Bartomeu: "Creo que Andrés es el jugador que para nosotros ha marcado esta era ganadora del Barça"

Voz 1146 00:00 a esta hora de la noche once y treinta y dos no sabemos nada de Iniesta

Voz 1 00:03 sabe usted algo

Voz 1146 00:05 bueno Iniesta claro que se cosas de Iniesta pero yo quiero que lo diga Él creo que merece nuestro respeto y Andrés pues cuando usted quiera decirlo lo dirá creo que Andrés es ese jugador que para nosotros es mejor que ha marcado esta era ésta era del Barça que que es una edad ganadora desde dos mil catorce hasta ahora hemos ganado muchísimos títulos ya antes he estado siempre en el equipo siempre apoyando y creo que se merece que el respeto de cuando él quiera hablar eludirá Hay que era él

Voz 1 00:35 decía usted el otro día que es el jugador más importante de la historia reciente del Barça el mejor porque hombre Messi es el mejor Honda es cierto pero es el más importante Iniesta que ha pasado por el Barça

Voz 1146 00:44 Iniesta en esos años que hablo desde el catorce dos mil catorce hasta dos mil cuatro dos mil hasta ahora es jugar más importe que hemos tenido él ha estado en todos los proyectos de los entrenadores desde erradicar a P patito a Tata Luis Enrique y ahora con Ernesto y bueno no se ve poder remitirá el último partido que hizo en nuestro Humala en el en el Wanda estuvo mal espectacular entonces

Voz 1 01:06 Llanada rueda de prensa o no porque a esta hora de la noche todo apuntaba a que me digan había rueda de prensa la I Media pero no sabemos nada de juego ya sabes que hay rueda de prensa como te voy a decir toda la verdad y nada más que bueno

Voz 1146 01:16 sí claro que digo la verdad pero no eso sí que eso reservo Andrés el respeto lo tiene y además lo que hemos hablado yo he leyó estos días pero yo creo que debería ser algo que lo explique él él tiene que explicarlo porque esa es su vida profesional lo hará

Voz 1 01:32 después del entrenamiento en principio lo que no sabemos es dónde va ir pero eh Se acaba la etapa de Iniesta en el Barça

Voz 1146 01:38 pues lo dirá él cuando quiera decirlo yo no voy a adelantar nada ni a decir sí o no simplemente yo creo que Andrés merece el respeto de todos todo por por su trayectoria no solamente profesional ni la humana yo creo destacó en Andrés su aportación llego aquí con trece años muy joven doce trece años ha hecho toda su etapa desde el fútbol base hasta ser un profesional bueno frente el Barça y con la selección yo creo que es el jugador y que todos los padres de ese día entre un hijo como Andrés no que hace todo lo que hace todo lo hace bien

Voz 1 02:11 hasta Ramos un piropo ayer dijo si fueran diseño tendría un Balón de Oro y valdría no sé cuánto más

Voz 1146 02:16 bueno pues estoy de acuerdo que que Andrés hay hay que darle este este título no por eso digo que es el hall más importante que te que ha pasado en esta era en el Barça él ha estado con lo entrenadores estaba con todas las etapas y con todas hemos salido muy bien

Voz 1 02:30 podían haber hecho algo más por convencerle para que siguiera

Voz 1146 02:33 no yo digo que lo que va a hacer Andrés lo explicaré no lo sé bueno sí que lo sé pero no voy a decirlo yo creo que el respeto lo debemos dar y que los explique cuando crea que tiene que explicarlo

Voz 1 02:43 la última sobre Iniesta eh

Voz 1146 02:46 lo digo porque estando los compañeros haciendo por ahí

Voz 1 02:48 de prensa no era de prensa mañana a la una y media Laguna eh eh esto hasta ahora no se sabe no hay ningún comunica oficial por parte de Andrés no norte del club a ninguno del club ni tampoco de que mañana no hubiera rueda de prensa Iniesta bueno pues no

Voz 1146 03:01 se yo creo que eso hay que Andrés cuando convoque rueda de prensa sobre todo porque él tiene que dar una respuesta el lo ha explicado muchas veces tienen contrato indefinido con el club es la primera vez que un jugador de fútbol del Barça le hemos fueron cuando indefinido pues antes del treinta abril nos tienen que decir si quiere seguir el próximo año no pero bueno para nosotros ha sido una novedad no porque no lo habíamos hecho nunca y Andrés se ha ganado a usted Milito e para que tenga para aquí esté en el Barça toda la vida porque yo cree que jugando sin jugar van tres va a seguir siendo importante para el club siempre

Voz 1 03:31 el inicio de este Larguero y el nombre propio el primero de que tenemos que preguntarle hay muchos más y en seguida ya hablaremos más ahora con Jordi Martí con Ramon Besa con Marcos López con Sique Rodríguez nuestro jefe deportes en Barcelona con Lluís Flaquer están por aquí todos y un montón de preguntas que hacerle pero el primer hombre propios el de el de Andrés Iniesta mañana hay una rueda de prensa todavía no se sabe a qué hora e informarán a lo mejor en el transcurso del Larguero sabemos la hora yo sino mañana por lo vayan a primera hora sabremos a qué hora Iniesta va a decir que se va del Barça lo que no sabremos es a dónde se va hay todavía puede que se vaya a China o puede que no

Voz 2 04:05 Andrés lo dirás cuando quiera decirlo del perfecto que sepa