar sinceramente me ha parecido que esto no es hacer política en esto estoy de acuerdo con con lo que ha dicho Pablo Iglesias no creo que sea traspasado lo que es el límite de la crítica política o de la Asunción la petición de de de responsabilidades políticas en este caso era el tema del master con otra cosa que no tenía nada que ver cuando se habla de del fuego amigo o cuando sola de los dossieres han si eres me han espiado me has yo es que creo que aquí hay un componente personal que no podemos dejar escapar yo creo que detrás de Cristina Cifuentes no hay no se puede extrapolar que hay una manera de actuar del PP sino yo creo que es muy específico no a estos se sabía que Fernández Maíllo ha dicho que no tenía ni idea del vídeo se sabía de la existencia del vídeo me consta ya si además lo hemos publicado e independiente que que que Ignacio González tenía pantalla y además esos lazos los había mostrado a distintas personas yo creo que aquí también se ha mezclado esto no se podría entender todo lo que ha pasado en torno a Cristina Cifuentes en con este tema del pidió no se podría entender sí sí su guerra particular personalísima con Ignacio González no digo que el de este detrás de la filtración pero que desde hace unas semanas a esta parte desde desde que Ignacio González salió de la prisión preventiva había empezado a circular del tema del vídeo

Voz 0194 28:00 esperanza

Voz 1452 28:01 sí a ver yo creo que efectivamente aquí hay cloaca una cloaca absolutamente infecta no por supuesto ni una lágrima por la por la señora Cifuentes pero si realmente a mí ver el vídeo me ha sobrecogido creo que todo lo que indica que hay detrás es demasiado sucio demasiado feo y además es consecuencia de que alguien que podía no haya tomado la decisión que hoy sí ha tomado porque si en lugar de enviar a Cospedal hoy al al la presidencia de la Comunidad de Madrid a decirle a la señora Cifuentes que tenía que irse lo hubiera hecho desde el primer momento que la señora Cifuentes empezó descaradamente a mentir y terriblemente a dejar en evidencia el prestigio de una universidad que verdaderamente es algo gravísimo si hubiera tomado la es la decisión Rajoy de hacer eso en el primer momento ya que tú no te quieres ir te vas a tener que ir a la fuerza pues no estaríamos en este momento final de tan sucio realmente no tan absolutamente lamentable no ella de todas maneras ha tenido un comportamiento imposible sean ha tenido un comportamiento Ken que no puede ser nada más que ha calificado de vergonzoso y de lamentable no en el momento no solamente ha mentido todo el rato y han mantenido las mentiras sino que en el momento de irse la rueda de prensa esta mañana ha sido absolutamente terrible en las tonterías estas como por ejemplo que ella no quería consentir de ninguna manera que la izquierda radical texto

Voz 9 29:38 ahora todos Woo obra para una cosa

Voz 0194 29:41 entre ahora ahora ahora María Esperanza iremos vamos a desmenuzar su intervención de esta mañana hasta aquí Torá Albizua que se ha escuchado una dosis trescientas veces nos acompaña también Verónica fuman al que es experta en comunicación liderazgo Verónica buenas noches pero antes de entrar en el en el en en esta cuestión que tú planteabas quiero me otra cuestión que planteabas también me esperanza que me parece muy importa ante Cristina si Mariano Rajoy hubiera actuado antes tú dices si ella tenía previsto dimitir basado en dos de mayo no hacía falta que llegar al dos de mayo porque no se llegar el dos de ellas se hubiera ahorrado una humillación de este tipo yo creo que la política general madrileños no hubiéramos ahorrado

Voz 0436 30:19 yo creo que sí ya ya no hubiera sido presidenta de la Comunidad de Madrid pues posiblemente a lo mejor este vivió no hubiera visto

Voz 9 30:25 la luz pues seguramente os auguro pero

Voz 0436 30:27 pero que era cuestión de tiempo asigna eran eran exactamente era cuestión de días entonces

Voz 0194 30:33 pues a mí a mí me deja un mal sabor

Voz 0436 30:36 es un mal cuerpo ya lo he dicho no como como lo que ha pasado en el día de hoy estaba todo el partido en estado de hecho el Partido Popular evidentemente igual ni con un agujero y un destrozo enorme en lo que es Madrid que estamos a un año de unas elecciones fundamentales para el partido en el Gobierno es algo Álvaro yo lo que quiero decir es que

Voz 0873 30:57 que yo puedo entender que la que que mueva a Piedad del que una persona sea sometida a la exhibición de un momento indigno pero es que el vídeo lo que refuerza la idea de que en el Partido Popular de Madrid no hay límites porque bueno a mí que me digan que esto es un asunto personal entre González y Cifuentes

Voz 0194 31:24 yo digo que tiene un elemento este elementos

Voz 0873 31:26 esto es esto es una escalada de un toma y daca de un juego de poder en el que el bien de los ciudadanos no importa absolutamente nada y en el que los medios de unos y otros son medios que están más allá de cualquier criterio de decencia y por tanto el vídeo a mí me da asco en el sentido naturalmente aprovecharla momento indignidad pero me da asco sobre todo porque se utilice porque haya periodistas que lo utilicen que porque haya personas que recurren a eso y porque evidentemente la resistencia de la señora Cifuentes a reconocer suposición imposible ir por otra parte su juego con otra otros personajes por los que con los que dispute el poder pone en juego medidas que están fuera de cualquier criterio aceptable de manera que el vídeo a mi juicio lo que arroja es una grave responsabilidad sobre una persona que no olvidemos así

Voz 0861 32:33 yo también presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 32:35 eso pero pero Halffter cuadro pero Javier

Voz 0436 32:38 cuando pasa esto que es el año dos mil once Cristina Cifuentes todavía no es nada

Voz 0194 32:42 era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid pero entonces ya estaba cuanto dice pero sí pero no me quiero no vamos a ver déjame que al menos cuando Javier todo esto lo planteas

Voz 0436 32:51 en el término has dicho lucha de poder entonces políticamente Cristina Cifuentes no voy a decir que no fuese nadie era una vicepresidenta como has sido muchísimos vicepresidente de la Asamblea de Madrid que no sabemos ni quiénes son es decir que el hecho de que alguien conserve en el año dos mil once Un vídeo no es para una lucha de poder interno en el que Cristina Cifuentes no participaba porque entonces políticamente era insignificante

Voz 1452 33:15 no pero yo pero pensado para él

Voz 0194 33:17 para el momento Portugal está claro tú no yo espero que podía podía pasar o no podía pasar te quiero decir no no estaba escrito en ningún sitio

Voz 0436 33:25 que Cristina Cifuentes llegase a ser delegada Cifuentes llegase a ser presidente de la comunidad lo que te con esto es que ese alguien lo conserva ahí no hay tanto una cuestión política como una cuestión personal sin ninguna duda

Voz 0194 33:36 mire María Esperanza no Javier

Voz 0873 33:38 no yo creo que si alguien lo conserva que probablemente lo conserva porque tiene contactos con algún tipo de policía o ex policía o para policía por ejemplo alguno al que la han encontrado más de un año de archivos con informes que me daba evidentemente para hacer presión no para darlos a la justicia la personas con Guardado esto no se lo han guardado sólo por un problema de Ojeda Iza personal sino se lo han guardado porque con eso tienen en el armario instrumentos para jugar en el juego de poder eliminara persona es más yo creo que esto es un juego sobre un problema de Ceuta es una merece

Voz 1452 34:20 los sucio es un juego tremendo si la política en la política esos juegos sencillamente se deben observar fríamente y tal pues a mi me parece un poco en fin duro aceptar eso no quiero decir a mi me parece que llegar a ese extremo que se ha llegado en este caso con esas imágenes que ya por otra parte no ha sabido defender para nada ella

Voz 9 34:42 tenía que haber pedido perdón desde el primer momento

Voz 1452 34:44 no dejarse de historias no habría llegado a eso

Voz 0194 34:48 déjame que vayamos con el análisis que tú apuntabas muy bien María Esperanza además el análisis de de del discurso bueno de esa intervención que ha hecho de esa comparecencia en la que ha anunciado que renunciaba a la presidencia de la Comunidad de Madrid hay Torrevieja verla

Voz 0032 35:01 qué tal cinco minutos faltaban para el medio día de este veinticinco de abril Cifuentes aparecía ante los medios comparezco ante todo

Voz 0434 35:07 a ustedes eh como consecuencia de unas informaciones que han aparecido esta mañana en un medio de comunicación son unas informaciones que vienen a

Voz 0032 35:18 los vienen a demostrar según el vídeo que ya obra visto cómo es retenida en una sala por haber presuntamente robado dos botes de crema santidad de la marca o Lie una sala cutre y de paso se ha dicho con dos sillas una mesa y que contrasta además con su vestuario cuidado sus zapatos Prada lo ocurrido parece claro es muy evidente como el personal de seguridad no se fía incluso escarba en su bolso pero Cifuentes dice

Voz 0434 35:38 que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario una compra en un supermercado yo me llevé por error de manera involuntaria sin ser consciente de ello unos productos por un importe de cuarenta euros

Voz 0032 35:55 es un error involuntario asegura ella un posible hurto según la ley que ocurrió en un hipermercado Eroski frente a la Asamblea la difusión del vídeo es fruto de una campaña defender Cifuentes en su contra

Voz 0434 36:05 todos ustedes saben que yo he sido expoliada una exposición permanente linchamiento también habido mañana tarde y noche por tierra Mariaire lo que sin duda alguna supone una campaña de acoso y derribo ir como les decía al principio más allá de lo político al querer rematar alguna clase de campaña personal con un interés determinado que no solamente es acabar con el adversario político sino también destruir a la persona

Voz 0032 36:38 se presenta llaves como una víctima de aquellos que no la quieren y cuatro minutos llevaba hablando la ex presidenta defendiendo lo indefendible hago un paréntesis porque las redes ya ardían tuits con mucha retranca Ángels como siempre se pueden leer cosas como o Lay a Dios o que con esto se resolvió el misterio les decían Cifuentes tía te olvidas del TCM cuando arrobas de las cremas de Eroski o el humorista Quique Peinado escribía bastante tenemos en Vallecas con nosotros mismos para que vengáis a que

Voz 0194 37:03 me ha dicho la ex expresidenta porque es aquí cuando ha anunciado su decisión de renunciar a la presidencia

Voz 0032 37:07 eso es pero antes ha querido bueno pues humanizar se bajar un poco a la calle con una aparente humildad reconocía hombre que que como todos no que ya también ha cometido volvía a decir error

Voz 0434 37:17 es en esta cuestión se han traspasado todas las líneas rojas yo sin duda cometido como cualquier otra persona supongo muchos errores a lo largo de mi vida errores personales errores políticos profesionales de todo tipo seguiré cometiendo los sin duda alguna me saltado también semáforos en rojo seguro que he hecho cosas peores como cualquier otro

Voz 0032 37:38 bueno como cualquier otro o no yo creo que sí le tuviésemos que pedir a Rajoy un refrán de los suyos tendría que decir algo así cree el ladrón que todos son de su condición Cifuentes ha seguido exponiendo motivos que explicasen lo que le ha ocurrido

Voz 0434 37:50 se soy consciente que desde la Comunidad de Madrid haber mantenido una determinada actitud de tolerancia cero frente a la corrupción tiene un precio probablemente es todo es parte de ese precio

Voz 0032 38:02 que hay que paga las cremas costaron cuarenta euros el robo le ha costado su renuncia aquí ha llegado el anuncio

Voz 0434 38:07 yo a lo largo de los últimos días estado hablándolo con mi equipo con otras personas sí había tomado una decisión una decisión que pensaba anunciar el día dos de mayo después de la realización de los actos institucionales pero que como consecuencia de las publicaciones de hoy decidido adelantar que es anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid

Voz 0032 38:33 lo he calculado dos mil quinientos cuarenta y ocho días han pasado desde aquel episodio XXXV desde que eldiario punto es publicara al escándalo del máster de Cifuentes anunciado así que renuncie a su cargo

Voz 0194 38:43 vale pues dimite pero renuncia pero no reconoce los hechos y excusas ha puesto muchísimo

Voz 0032 38:47 sí sí sí ella ha repetido en varias ocasiones que esto bueno pues que son cosas

Voz 0434 38:50 se han tergiversado de alguna manera habilidades explica o que un incidente sin mayor importancia algo completamente involuntario no me di cuenta de aquellos es solucionar el momento abonen los cuarenta euros y punto

Voz 0032 39:01 ya ha dicho que tomaba esta decisión por los suyos

Voz 0434 39:03 millo no quiero dañar a mi familia en primer lugar es porque en tomo esta decisión por mi familia para que no sigan sufriendo este calvario

Voz 0032 39:14 aunque también para frenar la amenaza decía amenaza de la izquierda la amenaza

Voz 0434 39:18 la la la posibilidad real de que la izquierda la izquierda del Partido Socialista junto con Podemos y el apoyo de Ciudadanos pudiera gobernar en la Comunidad de Madrid pues indudablemente es algo que a mí me ha hecho reflexionar mucho

Voz 0032 39:34 finalmente apartarse aunque no sin presumir de su gestión la gestión razonablemente buena unas

Voz 0434 39:40 estación donde hemos trabajado buscando siempre de qué manera podíamos hacer las cosas lo mejor posible ayudar a la gente crear empleo hacer política social ayudar a las personas que más lo necesitan con medidas muy concretas bajada de tasas universitarias en otras partes colores

Voz 0032 39:57 pero ya hablando también ha tenido tiempo de dar las gracias y Cifuentes dice bueno pues que se va orgullosa de sí misma me voy con la cabeza muy alta me voy

Voz 0434 40:07 pon un sentimiento amargo desde el punto de vista personal eso no lo voy a negar

Voz 0032 40:11 sentimiento amargo que la ha llevado incluso activar el ventilador y hacer un llamamiento a los medios a los periodistas a nosotros nos llama reflexiona

Voz 0434 40:18 aquí agradecerles a todos ustedes su labor informativa aún sabiendo que a veces también ustedes no ustedes personalmente sino sus medios deberían de hacer una reflexión de si en la vida vale todo cuáles son las formas de conseguirlo que uno

Voz 0032 40:35 bueno pues hasta aquí la comparecencia de la que destacó todavía un par de detalles más el primero Cifuentes en ningún momento ha mencionado la palabra máster el segundo ya de chascarrillo Ángel

Voz 0861 40:45 el supersticiosa y no mucho yo tan

Voz 0032 40:47 copiloto cuando un detalle cuando ocurrió el episodio de las cremas Cifuentes estaba a punto de empezar la campaña de las autonómicas de ese año ella iba en la lista de Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre eligió en el orden de las listas y ocupaba Cifuentes el número tres es un motivo más para creer que no era muy buena suerte pero que además en las redes se está difundiendo una foto que evidentemente es falsa pero en la que aparece Aguirre en su despacho con una sonrisa Un poco irónica con una cinta de la mano en la que pone Cifuentes esquí no digo nada más para terminar vestido de blanco así cerraba su comparecencia en la que sigue siendo la presidenta del Partido Popular Emma

Voz 0436 41:18 el resumen de cuál es mi sentimiento nuestro

Voz 0434 41:20 momentos es que a pesar de todo a pesar de la dureza del momento a pesar de del dolor personal que yo siento yo creo que mi padre se sentiría él se siente orgulloso de mí y eso para mí es lo más importante así que a seguir Air mucha suerte encantada ahí no voy a admitir preguntas muchas gracias a todos

Voz 0194 41:43 pues suerte hay muchas gracias a todos los días Aitor espléndido de resumen de lo que hago de si esa comparecencia les decía antes que nos acompaña en el estudio también Verónica fuman al experta en comunicación y liderazgo introduzco en la tertulia en la que podéis participara evidentemente el resto que ya estáis presentados y que ya estaba es participando la primera pregunta Verónica tú hubieras recomendado hacer el discurso que ha hecho en un día como hoy a a Cristina Cifuentes bueno

Voz 9 42:07 yo le hubiera recomendado realizar un relato real verosímil es decir cuando ella no asume ningún tipo de responsabilidad cuando ella genera una ficción absoluta de un relato que es por todos increíble porque hemos visto las imágenes de un guarda de seguridad que le registra el bolso en en un almacén de unos de un más grandes almacenes creo que que ella hubiera sido mucho más creíble si hubiera reconocido pues que como han dicho en primeras horas a primeras horas de esta mañana fuentes de la de Repsol de la presidencia admitían que ya podía tener un cierto problema un problema que es una enfermedad di si ella hubiera ido por esta línea seguramente hubiera podido generar una empatía mucho mayor con los ciudadanos y generar un relato pues mucho más creíble

Voz 0194 43:02 es decir que fue una casualidad que los botes aparecieran dentro del dentro

Voz 9 43:05 el bolso bueno Ángels es que yo creo que los ciudadanos no somos tontos si se nos trata como tal nos enfadamos en lugar de generar empatía cuando el presidente Bush admitió que tenía un problema con el alcoholismo sus índices de popularidad Bush padre quería sus índices de popularidad aumentaron muchísimo porque el ciudadano medio de EEUU es verdad que hay mucho problema alcoholismo entonces género esa empatía dijo bueno pues es un ciudadano como yo ha reconocido el error va a poner propósito de enmienda se va a poner rehabilitación y aquello hizo que subieran las encuestas lo que no es posible es que no intenten bueno pues hacer pasar un relato que absolutamente bueno es que nadie se cree que era unas cremas caigan en el bolso

Voz 0194 43:49 sí es importante al margen del episodio de la crema que el político que se enfrenta a una situación como ésta o como se enfrentó a que asuma al menos una parte de responsabilidad porque claro hoy hemos visto cómo en su comparecencia que sea de fuentes no asumido ninguna ninguna responsabilidad

Voz 9 44:05 ni ha pedido disculpas es decir en todos estos XXXV días no hemos escuchado a la presidenta Cifuentes pronunciarlas para las palabras pido disculpas me gustaría que los ciudadanos entendieran o pedir perdón que es un acto Cristiano además muy muy habitual en las filas populares no lo ha hecho en este país incluso el Rey ha pedido perdón incluso el Rey yo perdón y en ese momento cuando el Rey pidió perdón género esa corriente de empatía porque todo el mundo entendemos que los las personas no somos perfectas cuando ella dice yo he cometido errores pero esa Generalidad decir yo he cometido no

Voz 0194 44:45 en algún ejemplo dice que habla mejor se saltaba un semáforo en rojo

Voz 9 44:47 ya pero Angels entiende me cuando una tiene una responsabilidad de las características de Cristina Cifuentes cuando todo el toda España ha visto esas imágenes y cuando además día tras día las informaciones que habéis ido publicando los medios de comunicación han contradicho todas las versiones dadas incluso la documentación que se demostró falsificada uno tiene que asumir responsabilidades y eso en política es dimitir con el verbo dimitir no renunciar porque renunciaría a renunciar a dos cosas renunció al máster ya renunció a la presidencia igual está utilizando en demasía Esteve pero además tiene que pedir disculpas y hacer propósito de enmienda porque sino la gestión de crisis no funciona

Voz 0436 45:29 ella posiblemente también a lo mejor estaba atrapada por la versión que ya había dado de ese vídeo no porque dice que ya lo conoció que la intentaron extra con el mismo y que lo puso en conocimiento de la policía

Voz 0194 45:39 a lo mejor entonces ella se sentía atrapada por la versión claro pero siempre era el el problema es cuando empiezas a mentir desde el principio que de alguna manera también le ha pasado con lo del máster es decir cuando tú sales diciendo yo hecho el trabajo de fin de máster y lo he defendido y esto no aparece por ninguna parte lo te ves atrapado de tu propia

Voz 0436 45:55 ya de tu propio relato no voy a decir

Voz 0194 45:57 su propio relato claro es que ella voy contigo en escena

Voz 9 46:00 en en todo este estos treinta y cinco días se ha construido una ficción donde a ella le cuadraban sus actos y entonces los explica por qué el tono de Cifuentes es un tono muy vehemente muy soberbio y que no genera ningún tipo de empatía que en ningún en ningún momento la hemos

Voz 0194 46:19 visto con signos de debilidad hoy cuando