"Conociendo al Atlético de Madrid, sabemos que se mueve en la épica y el trabajo"

Voz 1 00:00 dos minutos de la noche vamos a cerrar en el Emirates hemos escuchado a Bellerive protagonista de Arsenal diciendo que han dejado escapar vivo al Atlético de Madrid no se Kiko Narváez y Gustavo López han estado comentando en Carrusel deportivo sí tienen esa sensación que el Atlético sale vivo por qué pintaba mal la cosa hola Kike muy buenas qué pasa Carreño buenas noches estamos hombre hola qué qué tal muy buenas noches Manu eh vamos el resultado Kiko no sí hombre conociendo al Atlético

Voz 1266 00:28 sí sabe que se mueve en la épica bien en el trabajo a pesar de tener un jugador menos ha mantenido ochenta minuto del del partido no pero no tiene acostumbrado el equipo del Cholo Simeone a estos partido épico a este tipo de de gesta y lo decía ahora Bellerive en han dejado vivo son mucho los equipos que se van con esa sensación porque el Atlético de Madrid se mueve realmente bien a la hora de defender y no le importa en absoluto darle el ochenta por ciento de posesión al equipo rival otra cosa hubiese sido haber jugado con con once los noventa minutos seguramente estaríamos hablando de de otra cosa pero es cierto que el resultado es brillante porque durante algunos minutos mano teníamos ninguna posibilidad de coger casi puerta si te marcan el segundo se ponen con dos cero

Voz 1 01:15 otra vez Oblak ha sido clave y habrá que ver cómo influye lo del Cholo sin sin que en el banquillo en la vuelta de Gustavo es que ha perdido los nervios como se ha calentado vamos a empezar el partido

Voz 0749 01:23 sí la verdad que las dos expulsiones en justa tanto la de Berzal ICO comete dos jugadas muy infantiles una tras traído deja al equipo prácticamente Ringo en esa banda derecha y luego también la del Cholo Simeone que claro en ese afán de de quitar Tarjeta amarilla para ello de de ser también un poco protagoniza para enfriar un poco el partido bueno ese exabrupto no no le conviene ni a él y al equipo y ahora bueno no le permite estar en el banquillo independientemente de eso creo que lo mejor es el resultado del el partido se daba todo muy mal desde la expulsión de Berzal y cuide el Cholo Simeone como ellos respondieron eso supo sufrir supo sacar coraje supo sacar valentía y la verdad que ese encuentro con el gol de Griezmann que hacer yo creo que ilusionar a la afición del Atlético Madrid humano

Voz 3 02:07 Torradijo que ha dicho el Cholo en la sala de prensa que ha dicho después del bueno

Voz 4 02:11 el primero decir que Arsène Benger dice que todavía es posible que el Arsenal se meta hay que han tenido muy mal resultado y un gran partido que han hecho el Cholo ha sido una rueda prensa emotiva El Cholo fundamentalmente bueno ha sido muy respetuoso con el árbitro no se ha querido mojar seguramente para no agravar la posible sanción que va a caer entre dos y tres partidos fundamentales

Voz 3 02:29 eh bueno pues ha ensalzado la gesta de sus jugadores a la hora de defender lo ha hecho y lo ha dicho de manera muy expresiva

Voz 0501 02:37 no cuando la gente se se tira de cabeza juega defiende defiende saben lo difícil que defender usted no tiene ni idea lo difícil de defender porque siempre juego está hecho para jugar como la palabra lo indica es un fútbol para jugar el que juega normalmente siempre tiene más posibilidades de divertirse pasar lo mejor es que defiende tienes de uno huevo para defender ochenta y pico de minuto aumentar que enorme para la gente para que nuestra compañera necesitamos más que nunca semifinal de Europa League no es un partido de liga francesa italiana y la española es una semifinal de Europa al árbitro entendió eso oí bueno sucedió lo que se hoy

Voz 3 03:16 bueno el Cholo ha dicho que él era un partido para sobrevivir sobreviven y de qué manera he con ese gol de Brisbane al final pues nada cerramos ahí Fullana algo más desde el Midnight si simplemente una declaración de Antoine Griezmann que había lo justo con las teles cuando hemos intentado hay tiranos encima si también podía hablar con nosotros pero ha seguido hacia el autobús me quedo con esta reflexión sobre su futuro seguirás o no en el Atlético de Madrid

Voz 5 03:39 yo estoy ilusionado creo que se ve en el en el campo trabajo me peleo intento hacer goles estoy feliz si al con es lo que más me me importa el Atlético de Madrid basó seguir a ver yo sé veremos en el que se puede que se puede hacer

Voz 3 03:56 bueno pues hablaremos con el club veremos qué se puede hacer no lo sé

Voz 2 04:00 la pregunta ha sido clara puedes decir que va a seguir en el Atlético de Madrid el año que viene la respuesta de Griezmann también ha sido clara no lo sé estamos hablando con el club ya veremos

Voz 1 04:09 respuesta de Griezmann después de marcar el gol del empate con el Atlético esta noche en Londres un abrazo Tornadijo otra para ti Pedro Fullana no abrazo hasta luego otro para Miguel Martín Talavera que ya lo contábamos anoche y le mandamos desde que otra raza nuestro compañero narrador del Atlético que anoche perdió a su padre cuando tenía que haber estado hoy narrando el partido así que un abrazo fuerte para para nuestro querido tala

Voz 6 04:27 de Kiko hoy Gus nada más no sé si quieres algo Kiko para el presidente del Barça sobre Griezmann quieres no quería hablar sólo posiblemente de lo de Griezmann jugador en decadencia que

Voz 1709 04:37 me extraña que cualquier equipo puede acabar seguiría teniendo una suerte en el gol a participar pero yo la verdad que es quién pague cien yo no lo entendería realmente no es Melocos pagar cien millones por darle un fuerte abrazo al escuchando está de acuerdo con

Voz 1 04:58 qué dices además no te estoy escuchando difícil está conmigo yo no yo lo hemos visto el partido y la verdad es que lo he dicho antes he dicho antes a mano tiene grandes jugadores y la verdad es que como han luchado y cómo han trabajado para para hacer un gol y para este resultado es increíble felicitarles vemos veremos cómo va a la vuelta de la semifinal ha quedado sí me ha quedado más claro Griezmann que el precio

Voz 7 05:24 un abrazo tu abrazo