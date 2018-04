‘Murciélago’, la publicación clandestina que puso todo del revés

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1626

00:22

a mediados del siglo XIX la corrupción política por estos lares era casi casi como la actual un gobierno corrupto una reina desastrosa una Familia Real corrompida los ciudadanos exprimido y la prensa y los críticos amordazados por tribunales obedientes no estamos hablando de ahora eh conste que claro hablamos de hace más de siglo y medio en mitad de aquel ambiente apareció el veintiséis de abril de mil ochocientos cincuenta y cuatro una publicación clandestina llamada Murcia Lago que puso todo al revés su objetivo era destapar a todos los que estaban y abro comillas agarrados con una mano a las arcas del erario público con la otra a las columnas del trono gualda hacía años que la prensa progresista había sido silenciada por criticar los turbios negocios de la monarquía de la camarilla de la reina de los políticos afines por eso nació murciélagos que explicaba su existencia diciendo que hace muchos años que no vemos publicada la verdad nosotros hemos arrastrado el peligro que lleva consigo el cumplimiento de tan sagrado debe por mucho que la policía revolvía imprentas y espió a periodistas y políticos no logró averiguar de dónde salían aquellos ejemplares que llegaban a manos de ministros políticos y empresarios en unos sobres nominativas con los bordes negros en plan esquela los denunciados por murciélago era la reina Isabel Segunda su señora madre María Cristina de Borbón el marqués de Salamanca varios ministros y fiscales corruptos y empresarios con rompedores en realidad publicaba lo que todo el mundo sabía pero nadie contaba