Mattau-Lemmon, la extraña y divertida pareja

Voz 2 00:00 una vez en el Festival de Cine de Berlín de mil novecientos noventa y seis Le preguntamos a Jack

Voz 3 00:09 moon por su amigo Walter Mata creo que quiero daros de relación ha sido si está loco es un tipo de la luna no de la Tierra pero es un tipo extraordinario y hemos pasado muy buenos momentos juntos trabajar con él es muy fácil yo creo que es porque nosotros compartimos el mismo sentido de la vida yo sé lo que él está pensando antes de que viene Ana Beristain Gil bajó el Versalles

Voz 2 00:28 el tema tabú también tenía en gran consideración a su compañero Lemon

Voz 4 00:32 a él

Voz 5 00:35 Nos permite ver la tragedia y la comedia de la vida a través de

Voz 4 00:37 los ojos de alguien que conocemos bien el tipo corriente ese que nos recuerda siempre quiénes somos en palabras del poeta y filósofo Billy Wilder la mayoría de los actores pueden mostrar una o dos cosas hice quedan totalmente vacíos Jack Lemmon en cambio es el catálogo de Macy's de Tiffany's o de Cheers tiene de todo

Voz 2 01:00 los dos trabajaron juntos en doce películas y formaron una pareja clásica en la comedia americana su exitosa debía sobre todo a que los personajes que recreaba en en la pantalla les iban

Voz 6 01:09 como anillo al dedo Walter matado era el diamante

Voz 2 01:13 tramposo aquel que metía el pobre Lemon en todo tipo de berenjenales

Voz 7 01:17 siento tener que decir que lo tienes una lesión de columna cae tu pierna izquierda está paralizada Hinault quiénes tacto en tres dedos de la mano derecha en estás loco puedo mover la malo y la pierna claro que puede si quieres que vuele un millón de pavos humilde pero de qué estas hablando es nuestra demanda hay cosa ofrecerán cien Melli lo arreglaremos por un cuarto de millón

Voz 8 01:33 Jack Lemmon en cambio era el prudente el pesimista a veces incluso depresivo que no puedo respirar esto está

Voz 9 01:44 delgado abre la ventana necesito aire fresco claro un momento no habló ni la ventana de un décimo piso si necesitas aire fresco vea abajo andaluz

Voz 2 01:52 poco a poco sus diálogos y discusiones se fueron convirtiendo el legendario

Voz 9 01:56 la de berrinches Si quieres pelea hemos peleando gano yo con berrinches ganas tú

Voz 8 02:00 tienes razón todo lo que dice respecto a mí no me es la razón no siempre tengo razón a veces la tienes tú

Voz 10 02:08 no

Voz 11 02:14 los dos actores se conocían incluso antes de trabajar juntos Jack Lemmon

Voz 3 02:18 otro es que no Boys Walter siempre ha estado muy cerca de mí no tuvimos la oportunidad de trabajar juntos cuando casi dos críos después de la guerra en los teatros de Nueva York cualquier acudió a la Academia Americana de arte dramático recuerdo que estaba en la misma clase de Tony Curtis yo ya sabía quién era quién estaba considerado como uno de los mejores actores jóvenes de la UE

Voz 2 02:42 pero fue Billy Wilder quién les unió en la pantalla en mil novecientos sesenta y seis en la película en bandeja de plata

Voz 7 02:49 alguna de que el plan póngame relación oiga aquí doctor en leyes represento a Harry Henkel Camera más lesionado hoy en el partido bien esto tal vez les parezca noticia voy a demandar a la CBS a los Lampre al estadio municipal por un millón de dólares

Voz 2 03:03 Walter matado ganó el Oscar al mejor actor de reparto por su papel en la película sirvió además para demostrar la excelente química que había entre los dos actores

Voz 12 03:11 estamos juntos tuit yo metidos en este lío mitad y mitad eliminada no te parece justo predicó el noventa por ciento de mi tiempo este asunto visitar estropearlo perdemos y ve que no nada Jack Lemmon otra

Voz 3 03:22 desde el primer día no hicimos inseparables recuerdo que la primera escena que rodamos juntos yo estaba tumbado en la cama del hospital estuvo hablando yendo de un lado para otro donde hace unos minutos explicándole a Walter cómo era aquella escena y que esperaba del como tenía que ser la Iglesia lo explicaba todo naturalmente con su marcado acento alemán cuando Billy Wilder terminó de explicarle todo aquello le pregunto lo has entendido Walter igual se volvió le respondió hablas de una manera muy divertida eres de fuera de la ciudad yo casi me caigo de la Cámara de risa no es formar

Voz 2 04:00 dos años después en mil novecientos sesenta y ocho volvían a juntarse en La extraña pareja dirigida por Gene Saks

Voz 9 04:06 esta noche te quedas a dormir mañana vas a recoger cosas siete está las aquí conmigo no esto apartamento sería un estorbo si hay ocho habitaciones puede ser huraño sin que nos veamos Óscar si hablas en serio creo que puedo ser útil muy muy diestro en las cosas de la casa

Voz 2 04:21 la película apuntaba en un apartamento aún desordenado y caótico matado

Voz 6 04:24 maniático de la limpieza como lema

Voz 2 04:27 el dramaturgo Neil Simon escribió la obra de teatro en la que se basaba la película tras conocer la experiencia de su amigo Mel Brooks quien compartió piso con un compañero tras su primer divorcio

Voz 9 04:37 lo que ocurre Euskadi pues ocurre que todo esto es absurdo que no veo por qué dos hombres que viven solos en un apartamento de ocho habitaciones han detenerlo como un espejo un momento no sé de qué de qué no tienes que hacerlo tú yo no te he dicho que tú lo limpia es lo que haces es peor metiéndote en mi cuarto de baño para colgar mis toalla siguiendo me Colón cenicero cuando fue anoche te sorprendiera cuando el suelo de la cocina hay que hoy murmuró pisadas pisado dije que fueran tuya pues eran mías porque yo tengo pie si dejo pisadas

Voz 2 05:08 en mil novecientos setenta y cuatro Billy Wilder volvió a unir a la pareja en primera plana llevando sus discusiones al mundo del periodismo

Voz 13 05:15 estoy con la máquina de escribir tilde a qué esperas a mi prometida eso es lo que espero va a venir a buscarme subido romántico este va a ser el mejor artículo que se haya publicado en la prensa de Chicago pavos alejaran los demás periódicos en ridículo le daremos un punta Piero Ayuntamiento hablaremos de la banda lamentó los descuartizó haremos lo sabíamos los de las ciudades contraen nuestros nombres a las calles callos Alonso Boulevard Boulevard que a mí simplemente una calle

Voz 2 05:39 sin Le Mon era un actor muy disciplinado siempre puntual en los rodajes y dispuesto a repetir la escena cuántas veces hiciera falta mata o en cambio era todo lo contrario le improvisar y cambiar sus frases cosa que Wilder no soportaba director y actor se embarcaban en tremendas discusiones por cosas nimias cuentan que con el paso de los años Wilder se rindió en su última película juntos aquí un amigo dejó que el actor dijera hay cambiara lo que le diera la gana

Voz 14 06:06 ya donde va ahí voy a suicidarme otra vez sí pero que no tendrá de aun así ya no lo haré aquí seguro e palabras confío en hacerlo de modo que se sabe qué hacer presente Intel mes fuego

Voz 2 06:20 en Aquí un amigo estrenada en mil novecientos ochenta y uno matado interpretaba a un asesino a sueldo al que el suicida Jack Lemmon chafado a sus planes pero estas discusiones entre Billy Wilder y Walter natal no significa que se llevaran mal

Voz 15 06:32 este es el final del primer cuarto con el tanteo de Cleveland Brown diez Minnesota victim siete pongo

Voz 2 06:37 contrario estrés batalla Lemmon y Wilder pasaban juntos las noches de los lunes viendo partidos de fútbol americano en la tele de Molly Walter Matthäus eran vecinos y muy amigos a menudo compartían fines de semana hay vacaciones los dos se ayudaron mucho de sus respectivos problemas de Mon y el alcoholismo que le acompañó durante buena parte de su vida

Voz 9 06:58 ocurrió a mí mismo sabes cómo me odio no te odias te figuras que tú eres el único que tiene problemas

Voz 2 07:05 sí Matthäus también tenían problemas su adicción al juego que le llevó a perder fortunas en casinos hipódromos

Voz 8 07:12 diez dólares todo el tablero a setenta aún donde está la pasta filo tuvieron una apuesta arriesgada por favor solo

Voz 16 07:22 no

Voz 17 07:26 Walter Matthäus Jack Lemmon coincidieron

Voz 2 07:28 también varias veces en películas sin actuar juntos Tau protagonizó en mil novecientos setenta y uno la única película que dirigió Jack Lemmon en su carrera señor coche juntos aunque sin compartir escenas también trabajaron en JFK de Oliver Stone o en el documental el vagabundo Caballer pero el pub Paco siempre quiso volver a verles interpretando sus viejos roles y creo que Peces

Voz 14 07:50 dos personas han a la deriva se vuelven a unirse porque estar hechas la una para la otra como piezas de un rompecabezas entiendes mi idea

Voz 2 07:59 en mil novecientos noventa y tres la pareja volvió a unirse para robar la comedia Dos viejos gruñón

Voz 8 08:05 buenos días normal porque las botas de More déjame par

Voz 2 08:11 en ella daban vida a dos vecinos que se pasaban el día peleando hasta que entraba en escena una nueva vecina un explosivo maduró interpretada en cuanto se ha instalado en la casa

Voz 18 08:21 seguro que lo sabe muy bien John desde que llegué aquí usted más Goldman han estado con la nariz pegada a La Ventana observando muy cómodos gato Garfield que sabe esos que la gente pecan las ventanillas del coche

Voz 2 08:33 la película fue un éxito comercial demostró que a pesar de la edad la pareja todavía seguía en buena forma

Voz 19 08:42 eso es cosa de niños comparado con la ciática que tengo yo

Voz 2 08:46 dos años después en mil novecientos noventa y cinco Se estrenó la secuela discordias a la carta ya la fiesta también se sumó Sophia Loren

Voz 20 08:58 sí porque si sorprende me esperaba

Voz 21 09:01 que se parecía a suplico Ring ya sabe gorda peluda Fey ya pero ustedes

Voz 2 09:07 demostrado que la pareja clásica Lemmon todavía seguía teniendo tirón rodaron nuevas películas el arpa de hierba era un drama basado en una obra de Truman Capote que dirigió hijo de Walter también trabajaron juntos en la comedia de título nefasto por rumbas y a lo loco y en mil novecientos noventa y ocho retomaron sus viejos personajes de treinta años antes a causa de una boda y les han dicho que se casa mi hija la extraña pareja otra vez los viejos compañeros de piso se reunían de no

Voz 14 09:38 ustedes llevan bien no no es cierto llevamos diecisiete años viviendo maravillosamente bien ahora desgraciadamente nos hemos vuelto a encontrar

Voz 2 09:46 Walter hoy Jack Lemmon continuaron siendo grandes amigos hasta el fin de sus días contaba Lemon que los últimos años hablaba mucho de la muerte

Voz 8 09:54 ahí es tan rápida

Voz 19 09:58 un infarto también es una putada puedes acabar como un vegetal yo prefiero una angina de pecho

Voz 2 10:03 y un día su viejo compañero el gruñón y cascarrabias mataba aún le gastó una última broma pesada murió el uno de julio del año dos mil poniendo fin a su viaje juntos Quiles

Voz 14 10:14 decirte que he disfrutado en este viaje en serio más que en la Segunda Guerra Mundial lo digo en serio

Voz 2 10:20 Jack Lemmon no tardó mucho en seguirle un año después el veintisiete de junio de dos mil uno fallecía de un cáncer de vejiga los dos están enterrados muy cerca en el cementerio de West Bescansa también el hombre que les unió Billy Wilder

Voz 22 10:33 no no

Voz 17 10:42 no no no

Voz 16 10:44 sí sí