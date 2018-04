Las Noches de Ortega: Sinatra (28/04/2018)

Voz 2 00:00 en las noches de de

Voz 4 00:19 muy buenas noches queridos oyentes de la Sociedad Española de radio

Voz 4 00:33 son viernes más

Voz 6 00:36 a para lo ha hecho para que nos escuches clon para hacernos compañía

Voz 4 00:57 programa de la noche de los viernes

Voz 9 01:09 Francisca Carvajal buenas noches muy buenas noches Ortega cuando conoció

Voz 1174 01:13 usted era Frank Sinatra

Voz 9 01:15 en mil novecientos setenta y tres en en Montevideo en un concierto en un concierto al terminar el concierto unas amigas yo al camerino a saludarle nos intercambiamos las las señas

Voz 9 01:35 hasta que falleció Frankie amigos amigo del alma fuimos nunca hubo más que amistad nunca algo más no

Voz 7 01:44 la amistad pura nunca nunca sobrepasó

Voz 9 01:48 en la balada esa barrera

Voz 7 01:51 vamos que

Voz 9 01:52 en cuente pasáramos la barrera por la mitad podía destruirse no lo lo que no queríamos blanquillos que amistad se destruye

Voz 1174 02:12 todos aquellos escépticos que niegan la posibilidad de una amistad entre un hombre y una mujer deberían conocer a Francisca Carvajal un ama de casa de setenta y dos años que a pasear

Voz 9 02:24 lo con Sinatra por Nueva York por Los Angeles por todo el mundo mostrando

Voz 1174 02:30 una amistad pura desinteresada Francisca y Sinatra tal vez representan lo más preciado que tenemos en la vida una amistad para siempre Francisca en ese camino vino de Montevideo ya surge la amistad o fue algo que tardó en manifestarse tardó tardó en cuajar

Voz 7 02:51 aunque digamos que la la chispa ya estaba allí en cuanto lo vimos ya surgió la chispa pero amistad amistad empecemos a tenerla al campo ya de de un año más o menos un año ya empecé a acompañarle en una gira que hizo por Europa y luego polla ya se vino aquí pasa unos días A

Voz 1174 03:10 Albacete a la casa usted vive en un pueblo de la provincia de Albacete

Voz 7 03:15 Sampedro Sampedro exacto exactamente

Voz 1174 03:18 cómo reaccionaban los habitantes del pueblo cuando cuando vieron que Sinatra estaba pasando unos días en

Voz 7 03:24 el pueblo se se dividió entre la admiración y la envidia y a mí eso de alguna manera me sirvió para saber quiénes eran mis amigos de verdad porque usted paseaba con Frank Sinatra por el pueblo si mi marido Blas que en paz descanse Sinatra los chiquillos y yo post Nos paseamos por las calles de San Pedro íbamos a los domingos

Voz 1174 03:48 la hacíamos vida normal que le gustaba más hacer asignatura en en ese pueblo de la provincia

Voz 7 03:53 cagar en la era K K cagar en la era Arenós a media tarde me acuerdo que me decía Sinatra Francisca voy a voy a la era a aliviar mi yo hice iba a la era y allí pues Herce sentía vivo se sentía bien yo me acuerdo que me decía Francisca no sabe lo importante que es para mí iba a cagar a la era es tan distinto me decía están distinto a la vida que hago en EEUU de Norteamérica porque

Voz 1174 04:21 él estaba cansado de tanto glamour tal vez Caixa

Voz 7 04:23 no K2 muy muy cansado de tanto glamour y allí pues sólo en la era haciendo sus necesidades eso pues él él se sentía pues el con con una naturaleza que por su éxito pues a había dejado de lado a los habitantes del

Voz 1174 04:38 lo que decían cuando Juan al principio

Voz 7 04:40 lo vieron con sorpresa porque claro claro ver a Frank Sinatra destacando en la era pues será al principio algo sorpresivo pero poco a poco la figura de Sinatra con los pantalones bajados terminó digamos convirtiéndose en parte del paisaje habitual del pueblo venía

Voz 1174 05:02 sólo Sinatra al pueblo o iba con algo

Voz 7 05:04 en cuando cuando le gustaba ir solo

Voz 9 05:08 sólo pero a veces se traía

Voz 7 05:11 a la pareja que tuviera en aquel momento pues una unos años vino con con Lauren Bacall Loren vaca ya que yo hago guión en el pueblo fue un fue un alboroto porque claro se iban a cagar a la era los dos yo le decía Frankie es el pueblo ya se ha acostumbrado a verte cagar en la era claro pero ver a Lauren Bacall en la era cargando bueno es esto el pueblo no lo va a poder asumir dianas claro acabarán asumiendo lo me decía yo le decía no le pidas al pueblo más de lo que el pueblo te puede te puede dar

Voz 1174 05:44 claro porque nunca aceptaron los habitantes del pueblo verá Lauren Bacall de la ESO

Voz 7 05:49 pueblo el pueblo no no no lo pudo así no lo pudo asumir jamás claro San Pedro no la asumió el cura los domingos hablaba del tema en en el sermón pedía a los habitantes del pueblo que no fueran a Lauren Bacall pero bueno por suerte eso fue sólo un verano muy luego pues ya ya no volvió más a Lauren Bacall

Voz 1174 06:18 Ramón Garijo fue alcalde de San Pedro desde el año setenta hasta el setenta y seis Chatham y yo tenemos con nosotros don Ramón Garijo buenas noches buenas noches como recuerdan las estancias de Sinatra en el pueblo don Ramón

Voz 0579 06:30 bueno es que sino no trajo mucha vida al pueblo tenemos ten en cuenta que San Pedro era y sigue siendo un pueblo humilde bonito pero humilde

Voz 11 06:40 que tiene aquí a una figura de la talla de Sinatra pues me me dio mucha vida ya digo al pueblo entenderá usted consigna Transformers

Voz 0579 06:48 estaba Mis tal no mentiría si dijera sí pero teníamos una buena relación íbamos a comer pipas en la paz al pueblo

Voz 11 06:57 sí lo pasábamos allí horas hablando

Voz 0579 06:59 no fue un buen hombre aquí en San Pedro sentimos mucho su muerte

Voz 7 07:03 también iba a Sala era acabar con él

Voz 0579 07:06 digo bueno alguna vez iba con nada era por acompañarle verás que llegado el momento ya que él llevaba a la era librarse es demasiado a menudo iba mucho esto justo le gustaba tanto defecar en la era que a veces comía por por por poder evacuar después

Voz 11 07:22 madre si él él empezar comer lo que fue solamente puede por la ilusión Ramón pone la ilusión que le hacía ir ahí ahí a a ser Kaká altamente sí

Voz 1174 07:35 dramón Garijo alcalde de San Pedro del setenta hasta el setenta y seis muchas gracias por haber

Voz 11 07:40 a vosotros un abrazo Ramón a ver si nos veremos dale recuerdos a la Paquita

Voz 4 07:58 qué voz verdad una maravilla una maravilla

Voz 7 08:07 en la practica cómo llevaba su marido la amistad entre Sinatra y usted me pregunto si hubo algún momento de celo que serían comprensibles también no no no celos ninguno mi mi Blas que en paz descanse confiaban mucho en mí sabría que que entre entre yo una amistad verdadera además él estaba muy contento porque veía que Sinatra quería mucho a los chiquillos que les traía de América regalo cuando venía osea que ningún problema

Voz 1174 08:38 ni siquiera tenía celos cuando se iba usted a Estados Unidos

Voz 7 08:41 con Narbona Sinatra lo entendía todo en el pueblo eso sí se y Ander porque la gente muy mala el pensada y le llamaban cornudo pero Blas hacía oídos sordos a a esas palabras Mejías hablemos de

Voz 1174 08:56 los viajes que hacía usted consigue atrapar el mundo como lo recuerda como que me que recuerdo recuerdo con con muchísima emoción nos pasábamos

Voz 7 09:05 semanas de gira por América ayer él me decía que que yo era su punto de apoyo en el mundo qué bonito yo yo era lo que lo crees recordaba me decía que no todo es glamour claro pero sé que que que siempre que hacía un concierto mandaba instalar en en el camerino un trozo como si fuese un campo

Voz 9 09:30 de dos metros cuadrados con matorrales

Voz 7 09:33 en la pausa de concierto si iba Sinatra ya

Voz 9 09:36 a defecar a ver como Papa par recordarla

Voz 7 09:40 la era del pueblo el mandaba consta

Voz 1174 09:42 pero en el camerino como un campo pequeñito como un trozo de Campoy

Voz 7 09:48 el uno dos metros cuadrados sea como un parterre si el allí mandaba pone bajos cardo o lo que es lo que fuera a sentirse digamos a Tao a la fuerza de la naturaleza bajándose los pantalones en en la pausa del concierto ir pulsando allí su sus heces ya yo lo esperaban en en el camerino yo sabía que justo justo después de cantar New York New York vendría Sinatra hacer hacer caca yo llegaba Sinatra corriendo y me decía Francisca cierra la puerta que vamos aliviar nos vamos vamos porque yo la hacía compañía allí los dos en el camerino de de con colillas mirándonos a los ojos pasábamos tres cuatro minutos lo que fuera

Voz 14 10:32 bueno muy bueno y luego Frank Sinatra se se limpiaba con una bronca seguía

Voz 15 10:39 sería con el concierto

Voz 1174 10:52 llegó usted a conocer imagino a muchísimas personas importantes así artistas a celebridades y sí

Voz 7 10:57 yo yo me codeó con la flor y nata de los artistas de todo el mundo yo me hice muy amiga de Dean Martin Sammy de millonario ajá yo yo viví muy intensamente durante esa gira con consignando

Voz 1174 11:12 cómo eran las despedidas como uf como recuerda cómo tenía usted que regresar al pueblo seguir con su

Voz 15 11:17 vida allí aquello aquello era un dejarlo

Voz 9 11:21 para los doce pasiva trepa mi

Voz 7 11:24 yo yo tenía que volver porque en aquella época pues yo tenía los chiquillos aún pequeño sí que había que cuidarlo sí porque temía también a mí Blas Sinatra pues tenía su compromiso también y aquella despedida serán ya digo un dejarlos sentimental me acompañaba siempre al aeropuerto lloraba vamos todo lo que ese llorar yo me subía a mi avión mi España que me venía su madre vive aún si llueve todo me vive Mama con con noventa y siete años

Voz 1174 11:59 es Aguado madre de Francisca hombre buenas noches

Voz 7 12:03 hola madre

Voz 16 12:04 hola hija Dolores también hizo usted

Voz 1174 12:07 con con Frank Sinatra me parece no

Voz 16 12:09 yo nunca vi bien pero de que se fuera

Voz 11 12:13 a deponer a la era no te gusta usted que pusiera en la era bueno

Voz 16 12:17 eso no era no era digno de un artista como lo decía bien

Voz 7 12:22 mi madre siempre le decía Sinatra que que no lo hiciera madre tengo entendiste nunca motivo por el que él lo hacía era porque necesitaba mantener con tan contacto con la naturaleza que tanto glamour a él le había alejado de su relación con la tierra madre

Voz 16 12:42 me parecía poco digno de un nombre como siempre mi Edano no me va a hacer cambiar

Voz 11 12:49 cómo cómo era Frank Sinatra en persona una bellísima persona otra cosa no se puedes decir que quería me tiro

Voz 7 12:58 imagino que estaba orgullosa no de Cristina tras mi amigo de su hija no

Voz 11 13:07 entre todas las personas que

Voz 16 13:09 podía como se conocía muchísimas personas se hubiera fijado en mí Paca va a mantener una relación de amistad a una madre y le llena de orgullo

Voz 1174 13:21 la lucha envidia imagino en el pueblo abrigado

Voz 11 13:23 el pueblo había mucha envidia

Voz 16 13:26 a mí me me intentaron matar intentaron varias veces en la misma envidia de me tenía que mi hija fuera amiga de Sinatra hubo varios conatos culpa mía de decirlo también por culpa suya porque yo Alves hacía gala de la amistad de mi hija subrayaba

Voz 11 13:52 japan subrayaba mucho menos

Voz 16 13:55 decía con mucha soberbia yo iba por las calles de San Pedro diciendo a todo el mundo mi hija es amiga de la vuestras hijas de puta

Voz 11 14:05 esa soberbia terminó poniéndose en mi contra UGT so Dolores tampoco

Voz 16 14:12 hala a la veo que estaba más así hacía daba la me di cuenta de que enhorabuena en aquel momento me salí a mí decir tuve una infancia con muchas penurias y al verme de repente con algo bueno podemos

Voz 11 14:26 algo no supiste gestión adicional no lo supe cómo fueron esos intentos de asesinato Dolores

Voz 16 14:32 hubo de varias hombre varios tipos una vez la Águeda una vecina intentó atropellar me con un tractor

Voz 11 14:40 pero pero por suerte lo lo esquivó

Voz 16 14:43 yo a aunque me quemara Mier decirlo yo no gozo de una gran habilidad para esquivar yo tengo pocas la vida tengo pocas virtudes pero una casi que tengo es saber Meza Fars con movimientos rápidos del cuerpo de un atropello detractor conmigo se ha portado muy bien electa

Voz 7 15:04 su madre tiene una habilidad asombrosa evadir tractores y sortear los ha con con gráciles movimiento de su cuerpo se excavó huye de cualquier tractor

Voz 11 15:15 lo que tope y eso es algo

Voz 7 15:18 su madre esto es algo que aquí lo tengo

Voz 11 15:20 casi yo diría que te define como persona Belén

Voz 7 15:23 habilidad para para zafarse de del tractor atropellado

Voz 11 15:27 me gustaba mucho está aquí

Voz 1174 15:30 eso le gustaba mucho la habilidad suya para para sortear tractores que quisieran a atropellar

Voz 11 15:37 sí sí

Voz 7 15:40 cansina Trump me decía a mí mira Francisca si tu madre hubiera nacido en Estados Unidos ya tendría un circo a su nombre

Voz 11 15:49 sí sintió mucho la muerte de Sinatra

Voz 7 15:51 imagino

Voz 16 15:54 masaso yo desde que murió finaliza yo no me he recuperado a mi Dios me dio la habilidad de zafarse de los tractores pero no me dio la pericia dejarme de la muerte de aquellos que quería

Voz 1174 16:10 pues con estas palabras y nos quedamos señora Dios me dio la habilidad de zafarse de los tractores pero no me dio la pericia de estafar mes de la muerte de aquellos que he querido

Voz 16 16:20 sí al al morir Sinatra murió una parte de mí misma

Voz 7 16:25 murió una parte de todos nosotros madre de todos gracias Dolores

Voz 11 16:30 aunque saludada saludo a Juan Pablo II que me está escuchando

Voz 7 16:37 adiós madre un abrazo

Voz 1174 16:54 cómo se toma Francisca las críticas que se hacen a Sinatra son muchísimas sí sí sí de diferente índole desde sus relaciones con la mafia

Voz 15 17:04 el trato no Nole

Voz 7 17:06 discutible con las mujeres pues qué opina no no no le doy importancia para para ACM mala sangre ya porque es muy gratuito Hablar por hablar Milán personas que que no no no no tiene un conocimiento como yo he tenido directo de sí que opinan eran Sinatra propina si gana a criticar a mí ya te digo Mazen muy mala sangre prefiero no saber nada de de lo que se dice yo te puedo decir nada más que cosas buenas cuando cuando mi madre estuvo a punto de morir

Voz 9 17:44 atropellada por

Voz 7 17:47 de al actor si ella se zafó de aquella manera de la muerte Sinatra hizo todo lo posible para ha montado un circo a madre en Estados Unidos habló con sus amigos del mundo del espectáculo allí diciendo tener que conocer a la madre de una amiga mía que sabe escabullirse de los atropellos detrás eso es un eso va a ser un bombazo en Estados Unidos sin más caso ir si va a hacer pero mi madre se echó para no quiso hacernos no quiso mi madre no quiso porque decía que ya no tenía edad fíjate que entonces eran entonces joven que no tenía era pan pasan cosas así

Voz 1174 18:34 Frank Sinatra a sus amigos les les les ayudaba no

Voz 7 18:39 amigo le ayudaba en todo lo que hiciera falta en adelantó que cuando cuando hacíamos la matanza del cerdo Sinatra era el primero han ayudado rugía al cerdo con sus brazos dos sujetaba al puerto por el morro vecino pues la cortaban

Voz 15 18:56 cuello cuela cochino

Voz 7 18:58 si no se le caían los anillos a Sinatra ya era una estrella mundial no no el territorio de la canción en aquella época eran los Natra pueden decir lo que quieran pero Sinatra era muy buena persona y había que ir al campo ayudar a recoger tomate pimiento o lo que fuera él iba allí a recoger tomates pimientos ya digo los dos anillos él él en San Pedro se hizo uno más

Voz 9 19:23 que tenía

Voz 7 19:25 a las que le gustaba lo de ir a cobrar al ala era bueno y quién no y quién no tiene cosas raras no todos tenemos que tira a primera mano y que tiene la primera que levante la mano tiene durante la primera piedra que tire la primera mano que el que no que no haya tenido una cosa llamada laminado

Voz 1174 19:46 no yo creo que sí estaría muy orgulloso de usted si estuviera escuchando de verdad yo creo que soy yo

Voz 7 19:54 una amiga que responde con la amistad que tú fíjate tú otra cosa que hizo en la casa había que hacerlo nosotros no teníamos especialmente

Voz 15 20:03 que en una situación económica que no la tenían

Voz 7 20:07 por qué has trabajaba cuando podía Blas trabajaban el mármol jamás a veces mucho yo no trabajaba no tuvimos una época en la que había que hacer reformas en la casa porque los chiquillos habían crecido necesitaba sus a su habitación también tras los pagos la reforma de la casa pagó las reformas y Mato nos pagó la reforma de placas Osasuna hallazgo cuánta gente puede decir eso de un amigo está claro no cuál cuánto cuánto vale nos dijo en aquel momento que era muchísimo dinero que era ochenta mil pesetas ochenta mil pesetas no dejó miro pues como él como estás ochenta mil pesetas en fin Mon un talonario

Voz 10 20:55 pudimos hacer las reformas

Voz 4 21:06 con qué palabra definiría a Sinatra

Voz 9 21:10 pues sin duda elegiría la palabra ahora Troy

Voz 8 21:13 puedo me dice que no

Voz 9 21:19 cantaba Sinatra cuando cuando iba a visitarles a San Pedro

Voz 7 21:24 cantaba cantaba muchísimo pero no cantaba sus canciones porque no no quería no quería presumir su canción no no las cantaba pero él él cantaba por Antonio Molina cantaba Paco Valderrama Farina cantada por Antonio Molina Juanito Valderrama Sinatra sobre todo Juanito Valderrama Valderrama a Frank Sinatra al enloquecía Juanito Valderrama fuimos un día a verlo a Huerva es un regalo que quisimos hacer cuando no compró el Bloc nos dio el dinero para reforma legal de la Casa de las obras de papel para las habitaciones de los chiquillos

Voz 9 22:03 llevemos mi marido yo

Voz 7 22:06 así que actuaba a Valderrama

Voz 9 22:10 bueno le encantó el euro no no no

Voz 7 22:12 pues imaginen Arthur la alegría que tú eres el el chiquillo cuando cuando a derramar qué canción Le gustaba de Valderrama Sinatra con la de pena mora pena que cantaba él

Voz 9 22:26 en cuanto se iba a acabar la era

Voz 14 22:30 me acuerdo iba cantando Pena mora se bajaba los pantalones cantando Pena mora se enviaba cantan lo pena mueve Borobia sonriente con esas sonrisas en aquella en aquella época no había en España son limpia

Voz 7 22:48 vía cantando Pena

Voz 18 22:54 que suene la campana hacerla más droga imaginemos a Frank Sinatra caminan por la acera de pueblos de la provincia de Albacete cantando esta canción qué bien cantas Francisca

Voz 1174 23:32 muchos oyentes Francisca

Voz 15 23:34 se muestran un poco extrañados de imaginar a Frank Sinatra en misa

Voz 7 23:41 en San Pedro no le gustaba mucho a herir a ir a misa los domingos le gustaba tomaba la comunión se confesaba arrodilla Ava

Voz 15 23:51 no irle rezaban como como todos en el en el pueblo

Voz 1174 24:07 Gerardo era entonces el el párroco de de San Pedro exactamente lo Gerardo buenas noches

Voz 21 24:14 el cogote cuerda aquellas misas con Frank Sinatra en el pueblo

Voz 0579 24:20 muchísima alegría mi yo pues tener ahí sentado delante de mí a todo un mito de la canción puedan

Voz 21 24:33 un buen cristiano católico estaba confesarse muy vamos

Voz 1174 24:41 evidentemente no le vamos a preguntar por qué existe el secreto de confesión no te vamos a preguntar de qué se confesaba Frank Sinatra pero díganos al menos si eran pecados pequeñitos

Voz 21 24:53 desde pequeñito era un buen cristiano

Voz 0579 24:59 que era un buen católico ayudado ha ayudado mucho en mi

Voz 7 25:06 estaba en mi casa siempre que

Voz 0579 25:09 lo que se le pedía a cada domingo al terminar la misa se quedaba un rato barría la iglesia

Voz 21 25:20 ah vale vale lo di así sí sí es impresionante si se sí

Voz 0579 25:31 tengo que no tengo nada más que recuerdo bueno el Francina

Voz 22 25:34 estamos descubriendo una parte dejan sin atrás que no se conocía que era ignota la imagen de Frank Sinatra arrodillado en la Iglesia fregando después de cada misa nos parece de una belleza

Voz 11 25:49 se moviendo mundo

Voz 0579 25:51 voy Gobierno

Voz 7 25:54 en dos mundos en el mundo esté de verlo arrodillado y luego también de verlo

Voz 11 26:02 él él tenía dos vertientes humana pero él quería tener contacto con la tierra

Voz 21 26:13 por eso se llevada a la era obrar

Voz 11 26:15 Kenia tiene su contacto con con la divinidad con lo inasible don Gregorio que le preocupaba mucho a Frank Sinatra lo inasible

Voz 0579 26:26 lo lo si el él era una objeción mujer hubiera la espiritualidad inasible mi madre mía la de veces que estando yo durmiendo en aquella época dormían la Parroquia

Voz 11 26:44 no

Voz 0579 26:46 está miedo y la verdad es que a las cuatro de la mañana cinco de la mañana llamaba a la puerta Alsina tras hablar

Voz 21 26:56 ya es tarde y que que que quiere decía Frank Sinatra

Voz 0579 27:03 me decía que no habrás de Dios

Voz 7 27:06 su frase nunca es tarde para hablar de Dios

Voz 9 27:11 Frank Sinatra siempre tenía la palabra Dios en la boca

Voz 15 27:27 qué les viene a la cabeza cuando escucha Frank Sinatra cantando My way muchas cosas muchas cosas a mí me viene a la cabeza a la imagen

Voz 7 27:38 de Frank Sinatra comiendo las comidas típicas aquí atascado al

Voz 11 27:43 jo Kringe

Voz 7 27:46 exacto lo viene a la cabeza los paseos que qué hacía con él por el pueblo me viene a la cabeza lo mucho que le gustaban las fiestas de aquí de de San Pedro el Jueves Lardero me me vienen a la mente sus pantalones bajados destacando en la era

Voz 15 28:14 junto al que siempre habíamos imaginado un Sinatra que griega Iglesias arrodillado beca Lasheras

Voz 1174 28:23 que pone ochenta mil pesetas para las obras del cuarto de unos chiquillos de comer pipas y habla con el alcalde de un pequeño pueblo que yo era en los aeropuertos cuando despide a su amiga que quiere ayudar a las mujeres que tienen asombrosas habilidades para sortear tractores

Voz 15 28:42 ese también es Sinatra ese también es Frankie

Voz 1174 28:58 lo Gerardo no le hemos preguntado usted qué qué recuerdos letra esta esta canción de Sinatra

Voz 23 29:06 Don Gerardo galardón se ha quedado en mi sí parece que se ha quedado dormido Don Gerardo ha quedado dos

Voz 1174 29:14 bueno

Voz 23 29:15 pues nada cortemos la línea no vamos a respetar a conciertos

Voz 1174 29:22 Francisca tenemos que dejarlo aquí no tenemos más tiempo ha sido un privilegio poder escuchar de primera mano las experiencias que han vivido durante toda su vida con Sinatra Frank Sinatra lo agradecemos muchísimo que haya arrojado luz sobre una parte de esa personalidad que teníamos bastante Bazán

Voz 7 29:44 bueno sí sí esto ha sirvió para que conozcan a mi amigo segurísimo claro que sí habrá valido la pena venir aquí a la Sociedad Española de Radiodifusión solamente quiero decir que

Voz 9 30:01 aquí ahora te estoy hablando harían de estéis en el cielo de la voces de seguro que estás con Dean Martin Frank te quiero decir amistad que hemos tenido en la tierra que continúe en el cielo esto en nombre de Albacete y su provincia Sinatra gracias

Voz 15 30:35 centro Frankie en que yo también para usted señora Amanda

Voz 1174 30:45 queridos amigos volveremos a encontrarnos el viernes que viene aquí en la Cadena SER a la misma hora con otra aventura tal vez con otro descubrimiento como el que hemos hecho esta noche un beso a todos

Voz 15 30:59 Isaac felices a Las Noches de Ortega

