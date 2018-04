Proyecto Alcatraz, en Acento Robinson

Voz 1709 00:00 con acento Robinson

Voz 5 00:29 uno empieza el escuelas si se que tu vida sea un camino que no es

Voz 6 00:38 a los catorce me fui probando inválido para una persona que si estaba bien y si no hay igual

Voz 5 00:49 como repondrán llamado todo el mundo con sangre destruyendo usar ese era la vida de uno y otro

Voz 4 00:59 ya lo es mucha gente te quería

Voz 5 01:06 te pues este buque no me lo he uno porque se crearán unos pero lo he pasado muchas veces me llegué a ver ahí

Voz 7 01:19 aquí somos con más pacten Todd Robinson y vamos a la memoria un poco pero que en dos mil trece

Voz 1546 01:27 hablamos con un gran caballero a Alberto Ball Mary que era eh sigue siendo el dueño de la Hacienda Santa Teresa que hace un Rahm maravilloso pero esto no fue la causa de la red de la entrevista sus calidad derrame era era una mantener

Voz 7 01:47 vi y paso algunos sucesos muy curiosos

Voz 1546 01:51 disfrutábamos de este reportaje ir Rau Roman o la come estemos y que el encantado de estar aquí pues en los que no están fascinados con Alberto Mehr en su hacienda Subdelegación con el rugby que decidimos plasmarlo en en imágenes fuiste a hasta ya a todo aquel yo si trataba de que a unos chicos de de la del Lazo un día seducidos por la opulencia de la hacienda a esa ropa robara vi unos perfectos Jimmy el jefe de seguridad los coge hay Alberto Volker el el jefe tenía ciertos problemas porque claro a la policía de vez en cuando no del todo en algo no se mataban entonces tenía reticencias si en entregarles a la policía a Rato otros flotando quiere venir a rescatarlo empezaba una especie de bola de nieve que aún no ha dejado de rodar verdad

Voz 1709 02:58 así es bueno Alberto empresario venezolano el dueño de Santa Teresa como decías el estudio en Europa es es de origen alemán en Europa jugó mucho al rugby un deporte del que quedó prendado entonces creo que es en el año dos mil tres cuando como como tú comentabas tres malandros que hayan Venezuela invaden la hacienda los este Jimmi en el jefe de seguridad da con alguno de ellos para para escarmiento de entregarlo a la policía pero se da cuenta de que la policía va acabar con uno de ellos de forma expeditiva vamos entonces junto con volver deciden ofrecerá estos chicos de esta banda que había entrado y que había desarmado a tres trabajadores de la de había llevado cosas deciden ofrecer ofrecerles trabajar en la Hacienda y a cambio de eso no les entregará a la policía y ellos pueden comenzar a ganarse un dinero de forma honrada cosa que no habían hecho nunca ellos se lo van comunicando a los otros miembros de su banda de la banda de la placita que así se llamaba porque se reunían en una placita del municipio de Revenga que es el que está cerca de de la Hacienda de Santa Teresa bueno pues esta primera banda comienza a trabajar allí comienzan a a rehabilitarse pero uno de ellos el gordo Arrieta que es sigue trabajando todavía con volver y que se ha convertido en un gran jugador de rugby qué les dice mire es que cuando salgamos los nuestros enemigos de la banda del cementerio que se reunían en el cementerio de de Revenga Nos van a esperar para matarnos y esto no va a tener solución que hace Volker E junto con Jim decide él irá a hablar con los miembros de la banda del cementerio y ofrecerles también entrar a trabajar en la hacienda cuando Yi Min coge las armas para dirigirse hacia allí volverle dice no no no tenemos que ganarnos su confianza vamos a ir desarmados en el que se quedaba desarmado y les volver ya al final todo un aristócrata que una persona de una muy buena situación en Venezuela se expone ideas gasta ello no consigue convencerles de que entren a trabajar en en la hacienda una vez allí que tienen conviviendo a las dos bandas que se odian que quieren matarse que forma se le ocurre a volver de solucionar aquello que comiencen a a tener una ligazón entre ellos a ser amigos decide que tienen que jugar a rugby entre ellos porque él cree profundamente en los valores de del rubio es algo que continuamente el eh

Voz 8 05:22 lo dice le jugador y capitán de Rubio en la universidad cuando el estudia Se lo ocurrió hacerlo otra vez de rugby

Voz 9 05:30 cuando tú habla con Eto'o muchachos delincuentes el valor más importante es ser caballero Caballero significa que respeta tu palabra a su es consecuencia el rugby es un deporte de caballeros nadie sabía lo que era

Voz 5 05:46 el rugby no estoy con balón ovalado

Voz 4 05:49 que era un poco de todo

Voz 10 05:52 no me lo pasaba hilo cuando lo tenía muy poco se la pasaba también

Voz 9 05:57 ahora por obligación se burlaban de cinismo porque se les caía el balón y ahí justamente agarramos esos momentos diferentes enormes

Voz 11 06:04 en lo que respecta al contrario respetar a tus compañeros

Voz 4 06:10 pero si no respetamos al equipo contrario que yo era que no existen goleadores como inciten otro deporte

Voz 5 06:20 no hay hace toda la acepta me decía Neruda tienen que trabajar en equipo porque si tú te vas tú solo

Voz 4 06:26 me sale juego

Voz 11 06:33 los delincuentes pasaron de buscarse para matarse a hacerlo para pasarse

Voz 1709 06:37 el balón arma un equipo de Rubi con todos ellos entrelazados los dos equipos comienza a mezclar los personas que estaban buscando para matarse el uno al otro como El Gordo chino que eran dos de los líderes de las dos bandas pues comienzan a una amistad entrañable que dura hasta hoy volver les enseña que el rugby es un deporte de caballeros que no deben reirse cuando a uno se le cae el balón que deben luchar todos en equipo juntos como hermanos dice sudar sangrar juntos en la cancha les ofrece además una expectativa de vida porque ellos en hasta los veintitantos años de edad la expectativa que tenían era o estar muertos o estar gravemente enfermos por causa de alguna herida de arma de fuego más o están en la cárcel en el mejor de los casos

Voz 1546 07:22 decir que les pues si es que yo entendí eso que realmente cárcel era uno de las mejores soluciones que tenía muy pocos iban a durar a estos treinta y cinco años porque hay no eran no hablaran broncas eran vale pelea sangrienta y además balazos es que no han daban con tonterías y ahí es donde vemos que el rugby fue utilizado por este gran caballero Olmert como una herramienta para la inclusión social porque entraba ganado su dinero entraba en la disciplina de trabajar convivir y jugar al rugby a IMIE has todo muy buenas noticias por qué me has comentado también fuerte el micro que han logrado ya gana la Liga esto ha prosperado esto no fue un día es que se quedaban en si queda se giraban

Voz 12 08:13 sí ya estamos hablando de estamos en dos mil dieciocho is sigue teniendo un equipo derrumbe que ha logrado que la Liga sí sí

Voz 1709 08:22 han logrado ganar la Liga nosotros creo que estuvimos en dos mil catorce dos mil quince el equipo de Alcatraz que así se llama el equipo de así seamos nuestro nuestro reportaje se proclamó campeón de Liga y es muy curioso porque se ha transformado totalmente el paisaje social de de Revenga hay de todo el estado de Aragua pero sobre todo en las localidades más cercanas a la hacienda los niños ya juegan todos al rugby en los colegios los jóvenes también están deseando formar parte de del equipo y son parte de la cantera ese equipo que me consta que en dos mil quince ganó la Liga y varios de los de los chicos han formado parte de la selección nacional en categorías inferiores y en la máxima categoría y uno de los tres primeros malandros que dieron la hacienda el Gordo Arrieta su hijo Wilkinson Arrieta es hoy internacional venezolano

Voz 1546 09:08 no es muy curioso Wilkinson nada más no

Voz 1709 09:11 Will Keen

Voz 1546 09:13 sólo puso una pega en el programa de radio que para determinar un acento Robinson

Voz 12 09:20 los jugadores cantada su su canto

Voz 1546 09:23 don de equipos como el tiempo como la canta su canción The a RIM tal que que no la canción no puedes honra pues era un rap a veces pues claro tomaba su Ron

Voz 1709 09:43 Santa Teresa claro cambian la cerveza por el run nosotros estuvimos en un torneo que organizaron allí en la en la hacienda donde además fue espectacular poder dormir en la hacienda de Santa Teresa que había pertenecido a la familia Volker durante tantos años yo dormía en una habitación donde había dormido de niño el propio Alberto Goldman fue muy curioso sí sí hemos de gustar un robo en especial de la familia que no estaba ni etiquetado ni nada que no solamente para las grandes ocasiones y la visita Vinos agasajar al equipo de Informe Robinson pudimos tomar ese ron otra cosa impresionante también fue nuestra visita a la cárcel a prisión de To corona porque buenas una prisión que está bastante acercar la al Hacienda en el estado de de Aragua como decíamos entonces Alberto ha ido más allá y ha querido introducir el rugby en ejerce en la cárcel en la prisión las prisiones venezolanas son muy muy complejas una vez que uno supera la la la entrada la muralla de de la pared para adentro los que mandan son los propios presos que están armados

Voz 1546 10:43 la policía están armados y si la policía

Voz 1709 10:46 entiende de todo lo que ocurre allí dentro entonces para entrar allí a través de la gente de Santa Teresa y Ballmer de de la de la organización benéfica que tienen que ayudan a la gente que hay dentro de prisión ellos introdujeron una mini cámara una Go Pro y un pequeño micrófono unos días antes de que nosotros llegáramos nosotros fuimos con Alberto hoy varios de los chicos para ya la llegada en autobús a la prisión fue bastante impresionante cuando nos acercábamos Alberto nos dijo a tiros fresquitos en la parece veían disparos de de bala ya antes le comentaba en con con Diego antes de entrar Nos dijo bueno cosas que pueden ocurrir ahora que haya un tiroteo tenemos que tirarnos al suelo y tapanos la cabeza acercarnos a una pared otra cosa que podría ocurrir es que los presos que que que deciden secuestrar me a mí momentáneamente y negociar con con las autoridades y otra que como saben que vieron equipo de Televisión de España también desvían secuestrar a ese equipo y entabló una negociación pero bueno no sería nada demasiado importante y nosotros tanto el cámara luego el realizador Adolfo y Román como yo vivo comenzamos a descomponer Lol porque no estábamos acostumbrados

Voz 13 11:58 ustedes a hablar con ellos exactamente exactamente para o que ya se Collet

Voz 14 12:07 el en Santa Rita es el nuevo paran siglas de preso residente asesino Donato el tipo en lo más alto de la pirámide en un submundo estratificación porque no son el hacinamiento y al abandono lo que más llama la atención sino que los presos tengan el control

Voz 1546 12:22 dispongan de armas algo

Voz 11 12:24 eh

Voz 15 12:28 hay el liderazgo lo tiene un solo hombre que es el para que el que comete una falta lo matan dos sienta Teresita persona al lado mío yo viéndolo como son la cabeza

Voz 11 12:40 Alberto habla con la Divina indescifrable personaje con hilo directo con el que ejerce de Correa con el exterior

Voz 16 12:47 poca grande bien

Voz 11 12:49 que yo te diga la policía que no accede a su interior prohibe filmará en la cárcel pero el plan ha dado su bendición una mini cámara superará las murallas

Voz 4 13:03 como una ahí

Voz 8 13:05 porque tiene todos los Saed tienen gimnasio discoteca restaurada

Voz 4 13:10 el mismo restaurante tenemos sólo para los niños sale la población viene uno de nosotros

Voz 17 13:21 se tienen que comunicar veraz para que usted tenga el balón tiene que comunicarse tiene que como otra de las manos porque ahí es donde tiene que llegar el balón entonces cuando tenías que te recibía aquí

Voz 11 13:33 no es desde luego la primera vez que Alberto entrar en prisión pese a los consejos en contra de que se siga poniendo sus deseos crear un equipo competitivo allá dentro

Voz 9 13:43 es un cambio inmediato en la en la forma de relacionarse entre ellos que empieza a sacar cosas muy buenas esa persona desde la primera parte

Voz 17 13:51 criterio comunicación primero y después viene la velocidad no le importa la velocidad que tener es criterio yo cuando me fui

Voz 11 13:59 con el balón ovalado cerca que aristócratas transmite un entusiasmo no fingido vuelve a ser el muchacho que jugaba al rugby dice siente útil para unos individuos abandonados a su suerte

Voz 8 14:14 entonces fue cuando lo ven los presos ven esperanza presidente una compañía tan prestigio y con un tipo que nadie lo quiere

Voz 9 14:25 el primero que te pone pruebas es el que está en la base de la pirámide es el primero que te que te pregunta

Voz 18 14:31 tú estás aquí de verdad o algún tipo de mentira viene de aquellos con nosotros queremos aquí si queréis en otro penitencia con otras penales para que hay ganas huevo ente penales también

Voz 4 14:44 Alcatráz lograse entrar a esas cárceles mayonesa usted

Voz 11 14:48 entonces milagros y no me toques

Voz 1546 14:51 ha sido el finde informa que yo estaba intentando buscar cómo vivía llegar porque claro nosotros faltaron partido pero luego las combinaciones de vuelos eran muy difíciles que a querer estar ahí ahí

Voz 1709 15:09 quizás esa visita

Voz 1546 15:11 me hubiese destacado todo calzó nace lo sé pero yo no merece yo pero no pasó nada no es sólo aquí menos esperada no

Voz 1709 15:19 la cuestión es que la gente dentro de la prisión sabía lo que sabe lo que estaba haciendo con sus amigos hermanos familiares fuera a través del rugby dándoles empleo en la hacienda entonces todo el mundo les respeta allí el aplique la prisión funcione de una forma piramidal estratificación ya hay uno que es el que más manda que le llaman paran que son las siglas de presos residente asesino nato entrada entonces este señor había bendecido la entrada no estará en prisión de nuestra la emisión una vez que está que estuvimos dentro cuando alguno no sabía muy bien quiénes éramos y que nos estamos moviendo por allí con una pequeña cámara y un micrófono decían no no tienen el OK del paran nosotros allí vimos bueno metralletas armas de todo tipo los primeros cinco minutos y no sé cómo superamos el miedo pero luego nos relajamos si firmamos como en un reportaje más es muy curioso porque ahí dentro ellos tienen discoteca tiene gimnasio tiene en un zoológico que todo se lo construyen el Gobierno la Guardia Nacional y las fuerzas del orden miran para otro lado en la cárcel es como una pequeña ciudad que funciona aparte donde ellos se construyen de de todo y allí el paran Nos permitió filmar con Alberto Alberto organizó un partido entre presos les enseñó técnicas de rugby tuvimos un pequeño tercer tiempo con ellos y les enseño la caballerosidad del rugby años después también me consta que ha conseguido hacer partidos cárcel les no donde la prisión de tocaron se ha enfrentado a un equipo de Rubi de otra prisión y esto también

Voz 1546 16:51 bueno le había ampliado las que al menos no te disparaban no me quito otorgaban estaba no gente recuerda

Voz 1709 17:01 pero fue todo perfectamente vamos Feliciano estuvo el mayor de los respetos y fue una experiencia algo además que no comentamos a nuestras parejas antes de viajar allí que vamos a entrar en la en la prisión se lo dijimos y con posterioridad para que no pasara

Voz 1546 17:14 no del todo mal pues Raúl Román muchísimas gracias por el rato es recordarnos de esa experiencia Alcatráz bueno de Ron Santa Teresa

Voz 4 17:26 tú por ejemplo donde el deporte en este caso se dé para tanto

Voz 9 17:35 es que cuando hay una cancha lo primero que piensan los espectadores lo demás equipos es este es el equipo de de criminales ojo moscas

Voz 19 17:44 cuidado cuando Alcatraz

Voz 4 17:47 Alcatráz está acostumbrado a la élite

Voz 19 17:50 no malandros

Voz 9 17:52 el mensaje que ellos tienen que transmitir cuando están en la cancha que no hay equipo de caballeros más caballeros que los de proyecto

Voz 4 18:02 es un hombre que directiva Sese comentó atrás porque el proyecto ley una hipótesis lo que hace el Alcatráz jugando

Voz 5 18:16 llegó orgullo estoy esa camiseta es un lujo

Voz 4 18:20 y con la camisa yo siento que dado el gordo es el líder el capitán si él se tira por un barranco se lo aseguro que los cuarenta y cinco que también el equipo tira

Voz 11 18:33 ahora somos compadres así como el chino que como el mar

Voz 5 18:37 a lo que voy al lado me veo me toca jugar solo

Voz 4 18:39 sin y él me encuentro raro nado

Voz 20 18:43 mano del deporte con Michael Robinson

Voz 4 18:51 eh

Voz 22 18:57 ah la eh la un

Voz 1546 19:36 bueno sin duda Fabio Parra junto con lucha obrera a abrir una senda por donde acabó pasando muchos jóvenes colombianos en los últimos años Fabio mostró que sí se puede subir a un podio en las grandes capitales europeas y hoy el testigo está en las manos de Nairo Quintana lo lleva bien ya ha ganado el Giro detalla la Vuelta Ciclista España día sido dos veces segundo y una vez tercero en el Tour de Francia quién sabe tal vez Nairo nos Nairo sino fuera por un tal Fabio gracias por estar ahí al otro lado de la alcachofa Marieta la guerra ser que va

Voz 22 20:15 pues sí

Voz 4 20:20 el acento Robinson

Voz 22 20:24 sí eh