Cómo identificar el síndrome del comedor nocturno

Voz 1480 00:31 hoy somos las primeras comprometidas con la salud lo decimos siempre con la buena nutrición y además repetimos mucho esa frase que es un poco frase Ángela Quintas no de No es lo mismo alimentarse que nutrirse Nos tomamos por tanto muy en serio pues todos los problemas y enfermedades derivadas de eso de una mala alimentación no no llevar una vida ordenada de no comer lo que nuestro cuerpo necesita eso es irreal

Voz 0187 00:54 tras hicimos ya un programa que estaba muy relacionado con la con la anorexia

Voz 1480 00:58 es verdad que siempre que pensamos en trastornos de la conducta alimentaria o problemas relacionados con la nutrición senos vienen esos a la cabeza no los más comunes pero es verdad que hay otras enfermedades menos conocidas pero no por ello menos alarmantes es el caso del síndrome del comedor nocturno que es de lo que queremos hablar hoy quienes lo padecen como el nombre puede hacer imaginar pues suelen comer muy poquito por la mañana o a lo largo del día y luego puedes hacer la mayor parte de la ingesta alimentaria por la noche y eso claro conlleva pues determinados problemas físicos y emocionales y esto está muy relacionado con eso que hemos hablado con Raquel Calonge nuestra coach alguna vez de el hambre emocional no es al final está relacionado pues eso con la con la ansiedad con su estado emocional en definitiva

Voz 0187 01:43 esta patología la padece en torno al uno coma cinco por ciento de la población y además es bastante complicado identificar porque bueno la gente lo hace como pocas cosas escondidas no es algo que haces en casa por la noche

Voz 1480 01:58 no es puede fácilmente eso es no sé de fácilmente

Voz 0187 02:00 sí claro esto hace también pues que se alargue en el tiempo el hecho de poder identificarlo que sea grave y que sea grave tan bien

Voz 1480 02:06 pues para conocer más a fondo y que nos cuente la que realmente sabe no en qué consiste este síndrome hemos llamado a María Cuadrado que psicóloga clínica en el Centro de Psicología Nutrición Retiro en Madrid y que nos está escuchando ahora mismo al otro lado del teléfono

Voz 0187 02:20 buenos días María hola qué tal cuéntanos un poco en qué consiste exactamente este síndrome

Voz 2 02:26 bueno pues la verdad es que no lo ves definido bastante bien hacia una forma más para que lo pueda entender todo el mundo no está muy bien definido realmente las personas que padecen este tipo de problema Varese identificado pues corazones esta más elevada más por la noche incluso llegar a a despertarse para para seguir comiendo vale

Voz 3 02:46 pero eso es lo que más les caracteriza por quedó unido pues que sepan este problemas de ansiedad estrés aunque a Verges que la mayoría de personas tampoco identifica y que a lo largo de decía no que yo pueda tener un un agobio por tanto una preocupación porque tampoco les pasa algo significativo suficientemente grave como para poder desarrollará una patología ante la problemática si yo me enfrento cuando tengo personas con con este problema

Voz 2 03:15 yo es cuando ya llegó a Gaza que estoy más relajado que como que me permito o no ciertas cosas que luego me van a centrar un poco mal pero en ese momento como que lo que necesito para despejar nada más teniendo en cuenta que comer la mayoría de los casos es un placer pero también es necesidad es hay una línea muy fina que tenemos que empezar a controlar sobre todo si estoy viendo que me esté descontrolado un poquito porque en el momento que yo de un poquito más mi cabeza de ir más y más y más destinar acabo haciendo unas unas comilonas que luego físicamente pagó las consecuencias me levanto al día siguiente estatal estoy llega todo empieza los sentimientos me siento culpable de lo tenía que haber hecho es que fíjate que otra vez en también a genera más estrés del que ya tenía de base entonces eso es lo característica

Voz 4 04:05 y hay un perfil típico por ejemplo se da más en mujeres buen hombre eso de una determinada edad voz es indistinto

Voz 2 04:13 yo creo que es distinto lo que pasa que tiende más la mujer acudiera a consulta con este tipo de problemas cabeza tendemos vamos a pedir ayuda decía alguno va bien creo que que se le está yendo de las manos y quizá también porque por desgracia hay más presión estética con con la mujer con el hombre entonces lo estas mismas no queda mismos más exigentes dos cuando empieza a que me estoy controlando y que empieza a alterar también Mi cuerpo empieza a preocuparme bien somos más dispuestas a pedir ayuda

Voz 0187 04:43 yo esto por ejemplo sí que lo voy a veces en mujeres que quieren adelgazar que durante el día en una dieta germánica súper restrictiva y claro consumen muy poquitas kilocalorías a lo largo del día por la noches levantan porque tiene nombre entonces al final tiran por tierra todo el esfuerzo mal hecho que han hecho durante el día

Voz 2 05:00 claro tú acabas de decir es que fue un esfuerzo mal hecho nada organizado pero a medida que va surgiendo preocupaciones vacaciones este virus por Madrid

Voz 3 05:10 los también influyen lo descansar bien lo suficiente él él romper los ciclos de sueño eso me genera cierto estado de ansiedad para enviar el día a día siguiente también va ir influyendo como una relación encadena en mi conducta alimentaria entonces tenemos que ser muy reales paz sobre todo con el momento que yo movía enfrentar no no hacen una expectativa que yo estoy relajada me estoy tomando me casé desayuno ideal maravilloso es hoy es brócoli Jonas con alcachofas pues pues en ese momento se te lo comería pero luego ya en la oficina que tienes que bajara a comer esa lección se suman otros factores que no teníamos en cuenta en el desayuno que es cuando yo había toma esa decisión entre tenemos que ser un poquito de Harris realistas con un momento en el que estamos

Voz 0187 05:56 imagino que también le creará mucha frustración no el hecho de otra vez devuelto hacerlo otra vez me vuelto a Alemania a levantarnos sensación de frustración de culpabilidad no voy a perder no yo creo que eso primeros lo que había

Voz 3 06:09 no es justo es que en realidad escombros se soluciona con una dieta soluciona con unas buenas pautas de alimentación que no quiere decir que bueno sí quiere decir una dieta pero el concepto ha destrozado ahora mismo la de la sociedad porque nadie Paes comer de comer saludable badén no es estar chupando lechuga y dormido y eso es un error bastante concepto pero donde tenemos la base de este problema es que hay una base psicológica hay una vacío emocional que sin trabajo no nos va a funcionar por eso salva para mí es que está abierta no me funciona en las mejor de planteamiento que tienes que hacer no es una dieta sino una concienciación para era con el estado exacto y conocerlo también a ver yo momentos hasta mejor momento estás peor qué tipo de alimentos me van a venir mejor en ese momento que es todo mundo que que lo desconocemos hice camuflado muy fácilmente

Voz 0187 07:01 Nuestros aquí siempre decimos que la la dietas adaptativa a la dieta porque si no no tiene ningún sentido días el genial lo que tú decías que comer al brócoli pero es que yo tengo una comida de negocios y el brócoli no entra dentro de esa comunidad

Voz 3 07:14 es la foto hizo todo la seguridad que es capaz de recolocar la comida a lo que tú necesitas aprenderá parar cuando ya no quiero más paro atender en identificar el hambre aprenderemos qué alimentos también me vienen tiene en este momento valerosa algo que tú te planteas que que de por vida lo puede mantener en el tiempo si no sabía pero no te sirve y eso va a favorecer que luego no te las Alteza esa manera tan eh destructiva como sabemos

Voz 0187 07:43 sí hemos traspasado el límite y realmente nos tenemos que poner en manos de un profesional porque ya no es una cosa que he hecho una vez puntual sino que aquellos está repitiendo de manera

Voz 3 07:53 pues lo dicho antes cuando empiezan a venir la culpa y la frustración constante y hice siempre en el mismo Buckley Él mismo círculo de joyas que ésta no puede ser es que no soy capaz de controlar me que fíjate es que ya estoy otra vez ahí nos está indicando en nuestra mente que deje algo no va bien no va bien porque si esté todo el rato en ese bucle de pensamiento tengo que empezar a pedir ayuda no es cuestión de una dieta esa

Voz 0187 08:17 osea que tiene solución por supuesto pero hay que creer dijo hay que reconocerlo y son comunes las recaídas en este tipo

Voz 3 08:25 si las recaídas siempre las meto como parte del proceso que eso no quiere decir que entonces vale me puedo permitir una recaída lo que pasa es un proceso de aprendizaje entonces vamos yo desde luego no aprendí a montar en bici siempre viene a la primera pues esto es igual

Voz 0187 08:41 gracias a pasito para atrás para luego dar una zancada hace

Voz 3 08:43 el no a veces como yo digo son las recaídas terapéuticas que ha aprendido de esto me sirve pues tengan para alante porque eso es un aprendizaje lo estamos haciendo mal tienes que aprender a hacerlo de nuevo para aprender que equivocarse

Voz 0187 08:58 por qué crees que este trastorno en concreto es uno de los menos visibles de los que menos se habla

Voz 3 09:03 pues porque no lo identifica como un problema crees que es normal para ti pero luego dices pero cómo voy a contar esto qué tontería bueno tampoco creo que sea tan nave no no eres tan conscientes del problema que te genera porque piensas bueno como vía de psicólogo pero mal por las noches lo peor es que hay muchas cosas de Prada no identifica porque no se quiere reconocer realmente un poquito está mucho más presente de lo que creemos incluso si podemos sacar el tema con con amigos no incluso de una forma un poco más jocosa ya verás como el mundo parecen cuando apoyó poblado emocionó pero hoy es entre semana el fin de semana a final hay ciertos momentos de atracón que que todos solemos meter la pata pero porque no estamos bien en ese momento existen también un poco flexibles que a nosotros mismos y escucha

Voz 0187 09:54 y aquí en este momento atracón también puede estar relacionado más adelante con una bulimia se puede llegar a una bulimia empezando con

Voz 3 10:02 se puede llegar a tiempo porque estaba más más y más primario no cuando ya viene la culpa y fíjate todo lo que he comido que males todo me pues me vienen ideas resolución solución rápida como vomitar yo ya lo he comido no tiene nada que ver es una me da muchísimo más complicada