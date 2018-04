Lucrecia Martell, el cine de su vida

Voz 1 00:00 mira yo

Voz 2 00:02 tal

Voz 3 00:06 hola

Voz 1 00:10 que no nunca pensé que iba a hacer cine no era una gran espectadora de cine estaba en una provincia donde más que nada o las películas que veía las veía en televisión

Voz 4 00:19 esto es el oeste y cuando los hechos se convierte en leyenda no es bueno imprimirlos

Voz 1 00:24 Nos encantaban los muestran en la televisión pasamos muchos vuestra

Voz 5 00:27 al principio presenta Tom Mix el pesquero más famoso de Hollywood encarnando a guay aterra el Marsal más famoso de los ya el western

Voz 1 00:35 aventura Si tuviera que elegir en qué tipo de película Star le gustaría bastante

Voz 5 00:40 he comprado Unión sensacional titulado el cuartilla ante la ley basado en la vida de un famoso más el llamado cállate si te digo oído hablar

Voz 1 00:48 sí sucedió que en la adolescencia mi popa comprar una cámara de video y firme algunos westerns con mis hermanos no eran películas larga no como cosas cortita escenas sueltas se ahí un poco llama me entusiasme más pero nunca pensando que iba a ser

Voz 6 01:02 en mí

Voz 1 01:08 después de adolescente me interesó la animación pro la técnica me interesa a mí yo tenía como una fantasía de que eso iba a ser científica hay en esa época ser animación era como una mesa le era como un pericia como microscopio las cosas

Voz 7 01:22 pues ya no me pierda el papel seco Pesek seguro que tampoco puede ser para tanto que están diciendo aquí me encantan

Voz 1 01:28 pero iba casa para ella ir recién tuve más conciencia de lo de cine cuando hubo un concurso es Unión corto yo llegué al cine que hago me parece cuando empecé a entender más de lo que me gustaba de la narrativa oral también cuando entendí más como el proceso de construcción en la animación y eso me fue llevando a lo que hago ahora

Voz 8 01:52 la

Voz 1 01:58 hacer una película es es una actividad intelectual enorme en el mundo del fin de las cosas no son lo que parecen quiero decir es que detrás de cualquier película hay pensamiento hay un pensamiento hegemónico en el caso de las películas comerciales y hay un pensamiento un poco alternativo en el caso de las películas no notan comerciales en ambos casos hay un mensaje político

Voz 9 02:19 América no es lo que decimos aquí esta noche está en los rostros y las sonrisas de una tarde de domingo en el calor que emite la cocina familiar cuando nos reunimos Sedella cuánto va cayendo el sol

Voz 1 02:31 el mensaje político de las películas mainstream es un mensaje que coincide con los valores de la sociedad con el Status Quo y la posición en la visión política que hay en las otras normalmente es otra otra visión y otros valores hay

Voz 10 02:45 también en nuestra vida unos llamados misteriosos más o menos claros más o menos imperioso que bien directamente de Dios que indican a cada cual su papel en la comunidad cristiana todos los medios son buenos en las manos de Dios para llama uno

Voz 1 03:00 con escribe con unas ideas de lo que quiere hacer pero también todo lo que se va materializando digamos John a casa Teen de actor pecamos centro un personaje escrito una persona que tiene su vida que tiene su su forma de trabajar la aparición del lugar

Voz 11 03:17 la crisis Bolivia a comprar los útiles fue la Teresa fue para allá compró todo lo necesario por dos pesos trago de de zapatillas la

Voz 12 03:25 países que no los hacemos una escapadita Hungría que situado a Bolivia como ese lugar civiles

Voz 1 03:32 mira todo va dándole una materia la película donde un poco de de sorpresa Bahai esa combinación es muy atractivo

Voz 12 03:39 yo tengo que seguir tiene la pileta pileta estimando hace años hacia la verdad que no funciona el fieltro no funciona la bomba de agua de la pileta no funciona nada también es un es un proceso que no es

Voz 1 03:51 que uno va inventando solamente inventando su manera de hacer las cosas sino también descubriendo qué es lo que hace porque cuando yo hice no sabía nada fue después que empecé a entender que era como era mi mi sistema de hacer las cosas

Voz 12 04:06 quiere bodrio Mañas dice no llevar tus cosas el cuartos Juanda así que me gustaría que te Moody's allí iba a dormir esta misma noche esas decirlos que pasa que Gregorio te teñirse el pelo porque propias todas las salas

Voz 1 04:23 no es fácil bueno sobre todo porque yo no tuve una escuela una cosa académica clara nítida yo no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien no estaba mal iba a salir bien me va a salir mal lo hacía porque era lo que sentía el impulso de hacer y después empecé a reconocer en ese impulso unos motivos y unas ideas y unas formas es muy difícil vio filmar una violación a una situación violenta o de abuso de poder sobre otro de abuso físico sin de alguna manera no Albalat todo eso

Voz 4 05:05 si tu me dices que distribuidas extremistas contraviene la tendría ningún problema

Voz 1 05:11 a mí me pasa muchas veces con las películas en las fronteras que finalmente ciento como un placer que siente en esas escenas horrorosa iniciando un tipo inteligentísimo y un talento indiscutible el defecto que me produce eso es cómodo como si avalara una cosa en la que yo estoy en contra creo casi cualquiera no la entiendo qué es lo que entiendes porque no afiliadas con nosotros no ha sido porque no me apetecía me parece a mí que es uno no tiene una muy buena idea de cómo hacer eso sin que de alguna manera esté generando fantasía notorias en la gente mejor nacer como a mi familia

Voz 14 05:49 si te gusta

Voz 15 05:52 bueno a medias a mí tampoco lo es Toño que estoy harta de oír que es estupendo no ha vuelto en los Pattinson son tan Leganés

Voz 1 06:01 es indudable que la serie ahora son mejores que chips Dallas Dinastía no sé cómo se llamarían acá los aventureros y las series que veíamos antes sin duda son mejor eso más compleja los personajes tan mejor actuado sin duda lo que yo digo que el cine de ficción el cine documental que hay hoy y que hay desde hace mucho tiempo ha inventado ya propuesto cuestiones de lenguaje muchísimo más interesante y más novedosas que lo que están haciendo las series la serie sin duda me escorado un discurso televisivo que era sumamente pobre no me parece que sea la panacea de nada al contrario me parece que es un paso para en muchos sentidos y por último me parece que crean una ficción de libertad narrativa falta

Voz 16 06:48 eh eh un programa

Voz 1 07:06 el canal de televisión TCM