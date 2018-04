Wabi-sabi: cómo decorar tu casa según la filosofía budista

Voz 1 00:00 este tramo dan

Voz 0187 00:34 aunque tendencia a intentar contentar me voy a la cosa está la cosa complicada la hija complicada porque claro me superó cada semana ya tengo guión muy al Mi agua está de luna donde esta madre mía me van a echar una bronca los the water que ahora mismo en cuanto terminemos estos sueltas los cascos y te vienes que te doy y tu Water pero madridismo venga a hablarte de algo que no tiene nada que ver con eso porque es la última tendencia en decoración que viene directamente del mismísimo Oriente se llama como avisa Xavi

Voz 0187 01:08 sí eso suena wasabi claro el picante que sale del su sí pero no sólo tiene nombre parecido y que bueno supuestamente vienen de Japón esta corriente estética para que te imagínese un poco bebé de las mismas bases que el minimalismo es decir del del zen y apoya pues los espacios simples sencillos que emula la naturaleza es decir pues usar materiales como el barro como la cerámica la madera y esto es importante que esos materiales los muebles que que tengamos en casa pues sean imperfectos imperfectos con esquinas que pinchan y cosas de estas algo bueno con material un poco desgastado no esto que se llevan eso de la pintura que no te que estaba aviador me los muebles bueno yo en primer lugar pues me he querido informar de Si efectivamente esta corriente viene de verdad de Japón que es de donde se supone que viene o es más bien la típica moda occidental izada que decimos que viene de fuera porque bueno porque son un poco más cool no pero en realidad la hemos inventado nosotros y segundo si de verdad influyen mucho en nuestro ánimo pues eso que nuestra casa esté decorada de esta manera o de otra y por eso me he introducido en el mundo del diseño de interiores esto es lo que descubrir dicen que será la tendencia número uno en decoración durante el dos mil dieciocho y quizá tú mismo Este siguiendo esta corriente estética sin siquiera saberlo

Voz 5 02:32 el Javi realmente de como una tendencia veces de ética en Japón es que es un concepto concepto incluso viene de la de la filosofía de la religión budista de la ACM pues consiste en el triunfo llenado una a la imperfección porque la imperfección pues porque la naturaleza es imperfecta consideran que la imperfecciones bella no

Voz 0187 02:55 Nos habla Lorenzo Castillo interiorista licenciada en Historia del Arte especializado en culturas orientales en los ha contado en qué se traduce esa imperfección llevada al inmobiliario y a las estancias de una casa

Voz 5 03:06 pues de los materiales osos en los materiales imperfectos en la dieta de las maderas agrietadas con nudos las texturas por ejemplo siempre las censuras osea todo lo que es imperfecto o no

Voz 0187 03:20 de todos esos materiales naturales de la madera es la estrella madre alabada sin tratar e incluso reciclada técnicas decorativas que han fusionado el origen del vi con corrientes que ya existía en Europa como por ejemplo el minimalismo y que han hecho que en definitiva a este lado del mundo hayamos entendido el concepto pues a nuestra manera

Voz 5 03:40 como todas las corrientes que eliminen de de Oriente pues ha nos ha llegado a nosotros llega a Occidente fue un poco otras tocada hay perdiendo tu sentido convirtió al convertirse en una en un estilo decorativo y que nace de una Espírito filósofo incurren en España yo creo que que ha en pocos sido y él en el bloque cerrarse que practica el aclara es en Bruselas en Flandes decoradores como hace el verbo que aplican al estilo minimalista donde no hay apenas Of

Voz 6 04:12 los decoración entonces daré todo lo superfluo sequita y solamente queda algo realmente lo que es útil lo que es bello en la belleza de la amenaza

Voz 0187 04:21 yo tampoco podemos olvidar que la cultura la historia van siempre de la mano por lo que si el Boavista había apuesta por la sencillez podemos imaginarnos que aquí son tiempos en los que suena mucho eso de la austeridad

Voz 5 04:33 Juan David también hay poco producto efecto de la crisis económica igual que el minimalismo de los noventa tienes que reír reinventarte con unos estilos nuevos que permitan decorarse la casa tiene una gran decepción aunque no

Voz 0187 04:47 hablemos Gear por lo que pensamos son menos gustos es verdad que tendemos a crear los espacios que habitamos en función de cómo no sientan al estado de ánimo Lorenzo nos confirma que como podíamos imaginar el aspecto de nuestra casa dice mucho de nosotros pero sobre todo influye mucho en nuestro Estado

Voz 5 05:03 tal pues tiene muchísimo que ver sobre todo el colorido color la famosa expresión de los dieciséis en Angelito luz cuando estás deprimido países totalmente representativo aquí a unos hay ciertos colores que mostraba Ia ojos los amarillos todos los colores cálidos lo mismo que en una decoración más triste y más apagada Comas minimalismo yo creo que también son épocas pues más mal depresivas y mundialmente conocidos encierros noventa osea que realmente sí que tiene que ver

Voz 8 05:51 la verdad es lo que a mí pues no sé todo lo que está tener espacios despejados paredes blancas plantas dentro de las habitaciones no sé si funcionará o no pero a mí me da paz a mi me gusta también

Voz 3 06:03 tener espacios grandes y con mucha luz para mí la luz es imprescindible o sea que entre el uno por la mañana nada bueno pues