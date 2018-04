Perplejidad y cabreo

Voz 0313

00:00

se han preguntado alguna vez cómo debe ser la vida tras haber sufrido una agresión sexual sitúan violados se han abusado de Ci que haces cómo sigues te esconde es intentas olvidarlo tal vez buscas apoyo en tu entorno o no te puedes llegar a sentir culpable hoy me rondan por razones obvias muchas de estas preguntas se las vamos a plantear enseguida a una mujer que pasó por este trance eh uno de los principios básicos del Estado de Derecho respetar a los jueces y acatar las sentencias pero también se las podrá criticar imagino podrá dudar de esas sentencias no eso eso no es delito que yo sepa porque miren yo no entiendo la sentencia por el caso de la manada no lo entiendo pero sobre todo critico me parece especialmente grave el mensaje que transmite podía haber sido peor porque ya sabemos que uno de los tres magistrados del del Tribunal pedía la absolución de los de los acusados pero en cualquier caso la condena a nueve años por un delito de abusos sexuales que no por violación ha desatado una enorme cabreo no sólo de los grupos feministas estoy convencido de que ahora mismo hay muchas personas muchísimas en este país mujeres y hombres que aún no dan crédito visto lo visto en el juicio a esa rebaja de la pena que pedían tanto el fiscal como las acusaciones particulares la diferencia entre violación y abuso e instamos es que en el primer caso debe mediar violencia o intimidación pero claro con cinco tíos hechos y derechos en el rellano de una escalera uno piensa uno que los jueces se ni jurista ni nada esto piensa bueno que más falta para intimidar a pedir haber dado una paliza si eso es verdad pero hombre en fin lo que parece haber triunfado al menos en parte es todo el abanico de dudas que sembró la defensa de los acusados incluida la difusión de aquel famoso informes sobre la vida de la chica después de ser agredida e que se llevaba una vida aparentemente normal y todo todo es resumiendo en fin para terminar yo yo creo sinceramente que el mensaje de restarle gravedad esos hechos resulta muy peligroso muy nocivo no me extraña que esta tarde estén convocadas ya un montón de concentraciones de protesta no es para menos