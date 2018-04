Bartomeu: "Este es el proyecto de Valverde y estamos muy contentos con él"

Voz 1375 00:00 pero el batacazo de la Champions ha hecho daño no sólo por perder sino por cómo se perdió hasta el punto de que incluso en la prensa de Barcelona que vive en el mundo deportivo al compañero Fernando Polo hablando de que si no se ganaba la Copa está corría peligro el puesto de Valverde que hay de verdad en eso no eso es falso

Voz 1146 00:16 es absolutamente no no es nada cierto Ernesto Valverde esta su primer año él tiene contrato dos años IS su proyecto empezaron proyecto dentro de esta era que hablo yo maravillosa el Barça no de de desde el año dos mil cuatro hasta ahora bueno ahora es el proyecto de Ernesto Valverde estamos muy contentos con él yo hablo regularmente con él hay hablamos Si bueno

Voz 1375 00:35 el enfado por eso le molesta no yéndose

Voz 1146 00:37 hace temer yo en absoluto yo según ha hablado después del partido hemos hablado estos días ha habido unos días de fiesta para los jugadores subida han vuelto al trabajo pero bueno son cosas que a veces Sun suelen salir ya no José

Voz 1375 00:50 pero salen de algún lado no bueno alguien Laura dicho claro

Voz 1146 00:53 pero no no es no es no es ni la junta directiva ni el club muy contentos con Ernesto cómo lo está haciendo es lógico perdone que

Voz 1375 01:01 ya a veces diferencias en en en en un equipo de trabajo en una junta directiva puede que haya algún directivo que pensara tengo dudas sobre Valverde es legítimo que alguien tenga dudas yo creo que no ir haber salido de la de alguien de la directiva o nadie nadie la directiva dudaba de Valverde ese vamos no

Voz 1146 01:14 la Champions después de lo que pasó en verano nadie duda en estado verde como ha hecho el equipo a los jugadores como se ha llegado a las que estamos actualmente

Voz 1375 01:23 pero después de Roma

Voz 1146 01:24 no también caído en Roma no superar a todos pero lo primero Alfredo Valverde a todos no supo mal ese ese batacazo pero bueno al final hay que reponerse más importante es cuando pierdes de ver que te pones en las derrotas yo creo que el equipo se ha repuesto bien nadie

Voz 1375 01:39 la directiva dudó de Valverde después de lo de la Champions en Roma que no vale porque esto no

Voz 1146 01:45 cierto nadie Naredo del Valverde porque está en ese primer año de proyecto y el éxito está asegurado en este proyecto yo el otro día me preguntaban que si acaba ese doblete qué tal digo hombre temporada excelente no es matrícula pero es excelente porque bueno porque el llevamos creo en estos últimos toda la historia Krupp sería estar la el octavo doblete

Voz 1375 02:08 pero años tener una Copa y una en la Liga vale menos el doblete si el Madrid gana la Champions

Voz 1146 02:13 no no tiene que ver nosotros nos jugamos el Barça el para el Barça estos este título es este doblete si es que llega la Liga por supuesto a la Copa la tenemos bueno es una es una hazaña logró muy grande para nosotros para la aficionado para los socios del club y lo tienen que valorar además yo voy a hablar un poco de la era está acabado desde el otro día lo repasamos llevamos XXXI títulos desde el año dos mil cuatro no está mal no somos el equipo de Europa que ha ganado más títulos desde el dos mil cuatro hasta ahora y con diferentes entrenadores

Voz 1375 02:42 para que el Madrid puede lograr la cuarta Champions en cinco años

Voz 1146 02:45 bueno ustedes a Messi bueno me sirve número uno del mundo no tengo ninguna duda yo no la tengo todo como ha cambiado estos últimos años que se ha reinventado a sí mismo y ahora es todavía un jugador más determinante a veces que que lo que era antes sin embargo llama cinco Balones de Oro igual que Cristiano bueno pero estoy yo no decido quién se los dice yo estaría todos a María día me llevaría diez haría diez estaba France Football tienen bueno sus sus reglas y sus sus normas y entonces me da igual que gane la Champions bueno a mí lo que me han okupas del Barça sobre todo lo que vamos a ver cómo van a esas semifinales aún quedan partidos yo prefiero nunca opinar de equipos vales prefiero no opinar porque depende lo que diga puede salir mal prefiero no opinar es como los árbitros mejor no opinar ir esta manera mejor del Madrid no pero sí a hablar del Barça eso sí aunque gane la Champions o no la gana el Madrid el doblete no va a perder ni ganar más importancia no el doblete es muy importante para los aficiones del Barça el el objetivo cada año tenemos es ganar la Liga este es nuestro primer objetivo siempre es el torneo la realidad al torneo que bueno nos da la la la la constancia la realidad de del juego sobre todo porque hay que entrenar mucho para ganar tantos partidos este año es que ningún partido a ninguno vamos aunque no queremos hacer récord pero bueno la verdad es que si vienen bienvenidos sean no sólo objetivo principal en absoluto pero sí que es solo sí bueno que un equipo de la liga más fuerte que hay porque la gente habla de la Premier pero que me olvidé que la liga más fuerte a nivel competitivo es la es la Liga la la nuestra y el estilo de juego del Barça

Voz 1375 04:21 ese debate a usted le preocupa o no porque los números son intachables insuperables no ha perdido ni un partido todavía en la Liga sólo la derrota en Champions verdad que ha sido muy importante pero los números son incuestionables a punto de conseguir el doblete pero el estilo ese debate que tanto y tan importantes aquí no me gusta no es no es un debate importante muy preocupado