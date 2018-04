Victoria Rosell: "Los hechos probados son de violación"

Voz 1 00:00 quiero saludar a esta hora la jueza Victoria Rosell muy buenas noches hola mamá

Voz 0194 00:05 qué está fallando o qué ha pasado para que unos hechos así no sean considerados como violaciones yo no si son las leyes la interpretación que los jueces hacen de las leyes

Voz 1482 00:16 bueno estamos pactadas porque claro la gente pueda tener una impresión de que ellos son ellas concedieran violación no es exactamente lo que dice es que no es así estamos impactada los hechos probados son de violación los hechos probados está claro que describe una intimidación está claro que bueno tenía valorativa hablan de gemidos de dolor de gritos de dolor qué tipo de colaboración entre que usted ha dado lo que son cortitos en sí dice que son duros de leer porque hay cinco penetraciones vocales tres vaginales ya la penetración anal con ella sin preservativo dicen que estaba pues eso con una sola salida rodeada de graves un superiores de fuerte complexión que la denunciante se siente presionado y no tiene capacidad de reacción que está angustiada que le cojan del pelo que me cojan de la mandíbula y queso intenso Gobi desasosiego se produjo estupor le hizo adoptar nato cedido sometimiento y pasividad determinando la creer todo lo que me decían manteniéndose con los ojos cerrados esto es incriminación la Fiscalía cuando se cuando te rodean cinco personas te dicen dame el móvil o dame el bolso acusado de robo con intimidación no de hurto está describiendo perfectamente la amenaza que efectivamente puede ser la unos dos hablamos siempre de o vis compulsiva la la fuerza podía ser física te pegan o la incineración es tan evidente que no tiene otra salida lo lo lo que nos tiene bueno constar Navas es que los hechos probados se lidian perfectamente para calificarlo de yo lo hacía sin embargo acudan uso sexual con abuso de superioridad que es no es no es este tipo pena del abuso sexual escindió den que me hacían sin consentimiento pero dicen que acuden a la situación de superioridad superioridad alimento es cuando él o el padre con más niña o el jefe que va minando Bezas esa posibilidad de de Red pensé ahí ahí hay una prioridad pero porque en los abusos sexuales no existe la agravante que existen la violación la actuación conjunta de dos o más personas o la la la violencia o la intimidación especialmente deberán llevar adelante vejatoria porque nadie se imagina que una actuación en grupo no sea una intimidación por eso no hay abuso sexual y grupos porque no pudiera existir sino porque nunca había consentimiento

Voz 0194 03:21 entonces vi Tele que explicación encuentra a la sentencia que hacen una interpretación errónea pero está diciendo los hechos probados son los que son y es verdad yo lo decía al principio sin sin opciones de decía la descripción es la descripción de una violación

Voz 1482 03:37 sin embargo Bono llevábamos un tiempito yo lo dije lo mismo despertarme en Twitter que me estaba resultando muy larga la espera ahí eso implicaba un clarísimo vez acuerdo la la sala yo creo que han redactado unos hechos pensando en por agresión que no ha habido acuerdo que ha habido un cierto acuerdo al final era uso incluso ya absolutorio que sinceramente no he sido capaz determina porque porque es durísimo pensar que debe que hemos vuelto a los tiempos si no te dejan matar no te has resistido lo suficiente eso eso eso es es es que nuestro Código Penal me hasta mil novecientos ochenta y tres no eran delito mina vecina dos ochenta y tres no eran delitos contra la libertad sexual eran delitos contra la honestidad que quería decir eso que la mujer honesta era era era punible que la violaban que la tocada pero la mujer de poner en no sólo estábamos prostituidas en este país hasta el ochenta y tres era una mujer que que que no estuviera a la que hubiera tenido cinco parejas por eso existe esa costumbre maldita centrada en nuestra Justicia de juzgar a la víctimas de juego a sones tirazo comportamiento anterior su comportamiento posterior por Dios a estas alturas poner que encontrar con toques verdad yo creo que con la única la única esperanza con estos hechos probados sí que se podría ir en apelación al TSJ al tema sobre la justicia Navarra perdón decir bueno es que estos hechos probados están calificados tengo pocas esperanzas con eso pero la verdad es que es una esperanza que no hay que perder porque es para mí es incongruente no sé si

Voz 0194 05:27 hablaba hablaba victoria del de ese voto particular quiere aprovechar su llamada para para comentar la trayectoria de este juez Ricardo González el magistrado que ha emitido su voto particular que además antes nos ha descrito hoy no ha dado detalles Alberto Pozas es el magistrado que pedía la absolución de los acusados sí que ha visto al menos eso dice en su voto ha visto incluso placer en la actitud de la víctima con la manada mientras estaba siendo violada vamos a saber algo más del con ayuda de Javier Álvarez

Voz 0689 05:53 cuando el juez Ricardo Rodríguez preguntó durante el juicio a la víctima sobre cómo hizo saber a sus agresores que se oponía a esa relación todo el mundo en la sala de vistas sabía que si la respuesta no era un contundente si me opuse el juez se iba a decantar por la absolución su apellido es bien conocido en los pasillos y en las salas de los juzgados de Pamplona no sólo porel porque procede de una familia de larga tradición en la judicatura con dos hermanos también jueces y un cuarto miembro de la familia como abogado lleva en la Audiencia además desde hace más de una década sino sobre todo porque su pregunta se ha repetido ya en varios casos en los que también en juicio agresiones a mujeres en dos mil doce el juez Ricardo Rodríguez formuló esta misma pregunta a la víctima de otra violación en aquel caso la mujer respondió que sí se resistió a su agresor que forcejeó y que se negó el magistrado condenó al joven a nueve años de cárcel ahora con la misma pregunta pero distinta respuesta ha optado por la absolución para los letrados que han trabajado con él Se trata de un juez exhaustivos cercano y reservado pero es sobre todo un tipo justo aunque la pregunta más famosa que le precede ha vaticinado la resolución de sus existencias algo que otros abogados consideran injusto en esencia porque en esos casos la historia de horror que describe las víctimas no es ni blanco ni negro

Voz 0194 07:05 Vicky puede un juez así seguir impartiendo justicia

Voz 1482 07:09 a ver yo no conozco de nada ni al juez ni la trayectoria y lo que quiere lo que todavía no he sido capaz de acabar de leer la sentencia porque estoy impresionada pero pero lo que yo critico es la sentencia no puedo criticar una trayectoria que que no conozco lo que sí tengo claro en general es que los jueces españoles no tenemos ninguna formaciones practican perspectiva de género que hemos evolucionado muy poco de él muy poco en relación a la a la a la sociedad a la que nos debemos la justicia tras el nombre de de fondo del Rey pero que que procede Gemma Ana del pueblo al pueblo iraquí hombre ahí es que es que el pues el pueblo tiene razón pero es que hay que la propia sentencia te está diciendo esto es una violación si alguien quiere que todos estos actos sexuales que además yo encima creo que no es un delito continuado de abusos sexuales que incoa claro si tú sí penas por un solo delito de abusos sexuales uno continuado como dicen vale dos penetraciones bucal es ya lo son

Voz 0194 08:22 claro todos las damas salen gratis

Voz 1482 08:26 lo demás es Grade es verdad que hay una jurisprudencia que ellos mencionan no el luto partículas y no mayoritario la sentencia del Supremo ecuatoriana que tras dos mil diecisiete en un caso de violación que estima un delito continuado en vez de o porque antes lo que se hacía lo que yo estudié lo que todos estuviéramos era una violación en grupo es tu propia penetración tú pagas por tu propia penetración por cooperación necesaria claro porque es que sin eso no consigue es esa violación grupal entonces es verdad que ahí en esa sentencia el Tribunal Supremo en fin dice que se disparan las penas porque está hablando de penas de doce a quince años de prisión idea añadirle a cada uno la del otro pero es que ya estaba bueno tampoco estoy de acuerdo yo con él pero bueno ya estaba hablando violaciones noble primero de grabarlo abuso después de guerra dar ese abuso continuado porque de tuvo lo que hemos visto que forzaron e hicieron esta chica todas esas penetraciones al final habría sido lo mismo dos y no fueron nueve por cinco personas las tres cavidades por poner a morder es que es que duele leerlo pero desde luego muchísimo llegar a la conclusión de que de que la justicia no es para la altura de las mujeres que todo es amenaza los tuits son amenazas al Rey al Estado las canciones zona amenaza a la integridad territorial buenos las amenazas a las mujeres