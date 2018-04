Play Segunda: La calculadora

Voz 1 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com Play segundo Óscar Egido hablamos de secunda con un equipo de Primera Play Segunda en Segunda

Voz 1643 00:28 hola qué tal ya estamos aquí bienvenidos al capítulo ciento cincuenta y uno de Play Segunda bienvenidos a la jornada treinta y siete de la Liga Un dos tres faltan seis partidos para el final y la Liga un dos tres es más un dos tres que nunca se puede decir porque podemos dividirlo en tres partes una por el ascenso directo dos por los play off interés por el descenso hay tres equipos en tres puntos Rayo Sporting y Huesca luchando por dos puestos de ascenso directo hay seis en cinco puntos Cádiz Numancia Zaragoza Oviedo Granada y hasta ocho equipos a seis puntos si añadimos a Valladolid Osasuna Tenerife todos están echando por las tres plazas restantes de playoff igual abajo hay cuatro equipos en tres puntos que son Barça B Córdoba Almería y cultural y hasta seis equipos en seis puntos si sumamos a Nástic y Alcorcón que están intentando eludir dos plazas de descenso sólo sabemos que Lorca el Sevilla Atlético van a bajar a Segunda B no del filial sevillista puede hasta ser matemático este fin de semana en Lorca casi que también desde ahora y hasta el tres de junio que acabe la liga regular no sabemos qué va a pasar pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis hablamos de segunda con un equipo de Primera con Diego pero a los mandos arranca Play Segunda

Voz 0995 02:01 Paco Hernández el grupo de guasa no sabemos si valoradas en que José Antonio Duro

Voz 0995 02:09 programa ciento cincuenta no hoy tenemos un programa muy de números sí porque llega uno de los momentos de baños que más nos gusta la fecha de sacar del cajón la calculadora de la Liga Un dos tres cuántos puntos van a hacer falta para subir directo y para jugar el play off que puntos necesitas para poder salvar te si tu equipo está metido en la pelea por no bajar a Segunda B pues todas las cuentas y todas las respuestas hoy en Play según en la llamada del ascenso vamos a analizar con José Luis Oltra todos los partidos en los que está en juego el ascenso y el descenso es decir prácticamente o mejor dicho toda la jornada porque los once encuentros de este fin de semana en todos hay algo en juego no hay ni uno solo en el que da igual el resultado además hemos quedado Horrillo Sergio González después de que el nuevo entrenador pucelano haya conseguido su primera victoria del banquillo del Valladolid este fin de semana recibe al Cádiz ciudadana en se meterán de lleno en la pelea porque la promoción terminaremos con el Consultorio de nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana

Voz 0995 03:04 va a una Segunda de Primera pero antes de eso vamos a repasar rápidamente con la jornada número treinta y siete en la Liga Un dos tres una jornada que arranca el viernes a las nueve de la noche con el duelo entre el Reus Zaragoza a las cuatro de la tarde del sábado Juan dos partidos Valladolid Cádiz Almería Barça B ya para las seis Osasuna Lugo Sevilla Atlético Alcorcón Sábado ocho de la tarde Huesca Granada el domingo a por la matinal mediodía en Los Pajaritos Numancia Real Oviedo de las cuatro Sporting Albacete a la A6 dos partidos en Vallecas Rayo Tenerife cultural Córdoba a las ocho de la tarde cierra la jornada el Lorca Nástic

Voz 3 03:39 treinta y seis jornadas después el Rayo es líder tiene sesenta y siete puntos sesenta y cinco también en ascenso directo el Sporting sesenta y cinco Jean play off el Huesca cincuenta y ocho Cádiz y Numancia hay la misma puntuación tiene el Real Zaragoza el Oviedo tiene viene por detrás tiene cincuenta y seis puntos por abajo Almería XXXIX los mismos que Córdoba que está décimo noveno en descenso XXXVII para el filial del Barça que está vigésimo con treinta y siete puntos y veinticuatro en Lorca el farolillo rojo es el

Voz 4 04:06 Biel el Sevilla que tiene veintitrés punto así verán la jornada treinta y siete en la Liga donde tres una jornada que analizamos desde ya aquí empleo Guira Play Segunda en Twitter Facebook

Voz 1643 04:30 pues todo sigue soñando con subir a la Primera división que es el objetivo de todos los equipos que ayer mismo en la Liga dos tres a menos de el once para arriba otros luchan por no bajar es que faltan seis jornadas para que termine esta la Liga dos tres no hay nada decidido al cien por cien ni por arriba ni por abajo como siempre la categoría de plata del fútbol español es la más igualada yo creo que la más emocionante de toda Europa lidera la tabla el Rayo lo hace en solitario tras esa victoria ante el Barça B en el Miniestadi con nuevo doblete de Raúl de Tomás que ya suma veintidós goles y que esos juegos rayista con más goles en una sola temporada ha superado a los veintiuno que firmó el uruguayo Fernando Morena hace ojo tres en ocho años en la temporada mil novecientos setenta y nueve mil novecientos ochenta fue en primera división además no fue en segunda los de Michel aventajan en dos puntos al Sporting y al Huesca los de Baraja empataron en el Carranza con el Cádiz no sumaron hábito era consecutiva pero si suman nueve partidos sin perder tuvieron más ocasiones los gaditanos tuvieron más miedo a perder los asturianos los de Rubi sumaron su segunda victoria consecutiva tras sus dos meses de sequía ganaron al Tenerife dos cuatro partido con polémica arbitral por la expulsión del tinerfeñista Carlos Ruiz en la primera parte sí por la agresión a un linier con una moneda de cincuenta céntimos que provocó que el partido estuviera detenido durante varios minutos en un poquito hablamos de lo que ocurrió en este partido en play off el Numancia empató en Tarragona sin goles con el Nàstic el Real Zaragoza ganó al Almería el Oviedo perdió en el Tartiere con el Soliz con el gol el veintisiete del Pichichi Jaime Mata ya Granada dejó escapar la victoria en los minutos finales ante la Cultural ganaba tres uno en el ochenta y nueve ya acabaron empatando a tres por detrás Osasuna no pasó del empate ante un Alcorcón que tuvo más ocasiones pero tuvo poco acierto lo mismo que el Lugo ante el Lorca que empadrona uno el Reus ganó en Albacete prácticamente certifica la permanencia y ahora mismo hay dos puestos de descenso en juego y cuatro equipos en un pañuelo de tres puntos aunque varios de los que estaban por encima de ellos todo día no están salvados el empate in extremis de la cultura volvió a meter en descenso a un Córdoba que viernes y sábado durmió fuera de la zona roja gracias a su triunfo ante el Sevilla Atlético por tres cero en el primer partido de la jornada treinta y seis con doblete además de Narváez así con esos datos llegamos a la jornada treinta y siete de la Liga un dos tres que como cada semana analizamos en Play Segunda con nuestro técnico de cabecera

Voz 5 07:01 José Luis Oltra muy buenas hola qué tal Oscar buenas tardes después de lo ocurrido

Voz 1643 07:05 esta última jornada y parece que el ascenso directo a él ya sólo cosa de tres del Rayo del Sporting y del Huesca y los tres además tiene

Voz 6 07:15 tribales difíciles este fin de semana

Voz 1643 07:17 el Tenerife al Rayo el Albacete para el Sporting y el Granada para la Huesca

Voz 7 07:23 sí enviado aparentemente

Voz 1181 07:25 bueno eso no se puede cantar victoria ningún sentido porque esto cambia dos jornadas igual estamos hablando de otras cosas pero viendo la clasificación sí que hay una brecha entre el Huesca que es tercero con sesenta y cinco y mil

Voz 7 07:39 harto guía tiene cincuenta choques

Voz 1181 07:42 junto con Numancia Zaragoza que los tres que esta esta puntuación bueno para que veas lo lo que estabas comentando que es la jornada perdón la liga más igualada y donde menos diferencias donde está todo por decidir pues en esta jornada once de los doce primeros se enfrentarán entre sí ya que queda es el Sporting que tiene un partido contra el Albacete que hace dos semanas estaba hablando de todavía competir por el cual el playoff cuanto menos no entonces bueno dijo nada presionante incluso por abajo yo creo que esta semana hay dos estaciones que son vitales que serán Almería Barça B y el cultural Córdoba por arriba ahí yo creo que cuatro partidos sobre todo para destacar Huesca Granada Valladolid Cádiz Numancia Oviedo para mí el Rayo Tenerife es muy muy importante el Inter sería el Osasuna Lugo y que que también es un partido bonito pero que están un poquito más de es más descolgados el que que el que pierda en ese partido me ha totalmente fuera de la lucha y el que gane pues baten va a verlo de otra manera iba a seguir compitiendo yo ya digo te Rayo Tenerife eh

Voz 0047 08:47 en Huesca Granada Valladolid CAI no más que ha habido

Voz 1181 08:49 en partidos todos los fantásticos bonitos con alicientes y con mucha emoción y que va a ir pues semanas semana porque cada vez hay menos margen y cada vez que da queda menos estamos en la jornada treinta y siete por lo tanto queda quedan seis después de esta jornada quedaban sólo cinco IV va ir aclarando poco a poco ese panorama que cuando se decida en el tramo final y más en esta categoría no

Voz 1643 09:11 y es que desde el cuarto al décimo primero o sea del Cádiz que tiene cincuenta y ocho al Tenerife que tiene cincuenta y dos cualquiera de los ocho pueda jugar play off y encima cuando dices es que hay enfrentamientos directos en esta jornada en esta jornada echando cuentas además es que no hay ningún partido en el que digas en este no hay nada jugó en todos os está jugando arriba o uno por arriba y otro por abajo o incluso como tú decías hay cuatro equipos que se enfrentan entre ellos de la zona bajo

Voz 7 09:35 sí es apasionante de esta categoría yo creo que

Voz 1181 09:38 además con el sistema de competición que la cierto total en cuanto a todo en cuanto a Alá limpieza de la categoría que esto también es importante y que no haya equipos que se deje Niro que puedan entrar otro tipo de de suspicacias de situaciones no de primas a terceros y cosas de éstas no que no que no favorecen a al deporte y menos al al fútbol vi a los equipos implicados pero sobre todo porque todo el mundo hasta el final y tiene tiene algo que decir tiene algo por lo que con lo que competir que esté prácticamente todo decidido como en Primera en esta categoría no ocurre y eso lo hace pues apasionante bonito y emocionante divertido oí sobre todo que ahora pues no nos movemos aire siempre vayamos con pies de plomo tú me decían los tres primeros ya bueno es que si les da en a esta semana por no por no gana en los que vienen detrás empujando yo digo yo tengo una teoría es que esta categoría haciendo mucho la la teoría del del elástico no que es estiran poco se vuelve a juntar vuelve a estirarse pero con otros protagonistas se vuelve a juntar lo que hay que llegar es viene a estos últimos cinco diez partidos como decía el maestro Luis Aragonés llegar a las últimas diez jornadas con opciones y ahora mismo pues ya estamos casi en las últimas cinco ya hay muchos equipos que todavía tiene mucho que decir

Voz 1643 10:55 por abajo el cuadro de los equipos implicados en este fin de semana está el cultural Córdoba por un lado y luego está el otro partido curioso el Almería Barça B en la que los dos equipos además estrenan técnico esta jornada

Voz 7 11:07 si las urgencias bueno vamos ya a catorce

Voz 1181 11:11 entrenadores algún equipo lleva tres algún equipo lleva llevados pero pero catorce que te habla también de las urgencias también de estos cambios también de la impaciencia podíamos hablar de muchos aspectos Si en ese sentido pero en cuanto a los enfrentamientos que es lo que tú comentas son apasionantes porque son buenos equipos que por Circus con muy buenos futbolistas que podemos ir circunstancias es en cuanto a peleando por objetivos bajos que son muy altos para ellos porque es casi más importante mantener la categoría en ascender en un momento determinado pero que además da la casualidad como bien comentas que tanto Almería como Barcelona por distintas circunstancias y en ese afán de de buscar motivaciones Si ir revulsivos pues han cambiado los dos entrenando esta semana que tanto llegar como Lucas Alcaraz han dejado el el carro Louis bueno pues vamos a ver porque ahí los entrenadores que entré lleva una preocupadas de su equipo y no tanto del del rival porque no sabes qué va a proponer el rival partido bonito partido muy emocionante que pueda aclarar muchas cosas el el otro de la Cultural Córdoba que también un partido en este sentido que que va a aclarar mucho en Córdoba

Voz 7 12:19 enrachado con desde la llegada de de de

Voz 1181 12:23 Sandoval que ha hecho una lágrima oí la Cultural pues que lleva ahora mismo otras partió sin sin perder dos victorias punto in extremis pero muy muy buscado en el tramo final aquí en en Granada íbamos vamos a ver qué quiere para abajo nada que ya digo tanto por arriba como por abajo es es apasionante

Voz 1643 12:41 pues de todos estos partidos vamos a hablar en los próximos minutos en Play Segunda y la próxima semana los analizaremos además de los siguientes con José Luis Oltra Mister muchas gracias ya está próximo jueves venga encantados claro gracias un abrazo íter tras el análisis de la jornada vamos con los datos porque siempre que llega la primavera Alex saca la calculadora la pone a echar humo lleva toda la semana echando números desde Tenerife a Vallecas pasando por Gijón Huesca Cádiz Numancia Zaragoza Oviedo Granada Valladolid y Pamplona que puntos hay que hacer para subir directo que puntos hay que hacer para jugar play off dará las teclas tales como cada año a estas alturas de Liga

Voz 0717 13:20 oficinas de los equipos de la Liga un voz tres echaban humo calculando la cifra mágica de puntos se le harán falta para valorado

Voz 1070 13:27 puesto en primera división o al menos palos

Voz 0995 13:30 puestos de promoción

Voz 8 13:33 los ochenta y ocho ciento setenta y seis trescientos cincuenta y dos setecientos

Voz 0995 13:37 cuatro podemos contar hasta once equipos que están con esa calculadora en mano sumando puntos y haciendo cuentas para llegar

Voz 0717 13:44 a lo miramos otras temporadas la cifra para subir a Primera suele superar los setenta puntos aunque hay ocasiones

Voz 0995 13:51 en el que el segundo clasificado ha llegado a los ochenta y dos cómo fue aquel Sporting del año dos mil quince Ahora bien no suele ser lo habitual

Voz 8 13:58 com doscientos ocho Tomir ochocientos dieciséis Si comenta

Voz 0995 14:02 sino hacer un final de Liga terrorífico todo indica que Rayo Sporting y Huesca hace pelearán por los dos puestos más

Voz 0717 14:07 en directo los madrileños tienda recta final más cómoda porque juegan contra equipo que en teoría no tendrán nada

Voz 0995 14:14 juego al revés que le ocurre al Sporting que cierra la Liga contra el Granada o Córdoba Huesca que terminara la Liga en Oviedo

Voz 8 14:21 según los mismos datos

Voz 9 14:23 pozos acto y cuatro donde esto veintiocho por este de eh

Voz 0995 14:30 la pelea por la promoción también está muy abierta Oviedo Granada Cádiz Valladolid Osasuna Numancia Zaragoza y Tenerife pelearán por los otros tres puestos de la fase de ascenso ya todos les espera un calendario salvaje atención

Voz 0717 14:43 Cádiz Tenerife Oviedos desde una gran Cádiz Sporting a Tenerife Sporting Numancia Osasuna Numancia

Voz 0995 14:49 o Numancia Valladolid dos goles de ocho partidos que decidirán quién sube lo que está claro es que el VI tendrá que sumar más de sesenta puntos cifra que podrían alcanzar todos aunque Tenerife Osasuna deberían de firmar cuatro victorias para poder acercarse a la zona que da derecho a llega la Primera

Voz 9 15:11 te digo me llevo donde llorar donde todos los no

Voz 0717 15:15 seis jornadas en las que las cuentas de Milani seguirán cambiarán cuando acabe cada jornada según lo que haya hecho su equipo y los rivales

Voz 0995 15:22 lo mejor coger palomitas disfrutar escuchando Play Segunda cada juego hasta aquí hasta aquí no de arriba que en unos minutos ponemos la cara

Voz 1643 15:33 ahora funcional por la parte de abajo pero antes vamos a hablar ahora de alguno de los partidos más las más atractivo en el fin de semana de la zona alta de la tabla el líder el Rayo recibe el domingo a las seis al Tenerife un rival herido por ese último arbitraje del pasado fin de semana ante el Huesca los de Michel son líderes en solitario por segunda vez esta temporada ya lo fueron en la jornada treinta y uno ya ha sumado su tercera victoria consecutiva su cuarto partido seguido sin perder es de los tres de arriba el que tiene un calendario en principio más asequible además tiene a Raúl de Tomás en racha

Voz 6 16:04 que ya lleva veintidós goles bien eh

Voz 1643 16:06 de un partido que fue más complicado de lo esperado a pesar de la victoria para hablar de todo esto está nuestro compañero Andoni De la Torre con el técnico del Rayo con Míchel tu dirás Andoni

Voz 10 16:16 pues sí estamos con el míster el Rayo Vallecano Michel muy buenas tardes el partido es muy duro pero el equipo lo saca los partidos difíciles salen adelante

Voz 0165 16:25 sí es obligado al filial del Barça para mí es un equipo con muchísimo talento que se escapara de quitarte el balón y la abolición del juego y bueno en ese sentido supimos sufrir supimos trabajar bien en equipo

Voz 10 16:38 digamos una victoria súper importante super importante porque van quedando menos jornadas y el objetivo cada vez más cerca

Voz 0165 16:45 sí pero bueno esto está todo muy igualado ahora parece ser que puede ser la conseguir fue cosa de tres pero sin descartar nada hay que ir semana semanas yo estoy idea ya pensaré en el Tenerife intentar con nuestra afición conseguir nuestros puntos que nos sin amante no hay lo hemos

Voz 10 17:01 el equipo está muy sólido pero el nivel de Raúl de Tomás es espectacular

Voz 0165 17:06 sí pero bueno ya lo he dicho Raúl se beneficia el trabajo de los demás los demás se benefician de los goles de Raúl y todos salimos beneficiados nacional y sabes que en el fútbol supo de de equipo todo el mundo es necesario todo el mundo está involucrado está comprometido bueno Raúl ahora está haciendo los goles Si bueno bienvenido sea o si así

Voz 11 17:30 Narbona domingo a las seis en Vallecas recibís al Tenerife rival

Voz 10 17:33 complicado como cómo afrontar ese partido

Voz 0165 17:37 la experiencia de que sabemos que va a ser de máxima dificultad tiene grandes jugadores para para hacerte daño oí tenemos que tener nuestra mejor versión en el campo para para conseguir una victoria que salida con la confianza y seguridad de que el equipo está bien estamos trabajando bien que la gente está muy enchufada y eso pues bueno no Estremera en crucial era ilusión pero parecía más vale lo gracias

Voz 10 18:06 las palabras de Míchel entrenador del Rayo Vallecano que se centra ya en el partido del domingo contra el Tenerife con el Rayo

Voz 12 18:11 muy enchufado como ha dicho él

Voz 1643 18:14 domingo a las seis de la tarde ese partido gracias Dori gracias a Michel por estos dos minutos que nos ha dedicado a Play Segunda enfrente el Tenerife viene de perder con el Huesca ya hay cabreo arbitral en un partido Dawa ni que debió suspenderse porqué cuenta muy buenas

Voz 1371 18:29 hola qué tal buenas tardes Óscar efectivamente hay partidas este próximo domingo en Vallecas pero en Tenerife se habla exclusivamente del arbitraje del pasado sábado en el estadio Rodríguez López de Díaz de Mera I de la agresión al asistente Guadalupe Porras Ayuso que acabó en el hospital según nos reveló esta semana en una entrevista que ha tenido mucho impacto el presidente de los árbitros Victoriano Sánchez Arminio también dijo que el partido se debió suspender en el minuto ochenta y tres justamente en el instante en el que cayó presuntamente una moneda de cincuenta céntimos desde la grada de San Sebastián del coliseo blanquiazul

Voz 13 18:57 esto ha puesto en reglamento no se puede ganar a un árbitro entonces cuando surgió de un árbitro que se va a la bueno pues es la máxima autoridad

Voz 1083 19:07 no se puede permitir eso no es Rodríguez no

Voz 1371 19:10 ha sido clausurado parcialmente ha habido alegaciones apelación del Tenerife ya ha pedido la suspensión cautelar del dictamen del Comité de federativo veremos qué ocurre mientras tanto siguen los entrenamientos del conjunto de Joseba Etxeberria la gran novedad de Juan Villar está recuperado al cien por cien de su última lesión iba a poder ser titular en la visita al Rayo Vallecano un partido que se entiende como la última vida la última oportunidad para el Tenerife que se aferra como un clavo ardiendo a ese compromiso determinante decisivo ahora sí puede hablarse de una final

Voz 1643 19:37 pues lamentable lo ocurrido en ese partido entre el Tenerife y el Huesca veremos lo que pasa al final los comités el Rayo que recibe al Tenerife al rayos el líder el segundo es el Sporting que recibe al Albacete el domingo a las cuatro de la tarde y el tercero que es el Huesca recibe a uno de los equipos que todavía aspira a llegar al play off es el Granada es un partido que se va a jugar el sábado a las ocho de la tarde Huesca Luisa María muy buenas qué tal buenas tardes Granada Alberto Flores hola

Voz 0047 20:05 hola qué tal dos meses de sequía

Voz 14 20:08 ya Luis I han venido dos victorias seguidas así que supongo que en Huesca ahora se respira es muchísimo mejor que finales de febrero y todo lo demás

Voz 15 20:16 si algún día tenía que llegar no que se acabará esa mala racha y la verdad es que ha llegado pues yo creo que todavía a tiempo no porque quedan seis jornadas y es cierto que ahora mismo Huesca está empatado con el Sporting por aquello de la diferencia de goles el Sporting está por delante y el radio lleva dos puntos más pero el Huesca por lo menos les va a meter presión a estos dos equipos no quiere estar ahí hasta el final otra buena noticia ha vuelto a marcar dos goles Melero se está recuperando también físicamente dos jugadores claves muy importantes a día de hoy Rubi dispone de toda la plantilla de momento para afrontar el partido ante el Granada lo que ya es también otra buena noticia porque como decimos en Huesca se ha sufrido mucho muchas ausencias bajas sanciones lesiones y eso ha podido pasar factura el equipo es verdad que tampoco había estado bien pero ahora las cosas se ven de otra manera con más optimismo

Voz 1643 21:03 ten cuidado porque va por allí una semana

Voz 14 21:05 que conocer muy bien en Huesca que ha estado un tiempo fuera sancionado

Voz 15 21:11 y que va con muchas ganas si machismo y la verdad es que es un futbolista ya lo pudimos comprobar aquí en Huesca y bueno pues habrá que tener cuidado es cierto que el Granada contará Alberto tiene bajas importantes pero sigue teniendo una super plantilla hoy lo ha dicho Rubik hablado si te parece le pongo en escuchar la respuesta de de Huesca que está dando en estos momentos cuando se está jugando todo

Voz 1862 21:34 sí por eso nuestra respuesta ha sido muy buena y ahora es súper buena vamos a ver si eso genera algo pero lo que está claro es que nosotros tenemos que ganar nuestros partidos a hacer nuestra faena hay pues supongo supongo eh que el que gane cuatro de estos seis cuatro y un empate pues supongo será el que lo consiga entonces sea que irá a ganar partidos igualmente independientemente de todo

Voz 15 21:59 tal cual está la Liga igual es mucho suponer igual es que ganar los seis no lo sé pero yo vamos no

Voz 1643 22:04 está escuchando el hombre si gana cuatro y a uno lo normal es que lo normal es que sea campeón de Liga pero tal y como está la Liga

Voz 14 22:11 vamos a ver si llegas a segundo puesto que da acceso y que aquí

Voz 1643 22:15 no se sabe cómo va a salir la jornada vuelve Darwin Machi a El Alcoraz bueno pues va a ser una de las armas que tiene Pedro Morilla que como también ha hecho Luis a darnos cuenta Alberto que tiene baja importantes Un Pedro Morilla Alberto que ha empeorado y con mucho los números que tenía Oltra negro nada sobre todo porque encajan pro porción más que antes porque fallan casa mucho más

Voz 0047 22:36 sí bueno es que el Granada de Oltra se sostenía por los Cármenes se fuera no termina de funcionar pero ahora aquí porque todos teníamos claro a qué jugaba como jugaba el vestuario al apoyaba ahí la situación hoy no llega mes y medio después la verdad es que mucho peor traer a un entrenador para mejorar en la parcela defensiva y lejos de mejorar son números empeoran recibe más goles el Granada de Morilla que el Granada José Luis Oltra lo cual poco no hace que la gente haya perdido prácticamente toda la la confianza aquí en Granada Se vende de ese partido contra el Huesca como casi la última oportunidad no sólo para Pedro Morilla que eso ya te lo digo por descontado sino ganas yo creo que no sigue en el banquillo sino para el equipo de cara al playoff si acumulamos los tres últimos partidos también de Oltra es decir los dos últimos meses del Granada les sitúan por puntos como el tercero peor de la segunda división lo cual es una auténtica barbaridad para un equipo con la plantilla con los jugadores que tiene además hablabas de las bajas tiene jugadores importantes que no van a estar no llega Joselu por sanción tampoco Víctor días que vio la roja en el último partido y además Raúl Baena está está lesionado lo único positivo estabais hablando también del Darwin machista es a lo único a lo que se agarra a este Granada Club de Fútbol a que invente algo venezolano a que puedan sacar de esta situación mala al Granada y sobretodo que mentalmente sean capaces de reponerse eso creo que se vio muy muy claro el otro día contra la Cultural echan aún jugador jugadoras diez minutos yendo tres uno en el ochenta y ocho terminan empatando a tres por tanto ahora el problema del Granada lamentablemente no es sólo futbolístico sino que también parece que es mental

Voz 1083 24:10 no tiene dices dice Alberto Sela

Voz 1643 24:13 juega Pedro Morilla en ese Huesca Granada hace apenas un mes echaron a Oltra ha empeorado los números al final lo tiene que cambiar otra vez de técnico hasta final de temporada alucinante Luis Alberto Flores muchas gracias que os escuchamos el fin de semana en Carrusel

Voz 5 24:27 muy bien lo hasta luego en el cuarto es el Cádiz

Voz 1643 24:30 que visita al Valladolid el partidos a jugar el sábado a las cuatro de la tarde Pucela José Pérez Roque y muy buenas Óscar muy buenas Cádiz Ignacio Labarga hola

Voz 5 24:41 lleva

Voz 1643 24:42 la barrera el Cádiz cinco partidos sin ganar si no me equivoco son cuatro empates y una derrota son número muy discretito pero a pesar de todo se mantiene entre los primeros

Voz 1263 24:50 sí porque eso habla en la igualdad que hay en la en la categoría Michel directo y eso hace bueno pues que el caddie que lleva muchas semanas más de veinte semanas en esa zona censo se mantenga pero lo el colchón se ha acabado no han acabado que está muy cerca de salir de esa luz puestos de playoff en Canillas iba con la necesidad de ganar cien Valladolid llega en Valladolid no le Valeri siquiera el empate es verdad crecí empatan en Valladolid luego ganas en Albacete en el Cádiz por salida seguida pues a lo mejor éste apuntó buenos pero la realidad es que lo dicho además Álvaro Cervera que el Canillas tiene que ganar antes podía empatar pero ya son muchas semanas y conseguir de sumar de tres entre esta semana y necesita una victoria como el comer ya descartar casi a un rival que por el playoff al menos una lucha comer Cádiz como hay enfrentamiento directo pues carece paz al frente que lleva cinco semanas fundar

Voz 1643 25:44 necesita el Cádiz en una victoria una victoria por ejemplo como la que consiguió borro Sergio González en el Tartiere enfrentado a los dos equipos asturianos con uno le fue mal en cuanto al resultado con el segundo leído bastante mejor

Voz 1070 25:55 le ha dado la vida esa victoria frente al Oviedo al Real Valladolid hablaba ahora de las necesidades del Cádiz el Valladolid tiene más necesidad todavía porque ahora mismo tiene cincuenta y cuatro puntos está a cuatro del playoff y por tanto ganar al Cádiz le permitiría acercarse a un solo punto del conjunto andaluz

Voz 0995 26:14 pero y aquí viene el pero

Voz 1070 26:16 el Valladolid no puede tener a Mata en el día de hoy está sancionado no va a jugar este partido el hombre de los Veintisiete goles el máximo artillero de la categoría eso

Voz 1643 26:24 no es un hándicap

Voz 1070 26:25 es bastante peligroso es una dificultad que va a tener que superar Toni Martínez es el indicado para suplir al delantero del Real Valladolid y vamos a ver si funciona como te decía la victoria en Oviedo le ha vuelto a dar la vida ya ha vuelto a abrir el camino de la esperanza Hay hablabais de esos enfrentamientos directos en Valladolid tiene un montón de aquí al final en esos seis partidos tiene cuatro rivales directos a los que enfrentarse ya los que restarles puntos por tanto se considera que lo puede tener en sus propias manos el hecho de entrar en el play off después de la actriz temporada que ha venido desarrollando errática hay sin demasiada seguridad pero quedan seis finales y la primera frente al Cádiz

Voz 1643 27:02 pues de los rivales directos de quién va a ser el sustituto de Jaime Mata lo vamos a preguntar en nada en unos minutos al técnico del Valladolid que nos está esperando ya al otro lado el teléfono tiene la baja importante que lave mata no menos importantes de Labarga son las bajas que tiene Cervera en el Cádiz

Voz 1263 27:18 sí bueno la baja segura de Iván que coincidir central e baluarte de la defensa pero la quemar con Paul salvando sentirme bien y mantienen el nivel pero lo principal es la duda de Alba ha descartado hoy ha dicho cambio Álvaro Cervera que va entrenar mañana Alvarito que lleva todas las que lo ha hecho por primera vez que a él no le gusta forzar a los jugadores pero que si mañana entrena ahí está más o menos bien es un momento de la temporada email a lo mejor hay que portar un poquito no sabemos si va a llegar mañana lo sabremos mañana entrenó al equipo lista de convocados iría hacia Valladolid eh lo que está claro es que si llega va a llegar mermado de sus capacidades lo estaba haciendo Álvaro las últimas semanas pero muy pendientes de un futbolista que es clave para la forma de jugar del Cádiz en definitiva es clave para el Cádiz necesita la mejor versión de Alvarito sin duda iba a ser tuvo afrontarlo

Voz 14 28:11 pues mañana saldremos de dudas de si juega o no juega Álvaro en el Cádiz

Voz 1643 28:15 Ignacio De la Varga José Luis rojillo muchas gracias a los dos yo os escuchamos este fin de semana cada uno han vuelto respectivo carrusel un abrazo un abrazo no dejamos Valladolid porque como acabamos de decirnos espera en Zorrilla un recién llegado el nuevo técnico Sergio González pues esta semana debutan dos entrenadores en la Liga García Pimienta en el banquillo del Barça B fueron Fernández le toma el relevo a Lucas Alcaraz en el banquillo del Almería curiosamente además los dos equipos se enfrentan en esta jornada pero para la entrevista esta semana en Play Segunda queríamos hablar con un entrenador que lleva tan sólo un poquito más de tiempo porque lleva sólo dos partidos en el banquillo del Real Valladolid se ha enfrentado a los dos equipos asturianos y lo ha hecho primero con una derrota ante el Sporting y luego con una victoria ante el Real Oviedo en el Tartiere técnico del Valladolid Sergio González muy buenas hola abierto al gusto

Voz 5 29:22 hemos y enhorabuena por esa primera victoria en el banquillo

Voz 7 29:25 ahora que que muchas gracias no sólo resistió en el debut en el poder ganar el puerto

Voz 1083 29:29 todo pues positivo cuanto Lefort y P uno equipo ya estuvo a un buen nivel píldoras que luego en el Carlos Tartiere pues el equipo certificó el buen partido que hicimos en casa bueno con una victoria en un campo donde realmente ha sido muy difícil que un equipo visitando cuya Cossio de la historia

Voz 1643 29:43 según ha sido una pedazo de Victoria que alguno en Valladolid ha bautizado como el partidazo

Voz 5 29:50 bueno la verdad es que

Voz 1083 29:52 es que el partido fue fue muy bueno fue completo la verdad que que bueno que después de ese primer partido en casa el hecho de unir nuevo con aire fresco muy buenos es importante como una victoria lo más rápido posible no era la que bueno que que el equipo ya te digo no ellas en en en casa en Zorrilla y la hora que uno lo pudimos conseguir la victoria ante un Sporting que hace muy bien las cosas que realmente es un equipo muy fuerte muy sólido que el equipo bueno confió en sus posibilidades que de eso bien que sea camino que el Tartiere pues pues no culminó una buena semana entrenamientos con un gran partido ganamos una pequeñita batalla de de la de todas las que nos queda

Voz 1643 30:27 y encima tiene mucho más mérito Sergio porque tenía el Valladolid siete bajas no sé si recuperas alguno para jugar contra el Cadiz

Voz 7 30:34 si hubiera que recuperamos a dos recuperamos

Voz 1083 30:36 Martínez en punta también a Borja Fernández también el campo pero tenemos la bajada ausencia importante de Jaime Mata que a usted a que su ausencia es muy muy importante y también la de Javi Moyano en la banda derecha el lateral derecho que bueno que que también les estamos contando con minutos pero bueno en el tema el tema es fútbol es así las plantillas son largas va a tener la oportunidad Dori Martín es el inicio de la banda también Antoñito tiene muchísima calidad como para darle muchas cosas

Voz 1643 31:05 que te iba a preguntar por quién va sustituirá al pichichi a Mata que lleva veintiuno siete goles y ya me has dicho que tu Martine va a jugar en en punta es que ya Mata veintisiete goles y el resto del equipo ya XXVIII

Voz 7 31:16 sí sí es una de las cosas que que bueno que que

Voz 1083 31:19 Nos propusimos e intentar mejorar no es importante siempre que tu delantero preferencia consiga muchos muchos goles que que incluso doble dígitos incluso triplique dígitos pero también es importante que el equipo no sólo tenga que depender del sino que esas putas incluso pívot es incluso centrales sin balón parado pues pueda sumarse a esa esa cantidad de goles porque bueno en si el equipo realmente con ese con ese delantero que Hayden mataba con tantos goles no está metió directamente en el es porque me falta quizás Macaulay de otras líneas

Voz 1643 31:49 bueno no solo gol otras líneas lo que le pasa al Valladolid lo que le ha lastrado durante gran parte de la temporada es que con Luis César al equipo marcaba muchos goles pero quizá juega un poquito la defensa el equipo que recibía bastante esa falta de equilibrio cómo estás intentado tú solucionarla

Voz 1083 32:06 bueno al final cada cada maestro tiene su librillo era como si cada libro es seguro que funde que va bien según funciona luego en el equipo no es verdad que que bueno que que resulta la estadística dice eso nosotros pues nuestra nuestra idea es sobre todo empezar con una buena defensa no creemos que para conseguir resultados y para conseguir algún sitio dorados los de la Liga pues lo más importante es encaja por lo clásico ejemplo que las casas y los edificios esa sencilla ascenderá desde los cimientos verde atrás ya a partir ahí poder crecer ofensivamente con diferentes alternativas pero que no sólo lo que es el bloque defensivo del equipo a nosotros nos gusta y me gusta que que sea fuerte y que y que Unity no sea que reciba los menos goles posibles

Voz 1643 32:48 tengo un compañero que la relación que es de todos Liz Jorge Escorial que productos de Carrusel como estaba preparando la entrevista le digo dime algo para preguntarle a ser crisis que dice más que preguntarle dice darle una reflexión dice yo aluciné un poco con que tras la derrota del Sporting se criticó mucho esa esa derrota sin embargo el partido del Valladolid en Oviedo fue similar para él fue igual de bueno lo único que cambios que uno se ganó y otro perdió

Voz 7 33:13 sí sí la edad que que la la la

Voz 1083 33:15 yo estoy totalmente de acuerdo con con complinio es verdad que el equipo compitió el equipo trabajó bien el equipo se vació en el campo tanto el Sporting el Oviedo quizás el día lo vieron con balón estuvimos en un poquito mejor que que con el Sporting pero pero el resultado al final es el que marca un poquito también si has jugado bien no deja de jugar bien no al final y el partido de fútbol

Voz 1181 33:38 cómo han quedado nuca pregunta preguntas ciudad jugado bien

Voz 1083 33:40 sí sí elegimos una rendidos ya ha competido resultados marca también un poco la API

Voz 0047 33:45 el final del partido no pero es verdad que

Voz 1083 33:48 porque cuando uno se se diga esto del fútbol saber que eso es así pero todos los que estamos metidos plenamente en esto del fútbol tiene que sacar la la otra lectura no nos hora el resultado que es la principal ya te estoy comentando pero ha sido también la cuando el equipo jugaba bien cuando que hemos competido a pesar de que ese resultado no confirme no reafirme el buen partido que el equipo ya podía hacer

Voz 1643 34:08 para que veas que hay gente que no sólo los resultados sino en la sensaciones yo todas las sensaciones que tuvimos es que los goles en el Tartiere los celebró el equipo mucho más que otras veces

Voz 7 34:19 bueno yo sí te puedo decir que que a nosotros

Voz 1083 34:22 ha sido muy bien acogida sido sensacional los los chicos están trabajando muy bien en los entrenamientos y están convirtiendo bien tiene muchas ganas de hacer las cosas bien y hay alegría no a partir de hoy

Voz 1181 34:35 ahí y luego los otros problemas

Voz 1083 34:37 es que creamos para sacar el mayor rendimiento posible y con ello pues poder ganarnos lo más los partidos posibilidad de estos seis que nos quedan ahora

Voz 1643 34:45 yo no sé si hay alguna receta para sacar adelante un equipo que yo lo he dicho muchas veces durante la temporada de fútbol ciclismo el Valladolid de la impresión que hace la goma es decir se mete en el grupo de cabeza y cuando parece que va a aguantar llega al puerto y se cae través del grupo

Voz 16 35:00 bueno al final la la liga te marca es la la

Voz 1083 35:04 de la regularidad no haya final tiene muchas ocasiones para demostrar siete engancha no te enganchase nosotros venimos con una idea muy clara no veníamos con una Liga de de ocho partidos sin pensar en nada más y invitarnos en ninguna piedra en una en la mochila en nuestra que no fuera de que no fuera pero fuimos a partir de hecho esto jornada lo más insultos posibilidad esos veinticuatro en la primera el equipo mereció sumar alguno a pesar de que tiene no lo hizo en la segunda que pasó a los tres bueno ha hecho pagos a pelear por sumar los máximos puntos posibles y luego con ella final alcanzamos el objetivo que todo el mundo sabemos cuál es decir que sea Montero no es tampoco cada semana tener que bueno que refrendarlo porque el futbolista del Real Valladolid nosotros sabemos cuál es entonces a partir de eso no miramos donde no ha dejado no pero lo importante es ganar cada batalla de esta es que vamos quedando ya al final veremos dónde nos coloca

Voz 1643 35:53 te exigen al play off o es su listón que te pones tu prueba de la propia plantilla estas diciendo

Voz 1083 35:59 bueno eso es lo que te digo no es una cosa mixta no porque al final se sentía fuerte el Real Valladolid un equipo un histórico Il futurista que bueno que vine aquí a defender la camiseta igual que el que el cuerpo técnico sabe todos sabe lo que conlleva todo eso no luego al final de fútbol en lo que yo siempre les dijo a los futbolistas es que compitan es que trabajen es que la gente que viene a verle se vaya se vaya contenta y que ellos puedan salir del campo con con la cabeza alta no ha conseguido eso bueno luego fútbol te estás mucho más cerca de conseguirlo resulta positivo

Voz 1181 36:30 mira tengo uno pero sí haciendo eso no los cosidos

Voz 1083 36:32 ahí te puede reprochar nada

Voz 1643 36:35 es positivo la verdad es que se puede decir que Valladolid depende de sí mismo que quedan seis jornadas mira al calendario Cádiz Zaragoza Numancia Oviedo Osasuna prácticamente todos rivales directos

Voz 1083 36:46 sí sí perfectamente no tiene la doble lectura no una que dejó vaya calendario espera que fíjate temporada porque a priori sólo seguimos peleando pueden templa yo pilas y el hecho de que cada partido pues bueno son tres puntos quizás a veces son seis los que tú sumando los que deje de su madre contrario bueno el calendario a tomar así cuando los venir aquí sabíamos la situación del mismo yo conocí afrontarlas con con total garantía con un buen trabajo semanal para ver sino el el fin de semana pues pues bueno conseguimos los resultados que que queremos

Voz 1643 37:16 no has firmado sólo hasta final de temporada hay opción de que si la cosa ya no habló de ascenso pero se va bien de que Sergio siga la próxima temporada

Voz 7 37:24 si el el en el contrato

Voz 1083 37:26 está estipulado que si el equipo si conseguimos crear sigo sigo meternos en play off automática sino consigo meterse Bayo pues dependerá de las sensaciones que hayamos dejado ir

Voz 16 37:36 Ana

Voz 1083 37:37 Real seguir así si seguimos no

Voz 1643 37:40 pues veremos tiene el Valladolid en seis finales cinco contra rivales directos como dices a González es un arma de doble filo si se te da bien depender optimismo mal y te puedes alejar bastantes a zona de play offs siguiente parada del Valladolid en Zorrilla este sábado a las cuatro de la tarde ante el Cádiz uno de los rivales directos un equipo muy regular en esta Liga donde Sergio González que muchas gracias por estar a este ratito segunda con nosotros y nada el a ver si de podrá seis finales que quedan hablamos porque la cosa va muy bien

Voz 7 38:11 muchas gracias a vosotros y ojalá sea así no es un placer

Voz 2 38:34 está todo tan apretado y también por abajo que esta semana hay que hacer una nueva llamada en Play Segunda podíamos llamarlo

Voz 1643 38:40 a la llamada de la salvación y es que se enfrentan cuatro de los implicados en el descenso en esta jornada treinta y siete antes de las novedades vamos con los números Paco se ha currado la calculadora el descenso ya antes de que explotara le han salido todas esta variable

Voz 18 38:56 faltan seis jornadas para el final de la Liga y la lucha por la salvación está más abierta que nunca si nos fijamos en los números de la Liga ha pasado

Voz 0717 39:03 hay una cifra clara cincuenta

Voz 18 39:05 porque Alcorcón Numancia Zaragoza se salvaron con esa puntuación con cuarenta y ocho descendió el UCAM Murcia con cuarenta y cinco el Mallorca con cuarenta y tres el Elche Icon cuarenta y uno el Mirandés este año parece improbable que Lorca Sevilla Atlético se acerquen a esos números ahora mismo suman veinticuatro veintitrés puntos despectivamente parecen abocados al descenso el Alcorcón necesita siete puntos para llegar a los cincuenta sus rivales de aquí a final de Liga serán Sevilla Atlético cultural Huesca Rayo Almería ir Reus también necesita siete puntos en el Nástic que se medirá al Lorca Osasuna Sevilla Atlético cultural Huesca Rayo diez puntos necesita la cultural que se tiene que enfrentar al Córdoba al Alcorcón dos duelos directos al Lugo al Nàstic al Oviedo Jan Numancia once va a necesitar del Almería para llegar a los cincuenta y tiene que enfrentarse al Barça B al Tenerife al Granada al Córdoba al Alcorcón Lugo el Córdoba necesitará once puntos ante la Cultural Huesca Rayo Almería Reus Sporting el Barça B necesita trece puntos ante Almería Reus Sporting Cádiz Albacete Zaragoza para llegar a esos cincuenta una cifra que no asegura la permanencia ni para bien ni para mal puedes necesitar más de valer con menos pero esa cifra es mágica al igual que siempre lo ha sido los cuarenta y dos puntos en primera división

Voz 1643 40:33 vamos con la formación de dos partidos que pueden decidir esa zona baja de la que nos hablaba Paco el sábado a las cuatro de la tarde en el Mini Estadi el Barça B en descenso recibe al Almería que marca la salvaje son curiosamente los dos equipos tanto el Barça B como el Almería estrenan técnico en esta jornada en Barcelona hasta Santiago allí olas

Voz 5 40:54 ante muy buenas hola cómo estás muy buenas Almería Rafa cobra hola

Voz 19 40:59 hola a todos los cientos de Play Segunda

Voz 1643 41:01 eh viene el ferial Santi de nueve jornadas sin ganar cinco derrotas consecutivas que le han devuelto a la zona de descenso Ike ha provocado el pasado miércoles la destitución de Gerard López técnico para la plantilla azulgrana

Voz 1083 41:14 sí una racha muy negativa ha creído oportuno la la dirección deportiva del club que a principios de semana no lo tenía claro la directiva sí que lo tenía más claro el tema de destituir a llevarlo pues la secretaría técnica no tanto pero al final se ha impuesto esta decisión de cambiar a llevar López García Pimienta un entrenador que se acaba de proclamar campeón de la UEFA el Barça juvenil que tiene un objetivo muy claro que salvar al equipo y hacerlo con ADN Barça dice el reto es mayor porque la escuchamos

Voz 20 41:44 y la presión que tenemos y la vamos a tirar adelante seguro porque los jugadores que cuando he hablado con ellos estaban dispuestos a darlo todo y es cierto que los últimos partidos la suerte no ha influido que si hubiese que hubiese cambiado el resultado de los dos últimos partidos convencido de que en el momento que el el primer resultado que esperemos que sea esta semana contra el Almería a la cosa va a ir va a ir a mejor

Voz 1643 42:07 pues llevamos varias semana diciéndolo el Barça B que hace apenas mes y medio parecía que a lo mejor no iba a tener problemas en este final de temporada se estaba complicando la vida será complicado tanto que ha caído Gerard López García Pimienta reciente campeón de la Giuly con los del Barça se hace cargo del equipo en las últimas jornadas también se complica la vida hay mucho aunque a en estos finales de temporada a lo mejor ya no es tanta noticia el Almería Rafa porque es reincidente tras esa sorprendente dimisión de Lucas Alcaraz el pasado martes Fran Fernández a cargo del banquillo hasta final de temporada aún Fran Fernández que algunos ya vine han diciendo hace tiempo que quizá lo hiciera mejor cara

Voz 19 42:45 sí ya al final fue el hombre elegido no de manera interina de manera provisional sino para final de temporada para las últimas seis jornadas que le quedan al campeonato en Segunda División Un Fran Fernández quiso muy bien las cosas en el filial la pasada temporada el presidente Alfonso García no dejó dos partidos esta temporada sólo dejó un encuentro hasta que llegar a Lucas al cara al final confían en un técnico de la casa para obrar el milagro Oscar por tercera temporada consecutiva en Segunda División el equipo de tenso pero tiene los mismos puntos el Córdoba que está en la zona roja de la clasificación en Segunda División el equipo se ha metido una dinámica la verdad muy peligrosa yo diría peor que en los dos últimos años ha llegado a la recta final de la Liga en el peor momento de la temporada sólo lleva ocho puntos mejor dicho tres puntos de los últimos veinticuatro por lo tanto habrá hay que hacer en muchos puntos para seguir otro año en Segunda División ya pasó el terremoto de la división de de Lucas Alcaraz en el banquillo de Almería ni Fran Fernández que conoce la verdadera bastante los futbolistas de del Almería pues impactó muy cerca de del primer equipo esperando la ficción que ese hombre como digo ese milagroso de Almería por tercer año consecutivo en la categoría de plata

Voz 1643 44:02 qué majos hoy se me va a mí la hoy ya digo que el partido se juega el sábado a las cuatro en el Miniestadi no me coge en ninguno el partido se juega en el estadio Juegos del Mediterráneo Rafa y además las entradas están puestas a un euro para que la gente apoya el equipo

Voz 19 44:16 sí la verdad es que nada centrada en a la venta entradas va bastante el ritmo va bastante bien un euro dos euros y tres euros para los abonados luego incrementa un poquito para la que tiene en general para los no abonados de mil Almería no se va a llenar el estadio pero si hoy sábado de vivir es seguramente la mejor entrada de la temporada porque el futuro de media temporada yo diría que depende del noventa y nueve por ciento de partido del sábado en casa frente al fíjate el Barça ganar es seguir haciendo cuentas y estar vivo en categoría por lo tanto la afición volverá a jugar un papel fundamental en el encuentro frente al Barça B

Voz 1643 44:53 claro es que perder significa que el que sale el descenso es el Barça B el que cae al pozo es la Unión Deportiva Almería Santiago ayer Rafa Góngora muchas gracias y tú Rafa unas cuantas a ese partido el próximo sábado a las cuatro en el Carrusel Deportivo de la SER

Voz 5 45:07 un abrazo de veintiséis horas después

Voz 1643 45:10 desde este partido entre Almería y Barcelona B el domingo a las seis de la tarde se juega otro partido en el que más lo mismo el que gane acaba la jornada fuera del descenso la Cultural que está fuera de la zona roja recibe al Córdoba que es décimo noveno es decir el primer equipo que ahora mismo está en descenso León Pablo Campos muy buenas

Voz 5 45:29 hola Óscar buenas tardes Córdoba hola José entero Alba hola Oscar qué tal buenas la Cultural Pablo bien

Voz 1643 45:36 Mar siete de los últimos nueve punto

Voz 5 45:38 dos tras fallar un penalti remontó ante el Granada en apenas dos