“Pensé que entre morirme y que me violaran, me dejaba violar”

Voz 0889 00:00 pero yo creo que en un día como hoy de verdad yo me lo preguntaba hace un momentito al abrir la ventana no claro uno se ponen en la piel de esa de esa chica de esa mujer se pregunta bueno Iturbide después como continúa eso cómo se hace se mete lo que ha ocurrido de bajo la alfombra lo intentas olvidar ochenta tapar es bueno hablarlo es bueno revelar lo cuánto tiempo lleva eso cómo es esa vida después bueno pues tenemos una persona que hoy decidió de asomarse a la ventana para contarlo además ha subrayado que no la presentemos por su nombre de pila que estaría muy bien que ya sería mucho ayer hablábamos con un testigo protegido os acordáis bueno pues no nos han dicho que subrayamos el nombre y los dos apellidos están los estudios de Radio Barcelona lidia Cordero Trias buenas tardes

Voz 1 00:41 las tardes bona tarda buenas tardes bienvenida La Ventana qué tal estás contenta de que me hayáis amado y poder dar mi no

Voz 0889 00:52 te puedo preguntar protohistoria verdad sea para saber exactamente de qué estamos hablando tú agresión Face tiempo fue hace treinta años más de treinta años si treinta y dos pero cuánto tiempo tardaste eh en hablarlo en hacerlo público en comentarlo en en en en en que lo en que sabía de luz como ahora por ejemplo cuál fue el detonante yo nobles

Voz 1 01:11 el día siguiente con mi familia con los amigos Juan la policía con abogados y nunca nunca lo lo escondido lo hablado con mis parejas y los seguido explicando a mis amigos en hacerlo público así un poco llamas en rollos spam pues hará como un año dos que decidí un Bono lo publiqué primero en mi bloque no no no lo les nadie y luego cuando empezó el juicio drama nada me sentí muy morir muy interpelada escribí un texto para mi blog lo envíe también al diario punto es que es uno de los muy pocos medios generalistas que tiene una sección dedicada a violencia machista que publica prácticamente cada día y eso quiero recalcar que es básico que lo vais todos y ellos me contactaron me hicieron una entrevista que se publica creo que fue el dieciocho de marzo Un un vídeo que os lo podéis ver todos en la web del diario punto es

Voz 0889 02:07 Lidia como como fue futuro agresión el lo que quieras Si puedes contar después de tanto tiempo como fue era él

Voz 1 02:16 con dieciocho de diciembre creo que fue el último día del Instituto yo tenía dieciocho años Historia a tomar algo con mis con mis cómplices y volví a casa de noche pero no eran no sé era no era muy Arde hay nada me encontré en una calle poco transitada con dos individuos que ese día decidieron robar un coche aparcar en esa calle de espera esperar a que pasar a una mujer para violarla pasé yo pasé yo yo no hubiera pasado yo hubiera sido la siguiente me pusieron un cuchillo en la garganta y me obligaron a entrar en el coche I

Voz 0889 02:53 les pillaron sí sí sí porque

Voz 1 02:56 no cuando ya habían terminado estábamos circulando con el coche no sé no sé qué terminado no sé si hemos terminado no estábamos circulando con el coche iba vi pasar un coche de la Guardia Urbana y abrió la puerta me puse a gritar y entonces ya bueno mi Hydro a uno lo pillaron en ese mismo momento ir al día siguiente

Voz 0889 03:17 fueron condenados por tanto me imagino si fueran cuando

Voz 1 03:19 a dos pues la verdad es que no me acuerdo si a6 Bono ve cada uno con lo que me pasó a mí comparado con lo que ha pasado a una chica de Pamplona fue una minucia estoy bueno no sé no sé cómo estoy pensar que después de treinta y dos años hemos ido a menos en lugar de a más esto

Voz 0889 03:37 esta argumentación de que de que ya no se defendió bueno es que tengo aquí delante de antes a vértebra leído tengo miedo

Voz 1 03:44 sí yo quiero yo quiero decirlo yo entro en ese coche y dije que todo a todo que sí no descamada que no no lo único que hice al final fue la puerta gritar porque que yo pensé que entre morirme y que me vio lo harán pues dejaba violar pero así de claro eh sea no no no sin ningún paliativo porque yo no me quería morir no hay más entonces Si claro no Novo no hubo violencia yo creo que no me lleve más que un bofetón siempre cuando no consideró violencia todo lo demás

Voz 0889 04:15 en tu juicio alguien algún abogado quien fuera enfatizó en el hecho de que pese a eso de que deberes que al que no se resistió no puso la suficiente resistencia tuviste que escuchar eso sí exigió nada a los abogados eran dos agresores uno de los abogados

Voz 1 04:30 sí dijo que si no había pedido más violencia era porque ellos no habían querido y eso lo presentaba como atenuante

Voz 2 04:39 el tribunal no tuvo en cuenta no perdona perdona que te pregunte todo pero no no no te aguanta pregunta ya te contestaré lo que me apetezca eh

Voz 1 04:48 el tribunal la verdad ellos yo tuve suerte tuve suerte yo soy una mujer con mucha suerte ahí en la verdad es que me tocó me tocó de jueza Margarita Robles no hace treinta y dos años no tiene nada que ver fue bastante bastante potente en su sentencia

Voz 0889 05:04 hoy el inglés la diré terminado nómina

Voz 1 05:07 eso que insisto en que tuve suerte

Voz 0889 05:09 la vida después de un episodio así como cómo discurre es como va como es que haces y lo comentaba con tus padres con tu círculo más más cercano pero el día a día después cómo cómo cómo se construye cuánto tiempo dura en en en en en esa mochila empezar tanto

Voz 1 05:25 mira cuánto dura nótese es decir porque porque han pasado treinta euros año Si al final como que se te gorra no yo sé que al principio los primeros meses tenía terror pero terror a volver solo a casa club tenía dolor incluso a salir a la calle siempre me acompañaba algún amigo algún amigo me a buscarse salió un poco tarde tal también un acuerdo que que yo decidí que mi única defensa venganza era seguir con Mi vida sin cambiar nada muchísimo en en en seguir pues seguir Instituto y seguía yendo a uniones de de de desde el comité anti OTAN de esa época y seguí y seguí convivida yo creo que ya te lo he dicho yo tengo mucha suerte bueno será me lo tomé muy así todo todo el daño que me hicieron no lo hicieron y ahí quedó consulte con un psicólogo y tuve que sabios ansiedad ya te digo yo sigo teniendo momentos de terror cuando me encuentro sola en en en una calle oscura o cuando un ascensor con alguien que no conozco puedo tener un momento de de de de terror pero de terror de no poderme ni mover es obvio creo que me durará toda la vida pero no yo lo superé lo superé incluido no moja soy una mujer muy feliz pero eso no quita que es lo que me hicieron fue fue fue espantoso

Voz 0889 06:42 qué es lo primero que había rondado por la cabeza al conocer la noticia de la sentencia sinceramente a mí

Voz 1 06:48 sinceramente no me ha sorprendido y quiero recalcar una cosa

Voz 0889 06:51 estaban tardando mucho estábamos lo comentábamos con Javier y algún otro compañero la radio porque tarda tanto esa sentencia dice porque habrá discrepancias muy profundas discrepancias profundas es que alguien del tribunal cree que eso no

Voz 1 07:04 no había varias versiones que tardaban mucho porque había dado mucho porque ahora querían dar muy atada y bien atada para que los recursos de la defensa no prosperan yo quiero recalcar una cosa es lo que ha pasado con la chica de la manada todo lo que se le ha cuestionado todo lo que se ha dicho en contra de ella no es una excepción pasa cada día con cada mujer agredida lo que ha pasado con la chica de la manada es que no ha sido un caso mediático pero pasa con todas las mujeres agredidas no nos creamos que es una excepción y que eso ha sido un caso de mala suerte yo hago sabe remarcar estás en sentencia tampoco es una excepción no me atrevo a valorar cuántas sentencias de todo editan cada día son así de de desgraciadas Si no digo más si nos fijamos que estos tres señores que eran decidido que

Voz 0889 07:58 dos señores y una señora

Voz 1 08:00 era una señora que han decidido que cinco hombres y una mujer en un cinco hombres fue hallándose a una mujer en un rellano de una escalera no es violento sino hay hostias por medio esa esas tres personas es un no son excepcionales no son raras no son tan esta chica no he tenido mucha mala suerte eso es la sociedad en la que vivimos que considera que las mujeres somos objeto y tirar hasta que no entendamos eso hasta que dejemos de hasta que dejemos de fingir que que que esto no pasa no haremos nada

Voz 0889 08:34 tú te sientes mejoran haberlo contado así públicamente te te ha ayudado te ha aportado TT abierto más te ha aportado algo positivo

Voz 1 08:43 más feliz que antes si cabe

Voz 0889 08:46 así pues me alegro de verdad me alegro mucho por ahí como un clip cuán yo siempre pensé que que

Voz 1 08:54 hallarlo no no no yo estaba nadie hay luego pensé quizá un clic y pensé que que el hallarlo lo que hace es proteger a los agresores porque por cada mujer como yo hay como mínimo un agresor sienes pero creo que es en el Estado español hay cada una agresión denunciada cada ocho horas eso es de decir que en el Estado español hay un agresor cada ocho horas que se denuncia que calcula que el veinte por ciento de las agresiones echar cuentas entonces que nosotros nos callamos lo que hace es defender y proteger a los agresores y proteger a la sociedad que que mira hacia otro lado que no quiere saber lo que siempre tenéis la excusa de pensar pues algo habrá hecho eso les pasa las de más a esa chica que no sea yo soy una me ves normal y corriente que voy a por la fruta y es fruto de trabajo sí tengo un teléfono un Kindle que aunque no fuera normal y corriente tampoco tampoco me tendría que pasar nada

Voz 0889 09:59 con el relato del idea te sirve para decirle algo más a tu hija de lo que quiero

Voz 1603 10:04 ya bueno quiero darte las gracias libia por contarlo por contarlo así de de bien y abiertamente y quiero hacerte una pregunta que cuando cuando te violaron no existía en las redes sociales o por lo menos no de la manera

Voz 1 10:17 no no no existía no no existía Internet claro pero es lo que te pregunto a ti intentaron intentaron de

Voz 1603 10:23 cómo ha sido el caso de de la manada de alguna forma los abogados de tus agresores tú has dicho yo intente seguir con mi vida conté lo que me había pasado tenía miedo a salir por la noche pero trate que eso no me no me bloqueara como como persona ya no como mujer como persona intentaron demostrar que no sé el hecho de que siguiera siendo a clase siguiera Se acudiendo a tus no no porque fíjate que llevaba

Voz 1 10:51 no no se llevaba fíjate que entre el la ver la agresión y el juicio pasaron creo que todos a tres años y ahí en ningún momento por ejemplo lo hizo con un abogado de Cornellà de pueblo que era el abogado más progre del pueblo Ignasi Doñate me llamó y me dijo que le habían pedido que llevará la defensa de los chicos desde un punto de vista social claro yo en ese momento me quedé un poco muy poco así como parada y le dije mira digo haz lo que quieras pero desde el grupo de mujeres son de ellos hemos pensado que que no es poco igual que los hijos sean muy desgraciados que más desgraciada soy yo entonces pues tú crees llevará defensa pues llevará pero claro igual te sale un hilo el lo lo dejó el lo ha tenido hoy se apartó de pero luego con el tiempo lo piensas y dices han pasado treinta y dos años pero al final no ha pasado tanto porque ese individuo que era que era de la progresía se planteaba de llevar la defensa de oradores desde el punto de vista social que igual eran de Chile

Voz 1603 11:49 hemos de familias desestructuradas Si Italia entonces eso puede justificar

Voz 0889 11:53 ha sabido al como sea este tiempo lesiones de tus agresores alguna vez supiste algo más de ellos Bono en el juicio

Voz 1 12:00 eh bueno hoy con eso de nada pues me puse a buscar por Google y creo que no está muerto

Voz 0827 12:05 el otro no se vivió cuando desde fuera nos vemos episodios violentos como estos cuando imaginamos como debe ser cuando te atracan o cuando te agreden o cuando te violan cómo es tu caso en tu caso supo que ante ese habías imaginado no ponerte en el lugar de otras cómo fue la realidad respecto a eso es decir lo que habías imaginado que es un veinte un cincuenta por ciento de

Voz 1 12:31 es realmente sucedió bueno si te digo la verdad no sé si nunca antes había un conducto lo habías imaginado no me acuerdo pero es es es es mucho peor es mucho peor que cualquier cosa porque bueno creo que te conviertes en en en en nada en nada no no controlas nada eres nada no tienen no no no no respetan nada Hay que ir cualquier alternativa te parece te parece peor que lo que es sólo piensas que sólo puedes ir a peor porque a mí el a mí lo que me viene a la cabeza fue fue que esos esos tíos que van con la cara destapada no iban a dejar que manden no lo de Javi va a denunciar e Yves Henri aquello que cuentan en las películas te pasas la vida porque no pudieron empezar a de gente mentalmente a yo creo que al final sólo salvó porque al día siguiente estaba tan contenta de estar viva que que que que que que eso de de duro vamos que me p'alante

Voz 0889 13:33 buenos sino pasado coche luego pierdo nos propone no son lo peor pero

Voz 1 13:37 voy a saber yo no sé donde no sé no sé

Voz 1603 13:40 me van a soltar seguir fíjate línea me da la impresión que esa esa concluso bueno esa realidad que viviste tú está tan contenta de estar viva que todo lo demás me pareció menor es un poco el mensaje subliminal y es decir de todos los jueces tú visto una jueza que era sensata no estas cosas pero muchos jueces es como te con un canto en los dientes si no no por favor que no sentían

Voz 1 14:05 en ese sentido no no en absoluto

Voz 1603 14:07 no no por supuesto pero lo lo que extreme

Voz 0889 14:11 que hay sentencias que eso es razonable son lo que lo que de estilo

Voz 1603 14:16 la sentencia es cómo está ese hombre podría ser sí

Voz 0889 14:20 muchas pero hay que se sepa no no no no no no

Voz 1 14:24 o sea no no no en en el momento he dicho no se ha sentido lo de no no simplemente digo como como lo yo que al día siguiente pues me me pude haber hundido me iré a lo mejor me han dado ganas de morirme pero me reacción

Voz 1603 14:36 claro esto sea tantas otras que dije ya que estoy viva no os voy a denunciar eh porque para qué lo vamos a Cuba no porque también

Voz 1 14:46 tuve mucha suerte y me consta que la policía los dos guardias urbanos que que que me saludaron entre comillas y luego la Policía Nacional donde presente la denuncia a mí y no voy a decir que me trataron súper bien pero los urbanos y la verdad pero Noor no tengo o no tengo recuerdo de de que en ningún momento me dijeron usted estaba claro a ellos los hayan pillado ya que no que no era tampoco había mucho donde no dónde rascar pero a mí en todo momento me rodaron yo creo que con cierto respeto con lo cual él tampoco viviese no voy a denunciar porque es peor

Voz 2 15:28 o es que era una una cosa aquel que antes bien

Voz 1 15:33 no se me pasó que me decías esta tira contarlo y bueno el día de hoy no hay más pero a mí me quedo bien contarlo porque hice un clic pensé esto es esto esto es acabado yo nunca más voy a tener miedo los que tienen que tener miedo son ellos por lo que decía antes porque cuando nos hayamos los protegemos ir yo quiero animar muy mucho y muy fuerte a todas las mujeres que que lo puedan contar porque las hay que entiendo que no van a poder pero quiero animar mucho mucho mucho mucho mucho a que lo cuenten a que a que sea tenéis que ponernos cara hay tenéis que ponernos nombre porque esos apellidos para que nadie dude de si soy yo o dejó de ser yo no soy yo Cordero tía ay

Voz 0889 16:21 el tiempo hace tiempo lidió pusimos en marcha en este programa en La Ventana una sección triste que se llama vida robadas dice cada vez que asesinan a una mujer tratamos escarbar todo lo posible en sus recuerdos un entorno para que no se pierda buena que no sea un número en las que destaca hay una cosa más

Voz 1 16:37 que que no os veáis que nos ponga es cara que no ponga voz es a mano para que veáis que no que no no son ellas somos nosotras estamos muchas y estamos en todas partes

Voz 0889 16:47 esta tarde en Barcelona desde donde los habla a las siete está convocada una concentración de protesta

Voz 1 16:53 pues no voy a poder por razones familiares y espero que mi pueblo estoy viviendo lo hemos Nou espero que me pueblo hay alguna cosita también y ahí sí que voy a poder estar

Voz 0889 17:04 Liria Cordero triada hay muchísimas gracias por estar ahí