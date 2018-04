Be OK: El síndrome del comedor nocturno, un poco de decoración y alergias alimentarias (28/04/2018)

Voz 0598 00:00 escuchan Vioque y con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

Voz 0187 00:40 buenos días bienvenidos una semana más sabio Kate lo mejor que escuchar en la radio si lo que quieres es cuidarte sin dejar de disfrutar y sin sufrimientos que tal Isabel Bolaño

Voz 1480 00:49 vivienda quedará esta voz para lo poco que te gusta la música sí la verdad es que era así de es mixto que más pues dentro de Vera porque al fin ya ha salido el sol que no me gusta esta canción intentaremos poner otra la próxima semana venga quieres te tienes que dejar a mí que elegido las canciones vale vale en las redes sociales que la gente diga si le gusta un poquito la línea que llevamos hasta ahora o algún día diremos ello Ángela Quintas y a ver quién gana venga vale ganas tú pues a partir de ahora eliges tú no vas a nadie sabe lo paladea Isabel bueno qué tal cómo va la primavera pues bueno ahí estamos con la vez

Voz 0187 01:27 ya ya ya ostras a sede la los alérgico a las pasamos poco gargantas yo pero yo estoy bastante bien la verdad pero yo me cada época tiene lo que tiene ya queda menos para el verano

Voz 1480 01:38 ya queda menos para que verán siempre queremos que llegue claro bueno pues hoy vuelve gran noticia a nuestro compañero Carlos Cano que llevábamos mucho tiempo sin hablar con él de tendencia desde aquella comida azul gastronómicas desde la comida azul que ya ha llovido mucho desde entonces y nunca mejor dicho

Voz 0187 01:54 y además vamos a hablar de un problema relacionado con con la comida y con la noche no digo más empezamos venga a por ello

Voz 1480 02:33 somos las primeras comprometidas con la salud lo decimos siempre con la buena nutrición y además repetimos mucho esa frase que es un poco frases Ángela Quintas no de No es lo mismo alimentarse que nutrirse Nos tomamos por tanto muy en serio pues todos los problemas y enfermedades derivadas de eso de una mala alimentación no de no llevar una vida ordenada de no comer lo que nuestro cuerpo necesita eso es irreal

Voz 0187 02:56 las hicimos ya un programa que estaba muy relacionado con la con la Noreña

Voz 1480 03:00 sí es verdad que siempre que pensamos en trastornos de la alimentaria o problemas relacionados con la nutrición senos vienen esos a la cabeza no los más comunes pero es verdad que hay otras enfermedades menos conocidas pero no por ello menos alarmantes es el caso del síndrome del comedor nocturno que es de lo que queremos hablar hoy quiénes lo padecen como el hombre puede hacer imaginar pues suelen comer muy poquito por la mañana o a lo largo del día y luego pues hacer la mayor parte de la ingesta alimentaria por la noche y eso claro conlleva pues determinados problemas físicos y emocionales y esto está muy relacionado con eso que hemos hablado con Raquel Calonge nuestra coach alguna vez de alambre hambre emocional no al final está relacionado pues eso con la con la ansiedad con los emocional en definitiva

Voz 0187 03:45 esta patología la padece en torno al uno coma cinco por ciento de la población y además es bastante complicado identificar porque bueno la gente lo hace como pocas cosas con vidas no es algo que haces en casa por la noche

Voz 1480 03:59 no debe fácilmente eso es no sé de fácilmente

Voz 0187 04:02 sí claro esto hace también pues que se alargue en el tiempo el hecho de poder identificarlo

Voz 1480 04:06 que sea grave y que se agrave también pues para conocer más a fondo y que nos cuente la que realmente sabe no en qué consiste este síndrome hemos llamado a María Cuadrado que psicóloga clínica en el Centro de Psicología en nutrición Retiro en Madrid y que nos está escuchando ahora mismo al otro lado del teléfono

Voz 0187 04:22 buenos días María hola qué tal cuéntanos un poco en qué consiste exactamente este síndrome

Voz 6 04:28 bueno pues la verdad es que no lo soy definido bastante bien hacia una forma más para que lo pueda entender todo el mundo no está muy bien definido realmente las personas que padecen este tipo de problema males identificado pues corazones está más elevada más por la noche insulso llegara a despertarse para para seguir comiendo vale

Voz 7 04:49 eso es lo que más les caracteriza por quedó unido pues principalmente por problemas de ansiedad estrés aunque la Verges que la mayoría de personas tampoco identifica y que a lo largo de decía no que yo pueda tener un un agobio por tanto una preocupación porque tampoco les pasa algo significativo suficientemente grave como para poder desarrollará una patología ante la problemática la si yo me enfrento cuando tengo personas con con este problema

Voz 6 05:16 yo es cuando ya llegó a Gaza que estoy más relajado que como que me permito o no ciertas cosas que que luego pues me van a centrar un poco mal pero en ese momento es como que lo que necesito para despejar una además teniendo en cuenta que los comer la mayoría de los casos es un placer pero también es mi necesidad es hay una línea muy fina que tenemos que empezar a definir a controlar sobre todo si estoy viendo que me esté descontrolada un poquito porque en el momento que yo de un poquito más mi cabeza de me va a pedir más y Macias final acabo haciendo unas escenas de unos comilonas luego físicamente Dagos las consecuencias me levanto al día siguiente estatal estoy llega todo empieza los sentimientos me siento culpable de lo tenía que haber hecho es que fíjate es que otra vez empiezo también va a generar más exprés del que ya tenía de base topes eso es lo característico

Voz 0187 06:07 ya hay un perfil típico por ejemplo se da más en mujeres buen hombre o de una determinada edad voz es indistinto

Voz 6 06:14 yo creo que es distinto lo que pasa que tiende más la mujer acudiera a consulta con este tipo de problemas clave está tendemos más a pedir ayuda decía algo no va bien creo que que se le está yendo de las manos y quizá también porque por desgracia hay más presión estática con con la mujer con el hombre entonces yo estas mismas no que también somos más exigentes dos cuando empieza ahora que me estoy controlando y que empieza a enterar también Mi cuerpo empieza a preocuparme bien somos hasta dispuestas a pedir ayuda

Voz 0187 06:45 yo esto por ejemplo sí que lo voy a veces en mujeres que quieren adelgazar que durante el día llevan una dieta germánica súper restrictiva y claro consumen muy poquitas kilocalorías a lo largo del día por la noche levantan porque tienen hambre entonces al final tiran por tierra todo el esfuerzo mal hecho que han hecho durante el día

Voz 6 07:02 claro tú acabas de decir es que fue un esfuerzo mal hecho mal organizado pero a medida que va dejando el día van surgiendo preocupaciones moción este virus por Madrid

Voz 7 07:12 autor también influye lo descansar bien lo suficiente él él romper los ciclos de sueño homenaje genera cierto estado de ansiedad para enviar el día a día siguiente también va ir influyendo como una relación encadena en mi conducta alimentaria entonces tenemos que ser muy realistas sobre todo con el momento que yo movía enfrentar no no hacen una expectativa en un momento en el que yo estoy relajada me estoy tomando me casé desayuno ideal maravilloso es hoy el Bloco de ellos más de una vez con alcachofas en ese momento se te lo comería pero luego ya en la oficina que tienes que bajara a comer esa lección se les suman otros factores que no teníamos en cuenta en el desayuno que es cuando yo había toma esa decisión tenemos que ser un poquito de Harris realistas con un momento en el que estamos

Voz 0187 07:58 me imagino que también le creará mucha frustración no el hecho de otra vez vuelto a hacerlo otra vez me vuelvo a Alemania a levantarnos sensación de frustración de culpabilidad no voy a perder no yo creo que eso primeros lo que habría que trabajo

Voz 7 08:11 no no justos es que en realidad se soluciona con una dieta soluciona con unas unas pautas de alimentación que no quiere decir que bueno si quiere decir una dieta pero el concepto ha destrozado ahora mismo en la sociedad porque nadie para es comer bien y comes saludable no es chupando lechuga y dormido descenso un error bastante concepto pero donde tenemos la base de este problema es que hay una base psicológica hay una ovación emocional que sino la trabajo no nos va a funcionar por eso salva también es que está bien para no me funciona mejor de planteamiento que tienes que hacer no es una dieta sino una concienciación

Voz 0187 08:48 era con el estado exacto

Voz 7 08:50 y conocerlo también a ver en qué momentos está mejor en qué momento está peor qué tipo de alimentos me van a venir mejor en ese momento

Voz 0662 08:58 el que ha estado viendo que que lo desconocían

Voz 7 09:00 hemos hice camuflado muy fácilmente

Voz 0187 09:03 Nuestros aquí siempre decimos que la adaptativo tú te haces a la dieta porque si no no tiene ningún sentido sea podía ser tenía lo que tu decías que comer al brócoli pero es que yo tengo una comida de negocios y el brócoli no entra dentro de esta condena

Voz 7 09:15 este acto hizo todo sentir la seguridad que es capaz de recolocar la comida a la que tú necesitas aprenderá a parar cuando ya no quiero más paro atender en identificar el hambre aprende qué alimentos también me vienen bien en este momento Valença algo que tú te planteas que quede por viva lo puede mantener en el tiempo si no sabía para no te sirve y eso va a favorecer que luego no te las artes de esa manera tan

Voz 0187 09:43 y como sabemos es si hemos tras pasado el límite y realmente nos tenemos que poner en manos de un profesional porque ya no es una cosa que he hecho una vez puntual sino que aquellos está repitiendo de manera

Voz 7 09:55 pues lo has dicho antes cuando empieza a venir la culpa y la frustración constante siempre en el mismo Buckley en el mismo círculo de que ésta no puede ser es que no soy capaz de controlar me que fíjate es que ya estoy otra vez ahí nos está indicando en nuestra mente que que algo no va bien no va bien porque si esté todo el rato en ese bucle de pensamiento tengo que empezar a pedir ayuda no es cuestión de una dieta

Voz 0187 10:18 es algo más osea que tiene solución por supuesto pero hay que querer y hay que reconocerlo son comunes las recaídas en este tipo

Voz 7 10:26 sí las ha caído siempre entre las meto como parte del proceso que eso no quiere decir que entonces vale me puedo permitir una recaída lo que pasa es un proceso de aprendizaje entonces vamos yo desde luego no aprendí a montar en bici sin vienes a la primera

Voz 0187 10:42 pues esto es igual un pasito para atrás para luego dar una zancada hacia

Voz 7 10:45 el no a vencer como yo digo son las recaídas terapéuticas que ha aprendido de esto me sirve pues vengan para alante porque eso es un aprendizaje lo estamos haciendo mal tienes que aprender a hacerlo de nuevo el para aprender equivocarse

Voz 0187 11:00 por qué crees que este trastorno en concreto es uno de los menos visibles de los que menos se habla

Voz 7 11:05 pues porque no lo identificas como un problema crees que es normal para ti pero luego dices pero cómo voy a contar esto qué tontería bueno tampoco creo que sea tan nave no no eres tan conscientes del problema que te genera porque piensas bueno como vía de psicólogo pensé mal por las noches pero es que hay muchas cosas detrás no se identifica porque no se quiere reconocer realmente estamos un poquito está mucho más presente de lo que creemos incluso si podemos sacar el tema con con amigos no incluso de una forma un poco más jocosa ya verás cómo nace me parecen cuando apoyó poblado emocionó pero hoy es entre semana perfecto el fin de semana a final hay ciertos momentos atracó que que todos solemos meter la pata pero porque no estamos bien en ese momento existen también un poco flexibles con nosotros mismos y escucha

Voz 0187 11:56 y aquí en este momento atracón también puede esta relacionado más adelante con una bulimia se puede llegar a una bulimia empezando con

Voz 7 12:04 se puede llegar al final no paras a tiempo porque son más y más primario no cuando ya viene la culpa ahí fíjate todo lo que comido y qué males todo pues me vienen ideas de solución rápida como como querer vomitar pero los comido no tiene nada que ver nos metemos en una manera muchísimo más complicada

Voz 0187 12:24 pues María Cuadrado psicóloga clínica en el Centro de Psicología y nutrición de Retiro de Madrid gracias por atendernos Si gracias por hablar de ese trastorno que bueno vamos a intentar que sea un poquito más visible y que aquel que los el once identifique lograrlo que lo ponga solución pues gracias María gracias hasta luego

Voz 1480 13:20 aunque tendente a intentar contentar a la cosa está la cosa complicada la cosa complicada porque claro me superó cada semana ya tengo el guión voy al Mi agua está de luna donde esta madre mía me van a echar una bronca los the water que ahora mismo en cuanto terminemos estos sueltas los cascos te vienes que te doy tu Water promedio Ximo venga hoy vengo hablarte de algo que no tiene nada que ver con eso porque es la última tendencia en decoración que viene directamente del mismísimo Oriente se llama wanna be Sabin

Voz 9 13:51 pero eso suena a eso suena con el

Voz 1480 13:54 sí eso suena wasabi claro el picante que sale de su sí pero no sólo tiene nombre parecido y que bueno supuestamente vienen de Japón esta corriente estética para que te imagínese un poco bebé de las mismas bases que el minimalismo es decir del del FEM apoya pues los espacios simples sencillos que emula la naturaleza es decir pues usar materiales como el barro como la cerámica la madera y esto es importante que esos materiales o los muebles que que tengamos en casa pues sean imperfectos

Voz 0187 14:23 imperfectos con esquinas que pinchan y cosas esta

Voz 1480 14:26 bueno bueno con material un poco desgastado no esto que se lleva mucho de la pintura que no estaban forme a los muebles bueno yo en primer lugar pues me he querido informar de si efectivamente esta corriente viene de verdad de Japón que es de donde se supone que viene o es más bien la típica moda occidental izada que decimos que viene de fuera porque bueno porque son un poco más cool no pero en realidad la hemos inventado nosotros segundos Si de verdad influyen mucho en nuestro ánimo pues eso que nuestra casa esté decorada de esta manera o de otra y por eso me he introducido en el mundo del diseño de interiores y esto es lo que descubrir

Voz 0187 15:08 me dicen que será la tendencia número uno en decoración durante el dos mil dieciocho y quizá tú mismo Este siguiendo esta corriente estética sin siquiera saberlo

Voz 0662 15:17 el Wavin Javi realmente como una tendencia estética en Japón que es un concepto concepto incluso viene de la de la filosofía de la religión budista ávida de la hacen pues consiste en el triunfo llegado nazi en de la imperfección porque la imperfección pues porque la naturaleza es imperfecta consideran que la imperfecciones bella no

Voz 0187 15:40 Nos habla Lorenzo Castillo interiorista licenciado en Historia del Arte y especializado en culturas orientales en los ha contado en qué se traduce esa imperfección llevada al inmobiliario y a las estancias de una casa

Voz 0662 15:52 pues por ejemplo de los materiales osos en los materiales imperfectos en la dieta las maderas agrietadas y con nudos las texturas por ejemplo siempre las hechuras osea todo lo que es imperfecto no

Voz 0187 16:06 todos esos materiales naturales de la madera es la estrella madre alabada sin tratar e incluso reciclada técnicas decorativas que han fusionado el origen del Boavista hoy con corrientes que ya existía en Europa como por ejemplo el minimalismo y que han hecho que en definitiva a este lado del mundo hayamos entendido el concepto pues a nuestra manera

Voz 0662 16:25 como todas las corrientes que vienen de de Oriente pues ha no ha llegado a nosotros llega a Occidente fue un poco otras tocada hay perdiendo tu sentido convirtió al convertirse en una en un estilo decorativo y que nace de una espíritu lo que ocurre en España yo creo que que ha perdido un poco tímido y él en el cerrarse que practican aclara es en Bruselas en Flandes decoradores como hace el verbo que aplican al estilo minimalista donde no hay apenas Op los decoración todos lo luego se quita y solamente queda lo realmente lo que es útil lo que Bello en la belleza de la amenaza

Voz 0187 17:06 yo y tampoco podemos olvidar que la cultura y la historia van siempre de la mano por lo que si el Boavista había apuesta por la sencillez podemos imaginarnos que aquí son tiempos en los que suena mucho eso de la austeridad

Voz 0662 17:18 igual David Cameron poco producto efecto de la crisis económica igual que el minimalismo de los noventa tienes que reír reinventarte con unos estilos nuevos que permitan decorarse la casa tiene una gran decepción

Voz 0187 17:32 aunque no solemos Gear por lo que pensamos son menos gustos es verdad que tendemos a crear los espacios que habitamos en función de cómo no sientan al estado de ánimo Lorenzo nos confirma que como podíamos imaginar el aspecto de nuestra casa dice mucho de nosotros pero sobretodo influye mucho en nuestro Estado

Voz 0662 17:49 tal pues tiene muchísimo que ver sobre todo con sus colorido a la color la famosa expresión de los dieciséis en aquel incluso cuando estás deprimido pues es totalmente representativo es menos Aires esos colores que Ia rojos los amarillos pues los colores cálidos lo mismo que en una decoración más triste y más apagada Comas minimalismo yo creo que también son épocas pues más mal depresivas y mundialmente conocidos los noventa osea que realmente sí que tiene que ver

Voz 0187 18:37 la verdad que a mí pues no sé todo lo que está tener espacios despejados paredes blancas plantas dentro de las habitaciones no sé si funcionará o no pero a mí me da paz a mi me gusta también

Voz 9 18:48 tener espacios grandes y con mucha luz para mí la luz es imprescindible o sea que entre el uno por la mañana es nada bueno pues

Voz 1480 18:56 lo sabe no lo apuntamos no la y del wasabi también también

Voz 0187 19:37 hoy ha tocado que nos visite otra vez Carlos Cano que hacía mucho tiempo que no venía a vernos

Voz 0335 19:41 yo creo que no

Voz 0187 19:43 traes algo interesante

Voz 0335 19:46 si quieres polémico venga poquito que siempre viene bien porque en el mundo de la alta cocina te diría que hay dos grandes debates quizá más pero hay dos bastantes recurrentes uno es si se debe a ir a un restaurante de alta cocina con niños pequeños y el otro es de ver a un restaurante de alta cocina cuando tienes muchas alergias alimentarias en el primero no me voy a meter porque es un charco bastante rival quieres hablaremos otro día pero del segundo sí que te puedo contar algo porque resulta que el cocinero Francis Paniego que es el chef de un restaurante con dos estrellas en La Rioja el Portal del Echaurren pues el otro día publicó en Instagram la petición que le había llegado de una clienta una chica que era alérgica a dos puntos frutos secos mostaza harina de maíz ajo perejil pimentón Curry cúrcuma azafrán colorante para paella comino y en el dos todas las verduras en crudo todas las legumbres también todas las frutas salvo el limón la lima la naranja piña qué te parece la más Fele

Voz 0187 20:42 de pollo a la plancha

Voz 0335 20:45 no ella pretendía comer en restaurantes con dos estrellas Michelin en el que tienen un menú de veintitrés pases con más de trescientas elaboraciones claro a Francis Paniego casi le explota la cabeza con dos de todo esto Griffith claro ocurrió compartirlo para pedirle a sus seguidores ideas que buena falta uno pero claro la cosa fue mucho más allá porque dijo que bueno pues que sentía una gran responsabilidad porque no es médico y el control hasta cierto punto lo que está dando pero si se equivoca no sea que le puede pasar a una chica que tiene tantísimas alergias en el hacía hincapié en el tema de la logística sí hay gobierna un restaurante de este problema de la contaminación cruzada no que pueda ver tan claro y que al final hay mucha gente coordinando se haciendo cositas muy pequeñas justo a tiempo que haya alguien con tantas peticiones especiales complejas claros es es es horrible para para el engranaje no he hablado de este tema con varios cocineros con Rodrigo de la Calle por ejemplo de la comida azul te acuerdas bueno pues él me decía que él sabe muy bien lo que es tener una alergia alimentaria pero aunque pueden empatizar con con esta gente dice que en su restaurante donde ya casi no sirve ni carne ni pescado si encima le quitas otros ingredientes pues claro te va a acabar ofreciendo algo que en realidad no es su cocina no es lo que la ha preparado en Vance la conclusión es que si comes eso te vas a ir bastante decepcionado porque no te va a gustar no es los platos que tú habías visto o los sabores tan chulos de los que te habían hablado no entonces el para evitar la frustración de sus clientes directamente les recomienda que no vayan que se busquen otro restaurante ya que es una opción algo parecido opina Patricia Montes a quien conocí cuando estaba en el y Manolo una taberna que está muy muy cerquita de de la radio en la Gran Vía de Madrid me pasó por el lugar y ahora trabaja como profesora en una escuela de hostelería de Las Palmas la escuela europea

Voz 14 22:44 yo a título personal siete tengo que esas sincera creo que cuando uno tiene ciertas limitaciones alimentaria ya sea una alergia o incluso gente que no que hay ciertas comidas que no le gustan creo que eso no es el mejor sitio entonces cosas porque ya no es por el trabajo que pueda suponer a la cocina que no supone un trabajo tener que parar la producción de un de un determinado menú cortarlo y empezar a pensar que que alternativa poder ofrecer las personas sino porque la experiencia que vas a vivir no es completa no es la la experiencia que se ha enfocado y que se ha pensado parece restaurante entonces probablemente tu satisfacción no sea igual de alta que la otra persona que pueda disfrutar por completo de la de de esa experiencia

Voz 0335 23:28 forma de verlo también el pongo en la piel de las personas que bien no intolerancia una alergia y que les apetece ir a comer a un sitio especial cuando lo entiendo es verdad pero bueno hay un conflicto de intereses no la verdad es que es difícil si es algo así el caso se complica cuando es el propio cocinero el que tiene alguna alergia alimentaria me acuerdo del caso por ejemplo de Nanín Pérez que ganó el prestigioso título Cocinero Revelación en Madrid Fusión hace unos meses bueno pues este chico hace cuatro años estuvo a punto de dejar definitivamente la cocina por culpa de una reacción alérgica a los metales estuvo un año sin trabajar fue a médicos a Homeópatas me decía tratamientos dermatológicos foto terapia hizo de todo YSL acabó pasando sólo pero un punto en el que estaba totalmente desesperado porque no podía trabajar ni con guantes Patricia Montes se ha topado con una situación bastante parecido

Voz 14 24:21 he tenido problemas con gente que ha sido alérgica a marisco bueno tengo una limitación limitó porque a esa persona no lo puede rotar no puede pasar por la partida de pescados no puedo ayudarte en Picos determinados de producción a elaborar ciertos alimentos llevarte porque bueno el caso es que esa persona les suceda algo dónde está el límite de responsabilidad de esa persona porque sabe que no puede manipular esos productos y al final una cocinando una advierte de aséptico

Voz 0335 24:46 es una situación complicada implicado en fin quieres que te cuente cómo acabó la historia de Francis Paniego y la clienta esa de la multi alergia bueno él él mismo hizo un resumen en su cuenta de Instagram al parecer se trataba de un grupo de cuatro parejas que habían quedado este fin de semana en en Echaurren donde está en no caray perdón donde está el portal derecha abren bueno pues nada más entrar esta chica en el local se sentó con ella empezaron a hablar de las alergias del menú que había pensado darle ya pues se disculpó mil veces porque sabía que estaba generando muchos trastornos Francis Paniego dijo que era bajísima al final bueno pues llegaron a movimientos si en el menú degustación porque al final no les dio pollo a la plancha había hojas de borraja fritas sin salsa en especias alcachofas sin Honey perejil chuletillas de cordero cortes de que eso sin Sésamo impuestos de chocolate sin tendones están porque Francis trabaja mucho la casquería eso es lo que le dio bueno muy bien yo creo que sale hoy de la situación pero

Voz 0187 25:48 me salió muy airoso pero sí que es un tema cada vez más

Voz 0335 25:51 presente en la sociedad y al que se enfrentan todos los días los restaurantes así que no se cada uno va a tener que encontrar un poco su propio equilibrio gracias Carlos de nada hasta luego

hasta aquí el programa de hoy Ángela volvemos a escucharnos el sábado a partir de las doce en Cadena Ser punto com y luego siempre disponibles por supuesto en ahí Vox en iTunes en la App de la Cadena Ser

