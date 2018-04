Bartomeu: "Sí, volvería a fichar a Neymar"

Voz 1 00:00 esto no donde está guardado el cheque de Neymar museo colgado

Voz 1146 00:05 hay bueno y él decidió irse nosotros queríamos queríamos que se fue se fue su decisión a Qatar pagó doscientos veintidós millones de euros con un cheque bancario es cierto hay bueno pues se refiere bueno el sismo del PSC o Qatar no es lo mismo el final deseado pero sí sí sí paro si dinero Ivo decirlo la verdad es que no lo digo como Tebas dijo no acertó la cláusula región porque es dinero de un Estado entonces tiene que ser el club si no te va Se refería correctamente que ese dinero que viene de un club que no juega la Liga por lo tanto la el Barcelona conoce como paga Qatar digamos no es una cuestión nueva para ellos no incluso quiero decir nosotros con con Qatar Airways Qatar Foundation pero eso tuvimos me acuerdo de patrocinio durante unos años que hay que decir que no se ha ido muy bien porque nos ayudó a sanear las cuentas del dos mil diez once doce trece catorce bueno hasta hasta que ha sido este año recluta

Voz 2 00:59 por cierto iba preguntan Adrià pero quería hacer un matiz sobre Neymar presidente si le dolería ver lo de Blanco a Neymar

Voz 1146 01:06 no me haber me gusta que los jugadores buenos juega en la Liga y lo he dicho antes al principio de la de la de la entrevista me gusta que los jóvenes cracks en el mundo estén en la Liga pero quizá no le importaría estuviera en el Madrid Naima que quiera es decir a dónde quiere jugar pero sí creo que tiene contrato con el PA Jermaine para los próximos cuatro años por lo tanto no sé dónde jugará yo creo que juegan el parecen Germaine la pretemporada tal y como ha ido todo no lo sé usted volvería

Voz 2 01:30 a la misma

Voz 1146 01:32 ahora o en el dos mil uno

Voz 2 01:34 la experiencia que tiene ahora usted volvería a fichar animal así como ido todo algo en la de grave por supuesto

Voz 1146 01:40 lo que sí claro que sí la verdad es que hemos disfrutado durante cuatro temporadas de de un gran jugador es muy buen jugador y con ese tridente hemos ganado Ligas una Champions la verdad es que volvería a claro sobre una ficha la anima por supuesto y ahora este verano

Voz 1 01:54 no yo creo que no

Voz 1146 01:57 no sé no sé qué debe pedir el parecer que lo quieren vender no creo que lo quieran vender animarlo a entraron a a nadie le gusta de sus jugadores sustos jugadores cuando uno quiere ganar como parecía mermen como puede ser no sé a tantos clubes en la Premier League nadie crimen de sus jugadores quieren disfrutarlos y no me creo que le da igual ver a un Barça Madrid animar de blancos que no me lo creo

Voz 2 02:18 yo recibo al principio voy a decir la verdad toda la verdad la verdad no no no se olvide no no pero puso cómo le va a dar igual verano I más de blanquillos bajo juramento

Voz 1146 02:25 no está nuestra primera prioridad presupuestos el Barcelona no cambiado arroz sí pero la segunda es que la Liga sea competitiva la vida sea fuerte entonces que se vaya a Messi a otro equipo no digo económicamente ya competimos para que competimos con la Premier League yo lo he dicho a de los años muchas veces nuestro rival es la peines Rick está clara el rival del Barça en la Premier League que queremos que la Liga sea fuerte fuerte que sí que hay ingresos que podemos repartir entre los clubes nos costó mucho llegar a un acuerdo si os acordáis de hace años para el reparto de televisión ahora

Voz 3 02:56 es una una un acuerdo y tenemos pues un un