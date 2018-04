La Script: Los Vengadores, la paridad no existe para los superhéroes (27/04/2018)

Voz 1 00:00 el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script esta semana se estrena otra otra cosa es cómo es que me sale un bucle una nueva entrega de superhéroes son los Vengadores Infinity Ward una película para la que Disney y Marvel han echado el resto porque han puesto todos los superhéroes en el mismo barco ahí pues nos parece que sigue brillando Thor vamos a analizar queda de si este Blockbuster otras miradas de cine otras películas por si acaso a ustedes no les va esto de los superhéroes por ejemplo la directora palestina Anne Marie Yazid estrena invitación de boda y la directora española Clara Martínez Lázaro debuta en la comedia con hacerse mayor y otros problemas en televisión esta semana José Manuel Romero y Dani Garrán Nos van a hablar de la segunda serie producida por Netflix en España se titula élite ya han entrevistado a los protagonistas

Voz 4 01:27 que

Voz 5 01:36 igual da hecho da esta noche desde Europa aunque ya nada me fui a decirles Xavi Piqué ya me he porque porque eh

Voz 4 01:52 eh

Voz 0159 02:01 ya abrimos la trifulca de cine con Elio Castro y Pepa Blanes hola compañeros even podamos no va a ser trifulca Elio porque creo que vamos a estar de acuerdo en que el Premio Príncipe de Asturias de la cultura se lo hayan dado a lo han anunciado esta semana Martínez

Voz 1457 02:17 Cortese el director de Taxi driver Toro salvaje Uno de los nuestros un premio que tienen otros directores como Woody Allen Almodóvar Haneke ver Landa Berlanga Francis Ford Coppola

Voz 6 02:28 Fernando Fernán Gómez bien

Voz 0159 02:31 totalmente injusto totalmente puesto que el rechace ahora lo que se lleva a rechazar premios claro

Voz 1457 02:37 es bueno vamos a ver yo no sé qué pasa

Voz 0159 02:39 aquí en el mira a Martin no vengas a España por qué digo que te puedes llevar es un guión de mafiosos y poco más

Voz 7 02:46 sí bueno haría una buena película con lo que ha pasado en estos días en la Comunidad de Madrid Martín Scorsese bromas aparte pues hombre hay que ver también los que estaban en como candidatos que también tenían muchos me mucho mérito para ganarlo porque estaba Juan Manuel Serrat en fin pero claro no a la gente del cine siempre nos alegra que un personaje como Martín Scorsese pueda venir pueda dar unas lecciones de cine aunque también es un personaje

Voz 1457 03:13 controvertido introvertido

Voz 7 03:16 de alguna manera pero en fin a mí muchas de sus películas me parecen obras maestras otras pues son más discutibles pero en fin a mí me parece uno de los y además es una persona que ama el cine porque hay directores de cine que no les gusta el cine sí que no Beni el cine que ver está muy comprometido en la historia del cine en general con sus documentales de la mano del cine americano con la buena

Voz 1457 03:39 servicio salvación de las películas

Voz 7 03:42 canas no de todos los tiempos

Voz 1457 03:44 Pepa tu a pruebas a Martínez amante pronto

Voz 1463 03:46 le veremos en canosa que si aparte él a mí me

Voz 1457 03:49 gusta porque es un Contreras no sea él hace bien me encanta que la los Oscar han tardado bueno le dieron a que el Oscar por Infiltrados que no es ni de lejos su mejor película porque él ha sido siempre muy salvaje en el retrato de la violencia que esa manera tan personal una crítica también a la sociedad americana luego por otra parte tan espiritual no porque pasando de Kim digo mendigo monaguillo me parece que no es un hombre que ha hecho unas películas me espirituales que tienen que tengan interés a mi silencio me me gustó mucho me parecía interesante lo digo lo de Contreras porque dentro dentro de un par de semanas va a estar en Cannes va a recibir un premio honorífico en la Quincena de Realizadores va a dar una clase magistral no porque no como Netflix ha dicho que no va va a ir a Cannes precisamente Scorsese bajo el paraguas de Netflix había hecho su última película que se llama el irlandés The Irish Man con De Niro ICO honró con Al Pacino en lo que cuentan pues el asesinato del sindicalista Hoffa pues resulta que Netflix paga la película un pastón y luego resulta que se pelean en Cannes no se va

Voz 7 05:01 a ver bueno pues me parece un error por parte de de cambio

Voz 1457 05:04 sí también se queda fuera Cuarón osea que así está

Voz 7 05:09 irrigadas me parece que tampoco me lo que pasa

Voz 1457 05:12 las todas no tenía buena pero tiene mucho la pelota

Voz 7 05:16 la claro pero vamos que también es interesante que

Voz 1457 05:18 sí fue Netflix no

Voz 7 05:21 sí bueno pero que en fin que yo creo que que que es luchar un poco contra molinos de viento yo creo que el futuro pasa porque las peligro las bueno se pueden estrenar a lo mejor también en sala que se lo está planteando flirtear las otras que compren algunas salas estrenan ahí o qué pero yo creo que la producción cinematográfica más importante del año tiene que estar en el festival Nica importante del año

Voz 1457 05:44 realmente es una pena que no se hayan puesto de acuerdo decía el Guillermo del Toro que a veces dialogar y dejar que las cosas se ve posen es más y más interesante que pegarse pero bueno vivimos en la época de de la en una sacralización de la guerra esta semana llegan los Vengadores Infinity Ward que perfectamente la podría haber producido la Asociación Nacional del Rifle porque hay bombas por todas partes ir fusiles dirigida por los hermanos ruso es la primera de las dos películas sobre la guerra civil entre los superhéroes de Marvel y Disney también bueno una presentación en Los Ángeles a las preguntas como si fueran fue osea yo he estado viendo el el vídeo de esta de esta rueda de prensa en realidad tratan a los periodistas como si fueran tontos con lo cual tan hoy eso te molesta porque da la sensación de que los espectadores también no tienen una gran valoración daba

Voz 7 06:43 formamos parte del espectáculo ya pero no sea es como

Voz 1457 06:45 lo sacaban las preguntas de como si fuera un bingo entonces era bueno era imposible sea realmente alucinante se juntan a todas las estrellas de cada película Black Iron Man Hulk guardianes de la galaxia Thor todos en una entrega de dos horas y media en la que deben unirse para luchar contra el villanos Tanos que es Josh Brolin que pretende controlar el mundo diezmar a la población para que haya recursos para para todos para los que queden algo así como un holocausto

Voz 0159 07:18 aleatorio

Voz 1 07:22 sólo ha tenido un objetivo destruir medio universo

Voz 0335 07:31 si consigue las gemas del infinito podrá hacerlo con sólo un chasquido

Voz 2 07:37 y más repito me su nombre

Voz 1 07:41 danos

Voz 1457 07:43 repiten en su cuenta corriente es bueno qué os ha parecido

Voz 5 07:48 a ver superhéroes de Marvel los que más me gustan son los guardianes de la gala

Voz 7 07:55 a la última película de me hizo mucha gracia me parece que recuperaba gran parte del humor en la película para mí el mejor momento es cuando se unen los guardianes de la galaxia or claro que es el momento más divertido disfrutas ves algo luego lo demás pues es batalla tras batalla y de superhéroe tras superhéroe muchos quedan desdibujados por ejemplo Spiderman pues se queda un poco desdibujado ahí con algunas tonterías en fin en fin que la acumulación de superhéroes me parece que no hace mejorar sino restar porque claro cada uno tiene tan poco protagonismo que qué tal el mal malo me parece una bomba el tal Tanos yo soy

Voz 1457 08:34 los a tantos y tantos es impresionante

Voz 7 08:37 claro está la película pues es que tal larga que es dos horas y veinte con batallas pues es muy muy irregular te entretiene a veces ya digo en estos pequeños momentos pero lo demás pues es que tiene un guión mínimo y con elementos pues que ya hemos visto en muchísimas películas no de además hay un diálogo muy divertido de esto de bromear un poco sobre las peleas de padres contra hijos así este tema tan Shakespeare Illano que ya se toman un poco cachondeo no la película poco más espectacular en fin ya lo que esperábamos pero que no tienen mucha emoción a mí me parecía no tiene mucha emoción y tampoco te engancha demasiado

Voz 1457 09:12 no es muy para fans o sea yo creo que lo van a disfrutar muchísimo lo súper fans

Voz 1463 09:16 sí yo creo que sí porque claros que salen todos entonces esa hay mira ahora sale la cedió ahora no son spoiler porque han ido todos a la presentación no sea guías sabia

Voz 1457 09:25 traer la ley que no pero es verdad que van saliendo

Voz 1463 09:27 esto es ya hacen una broma un chascarrillo un recuerdo de otra secuela que sí que tiene como muchos guiños y yo estoy con Elio que creo que lo que le falla es la duración que es batalla tras batalla en realidad no avanza en realidad es un drama quiero decir leal coger un drama shakesperiano y meter todos estos fuegos artificiales esta cultura pop que en realidad no tiene nada no tiene consistencia y a mí lo que más gracia me hace pues si es el reencuentro lo de Ettore las bromas las bromas de Spiderman con destreza Strange y con este Iron Man se que sí que tiene ciertas cosas de gracia que me me gustan pero me gustaría una película mucho más ágil en ese sentido yo creo que la película salvo la batalla final es todo SAP es como muchas batallas hasta llegar a la final amén

Voz 1457 10:16 Ale osea me parece que tienen una media hora muy potente yo osea tenía yo he sufrido bajones durante las batallas muy muy arduos pero me parece que tiene un gran final y un gran villano

Voz 0544 10:28 pero sobretodo porque te pone en predisposición de ver la cool

Voz 0159 10:32 de esta historia

Voz 0544 10:34 en fin que sí que creo que los fans van a disfrutar que va se va a arrasar en taquilla que la gente la Álava ver pero y también creo que va a decepcionar a todos aquellos que que vayan viendo a lo mejor a su superhéroe favorito de repente ves

Voz 1457 10:50 qué les toca cinco minutos

Voz 1463 10:53 y luego tiene una lectura política un poco cuestionable cuestionar el sentido soy yo que veo cosas donde no las hay pero al final el villano lo que busca es la igualdad de la gente y es el malo no sé qué como

Voz 1457 11:05 pero es que lo busca a través del genocidio

Voz 0159 11:08 qué y

Voz 1463 11:10 el querida cosas pero quiero decir que que políticamente es extraña porque es nos unimos al principio en realidad está describiendo al propio país de Estados Unidos no es que es un villano que va de país en país no de de planeta en planeta cogiéndolo recursos que matando gente bueno es sí

Voz 0159 11:30 la vida desde nuestra vida creo que no anchos que tiene un libro

Voz 1463 11:33 todo bastante curioso al respecto o sea que que que me hace mucha gracia ese no sé ese es como si dijéramos decir eso es poco

Voz 7 11:41 Estados que se eso esos Estados fallidos pues lo mejor es

Voz 1457 11:45 por allí aniquilar a la mitad de la población ya que ordenar ordenar un poquito el tema si es un poco venga vamos a Afganistán no ordenados un poco les hacemos un poquito

Voz 1463 11:56 luego nos unimos contra un villano pero en realidad os quiero decir que es un si realmente es la lectura política aquí se me escapa

Voz 1457 12:04 bueno es que a mí una de las cosas que les pasa a estos vengadores que yo creo que no tienen alma porque como intentan gustar a todo el mundo Isère políticamente correcto racionalmente correctos de género han fatal porque son veinte lo superen pues no hay no hay paridad en tres con un cuatro por ciento Hay pero esa esa esa manera de de lanzar Driver diversión y buen rollo desde Chile hasta China yo creo que tiene el problema de que al fin y al cabo tu ya no te identificas el Capitán América que quedan poquito desdibujado hará de pelo está fenomenal sale han puesto un está súper sea mucho mejor que antes está plazo pero pero bueno que que yo creo que la peli hace tiene esos esos problemas los directores que han dicho pues porque prácticamente no dice nada porque claro tiene estos los ruso han rodado ya la siguiente son los que hicieron las dos primeras de si de Capitán América esta la han hecho con la siguiente osea que van es una secuela lo que viene después de estos vengadores decían eso sí que hay pues mucha variación de tono comedia tragedia y un gran villano

Voz 7 13:14 la Champions película definitivamente a los cambios radicales de tono el villano Tanos impone su propio tono a la película de estos giros son muy habituales en los personajes Marvel a este villano es un personaje extremo es un ser prácticamente invencible por sus mutaciones genéticas es algo así como el Gengis Khan del universo invencible en el campo de batalla desde luego los Vengadores se pues les va a costar mucho vencerle

Voz 1457 13:43 a mí me encanta tengo que reconocer que el villano que Josh Brolin que está hecho también con el noreste de las como alumno que están hechos así como tú

Voz 1084 13:54 bueno hay deformado y luego también hay una cosa bastante

Voz 0457 13:56 a divertida de la película que aparece bueno es que no lo voy a contar porque sino es una

Voz 1457 13:59 no si es spoiler y luego unas broncas

Voz 1084 14:02 una cosa sí es muy en serio estoy ya en contra de las escenas más crédito yo te digo también porque además es que son ocho minutos

Voz 8 14:10 de de crédito

Voz 0544 14:13 al final dices allí pues y además el final que hay en esta película pues quedaría muy bien al final de la película no sé para que son ocho minutos de crédito

Voz 1457 14:22 bueno para que veas que han estado que ha habido mucha

Voz 7 14:25 si pasan además a una rápida que no lo pero para que veamos

Voz 1457 14:27 emplean a mucha gente sea sonido imperialistas pero dan trabajo

Voz 7 14:31 pues es bueno pues el mensaje

Voz 0159 14:33 sí me parece muy bien pero no nos podemos quedar ahí sí sí

Voz 1463 14:37 en los otros países que atacamos no tanto pero en el nuestro no vea

Voz 1457 14:40 es bueno dan trabajo es otra cosa decían los directores sobre la secuela porque eso que tú has dicho vamos a ver el que esta película se van a quedar con un pie colgando como va a ser la la siguiente que se estrena el año que viene

Voz 0544 14:55 yo de muy Ulloa y yo hemos tratado la película de la misma manera que hicimos con las dos del Capitán América con muy historias independientes cada una tenía coherencia en sí misma y a la vez estaba conectada con la siguiente lo mismo hemos hecho con Infinity Ward la siguiente hay un hilo narrativo que las convierte en una

Voz 7 15:14 presión única bueno pues ya lo sé

Voz 1457 15:16 saben los fans los que los que no son muy fans van avisado eh ciento cincuenta minutos que son dos horitas y media en en el cine vamos con otra película americana es noche de juego es una comedia negra con Jason Bateman Rachel Mc Adams la historia de un grupo de amigos que tiene la costumbre de reunir ese para pasar la noche jugando a varios juegos usaba puede ser un Lepe puede ser cualquier otra cosa le le hay palabras del pasado que va hasta que nadie al trivial triviales una cosa te tutee hasta que una noche se encuentran resolviendo un asesinato

Voz 9 15:52 todos quedan dos equipos esta Valero hable como si llamada está que huye a los siempre llevaba un

Voz 1457 16:03 bolsitas

Voz 5 16:08 Máximo

Voz 0159 16:08 competitivos como Juana las os pone cara porque él no sabe

Voz 1457 16:12 quiénes tienen que whisky no sabe quiénes tienen que sí que sabe quiénes que en en Key sabes que yo te en que Wiki Elio yo no tengo nada

Voz 0159 16:19 ya no era un Teletubbies claro era un Teletubbies el Teletubbies gay

Voz 1457 16:23 también podemos jugar al duro el duro

Voz 0159 16:26 es una cosa valenciano no de Málaga

Voz 1463 16:29 se universal sus Berzal no lo

Voz 1457 16:31 conozco bueno vamos a ver Elio qué te ha parecido

Voz 7 16:34 no se pueden me parece tan sumamente tonta que

Voz 0544 16:37 el me ha divertido y a ratos pasábamos os conté bastante bien es una especie de diez de Game esta película de Michael Michael a si son Penn no de David Fincher y tal pero en broma no entonces entonces tiene momentos que a mí me me me han dirigió la película es una chorrada y bueno pues hay que tomársela como como un divertimento pero bueno yo me lo he pasado bien viéndola

Voz 1457 17:02 bueno pues quiere tiene que haber de todo buen dejamos los Blockbuster americanos vamos con los españoles una comedia que lo pretende ese titula hacerse mayor y otros problemas de Clara Martínez Lage claro es la hija del director de los Ocho apellidos vascos o El otro lado de la cama es en la historia de una treintañera sin pareja ni trabajo estable ella la que suma su mejor amiga Le acaba de pedir que sea la madrina de su hijo la protagonista es Silvia Alonso y con ella Bárbara Goenaga María Esteve Antonio Resines invito

Voz 10 17:32 yo creo que todos conocéis ya es más ella va a ser era legal

Voz 5 17:43 somos una especie de padres de reportó sino para de verdad muy nosotros tomamos el relevo mío sus diferentes sobre todo

Voz 1457 17:55 bueno qué os ha parecido esta comedia sobre hará que los padrinos se llaman tutores de lectores legal aunque hemos de tutores legales yo como madrina que eso es decir madrina que soy madridista eres madrina si yo lo soy padrino de nadie

Voz 1463 18:12 David que resalta que yo ya que no cuenta no puedo hacer nada con ella a mí me parece una comedia que es gente que tiene un planteamiento interesante en la medida en en explorar temas como la maternidad El hecho de hacerse mayor el hecho de que pasa cuando en tu entorno todo el mundo se casa tienen hijos si tú quieres llevar la misma vida siempre cuando no tienes un trabajo estable es una pareja estable la sociedad te está dando señales continuamente de lo desastre que habéis it de lo mal que lo vas a pasar entonces todo eso que podía haber dado para para muchos chistes muchas bromas y encima una reflexión sobre aquello que la sociedad te impone pues parece que sí que aún voces dibujado con personajes que no os situaciones que no tienen demasiada gracia

Voz 11 18:56 algo que no no no van más allá

Voz 7 18:59 pues sí esperamos la siguiente película esperamos de esta directora bueno pues eso que que que aprenda que aprenda de sus que no no quiere decir que quiere decir que muchas veces pues mejor

Voz 1457 19:13 aquí hace mejora claro tampoco Jamis algo o Vito Sanz

Voz 1463 19:17 el resto de actores tampoco estaban de Víctor Vázquez

Voz 7 19:22 hemos visto muchas veces la hemos visto en las leyes de la termodinámica le memos en esta película

Voz 1084 19:29 cuarenta y uno pequeño que es el

Voz 1457 19:32 amigo torpe bueno torpe pero menos torpe que Javier Gutiérrez y van a hacer ya están rodando la según la temporada bueno vamos a escuchar a nuestra compañera el Laura Martínez ha estado con la directora y entonces le contaba bueno pues colean los temas que ya quería desarrollar en la comedia

Voz 12 19:48 pues mira hay un tema clave que es el tema de ser o no ser madre el tema de las normas sociales y culturales contemporáneas que parece que cuando te haces mayor las tienes que seguir no hizo sino las sigues te sientes un poco como un bicho raro y en ese sentido la peli creo que reflexiona hice cuestiona qué pasa si de repente algunos no quieren seguir esos comportamientos que son considerados como los más habituales no

Voz 1457 20:17 bueno pues libertad paz en la tierra que todo el mundo tenga hijos sonó cuando le dé la gana hablamos y también ha entrevistado en Laura hábitos al que como decías Elio hasta está en todas partes es como el nuevo Woody Allen porque siempre hace así como de torpe in Ile decía a nuestra compañera Laura Martínez que no le que a él no que no que no teme que el en

Voz 6 20:37 sí es verdad que yo por ejemplo en todo lo que hago en el teatro es muy diferente a lo que hago en el cine no pero si tienes el riesgo de que te detenga siguen yo lleva relativamente poco para que tenga ese miedo voy haciendo y voy disfrutando de lo que hago hoy los proyectos que vienen los que intentas coger in darle una visión diferente de lo que anteriormente has hecho no

Voz 1457 20:59 bueno pues cool el está muy cool ya veremos cómo va su carrera vamos con otro es estrenó que tiene vocación taquillera es siete días en Mt B es un thriller de acción basado en hechos reales en el año setenta y seis un avión de Air France fue secuestrado por dos palestinos del Frente Popular de Liberación para Palestina dos alemanes de las células revolucionarias alemanas cercanas a la Baader Meinhof IU desviaron el avión que que salía de Tel Aviv pues lo lo desviaron hacia Uganda los secuestradores querían la liberación de cincuenta palestinos detenidos en diferentes países y está dirigida ojo por José Padilla el de Tropa de élite o la última versión de Robocop ir los protagonistas son Rose Daniel

Voz 7 21:47 bienvenidos ante

Voz 13 21:49 Pedimos a los movimientos revolucionarios que dedican de culto entero aquí en la lucha del pueblo vale

Voz 5 21:54 de y doscientos treinta y nueve coma ochenta y tres

Voz 7 22:00 Alemany secuestrando

Voz 5 22:05 la impresión que causa mundo Llanos pero esa no es la adquieren no queremos hacerles daño

Voz 1457 22:13 es muy fuerte esto eh las dudas de los terroristas alemanes que están ellos deteniendo osea separando a los a los israelíes

Voz 7 22:21 si no la verdad es que el hecho fue un impacto tremendo o no porque no no solamente como el secuestro en sí que en aquellos años era muy habitual de los secuestros aéreos pero sobre todo cómo se resolvió no fue espectacular la verdad y la presencia de estos dos alemanes que pertenecían pues eso a las células revolucionarias que tenían vínculos también con la Baader Meinhof en fin con el terror

Voz 1457 22:46 tenemos unos puristas teóricos no una cosa

Voz 7 22:50 en la película claros yo la esperaba con mucha expectativa además presentó en Berlín en el pasado Festival de Berlín ese centra mucho en estos dos personajes alemanes los que hacen Daniel Brühl Iggy deja menos más desdibujados a los palestinos no entonces parece que los palestinos ahí no se sabe muy bien por qué luchaban y luego pues José Padilla que es muy hábil que ha hecho también la serie de televisión Marcos es verdad es pues la verdad es que da dota la película de un ritmo por ejemplo a escena final además la funde con un baile con una coreografía pero se centra sobre todo en lo interesante que es como impactó en el Estado de Israel y las consecuencias políticas que tuvo no

Voz 1457 23:33 estaba Rabin claro estaban Isaac Rabin estaba

Voz 7 23:36 Simon Peres de ministro de Defensa las peleas que había entre ellos pero es que luego por ejemplo el comandante de las fuerzas de asalto israelíes era el hermano de Benjamín Netanyahu

Voz 1457 23:48 es verdad murió allí y entonces fue también

Voz 7 23:51 me me Netanyahu siempre ha dicho que esa ese hecho pues le de alguna manera le motivó el entrar activamente en política

Voz 14 24:00 de alguna manera

Voz 7 24:01 de radicalizó ideológicamente no ahora mismo exprime el ministerio israelí ya sabemos las las posturas que tiene no sea que es un hecho muy muy importante yo creo que la película está un par de escalones au tres escalones por debajo de la importancia que ese hecho tuvo bien porque es un thriller político con mucha acción bueno

Voz 1457 24:20 llénale la en Berlín como fue recibido

Voz 7 24:23 me con frialdad con un poquito de frialdad porque yo creo que la película A diferencia buenos el la comparación más directa que se puede hacer es con el Munich de Belles de Steven Spielberg y por supuesto no le llega no a esa altura no es una película que está bien pero que echamos de menos los que han os gustan esos fines políticos los algo más de de reflexión ya te digo que bueno pues se tampoco indaga muy bien en las causas profundas de por ejemplo de los palestinos no

Voz 1457 24:53 sí porque Tropa de elite se notaba que ahí estaba a Padilla eso además que yo creo que sí que dominaba mucho claro claro está

Voz 7 25:01 en su Brasil en lo que va de las entonces aquí yo creo que que está un poco pues al servicio digamos de una interpretación política e histórica determinada muy marcada por los israelíes no estén les eleva LB ahí pero bueno

Voz 1457 25:16 bueno pues también y tenemos otra mirada esta semana sobre Palestina que es invitación de boda es un drama familiar de la directora palestina amarilla cien es una palestina cristiana que estudió en Estados Unidos y ahora estrena su segunda película ambientada en Nazaret es la historia de un hijo un arquitecto que ese fue de de Palestina Iker regresa para ayudar a su padre a cumplir con una tradición que es dar las invitaciones de boda de su hermana en mano a través de este trámite pues la directora Nos da una panorámica de la situación de Palestina no del conflicto con Israel que se queda en un segundo plano

Voz 15 25:51 tenemos que ir casa por casa al estilo Nazaret Canarias tú quieras sigues viviendo con salmos Sebastián nada quita el América es Italia

Voz 1457 26:03 pues Rey

Voz 15 26:05 tu padre nos ha dicho que estás pensando en volver aquí aquí hay buenos hospitales soy arquitecto fábricas

Voz 1457 26:14 aficionados crees que soy me bueno pues ese agradece no una comedia bueno una Comellas un drama familiar pero bueno que tiene también esa parte personal que se que vive gente que que que tienen que emigrar y que no quieren volver

Voz 1463 26:27 sí es la verdad es que es una propuesta muy curiosa que además viniendo de una directora que se nota que he tenido una formación fílmica muy potente está muy bien rodada la película una historia de dos son es una historia de padre hijo de dos generaciones y también de dos formas de mirar a la realidad de Palestina digamos que el que se ha ido fuera el que vive fuera el que es tratado de otra manera el que está dentro no y luego es una es curioso porque son palestinos pero no son musulmanes son cristianos sin embargo son tratados por los israelíes de una manera diferente son como una clase media no digamos no se les trata tan mal como a los palestinos de los territorios ocupados entonces es es curioso que a pesar de esos sufren las humillaciones pero ellos tienen un trato hacia el padre tiene un trato hacia los Reilly es como casi de devoción para que no les trate malos es curioso todo lo que se genera antes es una visión de Palestina muy diferente a lo que hemos visto en el cine donde el conflicto ni siquiera está presente está presente los israelíes siempre están Bassas Jay una sinagoga eh hay una bandera pasan los militares pero nunca hay una interacción directa entonces muy curioso la manera de rodar eh bueno hemos entrevistado a la directora Yves Le preguntamos precisamente por por porque es un poco o muy autobiográfico ya que se fue fuera estudios fuera que luego ha vuelto a rodar en Nazaret que es su ciudad

Voz 1457 27:43 pues me

Voz 1463 27:47 en los cuales no son humillados cada día y evidentemente pues eh pues aquí se ve en el caso de del padre del hijo y de cómo cómo responden a esa obligación

Voz 1457 27:55 bueno pues es muy recomendable invitación de boda muchas gracias compañeros al cine siempre oye ya está viene qué os veo hoy más más moño a la gala adiós

Voz 16 28:15 en

Voz 0159 28:21 pues abrimos nuestra sección de televisión con José Manuel Romero Dani Garrán Pepa se ha quedado porque tiene faldas de combate a pesar de hoy hemos escuchado por ahí choque de clases se ha dicho cómo me quedo oyendo para tomar no pensaba en esta canción que venís a hacer una Streep no no veo que esta es una esta semana vais hablar

Voz 1 28:43 de de de regresos de esos que

Voz 1457 28:45 lo que nos permiten ver series que nos permiten ver plancha Andoni cocina

Voz 1084 28:49 no vamos a hablar de muchas cosas pero lo primero otra o tenemos que decir estamos en nuestra semana grande porque por fin ha llegado la segunda temporada de de dos grandes series del del año pasado West Wall y el cuento de la criada han vuelto envuelta en una gran expectación por ahora cumplen las expectativas por lo que hemos visto las dos se pueden ver en Aceh veo España así que estamos muy contentos de detener Lancer

Voz 1457 29:11 qué tal el comienzo hemos visto

Voz 0457 29:13 ya algunos capítulo así tenemos que decir que no ha defraudado para nada no vamos a comentar mucho vale solo un aperitivo

Voz 1457 29:20 porque Laia Portaceli quiere

Voz 1463 29:23 es la robot de verdad

Voz 0159 29:25 no te la cabeza con las teorías me gustaba tanto hagas eso no vemos nuestra Dolores spoiler

Voz 0457 29:33 vamos a recordar lo vamos a recordar a Wes Wall para aquellos que lo hayan visto ese ese parque temático creado para satisfacer los instintos violentos de los

Voz 1084 29:40 picos con los humanoides se avecina

Voz 0457 29:43 una buena guerra porque si la primera temporada se entregaba la filosofía ya la rebelión de las máquinas esta por ahora apuesta más por la acción por cruzar la puerta no vamos a decir más vamos a hablar de que Dolores cabalga

Voz 17 29:56 somos un montón

Voz 18 30:03 vamos a precipicios hay que punto mayor que les pertenece no basta con conseguir este

Voz 0159 30:20 también pero vamos a ver cómo se puede hacerla

Voz 1457 30:25 bueno claro

Voz 1084 30:26 momento romántico no sé yo

Voz 0159 30:28 qué va a ser de buena líneas verla María no vi la primera temporada no me gustó nada

Voz 1084 30:34 ya yo sí

Voz 0159 30:37 señora te lo dicho

Voz 1463 30:41 el que me explotó la cabeza pero es una serie muy interesante

Voz 1084 30:45 ya ya lo comentaremos no teníamos Dolores y también tenemos muchas ganas de volver allí eso lo diremos que los dos primeros episodios son muy potentes del cuento de la criada estamos ahí está esa serie vuelve aún más oscura y nos va a hacer pensar y reflexionar mucho a través de de estas mujeres ya no solo desde su sometimiento en esta teocracia esto sólo es una Barthez

Voz 19 31:08 no os acordáis lo com las cosas niñas hay más un tiempo de libertad está la libertad ahora la libertad pues los tiempos ciudad arcilla vendíamos libertad para ahora a la libertad es un regalo de Dios

Voz 1457 31:35 y en esta esta temporada ya se ha alejado de Margaret Atwood

Voz 1084 31:38 si mantiene su estética visual y habrá que ver cómo cómo avanza porque ya no sigue el libro no no queremos desvelar nada porque estas series como estábamos hablando merecen un análisis mucho más profundo ya lo abordaremos las próximas semanas cuando veamos al menos la mitad de temporada para ver si si van bien o os estampa nosotros confiamos en ellas

Voz 1457 31:57 saber bueno pues es un poco así hemos hemos metido también a los oyentes les invitamos a que entren en este mundo de explosiones mentales saber quién les parecen y vamos a hablar ahora de series que van a venir en Netflix es la semana pasada es tuvisteis en la convención de Roma bueno estuvo Jose

Voz 0457 32:15 estuvo José ahí

Voz 1084 32:17 a talco echamos el día festivo siempre somos lo digo Pepa Un día buenos días el gigante de organizo su gran evento europeo en en la capital italiana hizo bueno un día encadenando paneles y conferencias una buena churrería de series que que digo yo y algunas cosas interesantes de los proyectos que tienen en marcha llaman la atención varios una miniserie sobre la invención del fútbol moderno y su división de clases dirás tú no me interesa nada esto pero pero espera porque lo escribe el creador de down to nadie entonces eso

Voz 0159 32:47 ya está bien

Voz 1457 32:51 Nos eh tú eres bastantes años

Voz 0159 32:52 horas pero bueno eso también señoras pero en el fútbol y las señoras en yo

Voz 1084 32:57 no os va a gustar mucho aquí en la escribí ya verás cuán hoy también en Reino Unido preparan una comedia con Idris Elba hice lo que más Nos interesa o por ser marca muy Scripps es la primera serie polaca de Netflix estará dirigida por la oscarizada a ver si lo digo bien Annie Hall

Voz 1457 33:10 a mí es y su hija será un adiós

Voz 1084 33:13 todo Pia muy política y combativa sobre qué hubiera pasado si no hubiera caído el telón de acero así que promete bastante y quieren hablar un poco también de la deriva autoritaria de su país y de algunos países europeos a través de de estas serían es uno de los paneles más interesantes

Voz 1457 33:28 esa novela estaremos a las camino

Voz 1084 33:31 verdad ya lo sabía yo me van venía con los demás

Voz 1457 33:34 a los deberes hechos eso sí que nos ha nos ha interesado bueno son estos son aspectos que os han llamado la atención estrenos se cercanos hay algo que destacar

Voz 1084 33:44 pues la semana próxima el día cuatro estrenan su su primera serie danesa de rehén de la que pudimos ver los dos primeros capítulos un drama apocalíptico que cuenta la huida de unos cuantos supervivientes tras un virus propagado con la lluvia que mató pues casi a todos los habitantes de de Escandinavia el Trailer son así

Voz 13 33:59 Elena Panizo eso una a las que a su secretario bueno la verdad es que no no quiero ser muy dentro pero fue una decepción porque pocos elementos funcionan en el pilón

Voz 1084 34:11 esto es una mezcla de recursos y tramas ya vistas los actores también pero la historia hace agua las nunca mejor dicho por todos bueno pero es sin

Voz 1457 34:18 interesante que es que sale la pasta que bueno se han gastado Netflix que ha dicho también han anunciado hace unas semanas que se van a invertir eh un billón de dólares en en Europa Osea en producciones europeas para todos

Voz 1084 34:33 lleva una un dato muy interesante de de Netflix que dieron en invertían ocho mil millones de euros en contenidos originales dos mil en promoción imagínate si haces la la la balanza es un veinticinco por ciento no de de la paz

Voz 1457 34:48 para eso necesitan los oyentes a La Script para que nosotros disolver vamos la grasa de la promoción metamos el colmillo

Voz 1084 34:55 muy bien María venga ya

Voz 1457 34:57 que no se siga no van a invitada una parte siempre pues no vamos no vamos y se acabó a ver para España que hay pues

Voz 0457 35:05 muy buenas noticias para España porque confirmaron que la tercera parte de la Casa de papel con la mayoría del reparto de hecho además es que lo vendieron como su gran apuesta para Europa en dos mil diecinueve están trabajando ya con Alex Pina y Vancouver media en la nueva entrega que se verán exclusiva Netflix tras convertirse en un fenómeno mundial es la serie más vista en habla no inglesa de la historia de la plataforma ojo al dato además dieron también algunos detalles de su Suso la segunda sería original en España Elite que es una ficción creada por Ramón Salazar el guionista de Tres metros sobre el cielo Tengo ganas de ti y que contará con algunos de los actores también de la Casa de Papel

Voz 1084 35:45 estuvimos charlando con ellos con Miguel Herrán María Pedraza ahí Jaime Lorente es un thriller juvenil eso es lo que venden por ahora ambientado en una escuela de élite las encinas donde llegan tres chicos pues de un ambiente obrero marginal tras destruirse su su colegio choque de clases y un asesinato desencadenan la la acción esos lo poco que sabemos le pinchaba un poco yo sobre ese choque de clases en la incomunicación social que como si va a articular con qué enfoque jaimas

Voz 20 36:09 la base introduciendo a tres personas que proceden de una familia en un ambiente muy pobre a las encinas que es el colegio de la élite entonces a partir de ese momento todo se desestabiliza no son los que han vivido en dos ambientes totalmente opuestos casi que no pueden entenderse el uno al otro a lo mejor no a lo mejor somos dos personas iguales pero si hubiésemos nacido en el mismo sitio seríamos gemelos pero

Voz 7 36:36 pero esta diferencia bueno hoy

Voz 1084 36:39 Nacho Laredo el choque de él

Voz 0159 36:41 no se ha explicado

Voz 1084 36:45 bueno también le preguntábamos a a Miguel Herrán sin los jóvenes se van a sentir españoles porque yo creo que va a funcionar bien esta serie porque no hay hay un hueco no para para un thriller drama drama juvenil si se van a ser Tir representados con tanto lío yo creo que de los crueles

Voz 20 36:58 sí de todos ya en la de los jóvenes sino también de los padres hay muchas veces que tus hijos tiene problemas es que parecen problemas que son por encima realmente son problemas de verdad yo creo que va a enseñar al atrevería decir al mundo porque la plataforma Netflix que cómo afrontar esos problemas como no pasar por encima de todo eso que está sucediendo en una sociedad actual mundial

Voz 1457 37:20 bueno pues la verdad es que suena es una ambición

Voz 1084 37:23 ya pocos detalles podían contar más la serie está en fase de rodaje de los primeros capítulos hablaban de de ese intercambio de clases y la y la fascinación no repulsión que que crean tres lotes y pijos que yo creo que va a ser un poco el tono de la serie dicen que sea tratará todos los temas que interesan a los adolescentes es bullying acoso sexual drogas y le preguntamos también por el mensaje en qué va a servir o cómo va a ayudar a los jóvenes un poco como en el caso de Depor trece razones

Voz 20 37:46 lo que hay un puntazo de esta serie

Voz 15 37:48 en el que X personaje de

Voz 20 37:53 deja de tener su problema y lo comparte yo creo que en ese momento a la gente se va a dar cuenta de que cuando tú tienes un problema a lo mejor que puedes hacer es compartirlo con tu familia con tus amigos para así te pueden ayudar y no lo debes guardar era se pudre te enseña mucho

Voz 1457 38:12 a qué que exteriorizar bueno pues dirá activismo por un tubo vamos a estar pendientes de esta serie de vamos bueno vamos a empezar ya con una recomendación porque yo ha recomendado es exactamente tengo lo voy a hacer una careta no una careta un indicativo no

Voz 1084 38:30 cómo se bueno Juan me riñe que sigas

Voz 1457 38:32 de Alien el alguien

Voz 21 38:35 no

Voz 1457 38:38 Juan me está mirando mal pero bueno

Voz 1084 38:40 quería crear una serie muy interesante que acaba de estrenar aquí en España Netflix porque se encarga de la distribución internacional después de que para mí TNT se unieran la lanzaran lanzaron su producción en Estados Unidos que no ha sido por cierto nada fácil de tenis o de la alienígenas una adaptación de la novela homónima de cable que se publicó hace veinticuatro años y desde entonces pues ya sabía vendido los derechos para adaptarla a la televisión lo habían intentado incluso hacer una película y ahora ya por fin ha llegado lo ha hecho pues la verdad que sin demasiada Promoció pero es una seguir bastante interesante que hemos atrapado desde el minuto uno está ambientada en el Nueva York de mil ochocientos noventa y seis y trata sobre los primeros pasos que se dan a la hora de resolver asesinatos en serio cuando la ciencia forense pues todavía no no existía como tal empiezan a aparecer niños asesinados en la ciudad y se sospecha que están relacionados entre sí debía

Voz 17 39:29 será Tejedor para el niño el terror del millo es esencial para el asesino Plácido por favor solo suponiendo que sus actos tengan al con significado un vagabundo un trozo de pan porque tiene hambre pero porque nuestro asesinos hace lo que hacen todos somos responsables de nuestros actos estudia adelanto de responsabiliza estoy hablando de empatía y comprensión con presión ese hombre asesina niños por placer esa obsesión por los niños dice este reviviendo algún trauma físico o emocional

Voz 0457 40:02 para resolver lo que aparenta ser una serie de crímenes cometidos por la misma persona pues los protagonistas comienzan a desarrollar métodos que no existían hasta la fecha cruzan datos recogidos en varias autopsias investigan acerca de los comportamientos humanos si la empatía con lo hemos oido Nos muestran pues como se empezaron a fijar por ejemplo en las huellas dactilares todo ello claro de forma extraoficial

Voz 17 40:25 tenemos algo que podría resultar infinitamente

Voz 1457 40:27 sí más sutil una TAC tilos copia

Voz 17 40:30 estudio de las impresiones que dejan un dedo una palma Home pie hay gente incluyendo a la mayoría de nuestros colegas del departamento que no acepta las huellas como prueba pero la ciencia que hay detrás ha demostrado ser fiable he leído sobre esta no es cierto que las huellas no cambian a lo largo de la ida hay que cada una de ellas es única pero se deben dar ciertas condiciones para preservarlas los cuerpos inmersos en agua como los de los Smile no reúnen las condiciones

Voz 1457 40:57 o sea que este es una y un nazi

Voz 1084 41:01 un reloj con como precuela de Michael Hunter es decir a el queda claro que un poco o no la la psicología moderna de los asesinos en serie que sea más el cómo sino el porqué que lo que lo motivó que hay en la mente de los asesinos está pues también empieza a preguntarse eso pues un ochenta años antes

Voz 1457 41:20 quienes son los y los protagonistas estuvieron en Roma

Voz 1084 41:24 sí hemos estado charlando con ellos también Daniel Brühl interpreta precisamente a la alpinista que como bien no se implican siempre al principio de cada capítulo es el hombre que recibe a los que estudian la las enfermedades mentales es un personaje atormentado un poco antisocial que no recuerda como decíamos al al serlo Homs está completamente dos obsesionado con la así que de los asesinos

Voz 17 41:42 ahí asesinatos a sangre fría entre nosotros

Voz 22 41:49 están ahí fuera cautivos

Voz 17 41:53 sus motivos son comprensibles pero este es diferente

Voz 22 41:58 sus actos Sultán retazos tan malvados que sobre con visto bueno

Voz 1457 42:05 bueno está que lo PETA mucho esta semana es de siete días en ETB no para

Voz 1084 42:10 bueno hay precisamente el actor Daniel Brühl nos hablaba del papel interpreta de cómo se sorprendió él también al conocer la labor de estos psicólogos pieles

Voz 0335 42:20 desde el comienzo es interesante ver el origen de algo que actualmente damos por hecho que hable bien el coraje de esta gente me pareció fascinante bucear en profundidad en este capítulo de la historia Iber como de Valiente serán estos tipos como por ejemplo los psicólogos que crearon nuevas teorías que eran impactantes para la gente y la sociedad y claro eran increíblemente progresistas realmente unos pioneros yo creo que cada uno de nuestros personajes tiene algo de es

Voz 0457 42:46 aquí acompañándole en la investigación de este asesinato pues encontramos al personaje de Sara Howard que es la primera mujer que ha conseguido trabajarán el Departamento de Policía de Nueva York que se une a esta misión por su ambición de convertirse también en la primera etapa detective

Voz 23 43:02 qué estás haciendo aquí pues sí hemos venido a ver al comisario Saray señorita Howard

Voz 17 43:08 empleada del Departamento de Policía de Nueva York por favor trata me con el respeto que requiere mi puesto la señorita Howard ha sido la primera mujer en conseguir un puesto en el departamento excelente quizá puede ayudarnos a concertar una reunión con el comisario

Voz 23 43:21 como con poca especialmente Rosa con mis ojos azul brillante señorita Hawk

Voz 1084 43:30 buenas va está interpretada por Dakota

Voz 0457 43:33 sí por Dakota Fanning que bueno le pudimos preguntar también por por su personaje que sufre como hemos oído ya desde el principio pues el machismo no el machismo en su trabajo y también en el resto de la sociedad es importante Nos nos decía Dakota enfrentarnos a cómo están valoradas las mujer en la actualidad frente a ese Nueva York de finales del siglo XIX

Voz 1322 43:55 mi personaje enfrenta a los espectadores del siglo XXI a lo que ha cambiado con las mujeres en nuestra sociedad los abusos de poder en el lugar de trabajo son una cosa que ves en mi personaje que enfrenta de forma inmediata en la serie y es interesante tener que poner al mundo frente a lo que creemos que ha cambiado el progreso y si las cosas son mejores es importante para la serie preguntarse eso

Voz 1457 44:18 qué tal es Dakota Fanning pues super maja a súper

Voz 1084 44:21 además era como la más dispuesta en las entrevistas así mundo si en el panel estuvo como como divertida pero tomándose en serio su trabajo contestando muy bien a todo y además ella ya sabe que le van a preguntar por ese personaje porque el personaje tengo entendido que que no no existió realmente hay algunos personajes reales en la serie Éste no es esta esta primera detective que no es detectives secretaria pero es la primera dentro del Departamento de Policía con aspiraciones no hay sí que está metido el personaje yo creo que él le da da ritmo la serie y le da una densidad su personaje que está bien

Voz 1457 44:53 es interesante esa cuota feminista que que que se aborda que Netflix es muy es eso preocupa mucho de que iba a dar las llegar bien a sería más allá del thriller

Voz 1084 45:05 pues sí además de del Misteri de esa reivindicación feminista que que emprenda las acciones de de Dakota Fanning también se ha empeñado en mostrar las diferentes caras pues de la Gran Manzana de Nueva York de la época diferenciadas muy claramente la clase alta con sus pomposos trajes insufló estas la insalubridad de las casas y burdeles donde viven los niños que se prostituyen Lacalle los inmigrantes y también es significativa pues la relación de los jefes de los burdeles con la policía basándose en intereses Si en sobornos nuestras puertas

Voz 24 45:31 en este edificio comisaria llenado los bolsillos de sus colegas y ahora no los arrastra hasta aquí como un par de las lunes mediocres cuando ya tiene asuma entre rejas donde está su decencia no creo que el señor Ellison intenta decirle comisario que solo somos hombres de negocios de hecho hemos disfrutado de un entendimiento con la policía durante años

Voz 1457 45:54 y teniendo la parte yo creo que el caso más Inter

Voz 1084 45:56 es ante de la serie que muestra muy bien los cambios o un retrato de del Nueva York de la época y claro lo miras y te asusta un poco porque dice no han cambiado ha cambiado mucho sí sí hay un ganador abre una brecha sí sí sí la brecha social enorme también un poco la impunidad de los rico incluso lo que te contaba hay personajes reales como CO2 Rosver Roosevelt que era el jefe de la paz decía antes de llegar a ser presidente del país y que quería limpiar era el el que se empeñaba en limpiar de corrupción el Departamento de Policía de Nueva York el tercer actor protagonista Luke Evans nos contaba en Roma como podemos vernos representados con un espejo no de la serie de la época con con la actualidad

Voz 0084 46:33 yo creo que estamos todos de acuerdo en que es como mirarse a un espejo actualizado y que lleva a la gente a hacerse preguntas cómo de lejos hemos llegado y qué poco hemos progresado hay todavía elementos negativos en el retrato de la alguien insta que podemos ver hoy en día pienso que Dakota representa claramente uno de ellos hablar de ello es un asunto actual

Voz 1 46:53 bueno bueno

Voz 1084 46:56 se tenían también bastante aprendí al van a preguntar por la diferencia de clases la inmigración pero es un espejo y ahora que hable Dakota de de las mujeres y así lo solventa si bien no generaron diques

Voz 0159 47:08 más compleja situación preparada pero pues muy bien

Voz 1084 47:11 hoy día es muy serios pero no es verdad que también dijeron que indudablemente es aterrador ver mirar siglo atrás Iber que siga habiendo esa impunidad esa corrupción esa diferencia de clases Italia en el panel en el que estuvieron que tuvieron más tiempo para charlar ya lo sabía es que en las entrevistas de de cinco minutos estuvieron bien rencorosa diciendo que que hoy es la parte interesante de de la serie no el retrato social que hace a través de eso

Voz 1457 47:35 Luque Evans que es que es un actor al que hemos visto pues mucho haciendo mucho mucho cine no

Voz 0457 47:41 sí sí además este proyecto ve

Voz 1084 47:43 hay que la noticia le hacía especial ilusión porque él andaba a esta como productor y llevaba tiempo detrás de él también pues aprovechamos para preguntarle que que que lo lleva a trabajar en televisión y embarcarse en este proyecto que además ha sido muy internacional

Voz 14 47:55 aquí me vi Mi

Voz 1457 47:58 el mayor atractivo es el tiempo

Voz 0084 48:00 ser capaces de desarrollar un personaje cuando presentas una película es mucho sacrificio no tienes tiempo de verlo en pantalla porque son los tiempos de cine cuando tienes diez horas cada episodio es una hora y ahí puedes entrar profundamente en el personaje en cada problemas es maravilloso como un personaje se revela a través de la historia puede que solo mente aparezca en un episodio pero tiene influencia en la historia los demás personajes eso es maravilloso y eso no pasa cuando haces una película intenté hacer una película de la alpinista durante mucho tiempo pero fracasó porque el libro la novela de Khaled Car es muy detallada y muy densa merece diez horas la atractivo para mí es poder pasar siete meses con estos personajes y con estos dos

Voz 1457 48:47 bueno y la gran noticia es que detrás de detrás de esta serie en la dirección de algunas capítulos está Paco Cabezas que después también se se encargó del final de la serie terror Penny la ha dirigido algunos capítulos de diestro Train in to the Bad Lance Fear The Walking Dead también de de de alguien es que la verdad es que es caos un rodaje super internauta tiene más el

Voz 0457 49:12 dio el estás petando fuera de España hay claras Let le hemos dado un teléfono para que nos cuente cómo fue la experiencia lo primero sobre enriquecedor que haya sido un proyecto tan internacional como hablaba en español en las esquinas con Daniel Brühl

Voz 25 49:27 que luego quiero decir que queremos contó con un actor de todo el mundo soltó con los actores que intente tenga la niños que era muy difícil encontrar a niños apropiado del mundo y luego también bueno en el hecho de trabajar por ejemplo con con luz con Dakota y con Daniel no que para mí trabajar con Dani así mucha fecundar el Grup porque estamos hablando en español eso es lo que me facilitó mucho las cosas y ahora como una dirección como muy intuitiva de hecho a veces Lux hemos creado un poco porque nos pillaba polaco años yo era como