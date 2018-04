Bartomeu explica por qué se retrasó la renovación de Messi

hemos hablado en pasado de él no hemos hablado no hemos hablado de Messi que quería preguntar por Messi que a la una y cinco si hubiera sido esta entrevista el año pasado no hubiéramos para doblar de Messi le llegó a haber en algún momento fuera no porque tardo tanto la famosa foto la famosa firma no no Leo Messi el año pasado el firmó su contrato

Voz 1146

00:17

lo de renovación un día o el mismo día que se casaba no sé si ya nadie se acuerda con una clausura trescientos millones de euros que pensamos que era no no no exagerada no era inalcanzable para los jeques pero claro en el mes de agosto vino el pago este de los sentidos y lo que hicimos fue volver a abrir conversaciones con Leo Messi para aumentar su cláusula aunque él decía no sino me voy a ir ya pero vamos aumentarla no se insistía mucho en no hace de cambiemos nada ir que encontré que firme en junio está bien ya pero preferimos cambiarla en noviembre pues bueno conseguimos finalmente cambiar aumentar la cláusula a setecientos porque queremos que lo visite aquí ya sé que lo quiere cambiar de equipo que está encantado en Barcelona con su club pero preferimos que también en papeles haya una bueno pues haya un un obstáculo que son seiscientos millones de euros