Bartomeu: "Ganar la liga y copa es un sueño"

Voz 1375 00:26 de esta temporada que está a punto de terminar empezó la cosa muy mal con aquella Supercopa Se va a Neymar hay que recomponer un poco todo la plantilla empieza a Valverde llegan fichajes nuevos algunos no pueden llegar hasta el mercado de invierno sólo en la Liga y al final una copa la Liga está ahí al alcance de la mano a punto de conseguir el doblete pero con el batacazo de Roma que que puede más a esta hora a esta altura de temporada el batacazo de Román Champions o la Copa y la posibilidad de la Liga

Voz 1146 00:53 bueno puede todo todo lo valoramos valoramos las Copa sobre todo valoramos como jugamos la Copa en el juego que quedó como con que desplegó el Wanda la verdad es que nos quedamos todos yo creo muy sorprendidos y los que no conocen tanto el el equipo el Barça no toda la afición de otros equipos como estaba el equipo de forma de cómo jugaba la Liga bueno la Liga ojalá podamos conseguirlos quedan punto bueno el doblete Liga y Copa pues es un sueño todo viniendo de donde venimos desde el mes de agosto donde parecía que esta iba a ser una temporada yo en este aspecto yo que creo que una persona que es importante ha sido muy importante en este cambio ha sido Ernesto Valverde él ha hecho en cambio en el equipo lo tomó en el mes de julio bueno en la transformado no es verdad que fue un handicap importante yo siempre digo que esas super fue un poco el duelo no pasamos el duelo de la salida de un gran jugador pero enseguida con la liga nos pusimos con ganas Si bueno hasta llegar Roma Roma sí que ha sido un golpe duro para todos porque el este año el equipo pues es la ambición la tenemos cada año no pero este año teníamos también ambición como siempre de tintar ganar todas las competiciones que participamos estábamos cerca podíamos estar cerca Roma no pudo ser ha sido un partido que perdimos casi el único hemos pedido este año porque la Liga es estamos invictos en Champions y hemos tenido siempre buenos resultados pero si yo batacazo que yo creo que el equipo sea repuesto poco a poco lo demostró el sábado pasado ahora se trataba de confirmar bueno pues durante los próximos días todo contra el deporte hemos sacado este punto poder cántala de la Liga

Voz 1375 02:29 sea casi un sueño algo que firmaría para el año que viene por ejemplo la Liga y la Copa ha hecho usted sueño empezaba la temporada a veces sí pero el batacazo de la Champions ha hecho daño no sólo por perder sino por cómo se perdió hasta el punto de que incluso en la prensa de Barcelona salió que no en el Mundo Deportivo el compañero Fernando Polo hablando que si no se ganaba la Copa está corría peligro el puesto de Valverde que hay de verdad en esos dos no eso es falso

Voz 1146 02:53 es absolutamente no no es nada cierto Ernesto Valverde está su primer año él tiene contrato dos años IS su proyecto empezaron proyecto dentro de esta era que hablo yo maravillosa el Barça no de de desde el año dos mil cuatro hasta ahora bueno ahora es el proyecto de Ernesto Valverde estamos muy contentos con él yo hablo regularmente con él hay hablamos Si bueno

Voz 1375 03:11 el enfado por eso le molesta no yo

Voz 1146 03:14 pasado ese tema leyó en absoluto según otro lado después del partido hemos hablado estos días ha habido unos días de fiesta para los jugadores hubieran han vuelto al trabajo pero bueno son cosas que a veces Sun suelen salir ya no José

Voz 1375 03:27 de algún lado no bueno alguien Laura dicho claro