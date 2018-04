Conceden el Princesa de Asturias a Martin Scorsese tras dirigir el video del Eroski de Cifuentes

Voz 1 00:00 la Ventana Francina a hacer amigos a la política de la traía al fresco que miedo que así que yo propongo que de aquí claro es si nos parece un razonamiento muy brillante que yo le envidio

Voz 1396 00:51 una una una una una una por favor una Ali

Voz 0470 00:55 ya te planteas por favor

Voz 1 01:01 no

Voz 6 01:05 creo que el señor Chete de estas de las cojines de Rivera no lo había escuchado todavía no lo había

Voz 1396 01:10 buenas tardes a todos y a todas por la radio jueves un poquito de alegría bastante música dio mucha actualidad Tonys apoyo ni follón y de todo

Voz 0230 01:20 bueno hombre ahí tras el caso Cifuentes y ante la eventualidad de que se conozcan cosas del pasado de cada cual todo el mundo va tomando precauciones iba confesando cosas de manera preventiva el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro debamos escucharse dirige Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados Ilie habla de su pasado Mel en

Voz 7 01:44 dudo moderado he tenido un poco de pelo en el pasado pero nunca como el suyo

Voz 0470 01:52 el tenido

Voz 0230 01:53 eh ves el ministro Montoro no fue siempre Calvo ministro Montoro tiene gracia diga lo que diga porque si hace gracia asimismo entonces es un señor que es que que es que dice las cosas pero no descartamos ver algún día un vídeo de Cristóbal Montoro con la melena y sí el titular que diga Montoro fue heavy metal y llevaba melena hasta el tobillo

Voz 0230 02:34 bueno todavía estamos todos bajo el efecto de la dimisión de Cristina Cifuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid bajo el efecto de shock

Voz 0230 02:47 comportamientos mafiosos y prácticas mafiosas en el Partido Popular ya es Stream esto ya forma parte de la normalidad ya no es de de gente radical igual pensada con gran naturalidad se habla de prácticas mafiosas no no peligrosos radicales les periódicos editoriales columnistas articulistas políticos opinan comentaristas dicen prácticas mafiosas estos propio de la mafia es como una música familiarizado

Voz 0230 03:22 en cualquier televisión en cualquier radio en página web en cualquier conversación aparece ya la expresión Macy forma parte de nuestras vidas hay una opinión general la fuente se resistía a dimitir y han enchufó un vídeo para destruir su imagen a mamá es una opinión no es que es una opinión ya convencional está muy extendido

Voz 0470 03:39 acabo de ver un águila sobrevolando la Gran Vía y esto tampoco nave aves rapaces sobrevuelan el cielo de Madrid fíjate esto es un proceso automático

Voz 0470 03:52 sí sí sí claro si algo parecido oye pero donde está ahora dónde estás tú para ver un día en la Gran Vía en la terraza esto una terraza salir cuando se hablando del boletín de noticias acabas hace diez minutos aves rapaces en el cielo de Madrid no diré más no no no digas más de las últimas horas qué clase de periodismo Gerde Congreso oye es algo

Voz 0230 04:38 digo preguntando cuál es la asociación de ideas

Voz 1396 04:41 sí hombre sí estoy donde estoy maravillado es muerto rápido para que Barcelona Estado

Voz 0470 04:56 bueno probablemente esta asociación de ideas que tú haces

Voz 0470 05:12 defender lo nuestro defender a los nuestros esto lo dice mucho las águilas yo lo digo por darle lógica echándole un cable bueno pero esto es defender lo nuestro

Voz 7 05:54 Madrid invierno de dos mil dieciséis

Voz 0230 05:57 un empresario con intereses en la Comunidad llama a la puerta de algunas redacciones de cabeceras nacionales ofrece a sus máximos responsables documentación sobre la vida privada de Cristina Cifuentes que la dejaría malparada continuación entrecomilla un palo de paso esta información a cambio de que dejes de publicar cosas sobre el asunto del ático de Estepona de Ignacio González entre el material hay un vídeo en el que Sevilla Cifuentes entonces adalid de la ducha de los populares contra la corrupción pillada in fraganti robando en un centro como ni que esta versión que publica este diario todavía sería favorable al Partido Popular en la medida que sugiere que el impulsor es un ex que no son los actuales pero en general en toda España hay un ambiente de madre mía cómo se las gastan en el Partido Popular de Madrid el portavoz del Gobierno regional de Madrid Ángel Garrido lo vais a escuchar ahora habla de Cristina Cifuentes hoy como de una persona que ha sido agredida o que ha sufrido una desgracia

Voz 0177 07:01 día muy doloroso para para para cualquier persona yo creo que eso puede parecer una obviedad pero jurídico somos en primer lugar persona no es sufrimos exactamente lo mismo que sufren ustedes ante cualquier situación de esta naturaleza por lo tanto lógicamente la presidente lo está pasando mal yo creo que lo que toca es que las personas que más allá de haber trabajado con ella aproximadamente somos amigos personales y yo soy amigo de Cristina Cifuentes

Voz 0230 07:22 vemos realmente le ha pasado algo la buena noticia para el Partido Popular es que su imagen no puede empeorar

Voz 1070 07:34 twiterías venga cuando empezamos bueno así empezó una historia que hoy es muy conocida el tuit desde

Voz 1070 07:49 eso digamos sería el inicio del fin de Cifuentes Ito han tuiteo lo que sería el final

Voz 0573 07:53 dice Cifuentes que se va con la cabeza muy alta y la piel tersa y suave sobre creo si cremitas tuiteo todo fueron con cariño te has puesto la crema arrea ante sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Voz 1070 08:10 estamos recuerdo que nos faltó poquito nos falta todos cultura jurídica y en este sentido de este sentido va el Twitter de pijos

Voz 0573 08:17 ojalá esa gente que grita a las puertas de comisaría chillando al delincuente pero con propia

Voz 15 08:21 era homicida en grado de tentativa presunto pederasta gente posible prevaricador

Voz 1070 08:29 yo acabo las tuberías con la dictadura estética que sufre la mujer en un solo tweet que es de Sara

Voz 0573 08:34 el bello femenino perdón el bello femenino está tan estigmatizado que me da vergüenza ir sin de Pilar de Pilar no

Voz 17 08:46 después de las twiterías

Voz 1981 08:52 conceden el Princesa de Asturias a Martin Scorsese tras dirigir el vídeo del Eroski de Cifuentes el jurado ha valorado la capacidad del director de influye en la sociedad retratando los juegos sucios de la lucha por el poder el vídeo grabado con un iPhone no se ha estrenado en los cines sino directamente en una web de noticias falsas los taxistas incendian un coche de caddie Fay mientras el conductor les pregunta si la temperatura es de su agrado

Voz 0573 09:18 no hay agua al lado de los asientos por si les molestan las llamas que están carbonizado el coche ha insistido el chófer

Voz 1981 09:26 borracho y Obeso vuelve a contarle a un desconocido su aventura en la tierra

Voz 0230 09:31 Roma Spielberg es un tío grande ahí me conoce todo y nos ha explicado un camarero Alves planeta que tiene que escucharle cada noche repetir la misma historia inventada a última hora Arman cuéntanos el muñeco rojo de los semáforos aprende a caminar

Voz 1070 09:48 en cuanto a moverse ha saltado a la bombilla abajo junto a su compañero verde para dar un pase

Voz 1981 09:56 Nos titulares breves una serpiente de cascabel superdotadas desarrolla una batería completa

Voz 0573 10:01 Un gato en un piso de estudiantes es conocido como el loco de los humano es aún Calvo que vivió enchufado un peluquero asistido completa una media maratón con el móvil en la oreja porque es incapaz de hablar sentado

Voz 1981 10:15 las cajas rápidas del supermercado tendrán ruedas y habrá que perseguir las

Voz 0573 10:20 un empresario con un empresario concierta una reunión el próximo jueves tres de tres de las once a las once cero cinco para abrazar a su hijo

Voz 10 11:33 esto según el teorema de Rafa Hernando

Voz 18 11:47 yo doy las gracias a quién pero

Voz 0230 11:50 en el que esté satisfechos sencillamente es una lástima que que estas cosas sólo duren una semana porque lo de Rafa rondas para pasarse la vida y hay que estar satisfecho con el Gobierno ya hay que dar las gracias al gobierno por subir las pensiones pues ahora los pensionistas están satisfechos pues satisfecho gracias al PNV porque Mariano Rajoy hace un mes decía que subir las pensiones era una tomadura de pelo suban las pensiones cuando

Voz 19 12:16 es lo que quieran pero si luego no hay recursos para pagarlo

Voz 20 12:20 pues lo que estaremos es eh

Voz 0230 12:25 gracias al PNV pues hay una subida de las pensiones que no es una tomadura de pelo sino algo lógico y sensato todos los políticos cambian de criterio y esto hasta es bueno tener cintura no el presidente del Gobierno evoluciona que se las pela os acordáis cuando defendía Cristina Cifuentes parece que fue la semana pasada es que fue la semana pasada

Voz 1396 12:44 yo he mañana

Voz 0230 12:47 eso es bonito esto no es bonito es bonito esta manera que tenía de decir Mariano Rajoy reiterará supongo que mañana reiterará eso lo obvio no reiterará es una palabra que puede servir para una canción infantil que hace la trompeta niños

Voz 0470 13:04 la trompeta reiterara parará para Tampa

Voz 0230 13:17 ya dice reiterará hoy al día siguiente tampoco hay tanta diferencia la ordenación de las sílabas os acordáis parece que fue hace un mes cuando le dijo Mariano Rajoy al ver Rivera le dijo Mariano Rajoy que no sea utilizado ni un solo euro de dinero público para el proceso de independencia de Cataluña

Voz 19 13:34 Hinault ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña

Voz 0230 13:40 bueno ayer ya abría la puerta a la posibilidad de que se haya destinado dinero público mediante facturas falta

Voz 22 13:45 pues ver si se han falseado las facturas o encubren otros servicios distintos de los que figuraban en el presupuesto O'Shea hay facturas que simplemente no se han pasado por la intervención

Voz 0230 13:57 bueno fenomenal todos no pero diríase que son cosas distintas decir no sea destinado ni un solo euro decir a lo mejor si son cosas distintas el líder de Ciudadanos Albert Rivera pide explicaciones al ministro Montoro porque hay dinero público no gastado en la independencia catalana

Voz 23 14:13 Montoro nosotros apoyamos estos presupuestos apoyamos al Gobierno en la aplicación de ciento cincuenta y cinco apoyamos la investidura pero le pido precisamente con legitimidad por todo ello que nos explique aquí qué esta pasando en ese agujero negro ciento cincuenta y cinco porque nadie puede entender que usted esté defendiendo lo mismo que dice el circuito

Voz 0230 14:31 Montoro responde entre risas por supuesto pero todos responden dopaje imperfecciones en un procedimiento de un Gobierno que somos todo perfecto

Voz 24 14:43 el señor Montoro más

Voz 0230 14:52 os habéis dado cuenta de que habla en tercera persona Cristóbal Montoro Ada en tercera persona de sí mismo que estaban Montoro ha dado hoy explicaciones sobre esas palabras en una entrevista en el diario El Mundo dijo no sé con qué dinero se pagaron las urnas de los chinos pero con dinero público no Montoro habló de sí mismo en tercera persona dice que todo se debe a un malentendido porque él dice que a lo mejor hay un funcionario con chaval generando de esta manera del ministro el delito de Halo

Voz 7 15:16 ojo no se emplaza a Montoro a volver a prometer Newsom euro a los españoles ha ido a parar es desde que Hacienda intervino la autonomía responde que eso sólo se habría podido ocurrir por un delito de falsificación el delito de falsificación en la entrevista de un funcionario con chavales con algún proveedor de la causa a lo mejor

Voz 0230 15:39 bueno mientras Montoro habla del delito de a lo mejor el juez y la Guardia Civil dicen tener facturas de gastos no hipótesis de facturas todo esto todo este follón esto no estamos transmitiendo así un tribunal alemán que debe estar repitiendo ahora mismo de Europa se debaten bastantes cosas españolas y Puigdemont debe ser juzgado por malversación si debe ser juzgado por rebelión si debe ser extraditado también se está discutiendo en Europa si hay que estudiar más castellano en Cataluña si hay manipulación en TV3 si hay manipulación en Televisión Española todo esto son cosas que estamos enviando a instituciones comunitarias ya se ve que no sabemos ponernos de acuerdo cada vez llevamos más cosas nuestras a instituciones europeas claro que ellos deben decir ustedes los españoles no podrían gobernarse solo

Voz 0230 16:29 no nos perdemos todos en caso de pérdida de lo mejor es encontrar un tutorial una mujer da luz ayudada de un tutorial de Youtube lo cuenta Nerea

Voz 0545 16:38 como así lo cuenta The Independent ese llama tía

Voz 1322 16:41 la Freeman la mujer tiene veintidós años y es esta unidad

Voz 0545 16:43 se dirigía a Alemania a pasar unos días de vacaciones pero el vuelo hizo escala en Turquía hay empezaron las contracciones así que optó por ir al hotel más cercano ya en la habitación se puso de parto se ayudó de un tutorial que encontró en Youtube ella misma contado también la historia en Twitter donde ha relatado que para cortar el cordón umbilical hizo una búsqueda en Google y que le ayudó mucho el hecho de que como en Turquía ven mucho té pues en la habitación del hotel había la típica tetera para calentar el agua con

Voz 3 17:09 eso pudo esterilizar a algunos de los objetos que necesitaba

Voz 0545 17:12 también dijo que la habitación la dejó como una escena de una película de terror pero que antes de marzo

Voz 3 17:16 darse del hotel pues que ella dejó todo todo muy limpio

Voz 0470 17:22 bueno con un águila

Voz 0545 17:27 no al reciente tuvo que dar explicaciones de las autoridades porque como tenía un niño pues a pensar un poco que creyeron que traficaba con niños pero no me explico todo fue la embajada de Estados Unidos le dieron un certificado de nacimiento un pasaporte para el niño ahora a ver cómo explicas todo eso ese llama por cierto Xavier ATA

Voz 10 17:43 Szeemann Le llaman tiene un nombre

Voz 1070 18:00 bueno ya sabes que alguno de los grandes descubrimientos pero pero con observador si es verdad y fumando aquí dentro de meses bueno alguno de los grandes

Voz 0230 18:09 quinientos científicos en si lo han hecho

Voz 1070 18:11 fruto de la casualidad de la otra no pero hay un científico que no se esconde de esta circunstancia ahí es el proceso

Voz 1610 18:16 por el día expresó qué tal cual es doctora en Física altas energías Psicología por la Universidad de Parma Italia entonces es Palma alma Palmar donde se donde doctora usted en Mallorca y ello a la universidad trabajar no era isla pues de Palma de Mallorca farolas abrazar a tope con los profesores

Voz 1070 18:48 a una pregunta creo que hacer de entrada el famoso Mall es obra suya

Voz 25 18:52 no es un tema de mi ex mujer roja sí que tiene la patente de la pomada porque cuando nos divorciamos les puso mi nombre a la a esta crema para las hemorroides

Voz 1070 18:59 es cosa bien mal rollito entonces no bueno este aquí es el descuido atención de un fenómeno alucinante

Voz 25 19:06 las anchoas con queso sexys descubrir que esa combinación era espectacular

Voz 1070 19:12 hay gente que puede inferir en rigor que no se trata de un descubrimiento científico propiamente dicho

Voz 25 19:16 con que lo lógico es que podemos debatir meses sobresee científico científico a este tema incluso darnos de hostias ganó pero con conteste por favor la pregunta preguntan la anchoa con el que es un ha hecho mejor la vida de las persona sin dudarlo

Voz 1070 19:29 sí sí pero ojo porque este descubrimiento no no no fue buscaba usted le llegó usted por suerte hice ustedes reconoce que fue por

Voz 25 19:37 esto no otra total yo estaba estudiando el comportamiento de un muerto en ausencia de gravedad Jerome verdadero coñazo todavía no consigue galo muerto flotando así que para picar me saca un cacho que eso al bolsillo resulta que al mismo tiempo el mono estaba con unas anchoa perdona no habló del mono ninguno sabe lo Jesús Soria la bomba el mono guardó como un rinoceronte pero baila como Charo

Voz 1070 20:04 ya el mono en el laboratorio con lo que hacen todos mono a preparar

Voz 25 20:06 a morir eso sí sin fallaba el cadáver sin graves y Susana prepara sepamos si falla avala esas islas Riders in si fallaba el cadáver ese pues entonces íbamos a pegar al mono y aprobar con la gravedad

Voz 1070 20:18 vale entonces está él estaba comiendo anchoas no usaba las estaba limpiando él estaba limpiando

Voz 25 20:24 sí ya sabe que dan mucha faena entrenamos a los monos para que limpien las Sancho limpios de Stormont Olimpia Moncho sí

Voz 25 20:34 qué pasó entonces por Carmona suele cae un filete de anchoa encima de mí que son yo no reparó en ello porque porque esto es Servando el cadáver flotando pero sí entonces me llevo el el queso con ancho a la boca y que tuvo un orgasmo que dice literalmente no metafórico luego el grado de lo bueno que estaba muy embarazoso todo ese día fue literal lo decimos si ya que lo de se puede decir lo majo dignamente si lo más cómodamente Bono que había aprobar en mi vida que me maravilla

Voz 1070 20:59 claro este transmitir ese conocimiento al mundo y el mundo pudo disfrutar de las anchoas con queso gracias a este descubrimiento mire en nombre de humanidad gracias ha estudiado usted que Marita también

Voz 25 21:11 no no no eso ya no no me he pasado la apatía mucho me ocurre

Voz 15 21:17 no tiene que hacer nada de científicos lo creatividad gripe esto para Figueras esto va bien para curar la decapitación ya ha guiado perdona acabo de ver un buitre leonado plaza Catalunya ano dos mil quince perdón

Voz 1610 21:36 tenemos muchas gracias

Voz 17 21:45 contarles

Voz 1396 22:00 cuando faltan veintidós minutos para las seis de la tarde las cinco en Canarias en La Ventana en Todo por la radio llegan las animadas de su Sara Ruiz sí

Voz 0788 22:17 yo soy Chevy Chase sí

Voz 1396 22:27 mucha tensión porque el Audi hoy impresionante Juanjo atención una nueva especie una nueva especie de hormigas peculiaridad insólita explotan pájaros esto ex

Voz 1315 22:54 flotan ante el enemigo de ahí que se les llamen hormigas bomba pero cuando se sienten amenazadas por otras criaturas las obreras menores que son las más pequeñas de la especie rompen voluntariamente su cuerpo

Voz 3 23:04 la mueren inminente mente hacia el momento

Voz 1315 23:07 pero la explosión libera un líquido tóxico que contiene o mata al enemigo cuando un depredador ataca la colonia seis Molas para defenderla este comportamiento fue mencionado por primera vez en mil novecientos dieciséis pero no se había podido documentar

Voz 3 23:23 ahora Soraya cualquiera se acerca

Voz 1315 23:25 pues ya ves estos investigadores un grupo de investigadores de Austria Tailandia y Brunei fueron allí estoy

Voz 0470 23:31 una observando identificaron unas quince especie

Voz 1315 23:34 dos de estas hormigas bomba una de ellas es esta ahora descrita como nueva para la ciencia hay algunas otras castas de la misma especie que tienen en otras especialidades he dicho que las que explotan son las obreras menores siempre Laso

Voz 1396 23:47 a mayores cabezas muy grandes en forma de tapón

Voz 1315 23:51 usan para cerrar físicamente en las entradas de los nidos colgados centro están especializados en la defensa esta defensa suicida sólo es común en los insectos sociales como hormigas abejas termitas que velan por el grupo el resto de insectos ya sabes que va cada uno por un kamikaze también un poco y sí sí si son hormigas bombas son kamikaze

Voz 1396 24:12 algo le pasa algo de pasos que echó muchísimas gracias pero sonido un animal

Voz 0470 24:19 Basora así más digo yo busca su escalada no sólo yo pensaba que yo

Voz 0470 24:30 es que no hay no hay audio así que Ramos

Voz 1396 24:39 etc

Voz 1070 24:55 bueno tenemos la contaminación a tope ya lo sabe toda España entonces se propone Cavaco que cojamos el transporte público y yo propongo además que dejemos las carreteras libres para los profesionales en especial para los reyes del asfalto los monarcas del carril lento los camioneros y para ellos es esta sección ya tenemos a un camionero que quiere comentar nos cositas hola Pablo se te llamas verdad

Voz 30 25:19 yo lo que me cuentas camionero es que bueno a celos por los camioneros que luego os lo merecéis todo comentar yo sí comenta que externo de una gran compañía que puntualmente solicitan servicios cuando se requiere transporte

Voz 1070 25:38 eso resumido es que me llaman cuando le sale de los cojones

Voz 30 25:41 me escucha mal no te quejas no no no no no

Voz 31 25:47 el problema es que bueno que lo lo los contrato

Voz 30 25:49 son cada vez más corto mira me acaban de despedir

Voz 1070 25:55 te acaban de despedir con mensaje ahora mismo

Voz 30 25:57 sí sí sí que me contratan por minuto mire piden me vuelven a contratarme me despiden me contratan recorre veinte kilómetros mensaje funde pedido me parece un café otro mensaje

Voz 30 26:09 en otra vez despedido de mi madre mía que descontrol

Voz 31 26:13 con la reforma está laborales lo lo los contratado por él

Voz 30 26:15 son mono con pistolas hasta mañana

Voz 30 26:20 no lo critique no al contrario traído esto de contratado en paro contratado en paro a mí me parece genial que la empresa dan con nosotros pero porque son las que generan riqueza luego vale ya has en grandes España desde luego a mí lo que me sabe mal es aquel servicio quedamos no bueno no es bueno que llevo todo el día en ruta para una faena que se puede ventilar en Dorita y quién queda mal la empresa por no en claro claro sufro por ello sufre por ellos dan vueltas contratadas

Voz 32 26:54 venga pues nada Oye en ruta que otras puertas por cierto crema solar mira a su destrucción venga hasta luego Pablo venga vamos con otro camionero que estaba Jeremías hola Jeremías colarnos MoMA o que en ruta también total que ayer las gelatinas gelatina en el ataque gelatina en bloque me han dicho que es delicado gelatina o no

Voz 30 27:17 pues State la nitroglicerina de los postres esto un frenazo una arrancará brusca un giro violento y tienen la de Dios es Cristo en el remolque

Voz 1070 27:25 ya todo hay que rodar con mucho

Voz 30 27:28 iba precaución muy poquito muy poquito a poco

Voz 1070 27:30 no se despacito y con buena letra bueno Jeremías que eso te ofrece

Voz 30 27:34 nada no sé que a ver a quién le gustaría que me pusiera es una canción que me da compañía durante unos minutitos y así poder aliviar pues un poquito el tedio en hay la soledad de la carretera con la música

Voz 1070 27:45 nada más que daría más que canción quieres venga va

Voz 30 27:47 no sé si no no lo que no tenía ninguna en mente

Voz 1070 27:50 no tiene ningún elemento que que no te gusta ti te gustaría escuchar por ejemplo

Voz 30 27:56 es una canción bonita porque nada recordar no se la más bella historia de amor tendré una canción de amor de esas que se lleva el viento pintar a ninguna parte a ningún buzón no hay nada más bello que lo que nunca he tenido nada más amado que lo que no sé si ocurre alguna cosa con eso

Voz 30 28:27 no entre líneas a los oyentes

Voz 1070 28:35 bien es verdad que están ahí lo gladiadores de la carrera

Voz 1396 28:47 saludamos a la cronista de Internet Lucía Taboada buenas tardes

Voz 1322 28:49 buenas tardes Miralles quería hablar de la imagen que está dando la vuelta a Internet la de la mujer gallega con gran parecida Donald Trump seguro que ha llegado por Whatsapp ya varias veces síntoma de que el viral está a puntito de morir a Estados Unidos está llegando todavía de hecho acaba de salir en la revista Newsweek por lo que en Estados Unidos ya saben quiénes Dolores Dolores de Figueira señala Coruña la foto se hizo por casualidad una periodista y fotógrafa Paula Vázquez pero es que además la imagen de Dolores con la azada al hombro ha coincidido en el tiempo con la imagen de Trump plantando un árbol con Macron en la Casa Blanca entonces claro las comparaciones pues han aumentado la reacción en España ya la conocemos todos así que querido preguntarle a varios estadounidenses qué opinan de la imagen en cuestión mira la primera quema dicho eh algo es Katy dice que es bastante extraño Trump con falda o algo parecido al Trump es extraños son una amiga suya opina que estaríamos en mejores manos si fuera nuestra presidenta en lugar de trampa

Voz 1322 29:58 ellas sí era otro chico ve hasta potencial electoralista

Voz 34 30:02 por ahora sólo se han se han Hannes tapón Ford hay que el sí al Rey que siempre

Voz 1322 30:16 dice que tienen el mismo naranja hay Rubio pero que ya luce mejor que eso es bastante bueno y que ve potencial como cartel de campaña para Tram por la conexión con la gente del campo bueno en Twitter los usuarios estadounidenses coinciden en que nadie es comparable contarán por fortuna pero yo qué sé si algún día Putin se pone un poquito tonto con lo de las armas químicas pues yo creo que podemos aprovechar y mandara Dolores que además todos sabemos gracias a Tony que Putin le gustan las mujeres gallegas varios ciñamos

Voz 36 30:53 el buen tiempo

Voz 0470 30:58 es ya el verano empieza ya empieza a los festivales Gemma gusta del verano vamos a hacer una clasificación

Voz 3 31:10 los festivales de música porque lo los festivales de música se pueden es igual que un videojuego tú te lo puedes pasar entre niveles está al nivel fácil que cuando es el festival local en medio que es otra ciudad difícil que es internacionalmente entonces vamos con lo fácil es lo lo fácil es por ejemplo bueno o nivel mundial no sólo de España tenemos el BBK la arena al dream vi la cual se ella Viña Rock muchos festivales hay hay que distinguir dos tipos están los que tienen camping y los que no lo que tienen camping se puede decir que son un poquito más fáciles porque al final son tan fáciles de dinero cuando cuanto más dinero tengan todo se convierte más fácil en un festival

Voz 0470 31:48 pero en general Ávila por ejemplo en los que no tiene

Voz 3 31:53 en un camping todo lo que he dicho al dream visto estos tienen camping y los que no tienen camisón el Sónar el Primavera Sound son efectivas y camping son son festivales para ir muy

Voz 0470 32:07 lo que vale son son como

Voz 3 32:10 en ese ambiente más hippie Longo para quedarse

Voz 0470 32:12 a los pies son lo que lo que se queda una semana antes enterrar cosa la bueno eso es una sale de otros una leyenda urbana que eso no sé

Voz 3 32:21 bueno pues voy a voy a darle unos tips a la gente que se queda ahí de este año de festivales y es un pequeño comentario tenemos los siete mecheros que tienes que tener en tuvo porque semana perder los siete yo siempre hago lo lo mismo tengo el mechero para prestar lechero mío porque siempre

Voz 0470 32:39 de lo pican lo mejor es no fumar realmente

Voz 3 32:41 no pero ese luego yo he visto gente que hace el típico o como que mete un un delito lo ata el mechero y no se lo pueden

Voz 0470 32:52 sí sí en los bancos y como lo que es lo rock igual

Voz 3 32:56 luego una cosa que te aconsejo deber ha llevado a los festivales son un paquete de toallitas siempre por qué

Voz 0470 33:01 que la allí la charter el agua la higiene escasea

Voz 3 33:07 una toallita te salva muchísimo muchísimo sea de verdad te refresca luego una batería portátil una batería portátil muy importante no quedarse incomunicado de de ningún colega tuyo porque luego tenemos mucho mucho colega ahí hay clasificación de colegas porque tenemos con prisas el colega que tiene todas las ganas del mundo entrar efectiva no quiere perderse ni una quiere ver todo un catálogo quiere ver varios grupos a la vez que ha el loco el loco si luego tenemos el otro coleguita que tenemos el el Chimbo y que me gusta llamarlo es el que da entrada al festival hasta las dos de la mañana porque tenía que llenar el cuerpo de cervecita si no no entra bueno y luego está el a mi me gusta este mucho porque representa a varios colegas mio que él les llamo el guante y Wonder el que sólo aguantó un día del festival y el resto de vías está muerto ese ese me encanta también Lugo en el que está el primer día que te llevan en el coche no lo ves hasta qué punto

Voz 0470 34:02 el coche esconde así estamos todo el festival hace otra vez ha triunfado pero uno uno que odio de verdad es el de la guitarra tío eso

Voz 0470 34:14 ya por todos lados no no no no fomente lo no era de verdad mira una voy a contar al final una vez

Voz 3 34:22 nota que me pasó en Miami en un festival de música electrónica sea allí el problema es que no te dejan entrar con mochila que pasa iban en bañador sin bolsillo Ile deje todas mis cosas a un colega mío desapareció en enigma en mi cabeza yo pensaba que me tenía que quedar a vivir en Miami de verdad a pesar de sándalo muy mal muy muy mal porque claro cuando juegas un festival nivel difícil en Miami se te va todo sea tu vida lo único que piensas es en ir te con tu madre hace que un aventurero millennials que quieres irte no te vayas a hacer un festival que esté a más de trescientos kilómetros funerario de tu madre

Voz 1396 35:02 ah

Voz 1396 35:30 bueno pero no exactamente exactamente de cómo reparten los turnos los coros primero lo vamos a ver con coros y luego lo vamos a ver con instrumentos porque el reparto de turnos

Voz 1396 36:10 la de PIGS porque ahí no solamente reparten

Voz 0788 36:13 turno que está muy claro entre la cantante principal y los coristas sino que luego empezaremos a ver cómo también tiene su turno a veces los metales

Voz 1396 37:34 no hay que hacerlo con nosotros que hay diez mil dólares

Voz 0788 37:39 antes no se sabe fijado también porque era muy difícil hablar tanto yo que también hay metales que van entrando en el momento en que no hay ni coros ni cantante osea es muy importante que vayan repartiendo pero bueno seguido escuchando que tenemos

Voz 1 39:40 no

Voz 0788 40:52 no de concepto siempre y luego escuchar pues muy gracioso entre el piano el Lacuerda en Pizzi Cato y también los metales como van jugando veréis

Voz 1396 41:39 que es muy importante estar tocando a la vez pero también saber callarse en el momento y aparecer en tu moderado ordenarse ordenarse como es la radio siete de la orgía no igual pero antes no Veriña que Iñaki de la Torre

Voz 0470 41:56 qué tal