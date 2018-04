Bartomeu, sobre Cataluña: "Nosotros lo que pedimos es respeto y diálogo para que se solucionen los problemas políticos"

Voz 1375 00:00 qué les dice a todos los que están oyendo largar ahora mismo sobre el Fútbol Club Barcelona Si es nacionalista independentista apolítico constitucionalista que dónde se sitúa este Barça que parece no contentar a nadie un tema muy espinoso que le está tocando vivir a usted un momento muy delicado en Cataluña donde muchos tienen utilizar un altavoz por tan potente mediáticamente como el Fútbol Club Barcelona muchos quieren utilizar las gradas de un estadio el aclarar la repercusión a nivel mundial de un club como el Barça para trasladar un mensaje político sea de un lado osea de otro el Barça en qué punto está en uno en otro o ninguno porque parece que no contenta a nadie

Voz 1 00:36 vamos a ver primero hoy

Voz 1146 00:39 de toda España Hay deben saber que Cataluña vivimos un momento complejo ni difícil político social complejo el Barça somos un club que representamos tenemos ciento cuarenta mil socios estemos muchos aficionados bueno representamos perfectamente lo que es Cataluña están aquí en el este de representados pero el Barça eso sí mantenemos unos valores que queremos y por supuesto defender siempre tenemos unos principios que queremos defender siempre la política existe por supuesto pero no tomamos partido la política está en todas partes entonces nosotros que hacemos bueno lo que decías quizá antes que no contenta a nadie

Voz 1375 01:14 a nadie no porque al final unos le dicen que no hable nunca de política que esto es fútbol y otros lo dicen que usted no se moja y que no tiene sensibilidad con lo que está pasando lo que nosotros con nadie le nadie no ha contestado tenía los de la Unión

Voz 1146 01:24 pero bueno como la junta directiva al Barça el club evidentemente no podemos hacer política hacemos club como club pues apoyamos a los catalanes por supuesto pero que es muy diversa la sociedad catalana actualmente y el Barça es tan diverso como es Cataluña por lo tanto como presidente junta directiva y como club lo que hacemos simplemente es no tomar partido pero apoyar evidentemente esos valores y principios que el Barça cree firmemente como puede ser la libertad de expresión el derecho a decidir la democracia o valores o no lo que hemos hablado muchas veces no es reparador de Ford en equipo valor del respeto del diálogo nosotros lo que pedimos al final siempre antes respeto diálogo diálogo para solucionar los problemas prescindir algo no se pueden funcionan actualmente le hemos pedido a los políticos de de Cataluña y de todos los partidos que en Cataluña bueno que sea hablen se respeten encuentre una solución política al problema tengo que tenemos

Voz 1375 02:21 quizá lo mejor que puedo decir de una aficionado al Barça es que lleve la bandera que lleva lleva la camiseta al Barça la de España la nacionalista haga la pista la dio ninguna concesión menos del Barça

Voz 1146 02:31 ahora con la imagen del Wanda del pasado sábado por ejemplo va donde estaba la afición del Barça si alguien mira las imágenes había banderas del Barça había señeras vender españolas

Voz 1 02:41 había banderas gallegas había esteladas

Voz 1146 02:45 había un montón de banderas todas vivían conjuntamente con respeto nadie allí se chillaba entre ellos están una al lado de otro oí lo que queremos no respeto diálogo sobre todo convivencia la libertad expresión ahí puedo puedo entrar todo el mundo con lo que quería no pues no pusimos ningún impedimento como club a que traigan también en el estadio que hagan lo que crean conveniente desde Madrid tienen la sensación de que les apoyan o que no por ejemplo ha habido algo

Voz 1375 03:09 rifirrafe durante la temporada hemos escuchado señor Vives a Josep Vives portavoz de la Junta contestarle a Tebas Tebas hablar de crema tiene cree que reciben toda la ayuda que necesitan o vendría mejor calmar a veces los ánimos y apaciguar un poco los ánimos

Voz 1146 03:21 bueno vendría bien a veces de apaciguar los ánimos viaje vamos de Javier Tebas de El señor Tebas Javier Tebas es un excelente gestor de la Liga estamos muy contentos con lo que hace pero Javier a veces pues no pues cuando sale a hablar a veces dice yace manifestaciones que no le correspondían a él como presidente de la Liga el tiene ocuparse de todos sus clubes que tenemos en la Liga y a veces bueno pues ha hecho manifestaciones que no ayudan evidentemente a esa convivencia

Voz 1375 03:47 alguna le ha molestado en concreto bueno no sé

Voz 1146 03:50 esos días antes de la de la final de la Copa en habla un montón los políticos sobre la final de la Copa cuando es un tema que pertenece a la federación al Sevilla y al Barça hablo todo el mundo de la final de la Copa el artículo ciento cincuenta y cinco los silbidos del Rey a ver que nos dejen a los que nos dedicamos sobre todo el mundo el deporte y nuestro mensaje fue muy claro en su mensaje de respeto por toda la simbología las banderas himnos igual como queremos que respeten el nuestro también nuestra bandera a nuestro himno del del Barça no sólo fue el mensaje que enviamos nosotros quizá no está todo el mundo pero eso que el Barça queremos y creemos es nuestro posicionamiento donde no hay política en medio porque no queremos posicionarnos pero no queremos que haya utilice al Barça para hacer política y en eso nos enfrentamos con todos y en este caso con Javier Tebas quizá una vez acciones que no corresponden

Voz 1375 04:37 parece bien que piten al himno de España

Voz 1146 04:39 ya lo dije claramente no me parece bien me definir muy claramente unos días antes de la final lo volvía a hacer en la en la comida oficial de la selección española de fútbol mismo sábado no nos gusta que se eviten ningún himno de ningún además dijo una cosa también que quiero es explicar aquí porque lo hice a puerta cerrada en la federación yo dije a toda la gente que están la Federación y dije cuando se pita el himno muchos socios el Barça no pitan una institución no pita al Rey pitan quizá algo que les ha molestado que ha hecho hacia hacia Cataluña no es contra alguien es por una situación que se está viviendo desde hace años que no nos gusta