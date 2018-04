Voz 1071 00:00 qué tal buenas noches vamos con los pasos perdidos mira para describir la manera en la que el Real Madrid ganó al Bayern ayer el diario El País ha elegido este titular el Madrid gana porque si lo mejor de las crónicas deportivas es que además de estar entre lo que mejor se escribe explican la vida en general cómo explicar lo que ha ocurrido con los Presupuestos Generales del Gobierno aplicará la subida de las pensiones que siempre negó que fuera a aplicar y lo va a hacer porque sí

Voz 1 00:23 es un primer paso muy importante yo quiero dar las gracias

Voz 1071 00:26 el Congreso no ha tramitado esta mañana unos presupuestos cualquiera son unos presupuestos mágicos no porque sirvan para que Rajoy que tiene la mayor minoría con la que se ha gobernado en esta país aguante este año y el que viene sino porque ahora sirven para hacer lo que hasta hace nada el propio Rajoy decía que no se podía hacer

Voz 2 00:43 suba las pensiones cuánto lo que quieran pero si luego no hay recursos para pagarlo pues lo que estaremos es tomándole el pelo a la gente tomando el pelo

Voz 1071 00:52 presupuestos mágicos que ahora sacan dinero para hacerlo que tanto se dijo que no se podía hacer pero al final las cosas se hacen porque si de que si no el PNV avala estas cuentas que dijo que no apoyaría mientras estuviera en vigor el ciento cincuenta y cinco el Centro cincuenta y cinco está hoy tan en vigor como el primer día y el PNV avisa de que aún no ha decidido su voto pero cambia el tono ahora prefiere centrarse en los llamamientos al diálogo que hizo Rajoy

Voz 3 01:16 es la actitud que adopte con respecto al levantamiento del artículo ciento cincuenta y cinco y la apertura de un tiempo de negociación política en Cataluña la mención ayer por parte del presidente del Gobierno la apertura de una nueva etapa de diálogo político políticos absolutamente

Voz 1071 01:28 pues aquí se juega mucho al fútbol pero al final los partidos se ganan porque si no se pierden las pensiones no pueden subirse hasta que se suben porque si con el ciento cincuenta y cinco el PNV no apoyaría nunca las cuentas hasta que bueno ya veremos el PP no es de fiar dice Rivera y todo el mundo sabe lo que hay en el PP dice Rivera y al PP que mandarlo a casa dice Rivera que apoya los presupuestos del PP junto al PNV cualquiera diría que eso les convierte en socios apoya también al candidato del PP en Madrid sin importarle el nombre

Voz 4 01:55 el Partido Popular tiene la responsabilidad hasta ahora de de encontrar un candidato

Voz 1071 02:01 no bueno si Cifuentes debía aguantar y tenía las palabras más bonitas de Rajoy y De Cospedal y un aplauso cerrado del PP Cifuentes podía presidir la Comunidad de Madrid entre todas las mentiras porque sí porque lo decía Rajoy hasta que Rajoy dictó que tenía que irse antes del mediodía porque sí porque lo decía Rajoy todo lo que se está diciendo de que si en fin que procede de un sitio procede otro procede del PP en fin es pura es pura invención contemplen a Maíllo negando lo que todos los partidos comentan incluso en el PP sobre los métodos dentro del PP madrileño y de donde venía el vídeo de las de las cremas pero Maíllo dice que los otros todo eso lo dicen por decir porque sí porque en realidad el PP no tiene nada que ver con la publicación del vídeo vídeo que apareció porque se me magia igual que son mágicos los presupuestos nadie sabe muy bien cómo pero oye ahí están siendo ustedes

Voz 5 02:52 mira aquí hablan como si fuera no sé de qué habla no sabe también perdido hace tiempo