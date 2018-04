SUCEDIÓ UNA NOCHE 29-4-2018 (Programa completo)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 0229 00:51 hola qué tal bienvenidos otra semana a sucedió una noche menú que os tenemos preparado para el programa de Frankenstein de Mary Shelley Jack Lemmon y Walter nota aulas pareja mítica dos de mayo en el cine una charla con la directora argentina Lucrecia Martel más tenía políticas en nuestra sección de terror añadirle un poco de música de cine y muchos diálogos de películas ya tenía una idea bastante clara del Sucedió una noche que os traemos así que no perdamos más tiempo y adelante proyecto

Voz 6 01:25 ya está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entra

Voz 9 01:33 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0229 01:44 la película de TCM durante este mes y también a lo largo de mayo TCM está celebrando los doscientos años de la publicación de Frankestein la novela de Mary Shelley que dio origen a uno de los grandes mitos del cine de terror mañana lunes emiten de nuevo varias de las películas que se han podido ver en las últimas semanas como la mansión de Frankestein con Boris Carlota la resurrección de Frankestein dirigida por Roger Corman o Frankenstein de Mary Shelley dirigida por Kenneth Branagh en mil novecientos noventa y cuatro protagonizada por el mismo Helena Bonham Carter y Robert De Niro de esta última película Frankenstein de Mary Shelley os vamos a hablar ahora

Voz 10 02:25 la madre de la criatura

Voz 11 02:27 Kenneth Branagh director y protagonista de Mary Shelley su marido el poeta Shelley eso muy amigo Lord Byron pasaron el verano de mil ochocientos dieciséis a orillas del lago de Ginebra donde en vista del mal tiempo imperante decidieron divertirse a escribiendo cuentos altas más

Voz 6 02:46 Mary me ha prometido que va a escribir una historia de terror que cada uno para la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar demostraremos que la realidad

Voz 11 02:56 siempre es más terrible Mary Shelley que acabo siendo la más recortada tuvo dificultades para empezar pero luego tuvo una especie de sueño una espeluznante versión de la historia de Víctor Frankestein creo que dijo que se le apareció que se despertó con una increíble imagen que el estudiante de artes ocultas arrodillado de ella

Voz 0544 03:19 los padres de la criatura Francis Ford Coppola productor de la película

Voz 12 03:24 la mujer siempre me había encantado el libro de Frankestein yo había pensado en hacerlo mucho antes de que Drácula fuera una posibilidad pero el destino hizo que firmamos Drácula aunque yo seguía interesado en que hubiesen una película sobre Frankenstein

Voz 10 03:38 hay más acorde con el libro me interesaba encontrar un director que compartiera el entusiasmo por la idea cuando dimos con que suele decirnos entusiasmó y nos pareció que está en activos

Voz 0544 03:57 Kenneth Branagh creo que Víktor Frankl

Voz 11 04:00 Thain aunque es un papel que me va a hacer ya que es un hombre obsesionado y pertinaz cuyo trabajo le apasiona de tal modo que a veces llega a ser alarmante pienso en la oportunidad de acabar con

Voz 6 04:12 enfermedad y la muerte de hacer que tu en esta tierra puerta tendría una vida saludable de permites que las personas que es la mano puedan estar juntas para siempre por todo eso riesgo a la criatura defectos de nacimiento masiva que decida himno a puerta física pero

Voz 6 04:48 Nos dimos a una criatura inteligente

Voz 11 04:54 capaz de enfadarse sea peligrosa también divertir en ciertos momentos claro aún con sentido del humor por muy sombrío irónico que fuéramos en una torpe oculta máquinas violencia era evidente que debíamos elegir a un actor capaz de mostrar gran compasión genio fuerza violencia crearles sensación de peligro hay muy pocos que sepan combinar esas extraordinarias cualidades tan bien como Robert De Vido

Voz 10 05:26 Robert De Niro UPO algunos días muy largo se vivir otros no tanto cuatro hacíamos sólo la parte superior de lo cortamos de doce horas para el maquillaje del cuerpo estoy media para una parte y al final cuatro y media la verdad no fue tan duro para mí no lo es el hecho montones de veces aunque no tanto tiempo

Voz 14 05:57 los otros protagonistas Helena Bonham Carter

Voz 0544 06:00 la chica Don Hume más recordado como el Mozart de la película Amadeus es el amigo de Víctor Frankestein

Voz 6 06:16 ido para ser simplemente

Voz 15 06:18 me han dicho que tiene que ver con curar a los enfermos y es una pena porque la gente enferma me para

Voz 6 06:22 ese Martín de combate John Please actor

Voz 0544 06:24 los Monty Python es el maestro de Frankestein

Voz 10 06:28 De debido se presentó un día en los ensayos muy agradable muy buen humor muy amistoso y estoy orgulloso de que me puñales ya que también mató a Michael Palin en Brasil así que le pregunté si es que se había propuesto acabar con los Monty Python la moraleja

Voz 6 06:51 si tras las consecuencias te tus actos

Voz 5 06:56 me decís

Voz 16 07:04 sin duda plantea cuestiones muy actuales como el tema de la ingeniería genética cosas muy típicas de hoy en día por ejemplo dónde está el límite de progreso científico el progreso el progreso sin aceptar la responsabilidad que conlleva

Voz 18 07:40 el timo de las ganancias no sirve con un banquero el de las apuestas no hay jugador de póquer que no apueste los caballos séptimo no se ha usado desde hace diez por eso lo puede conocerlo creo que yo tampoco lo conozco un par de nosotros trabajaremos desde dentro

Voz 19 07:55 ah

Voz 21 08:21 esos espejos es difícil decirlo me estás apuntando a mi verdad yo te estoy apuntando a cariño naturalmente matarte a ti es matarme a mí no hay diferencia pero sabes estoy bastante cansado de los dos

Voz 6 09:05 que que en viviendas gratis para arreglar el cosechadora averiado no me consideraban capaz esto significa que me vuelvo de verdad crees eso sí claro tengo un contrato

Voz 24 09:15 me voy a casa eres un clon no tienes un él me voy a casa que hoy de Sadam origina soy Sam original

Voz 28 09:56 en el fondo todos queríamos enamorados porque esta experiencia nos hace sentir completamente tipos los sentimientos Evans nuestras emociones te aumenta salimos despedidos no

Voz 29 10:08 no está nada no

Voz 4 10:50 bueno cuatro películas qué tal

Voz 0229 10:52 quién emite TCM los próximos días a ver cuántas sabéis adivina la primera estaba chupar el golpe con su famosa musiquita que es en realidad un arreglo de Marvin Ham Leach sobre una pieza original del Rey del RACC

Voz 30 11:05 Scott yo la segunda también era fácil era la famosa escena de Los Espejos de La dama de Shanghai de son Wells con la tercera en cambio ya se complicaba la cosa actor Sam Rockwell discutía con otro Sam Rockwell Moon

Voz 0229 11:19 una película del año dos mil nueve dirigida por Duncan Jones hijo de David y para terminar la profesora Barbra Streisand disertar sobre el enamoramiento en el amor tiene dos caras película del año mil novecientos noventa y seis cuyo tema musical era esta canción que cantan a dúo la Streisand Bryan Adams hay faena Ali found

Voz 10 11:47 dale un título mío es que mira Enciclopedia curiosa del cine

Voz 0229 11:55 el próximo miércoles se celebra el dos de mayo una fecha que conmemora el levantamiento del pueblo de Madrid en mil ochocientos ocho con el que comenzó la guerra de la Independencia contra los franceses el capítulo de nuestra Enciclopedia de hoy recuerda cómo ha visto el cine aquellos acontecimientos

Voz 0544 12:16 Goya inmortalizó en dos grandes cuadros los sucesos históricos del dos de Mayo uno era la carga de los mamelucos el otro Los fusilamientos del tres de mayo

Voz 32 12:34 bueno muertos ido la fíjate descansa de rodillas así con los brazos levantados valiente como la madre que lo parió invitando a los soldados que le iban a matar

Voz 0544 12:49 dos cuadros que son famosos en el mundo entero

Voz 14 12:53 cuadra español y eso es sí

Voz 6 12:58 claro ya cortada se titulaba Mayo de mil ochocientos pero bueno como a tantos españoles

Voz 0544 13:05 también Pérez Galdós lo contó con palabras en sus Episodios nacionales

Voz 30 13:09 a la lucha mejor dicho la carnicería era espantosa en la Puerta del Sol cuando cesó el fuego y comenzaron a funcionar los caballos Laguardia polaca llamada noble y los famosos Mamelucos cayeron a a plazos sobre el pueblo siendo los ocupa Doris De la Calle Mayor los que alcanzamos la peor parte porque por uno y otro flanco nos atacaban los feroces jinetes

Voz 0544 13:30 el cine español como no también ha trasladado a las pantallas la lucha contra el invasor francés pero claro lo ha hecho a su manera

Voz 33 13:37 habrá hay Dios mio

Voz 23 13:42 sí

Voz 34 13:52 hay que reconocerlo las películas españolas que tratan los hechos del dos de mayo hoy de la Guerra de la Independencia en general no están a la altura de las obras de Goya o de Galdós por ejemplo este que canta era Manolo Escobar en la película Los guerrilleros y también hemos visto a Lola Flores en la Venta de Vargas no sólo material

Voz 35 14:11 aquí en Andalucía también sabemos de cara hay un buen un desaparecido cuando un hombre sale de tu casa nos veremos

Voz 0544 14:19 a Sara Montiel en Carmen la de Ronda y quedaron los que tenemos ya una cierta edad vimos muchas veces en la tele esta escena

Voz 36 14:26 no

Voz 0544 14:37 era Aurora Bautista en Agustina de Aragón defendiendo a cañonazos las murallas de Zaragoza y hablando de cañones gracias a un cañón nuestra Guerra de la Independencia también tuvo una película en Hollywood creo que desde que hay un buen camino

Voz 18 14:50 en Santander si capitán pero este cañón va ir a vida pero acordase seis yo no he dicho nada conocéis Missoni el general prometió poner a disposición el Caño

Voz 37 14:59 pero el general la arena no está aquí

Voz 18 15:02 creéis que podéis atravesar media España con un puñado de hombres con este cañón tendrán los hombres que quiera no disponemos de pólvora la tendré ira

Voz 0544 15:09 el orgullo y pasión con Frank Sinatra haciendo de guerrillero Gary Grant como militar inglés en dos mil ocho coincidiendo con el bicentenario José Luis Garci estrenó su película Sangre de mayo

Voz 1060 15:20 cuando me llamaron llega el año dos mil cinco pues estaban preparando ya para el bicentenario una serie bastante amplia de acontecimientos tanto teatrales como de exposiciones y les faltaba al cine pues me preguntaron si yo veía de un posible enfrentamiento cinematográfico con el hecho de dos de mayo y yo les dije que siempre y cuando utilizábamos a Galdós creo que se podría llevar a cabo

Voz 0544 15:48 en fin que películas hay unas pocas ya sean buenas malas o regulares con algunas de las que hemos mencionado y otras cuentas vamos a rendir homenaje a los héroes de aquel dos de mayo de mil ochocientos ocho recordando que fue lo que pasó el año mil ochocientos ocho había comenzado muy agitado en la política española los reyes Carlos IV y María Luisa de Parma y el primer ministro Godoy estaban enfrentados al Príncipe de Asturias el futuro Fernando VII

Voz 6 16:20 de las Indias tez Mishima como puede ser Godoy Alteza Serenísima si es heredero de la Corona parece una provocación con ese nuevo titulo al Príncipe Fernando se subirá por las paredes y más ahora que el Rey está no

Voz 0544 16:33 pocos meses antes y en virtud del Tratado de Fontainebleau Se había permitido el paso de tropas francesas por territorio español Kennedy

Voz 38 16:40 en usted desde la entrada de los franceses me parece que van a invadir Portugal porque es aliado de Inglaterra es es el pretexto pero sus intenciones yo creo que son otras después de enfrentarse a media Europa ahora le toca el turno a España

Voz 0544 16:52 los franceses controlaban varias ciudades de la Península Ibérica eso indignó a la gente y a los partidarios del Príncipe Fernando que se fueron haciendo cada vez más fuertes

Voz 6 17:03 qué haces aquí qué ocurre McClain pero me traigo un asunto que no admite espera mis agentes en Francia acaban de informarme del Príncipe conspira mi señores del propio buena parte no es ajeno esta danza de el Príncipe Majestades haría cualquier cosa por ocupar pronto el trono

Voz 0544 17:21 entre el diecisiete y el diecinueve de marzo tuvo lugar el Motín de Aranjuez que llevó a la caída de Godoy el rey Carlos IV abdicó en su hijo

Voz 6 17:30 se fue a Francia hay que actuar al instante se acerca de de apogeo pedirle que mantenga sus pactos con nosotros es la garantizado nuestro trabajo

Voz 0544 17:40 Napoleón ordenó entonces que Fernando VII se presentará también ante él este viajó a Bayona

Voz 39 17:45 el pueblo está aquí no nos querer muestras Rey Fernando sep pues Straw Rice puesto ahí va a celebrar una entrevista con nuestro emperador los destinos de Europa están en manos de Napoleón

Voz 0544 17:55 el desenlace de todos estos acontecimientos tuvo fecha concreta

Voz 6 17:59 el lunes dos de mayo

Voz 0544 18:05 ese día ante el Palacio Real comienza arremolinaron el agente ese es el detonante pronto las calles de Madrid se convierten en un campo de batalla

Voz 6 18:22 Isco De Paula y el pueblo lo ha impedido

Voz 0544 18:28 a las diez de la mañana muere el primer soldado francés los madrileños emplean las armas que tienen a mano navajas macetas agua y aceite hirviendo poco después de las once tiene lugar la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol los militares españoles permanecen acuartelados sin intervenir esas son sus órdenes

Voz 14 18:58 sólo el Parque de Artillería Monteleón desobedece y los capitanes Daoíz y Velarde se unen al pueblo de Madrid dándole armas sacando los cañones del cuartel

Voz 40 19:07 estamos a merced de los Camacho

Voz 6 19:10 somos de otro linaje

Voz 0544 19:14 los dos moriría al allí pocas horas después sobre las dos de la tarde el ejército francés comienza a controlar la situación empiezan los primeros fusilamientos

Voz 6 19:25 mal aconsejado sea elevando

Voz 39 19:28 dado en armas contra nosotros los franceses Jacques cometido asesinando a los españoles que merecen el nombre de tales lamentan tamaños de Sordo con lo que no han de confundirse les con esos miserables

Voz 0544 19:43 y esa misma tarde el alcalde de Móstoles Andrés Torrejón publica un bando llamando al levantamiento

Voz 6 19:56 al día siguiente

Voz 0544 19:57 desde mayo se produce en Los fusilamientos de la montaña de Príncipe Pío que pintó Goya los sucesos de Madrid pronto se conocen por toda España

Voz 6 20:05 quiénes de Madrid

Voz 35 20:06 sí allí estaba cuando me iba tiene el Parque de Monteleón junto a los artilleros debió ser por si perdemos las manolas del barrio de la Puerta de Toledo recibieron a pedradas a los los más sin trabajan agazapados irían a los caballos con sus navajas en este niños de muchachos de ancianos en la Puerta del Sol por ver desafiado la metralla de los cañones comenzó

Voz 0544 20:26 así lo que los historiadores han llamado la Guerra de la Independencia que daría pie a muchos otros acontecimientos por lo tanto a películas por ejemplo la primera derrota de un ejército de Napoleón en una batalla a campo abierto la de Bailén

Voz 34 20:40 nombre que ahora hemos nombre de este hito dorado brillarán

Voz 0544 20:47 el tambor del Bruc o los sitios de Gerona y Zaragoza heroica Zaragoza comió ratas a seguir la lucha Kepler pero esas son otras historias y esas son otras películas el levantamiento del dos de mayo se ha mostrado en el cine y la televisión sin embargo la mirada de ningún director podrá estar nunca a la altura de la mirada de Goya que retrató como nadie el horror el heroísmo de aquella jornada probablemente porque supo centrarse en los verdaderos héroes de aquel dos de mayo de mil ochocientos ocho

Voz 38 21:24 pensado dos cuadros para adornar la entrada ante el rey Fernando en Madrid

Voz 6 21:29 Valero estas hazañas de nuestra gloriosa guerra excelente in a que héroes piensa usted perpetuar al General Castaños

Voz 38 21:37 a la Velarde Palafox a todos ya ningunos

Voz 10 21:42 al pueblo llano

Voz 9 21:49 ninguno

Voz 14 22:03 museo ese avión despega y tú lo estás a su lado te arrepentirás tal vez no indie mañana pero sí muy pronto y para el resto de su vida este Casasola toda mi vida he estado esperando decir

Voz 0229 22:20 este domingo se celebra en México la quinta edición de los Premios Platino del cine iberoamericano y una de las candidatas a la mejor dirección es la argentina Lucrecia Martel por su película fama que también opta a convertirse en la mejor película del año hemos charlado con esta directora responsable de títulos como La quien haga una niña santa que no se ha hablado de cómo se convirtió en directora de su estilo cinematográfico de las diferencias que establece el cine y la televisión

Voz 43 22:51 hombre eso de

Voz 44 22:54 se

Voz 43 22:56 no nunca pensé que iba a ser cine no era una gran espectadora de cine estaba en una provincia donde más que nada de las películas que veía las veía en televisión

Voz 38 23:05 esto es el oeste y cuando los hechos se convierte en leyenda no es bueno imprimirlos

Voz 43 23:10 Nos encantaban no puede estar ni aparte en la televisión pasados muchos vuestra

Voz 18 23:13 al principio presenta Tom Mix el paquetes más famoso de Hollywood encarnando a guay hacer el Marsal más famoso de los ya el western

Voz 43 23:21 aventura Si tuviera que elegir en qué tipo de película Star la autoría bastante

Voz 18 23:27 comprado Unión sensacional titulado El guardián de la ley basado en un famoso más el llamado vaya tener si digo y tablas

Voz 43 23:34 sí sucedió en la adolescencia mi popa comprar una cámara de video y firme algunos westerns con mi hermana no eran películas larga no como cosas cortita escenas sueltas se ahí un poco ya me entusiasme más pero nunca pensando que iba a hacer

Voz 19 23:48 sí

Voz 43 23:54 después de adolescente me interesó la animación pro la técnica me interesa a mí yo tenía como una fantasía de que iba a ser científica hay en esa época de animación era como una mesa al era como una apareció como microscopio las cosas

Voz 45 24:08 oye no se sexo seguro que tampoco puede ser buena tanto que están diciendo aquí me encantan terreno sí pero los dibujos son para creía

Voz 43 24:15 hay recién tuve más conciencia de lo de cine cuando hubo un concurso yo imprimió en corto yo llegué al cine que hago me parece cuando empecé a entender más de lo que me gustaba de la narrativa oral también cuando entendí más como el proceso de construcción en la animación y eso me fue llevando a lo que hago ahora

Voz 46 24:38 la

Voz 43 24:44 hacer una película es es una actividad intelectual enorme en el mundo del cine las cosas no son lo que es lo que quiero Sir es que detrás de cualquier película hay pensamiento hay un pensamiento hegemónico en el caso de las películas comerciales y hay un pensamiento un poco alternativo en el caso de las películas no notan comerciales en ambos casos un mensaje político

Voz 47 25:04 América no es lo que decimos aquí esta noche está en los rostros y las sonrisas de un domingo en el calor que emite la cocina familiar cuando nos reunimos Sedella cuánto va cayendo Olson

Voz 43 25:17 el mensaje político de las películas mainstream es un mensaje que coincide con los valores de la sociedad con el Status Quo y la posición a la visión política que hay en las otras normalmente es otra otra visión y otros valores

Voz 48 25:31 también en nuestra vida unos llamado misteriosos más o menos claros más o menos imperioso que bien directamente de Dios que indican a cada cual su papel en la comunidad cristiana todos los medios son buenos en las manos de Dios para llamar

Voz 43 25:46 no escribe con unas ideas de lo que quiere hacer pero también todo lo que se va materializando digamos John a cásting de actor pecamos centro un personaje escrito una persona que tiene su vida que tiene su su forma de trabajar la aparición del lugar

Voz 49 26:03 la que sí fue Bolivia a comprar los útiles fue la Teresa fue para allá compró todo lo necesario por dos pesos trajo donde zapatillas a Talat

Voz 32 26:11 dice que no hacemos una escapadita a Bolivia como ese lugar

Voz 43 26:18 ilumina todo va dándole una materia la película donde un poco de de sorpresa High IESA combinaciones me atractiva

Voz 6 26:25 yo creo que la pileta estimó fiero esto no funciona una bomba el agua de la pileta no funciona nada también es un proceso que no es

Voz 43 26:37 que uno va inventando solamente inventando su manera de hacer las cosas sino también descubriendo qué es lo que hace porque cuando no sabía nada fue después que empecé a entender que era como era mi mi sistema de hacer las cosas

Voz 32 26:52 tiene Gregorio Mañalich no es llevar tus cosas el cuartos banda así que me gustaría que te Moody's es bazas LECrim sí pero eso dormí esta misma noche a decir Chile tiene pasa de Kiel Gregorio tiñendo propias todas las salas

Voz 43 27:09 no es fácil bueno sobre todo porque yo no tuve en escuela una cosa académica clara nítida yo no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien no estaba bien me va a salir mal lo hacía porque era lo que sentía el impulso de hacer y después empecé a reconocer ese impulso unos motivos y unas ideas y una forma

Voz 50 27:31 sí

Voz 43 27:40 es muy difícil vio filmar una violación a una situación violenta o de abuso de poder sobre otro de abuso físico sin de alguna manera no avalar todo eso

Voz 35 27:51 sí que pijos tienen de explicar distinguir esas contamina no tendría ningún problema

Voz 43 27:57 a mí me pasa muchas veces con las películas de las fronteras que finalmente siento como un placer que siente en esas escenas horrorosas iniciando un tipo inteligentísimo y un talento indiscutible el defecto que me produce eso es cómodo como si avalara una cosa en la que yo estoy en contra y Crohn casi cualquiera no la íntimo

Voz 0229 28:17 no

Voz 43 28:17 qué es lo que entiendes porque nos tafalleras con esa no ha sido porque no me apetecía me parece a mí que es uno no tiene una muy buena idea de cómo hacer eso sin que de alguna manera esté generando fantasía viola toreas en la gente mejor nacer como mi familia

Voz 6 28:34 ay si te gusta

Voz 51 28:38 bueno a medias veían a mí tampoco lo estén yo estoy harta de oír que es estupendo cuento en los parte son tan legales los peores

Voz 43 28:47 es indudable que la serie ahora son mejores que chips Dallas Dinastía no sé cómo se llamarían acá Love aventureros y las es la series que veíamos antes sin dudas son mejor eso más compleja los personajes tan mejor actuado sin duda lo que yo digo que el cine de ficción y el cine documental que hay hoy y que hay desde hace mucho tiempo ha inventado ya propuesto cuestiones de lenguaje muchísimo más interesante y más novedosas que lo que están haciendo las series la serie sin duda me escorado un discurso televisivo que era sumamente pobre no me parece que sea la panacea de nada al contrario me parece que es un paso atrás en muchos sentidos y por último me parece que crean una ficción de libertad narrativa falsa

Voz 0229 30:44 sucedió una noche esto que suena es el tema central de la película escrito en el cielo compuesto por Dimitri tiene aquí escrito en el cielo estrenada en mil novecientos cincuenta y cuatro es una de las películas pioneras del llamado cine de catástrofes y estaba protagonizada por Claire Trevor John y otra pareja mítica es también la protagonista de nuestro siguiente reportaje

Voz 54 31:07 López

Voz 6 31:08 Inés dejó están difícil será

Voz 54 31:11 que la gente no

Voz 0544 31:13 el próximo miércoles día dos Se cumplen cincuenta años del estreno de La extraña pareja la película protagonizada por Jack Lemmon y Walter Matthäus no fue la primera que hicieron juntos estos dos actores pero sí probablemente la más representativa de su asociación eso nos ha dado una excusa para recordar cómo fue la historia de una de las grandes parejas cómicas de la historia del cine

Voz 0229 31:40 una vez en el Festival de Cine de Berlín de mil novecientos noventa y seis Le preguntamos a Jack

Voz 9 31:44 moon por su hermana joven siguió todas nuestra relación así la si está loco es un tipo de humo de la tierra pero es un tipo extraordinario vivimos pasado muy buenos momentos juntos trabajar con él es muy fácil yo creo que es porque nosotros compartimos el mismo sentido de la vida yo sé lo que él está pensando antes de que ni nada no se desvanece

Voz 10 32:02 el tema matado también tenía en gran consideración a su compañero Lemon él no

Voz 0544 32:09 permite ver la tragedia y la comedia de la vida a través de los ojos de alguien que conocemos bien el tipo corriente ese que nos recuerda siempre quiénes somos en palabras del poeta y filósofo Billy Wilder la mayoría de los actores pueden mostrar una o dos cosas quedan totalmente vacíos Jack Lemmon en cambio es el catálogo de Macy's de Tiffany's o de Shields tiene de todo

Voz 0229 32:34 los dos trabajaron juntos en doce películas y formaron una pareja clásica en la comedia americana sin éxito se debía sobre todo a que los personajes que recrea van en la pantalla les iban como anillo al dedo Walter Macao era él Diane el tramposo aquel que metía el pobre Lemon en todo tipo de berenjenales

Voz 18 32:51 siento tener que decir que los tiene una lesión de columna que es tu pierna izquierda está paralizado no quienes tacto en tres dedos de la mano derecha en estás solo como puedo mover la mano y la pierna lo duro que puede si quieres que vuele un millón de pavos humilde pero de qué estas hablando es nuestra demanda yo cosa ofrecerán firme y lo arreglaremos por un cuarto de millón

Voz 10 33:08 Jack Lemmon en cambio era el prudente el pesimista a veces incluso depresivo significan que no puedo respirar esto está

Voz 38 33:19 cargado abre la ventana necesito aire fresco comenzó no habló de un décimo piso si necesita aire fresco vea abajo andaluz

Voz 0229 33:26 poco a poco sus diálogos y discusiones se fueron convirtiendo el legendario

Voz 38 33:31 la de berrinches Si quieres pelea hemos peleando gano yo con berrinches ganas tú tienes razón todo lo que dice respecto a mí es la pura verdad no me des la razón no siempre tengo razón a veces la tienes tú

Voz 55 33:42 no

Voz 0229 33:48 los dos actores se conocían incluso antes de trabajar juntos Yacla

Voz 9 33:52 claro es que me he no Boys Walter siempre ha estado muy cerca no tuvimos la oportunidad de trabajar juntos cuando casi dos críos suyo después de la guerra en los teatros de Nueva York Walter acudía la Academia Americana de arte dramático recuerdo que él estaba en la misma clase de Tony Curtis yo ya sabía quién irá en por quién estaba considerado como uno de los mejores actores jóvenes de tu eh

Voz 56 34:17 pero fue Billy Wilder quién les unió en la pantalla en mil novecientos sesenta y seis en la película en bandeja de plata póngame con relación

Voz 18 34:26 oiga aquí doctor en leyes represento a Harry Henkel Camera lesionado hoy en el partido bien esto tal vez les parezca noticia voy a demandar a la CBS a los Lampre aunque al estadio municipal por un millón de dólares

Voz 0229 34:37 Walter matado ganó el Oscar al mejor actor de reparto por su papel en la película sirvió además para demostrar la excelente química que había entre los dos actores

Voz 18 34:45 estamos juntos tuit yo metidos en este lío mitad y mitad mira no te parece justo predicó el noventa por ciento de mi tiempo este asunto visitó estropearlo perpetuos y pequeño sin nada

Voz 0229 34:55 Clemons otra vez desde el primer día nos hicimos

Voz 9 34:58 yo recuerdo que la primera escena que rodamos juntos yo estaba tumbado en una cama del hospital Lilly estuvo hablando yendo de un lado para otro auto mantiene en otros explicándole a cómo era aquella escena y que espera poder como tenía que vencer la iglesia lo explicaba todo naturalmente con su marcado acento alemán bueno Billy Wilder terminó de explicarle todo aquello le pregunto lo has entendido Walter igual se volvió le respondió hablas de una manera muy divertida eres de fuera de la ciudad yo casi me caigo de la Cámara de risa a formar

Voz 6 35:35 dos años después en mil novecientos sesenta y ocho volvían a juntarse en La extraña pareja dirigida por Gene Saks

Voz 38 35:41 esta noche te quedas a dormir mañana vas a recoger dos cosas si te insta las aquí conmigo no no eres tú apartamento sería un estorbo si hay ocho habitaciones puede pasar un año sin que nos veamos Oscar si hablas en serio creo que puedo ser útil muy diestro en las cosas de la casa

Voz 0229 35:55 la película apuntaba en un apartamento desordenado y caótico matado con un maniático de la limpieza como lema turbo Neil Simon escribió la obra de teatro en la que se basaba la película tras conocer la experiencia de su amigo Mel Brooks quien compartió piso con un compañero tras su primer divorcio

Voz 38 36:12 no creo que ocurre Euskadi pues ocurre que todo esto es absurdo que no veo por qué dos hombres que viven solos en un apartamento de ocho habitaciones han detenerlo como un espejo un momento no sé de qué no tienes que hacerlo tú yo no te he dicho que tú lo limpia es lo que haces es peor metiéndote en mi cuarto de baño para colgar mis toalla siguiendo un cenicero cuando fue anoche te sorprendidos llegando el suelo de la cocina y que hoy murmuró visadas pisada o dije que fueran tuya pues eran mías porque yo tengo pies y dejo pisadas

Voz 0229 36:43 de mil novecientos setenta y cuatro Billy Wilder volvió a unir a la pareja en primera plana llevando sus discusiones al mundo del periodismo

Voz 18 36:50 oigo la máquina de escribir el de esperas a mi prometida eso es lo que espero va a venir a gustarme pero que en esto un hecho vivido romántico este va a ser el mejor artículo que se haya publicado en la prensa de Chicago pavos alejar a los demás periódicos en ridículo le daremos un punta al Ayuntamiento llegaremos de la banda tirar de la manta unos descuartizar los ánimos los amos de la ciudad les contra nuestros nombres a las calles Cayo son por por un bulevar que a mí simplemente una calle

Voz 0229 37:14 sin Ramón era un actor muy disciplinado siempre puntual en los rodajes y dispuesto a repetir la escena cuántas veces hiciera falta mata o en cambio era todo lo contrario estaba improvisar y cambiar sus frases cosa que Wilder no soportaba director y actor se embarcaban en tremendas discusiones por cosas nimias cuentan que con el paso de los años Wilder se rindió su última película juntos aquí un amigo dejó que el actor dijera hay cambiara lo que le diera la gana

Voz 18 37:41 vi a dónde va ir voy a suicidarme otra vez sí pero descuide no tendrá si ya no lo haré aquí seguro eh confío en vez de hacerlo de modo que se acuerden de mí sabe que voy a hacer me fuego

Voz 0229 37:54 en Aquí un amigo estrenada en mil novecientos ochenta y uno matado interpretaba a un asesino a sueldo al que el suicida Jack Lemmon chafado a sus planes pero estas discusiones entre Billy Wilder Walter natal no significa que se llevaran mal

Voz 57 38:08 tal del primer cuarto con el tanteo de Cleveland Brown

Voz 0229 38:10 es todo lo contrario estrés batalla o Lemmon Wilder pasaban juntos las noches de los lunes viendo partidos de fútbol americano en la tele de Molly Walter Matthäus eran vecinos sin muy amigos a menudo compartían fines de semana hay vacaciones los dos se ayudaron mucho en sus respectivos problemas de Mon y el alcoholismo que le acompañó durante buena parte de su vida

Voz 38 38:33 pero a mí mismo sabes cómo me odio no te odias te figuras que tú eres el único que tiene problemas

Voz 0229 38:40 sí Matthäus también tenían problemas su adicción al juego que le llevó a perder fortunas en casinos hipódromos

Voz 6 38:46 diez dólares todo el tablero dormidos a setenta aún donde está la pasta

Voz 10 38:51 lo tuvieron una apuesta arriesgada por favor

Voz 0229 39:01 Walter Matthäus Jack Lemmon coincidieron también varias veces en películas sin actuar juntos Tau protagonizó en mil novecientos setenta y uno la única película que dirigió Jack Lemmon en su carrera señor Koch juntos aunque sin compartir escenas también trabajaron en JFK de Oliver Stone o en el documental el vagabundo Caballer pero el público siempre

Voz 6 39:20 quiso volver a verles interpretando sus viejos roles y creo que a veces dos personas a la deriva se vuelven a unirse porque estar hechas para la otra como piezas de un rompecabezas entiendes mi idea

Voz 0229 39:34 en mil novecientos noventa y tres la pareja volvió a unirse para robar la comedia Dos viejos gruñón

Voz 39 39:40 buenos días el gilipollas subnormal que hasta las botas de Balaguer de More déjame pasar

Voz 0229 39:45 en ella daban vida a dos vecinos que se pasaban el día peleando hasta que entraba en escena una nueva vecina una explosiva maduró cita interpretada por gris cuanto

Voz 6 39:54 instalado en la Casa de los clicks seguro

Voz 58 39:57 sabe muy bien John desde que llegue aquí usted más Goldman han estado con la nariz pegada a La Ventana observando muy cómodos gato Garfield que sabe esos que la gente pecan las ventanillas del coche

Voz 0229 40:08 la película fue un éxito comercial demostró que a pesar de la edad la pareja todavía seguía en buena forma

Voz 39 40:17 eso Tulum vagos cosa de niños comparado con la ciática que tengo

Voz 6 40:20 dos años después en mil novecientos noventa y cinco Se estrenó la secuela discordias a la carta ya la fiesta también se sumó Sophia Loren

Voz 10 40:31 usted es priva de espaguetis porque se sorprende

Voz 39 40:35 me esperaba a alguien que se pareciera suprime Gorrín ya sabe la peluda Fey ya pero usted

Voz 0229 40:42 demostrado que la pareja clásica Lemmon todavía seguía teniendo tirón rodaron nuevas películas el arpa de hierba era un drama basado en una obra de Truman Capote que dirigió hijo de Walter también trabajaron juntos en la comedia de título nefasto por rumbas y a lo loco y en mil novecientos noventa y ocho retomaron sus viejos personajes de treinta años antes a causa de una boda

Voz 6 41:04 ha dicho que este caso

Voz 0229 41:06 mi hija la extraña pareja otra vez los viejos compañeros de piso se reunían de no

Voz 12 41:12 a ustedes no se llevan bien no no es cierto llevamos diecisiete años viviendo maravillosamente bien ahora desgraciadamente nos hemos vuelto a encontrar

Voz 0229 41:21 Walter matado Jack Lemmon continuaron siendo grandes amigos hasta el fin de sus días contaba Lemon que los últimos años hablaba mucho de la muerte

Voz 39 41:28 de ahí potencia es una rápida un infarto también es una putada puedes acabar como un vegetal yo prefiero una angina de pecho

Voz 0229 41:38 ni un día su viejo compañero el gruñón y cascarrabias mataba aún le gastó una última broma pesada murió el uno de julio del año dos mil poniendo fin a su viaje juntos kilos

Voz 12 41:48 importe que he disfrutado en este viaje en serio que la Segunda Guerra Mundial lo digo en serio

Voz 0229 41:55 Jack Lemmon no tardó mucho en seguirle un año después el veintisiete de junio de dos mil uno fallecía de un cáncer de vejiga los dos están enterrados muy cerca en el cementerio de Westwood descansa también el hombre que les uno Billy Wilder

Voz 0229 43:38 estos son los jugo el legendario grupo británico con una canción de la película cuadro Fénix estrenada en mil novecientos setenta y nueve e inspirada en la ópera rock que crearon Roger Pete Townshend y compañía

Voz 6 43:50 yo otro que también es una leyenda es nuestro siguiente protagonista Jack Bourbon supo presenta no creí que se tratara de ese tipo de películas terapia

Voz 14 44:21 hola qué tal amigos estaba aquí dándome engaño mensual y me he puesto a divagar

Voz 0544 44:29 si pensamos en Escenas de cine con bañeras de por medio no sólo nos viene a la mente Mena su Bari y su bañera de pétalos de rosa el American Beauty o Marilyn Monroe jugando con la espuma en La tentación vive arriba o a Giulia Rober explayándose con Richard Gere en Pretty Woman pero también hay unas cuantas escenas de terror que convierten este sanitario en algo muy inquietante os acordáis por ejemplo de la vieja llena de mulas que emergía de una bañera en el resplandor o de las cuchillas de Freddy Kruger saliendo entre la espuma mientras la protagonista duerme en la bañera en Pesadilla en Elm Street que me decís de Michelle Pfeiffer paralizada mientras la suya se llena lentamente lo que la verdad esconde la película que os traigo hoy también convirtió una bañera en elemento de terror y asesinato de la misma forma que Hitchcock lo hizo con la ducha en Psicosis

Voz 37 45:30 quieres dejar ese ruido horrible

Voz 0544 45:35 habrá que os estoy hablando de las diabólicas una película dirigida por el francés a Rivillos Clouseau en mil novecientos cincuenta y cinco

Voz 63 45:44 de ellos ya saben

Voz 64 45:53 para internos a las afueras de París el director es una persona de carácter agrio y miserable su mujer es la verdadera dueña del colegio y una de las

Voz 37 46:02 pues horas su amante se puede saber qué haces aquí datos como los niños eso no sé cómo tenías sigues enfadado

Voz 65 46:12 tú tú no

Voz 37 46:14 ves a tu malito tú

Voz 65 46:17 pues anda ver aquí

Voz 0229 46:19 ha acabado haciéndose amigas ya que ambas sufren la crueldad y los malos tratos del hombre que te pasa

Voz 37 46:24 a mí me habéis Volta discutir de Wall Street me entiendo cómo has podido soportarlo tanto porque no siempre fue así no te puedes imaginar lo feliz

Voz 0229 46:40 tan tan hartas de él que un día deciden elaborar un plan para asesinarlo

Voz 66 46:48 muy bien

Voz 37 46:48 eres capaz de desear la muerte bien pero de ahí a Marta

Voz 0229 46:51 bueno sí que van a reunir el valor tanto es así que nos dirigimos directamente a la escena que hemos elegido para la terapia de Bourbon

Voz 37 46:59 con esto si dormirán donde está seguro de que no deja rastro sí es un somnífero que se Vicky

Voz 0229 47:06 pero como esposa ha engañado al hombre para atraerlos hacia la Casa de la amante

Voz 37 47:13 tú por los pies que pesa menos

Voz 0229 47:16 una vez Nahr cotizado las dos mujeres le meten en la bañera y comienzan a ahogar

Voz 6 47:33 pero tranquilos que no nos hemos arruinado la película este asesinato sólo es el comienzo de una serie de misterios

Voz 0229 47:39 van a ocurrida en el colegio y que tienen que

Voz 6 47:42 leer no ya sólo con una bañera sino con toda una piscina

Voz 37 47:45 es algo muy profundo no se preocupe peor todavía porque siempre con los que saben nadar los que no saben nadar se alejan Delporte quiere tienen piscina

Voz 0229 47:57 a lo largo de la película nos encontraremos escenas incluso más espeluznantes que el Adela ahogamiento pero haremos caso del Consejo que aparecen los títulos de crédito finales no sean Tívoli

Voz 67 48:09 no destruyan el interés que puedan sentirse no les cuenten lo que han visto

Voz 0229 48:16 las crisis uno

Voz 38 48:28 por

Voz 0229 48:31 en una novela escrita por Guillermo alud ya los mismos autores de otras obras

Voz 56 48:36 de suspense adaptadas a la pantalla como dejó sin rostro de Dios Fran You por cierto que el maestro de suspense quiso también comprar sus derechos para llevarla al cine entonces la leyenda cuenta que la oferta de llegó tan solo dos horas

Voz 0229 48:56 pues de que sellada hubieran vendido los derechos a otro director del que los compró fue precisamente el maestro del suspense francés Hitchcock del cine galo Ang Lee Jones Clouseau un director siempre polémico

Voz 39 49:09 es muy reciente ya muy loco todo meció

Voz 34 49:14 con la ha sido visto nazi debido difundirlo abominables como gira vale

Voz 0229 49:22 puso fue apartado de la profesión durante varios años debido a que una de sus obras maestras El cuervo fue rodada al amparo de la productora Continental Films que estaba dirigida por los nazis en la Francia ocupada sin embargo la mayoría de sus películas posteriores serían un éxito de crítica y público títulos como El salario del miedo que ganó la Palma de Oro en Cannes o la verdad con la que consiguió el Oscar de película de habla no inglesa además de por supuesto la cólicos

Voz 34 49:49 vamos otra vez la y a ver si en esta ocasión a sus poco más convincente

Voz 68 49:55 llevamos más de dos fugas con esta escena o yo ya estoy aquí

Voz 0229 50:00 doppler tenía fama de perfeccionista ir el derrochar los presupuestos con facilidad de ahí que a lo largo de su carrera sólo rodará once películas las diabólicas están muchas de las constantes de su fin en primer lugar una mirada crítica hacia la hipocresía y mezquindad de la burguesía francesa

Voz 39 50:19 estaría mejor en clínica pero es muy costoso de abierto que no tiene herederos lo sé pero si muere en la clínica hay que sacar el féretro por la puerta eso resta clientela

Voz 0229 50:28 en segundo lugar sus personajes están rodeados siempre de envidias engaños sin malicia y también de un cierto pesimismo vital

Voz 37 50:35 esto sólo puede disponer de una Marine somos estamos y no me gusta ser el único monstruo era las buenas gentes que nos envía la providencia yo las reservó para mezclarse no

Voz 0229 50:46 Sor rodaba de forma naturalista en escenarios reales sin embargo en Las diabólicas consigue crear una atmósfera tensa ya agobiante muy típica del cine negro

Voz 37 50:55 hasta que se ve insuficiente ya que entra por la vista

Voz 0229 50:57 gracias sobre todo a sus juegos de luces y sombras ya una maravillosa fotografía en blanco y negro cuanto los protagonistas destaca sobre todo el duelo interpretativo entre las dos mujeres diabólicas

Voz 43 51:08 pues te tú tú lo recalcamos gastos en telefonía tú con pastel Mattel volvería la troika para mira tú se la viste a ver quién lo puso bajo la quién fue a buscar la escultura de bronce ya veremos sino el juicio quién de las dos estamos pringado no me también termine

Voz 39 51:26 en la que hace de esposa

Voz 0229 51:28 espera cruzó mujer en la vida real del director una actriz que murió prematuramente tan sólo cinco años después de rodar Las diabólicas y que por tanto tuvo una carrera muy corta la otra diabólica es Simón sin Lloret la inolvidable protagonista de París bajos fondos o Un lugar en la cumbre incluso se cuidó mucho de tan solo sugerir que no mostrar la evidente relación lésbica que hay entre las dos protagonistas con el fin de evitar las tijeras de la censura

Voz 39 51:56 se hecha pero no la suya

Voz 56 52:03 las diabólicas permanece hoy en día como una de las obras maestras del suspense psicológico una historia de crímenes y engaños con una bañera como elemento de terror

Voz 39 52:14 importará así lo pueda acostarme cuando quiten el tapón va a parecer que está mostrando unas catas

Voz 62 52:20 un gol

Voz 0544 52:23 las diabólicas se convertiría en una película muy limitada por el cine americano en títulos como canción de

Voz 14 52:29 cuna para un cadáver miedo en la noche

Voz 0544 52:33 trampa de la muerte o lo que la verdad esconde que copian algunos elementos de la película o directamente toda la trama también en los noventa se hizo un make protagonizado por Sharon Stone e Isabelle Adjani pero ese es mejor olvidarlo en fin voy a vaciar la bañera que me estoy quedando arrugado como una pasa que me dejaba el patito ven acá Howard que te seco

Voz 9 53:02 hasta la semana que viene amigos eh