¿Son compatibles las alergias alimentarias y la alta cocina?

Voz 2 00:36 hoy ha tocado que nos visite otra vez Carlos Cano que hacía mucho tiempo que no venía a vernos

Voz 0335 00:40 sí qué tal Ángela qué tal bien creo que

Voz 2 00:42 mostráis algo interesante pues sí

Voz 0335 00:45 si quieres polémico venga un poquito que siempre viene bien porque en el mundo de la alta cocina te diría que hay dos grandes debates quizá más pero hay dos bastantes recurrentes uno es si se debe ir a un restaurante de alta cocina con niños pequeños y el otro es si se debe ir a un restaurante de alta cocina cuando tienes muchas alergias alimentarias en el primero no me voy a meter porque es un charco bastante profunda cuál quieres hablamos otro día pero del segundo sí que te puedo contar algo porque resulta que el cocinero Francis Paniego que es el chef de un restaurante con dos estrellas en La Rioja el Portal del Echaurren pues el otro día publicó en Instagram la petición que le había llegado de una clienta una chica que era alérgica a dos puntos frutos secos mostaza harina de maíz ajo perejil pimentón Curry cúrcuma azafrán colorante para paella comino y en el dos todas las verduras en crudo todas las legumbres también todas las frutas salvo el limón la lima la naranja y la piña que te parece mal filete a la plantilla claro cosa ella pretendía comer en restaurante con dos estrellas Michelin en el que tienen un menú de veintitrés pases con más de trescientas elaboraciones claro a Francis Paniego casi le explota la cabeza con dos de todo esto claro y se le ocurrió compartirlo para pedirle a sus seguidores ideas que buena para ese menú no pero claro la cosa fue mucho más allá porque dijo que bueno pues que sentía una gran responsabilidad porque no es médico y el control hasta cierto punto lo que está dando pero si se equivoca no sea que le puede pasar a una chica que tiene tantísimas alergias en el hacía hincapié en el tema de la logística que gobierna un restaurante de esta no problema de la contaminación cruzada no que pueda ver tan claro y que al final hay mucha gente coordinando se haciendo cositas muy pequeñas justo a tiempo que haya alguien con tantas peticiones especiales complican claros es es es es es horrible para parar el engranaje no he hablado de este tema con varios cocineros con Rodrigo de la Calle por ejemplo de la comida azul te acuerdas bueno pues él me decía que él sabe muy bien lo que es tener una alergia alimentaria pero aunque pueden empatizar con con esta gente dice que en su restaurante donde ya casi no sirven ni carne ni pescado si encima le quitas otros ingredientes pues claro te va a acabar ofreciendo algo que en realidad no es su cocina no es lo que la ha preparado en Vance la conclusión es que si comes eso te vas a ir bastante decepcionado porque no te va a gustar no es los platos que tú habías visto o los sabores tan chulos de los que también ha hablado no entonces el para evitar la frustración de esos clientes directamente les recomienda que no vayan que se busquen otro restaurante ya que es una opción algo parecido opina Patricia Montes a quien conocí cuando estaba en el y Manolo una taberna que está muy muy cerquita de de la radio en la Gran Vía de Madrid va paso por jugar ya ahora trabaja como profesora en una escuela de hostelería de Las Palmas la escuela europea

Voz 3 03:44 yo a título personal siete tengo que esas Dean será creo que cuando uno tiene ciertas limitaciones alimentaria ya sea una alergia o incluso a gente que no que hay ciertas comidas que no le gustan creo que eso no es el mejor sitio entonces cosas porque ya no es por el trabajo que quién le pueda suponer a la cocina que no supone un trabajo tener que parar la producción de un de un determinado menú cortarlo y empezar a pensar que que alternativo poder ofrecer las personas sino porque la experiencia que vas a vivir no es completa no es la la experiencia que sea enfocado y que se ha pensado parece restaurantes entonces probablemente tu satisfacción no sea igual de alta que la otra persona que pueda disfrutar por completo de la de de esa experiencia bueno nuestros

Voz 0335 04:27 es una forma de verlo también me pongo en la piel de las personas que bien una intolerancia una alergia y que les apetece ir a comer a un sitio especial en cuando lo entiendo es verdad pero bueno hay un conflicto de intereses no la verdad es que es difícil controlar algo así el caso se complica cuando es el propio cocinero el que tiene alguna alergia alimentaria me acuerdo del caso por ejemplo de Nanín Pérez que ganó el prestigioso título Cocinero Revelación en Madrid Fusión hace unos meses bueno pues este chico hace cuatro años estuvo a punto de dejar definitivamente la cocina por culpa de una reacción alérgica a los metales estuvo un año sin trabajar fue a médicos a Homeópatas me decía dista tratamientos dermatológicos foto terapia hizo de todo YSL acabó pasando sólo pero un punto en el que estaba totalmente desesperado porque no podía trabajar ni con guantes Patricia Montes se ha topado con una situación bastante parecido

Voz 3 05:20 he tenido problemas con gente que ha sido alérgica a marisco bueno tengo con una limitación limitó porque a persona que no la puedes rotar no puede pasar por la partida de pescados no puede ayudarte en Picos determinados de producción a elaborar ciertos alimentos parte porque bueno en el caso es que esa persona les suceda algo dónde está el límite de responsabilidad de esa persona porque sabe que no puede manipular esos productos y al final una cocinarlo un ambiente aséptico