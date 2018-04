Voz 0194

00:00

a la chica de Pamplona la violaron y no lo digo yo lo dice la sentencia que han emitido los jueces lo dice su argumentación aunque el final de exponerla ellos consideren que sólo hubo abusos sexuales lo que la sentencia narra con todo lujo de detalles se llama una violación con todas las letras e violación se llama violación porque la sentencia dice que son hechos probados por ejemplo que la denunciante se sintió impresionada y sin capacidad de reacción en ese momento notó cómo le desabrochada en la riñonera que la llevaba cruzada como le quitaban el sujetador sin tirantes abriendo un clip L desabrochada en el jersey que tenía atado a la cintura desde lo que experimentó la sensación de angustia incrementado cuando uno de los procesados acercó la mandíbula de la denunciante para que le hiciera una felación y en esa situación notó como otro de los procesados que cogía de la cadera Le bajaban los leggins y el tanga yo no sé cómo se llamará esta descripción en lenguaje jurídico ni cómo está considerado en el Código Penal pero para las mujeres les aseguro que esto es una violación dice la sentencia que no perciben y violencia ni intimidación porque vuelvo a abrir comillas las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante que con arreglo a la doctrina jurisprudencial implica una agresión real más o menos violenta o por medio de golpes empujones desgarros es decir jueza eficaz insuficiente para vencer la voluntad de la denunciante y obligarle a realizar actos de naturaleza sexual yo no sé como lo llama la doctrina jurisprudencial pero que cinco hombres te metan en un portal con la intención de Violante es violencia sin necesidad de que te maten a golpes porque está acaba siendo la disyuntiva resistirse y morir o no hacer nada que que diga que consiente secretos violadores sean condenados a una pena ridícula sobre ti recaiga además todo tipo de especulaciones qué les decimos a nuestras hijas ahora que les decimos que tienen que hacer cuando vuelvan de noche a casa uno dos o cinco hombres intenten violar las a la chica de Pamplona la violaron insisto lo dice la descripción de los hechos probados que recoge la sentencia y luego nos preguntarán cómo al menos a mí me preguntarán porque soy feminista