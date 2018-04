Bartomeu, sobre la fuga de talento en la Masía: "Es muy difícil suplir a los Iniesta o Busquets"

Voz 1785 00:00 de equipos rivales cómo es posible que un club que presume con razón de la Masía llegue a destituir a un entrenador del Barça B que es un el equipo filial no digamos puedes pues se puede hablar del entrenador del primer equipo pero de un técnico de la cantera hay de formación destituido eso no es dar carnaza a los futbolistas porque si a los del filial se atreven a discutir con el entrenador que el entrenador es vulnerable eso no no va contra la filosofía de la formación Amer El objetivo principal del fútbol base del Barcelona es formar jugadores

Voz 1146 00:33 para el primer equipo de fútbol y lo que sí es cierto es que estos últimos años lo hemos explicado nuestros técnicos nos han aconsejado que para que la formación sea la adecuada nuestro equipo B tiene que estar en Segunda mejora en Segunda que en otra categoría bueno estos días pues hemos considerado que que el trabajo de Gerard López que ha sido muy bueno excelente estamos encantados con él pero había que hacer un cambio eres tú tus partidos para intentar pues que el equipo salga de esa zona de descenso y intentar pues que permanecerán segunda Ése ha sido la decisión

Voz 1785 01:04 pero eso no le parece que por ejemplo el Barcelona B o Barça Athletic para algunos todavía no tiene la misma estructura Abelló sin gracia que el Córdoba el Almería el Guadalajara al Talavera no tiene nada que ver con todos los equipos con el Barça no da la sensación de que tutele es la alineación del Barça B y que parece que podría ser la alineación de Numancia de de de cualquier equipo no tienen nada que ver con la cantera

Voz 1146 01:28 Mayo llorar enciendo Barça B y hay muchos jugadores que están en la cantera en muchos momentos de este año se reconoce la forma de jugar pero en cosa que diferencia de otros equipos somos muy jóvenes estemos a de edad muy joven en Segunda y esto a veces es un handicap yo cuando veo que el Sevilla Athletic también está padeciendo como el Barça el Barça B o el Barça Athletic pues

Voz 1785 01:50 no es difícil los segundos equipos equipos profesionales bueno que compitan porque están para formar a jugadores usted precisamente se ha distinguido está hablando de la Liga de Fútbol Profesional los clubs primera división no hablan de una liga de filiales porque sólo el Sevilla Athletic y el y el Barça B están en Segunda qué pasa con el Madrid qué pasa con el Atlético de Madrid osea esto no se habla en la reunión de los presidentes de cada uno va a su bola no entiendo cómo se crea una liga de filiales no entiendo cómo no los clubs prioritarios que potencia la liguilla no toman medidas respecto a sus propios filiales es que no me lo explico de que discuten ustedes

Voz 1146 02:23 no pero la verdad es que la segunda nos discutimos de muchas cosas

Voz 1785 02:26 dinero dinero pero no de forma accionó también también también de formación sobre todo de la Federación Española yo que estoy no

Voz 1146 02:32 Junta discutimos mucho de de formación constantemente pero sí que la segunda es una categoría muy competitiva y muy reconocida internacionalmente la segunda nos interesa que los jueces jóvenes que del juvenil lo del Barça B compitan para para acercarse más sobre todo a primera división pero qué ha pasado con la Masia presidente

Voz 1785 02:56 está usted en unos años en los que todo el mundo ha visto que el que salía no digo si algo ha pasado en una masía algo no ha pasado nada me los jugadores no algo ha debido pasar vamos a un equipo en el que siguen estando todos los que hace unos años una generación extraordinaria pero donde en los últimos años Sergi Roberto porque no hay calidad no se apuesta por

Voz 1146 03:14 avales que vienen de el de el filial de la cantera yo diría primero diría que hay una crítica últimamente de la Masia no funcionó en La Masia funciona y funciona muy bien hay buenos técnicos hay buenos jugadores hay equipos competitivos el hecho que el juvenil A llegan a la hace unos días pues bueno da da el nivel de calidad tenemos aquí que estoy viendo está aquí está aquí un montón aún eso que además sientan jugando semifinales contra un City que es un gran equipo jugando la final contra el Chelsea que es otro otro gran equipo por lo tanto estamos muy contentos del trabajo que se hace en La Masia también es verdad que estos últimos dos años hemos padecido la sanción FIFA que tuvimos hace tres o cuatro la verdad es que aunque no se diga claro que afecta a una sanción de dos ventanas donde uno se puede hacer pero también hay otra otra razón por la cual a veces cuesta ya en jugadores es que los que en primer equipo son buenos y no se ha hablamos de Andrés Iniesta que Andrés Iniesta su sitio lleva cuántos años en primer equipo yo

Voz 1785 04:13 veintidós años en el Barça pues el dieciséis

Voz 1 04:15 qué pena siete Xavi que Messi

Voz 1146 04:19 todos la más todos de la Masia porque alguien se atrevió a ponerlos en su momento si Carlos porque son muy buenos pero han llegado juegos muy buenos también pero es muy difícil quitarle el sitio a Piqué o quitárselo a Busquets entonces bueno yo creo que pero peleas llegarán jugadores que van van a retirarlos yo no sé si si no se Xavi se fue por ejemplo no se fue hace ahora ya dos dos años bueno pues seguramente poca entrega perdón hace tres días se fue Xavi bueno quizás seis Roberto se ha podido crecer un poco más porque no estaba Xavi hasta ahora Carlos sueña que es un jugador que está subiendo del Barça se porque el vacío este que que Xavi ha dejado bueno y cuando salían a otros también por lo tanto el trabajo se hace bien en el en el fútbol base estamos orgulloso también de decir que somos el club que que generamos más jugadores en las cinco primeras ligas de Europa nos gusta mucho también hacerlo comparamos ante unos Villepin un jugador que ha triunfado en el Arsenal que estaba que está en el Barça nos gusta también que que los jugadores del Barça juega en otras ligas y que triunfó en otros clubes pero claro el objetivo es que estén en el primer equipo el Barça pero van a llegar llegarán por ejemplo la generación que ahora vienen detrás hay muy buena generaciones escribió el sol puede estar tranquilo bueno lo hemos visto en Brasil no pero si no los ven en el Barça B o no los ven en el primer equipo de momento pueden disfrutarlo en la sub veintiuno por ejemplo o diecisiete diecisiete o en el juvenil que el otro día dijo a la quince

Voz 1 05:44 yo yo entiendo que espero llegar a llegarán jugada te entiendo que es muy difícil retar a los Busquets Iniesta Messi Piqué que son titulares indiscutibles pero en la plantilla el Barça hay veintidós fichas los jugadores de La Masia no podrían ocupar el espacio que se da fichando a precios de vez en cuando bastante elevados pues no sé casos de Phnom no me gusta poner nombres pero el rol de André Gomes De Lucas Dean de Paco Alcácer de no lo podría asumir un jugador de de La Masia

Voz 1146 06:12 hombre me gustaría más que trabaje desde fuera yo creo que lo hemos explicado muchas veces primero siempre se buscar talento en casa si no hay un talento pues se busca se busca fuera en realmente lo que ha venido de fuera ha mejorado que podía estar en casa bueno habrá opiniones para todo yo no voy a opinar dejó el escarnio no yo no quiero porque yo creo que el juego del Barça son los mejores que tenemos posibles en en en el equipo pero sí que hay entrenadores como él estaba verde por ejemplo o Luis Enrique o Tata no quizá tuvo poco tiempo pero Tito lleva muchos años Guardiola erradicar que durante su etapa como como entrenos han ido confieren jueves de la de la cantera que han ido llegando qué pasará con el Albert pasará veremos el censo tiene un proyecto ahora tiene contrato de un año más todavía yo estoy seguro que el año que viene veremos aún jugador del B jugando con ficha al primer equipo o uno o dos bueno porque la apuesta es clara esta creadora apuesta clara Nos gustaría como dijo Van Gaal hace muchos años lo que todos estuviesen ficha del primer equipo fueron todos del del del del fútbol base del Barcelona esto es muy complejo y también es verdad que hemos coincidido estos últimos años con grandes jugadores que han llegado y han consolidado pero porque no ha mejorado con gran jugador se ha tenido que ir del club porque había otro súper jugador delante suyo en el primer equipo esto puede que haya ocurrido yo creo que todo lo que tú hablas ahora va a ir ocurriendo pero claro aquí los técnicos son los que tienen la decisión en este caso bueno yo estoy muy contento con la primera plantilla actuales