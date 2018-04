El Larguero: análisis del Barça con Josep Maria Bartomeu (26/04/2018)

Voz 1 00:00 vida

Voz 1173 00:47 muy buenas noches bona nit saludos desde el Camp Nou estamos en Barcelona

Voz 0237 00:51 seis y media de la noche presidente del Fútbol Club Barcelona Josep Maria Bartomeu UNAMID hola buenas noches con tono sin vernos cuánto tiempo sin buenos

Voz 1146 00:58 desde el último acto en Madrid hace un año y medio

Voz 1375 01:02 eso es casi dos años de seis sí casi allí dijimos por si un día hábil usted al larguero no oí nos ha invitado amablemente aquí a a su casa al Camp Nou

Voz 1146 01:10 bueno él está muy bien pero la verdad es que apetece a veces son sobre todo ahora que está así vacío bueno pues hoy impresiona mucho más que cuando salían a veces

Voz 1375 01:19 dónde estaba usted no viene nunca no

Voz 1146 01:22 sí sí sí sabes que fuera salvo que fuera y a veces observo el Camp Nou hoy no pero bueno están las lámparas que crezca la hierba la verdad es que impresiona muchísimo también

Voz 1375 01:33 cómo ha ido el día le molesta por la mañana estaba ahí en el en el Godó hemos visto en en la tele encuadra el preguntaba nuestro compañero de ahí Bernabéu qué tal qué tal qué pasa con el Madrid la mano negra los árbitros usted no no disfruta del tenis no ya disfrutaba al tenis no

Voz 1146 01:44 sí bueno no he podido ver ningún partido he ido a comer con bueno con con gente El Mundo el deporte en el en el Godó pero es verdad que hoy esos días Barcelona la ciudad del del tenis es la capital del tenis si este torneo pues un torneo bueno ya muy muy importante en el en el en el circuito tenístico Ivonne además tener un Rafa Nadal en su

Voz 0237 02:04 por favor por favor que pegan pena que el Madrid bueno pero le gusta el fútbol que también es imponer cree usted fútbol gran aficionado muy futbolero juega viene más a buena charla con él

Voz 1146 02:14 sí a pesar de que sea no sea de mi equipo pero reconoce que hacemos un juego que le gusta también mucho el que el que ve del Barça

Voz 1375 02:21 ellas importante y Nadal en eso es el es muy bueno el ejemplo número bueno pues gracias por invitarnos gracias por elegir también el larguero en una semana y en unos días en los que hay tantas cosas que le querría preguntar todos los que estáis hoy en la Cadena Ser ahora mismo en toda España y todos los aficionados del Barça no del Barça que le agradezco que precisamente haya elegido esta semana donde hay un montón de temas porque preguntar

Voz 1146 02:40 eh

Voz 2 02:40 yo espero como suelen decir que nos diga la verdad toda la verdad y nada más que la verdad

Voz 1146 02:45 bueno como siempre lo hacemos en los del Barça lo hacemos siempre bueno siempre decimos la verdad de lo que podemos decir a veces cosas no podemos decir las porque bueno perteneció un poco a las negociaciones los secretos que luego se jugaban se acaban saliendo pero a veces hay que estar ser discreto

Voz 1375 03:01 a esta hora de la noche once y treinta y dos no no sabemos nada de Iniesta sabe usted algo

Voz 1146 03:06 bueno hay ni está claro que se cosas de Iniesta pero yo quiero que lo diga Él creo que merece nuestro respeto y Andrés pues cuando te quiera decirlo lo dirá creo que Andrés es ese jugador que para nosotros es mejor que ha marcado esta era ésta era del Barça que que es una era ganadora desde el dos mil catorce hasta ahora hemos ganado muchísimos títulos ya antes he estado siempre en el equipo siempre apoyando y creo que se merece que el respeto de cuando quiere hablar en lo Hay él

Voz 1375 03:36 decía usted lo otro ya que es el jugador más importante de la historia reciente del Barça el mejor porque decían hombre Messi es el mejor donde decirlo me tenemos que ser más importante Iniesta que ha pasado por el Barça Iniesta en esos años que hablo

Voz 1146 03:47 desde el catorce dos mil catorce hasta dos mil cuatro hasta ahora es jugar más importante que hemos tenido él ha estado en todos los proyectos de los entrenadores desde erradicar a P patito a Tata Luis Enrique y ahora con Ernesto bueno no se ve poder remitirá el último partido que hizo mal en el en el Wanda estuvo mal espectacular entonces

Voz 1375 04:08 nada rueda de prensa o no porque a esta hora de la noche todo apuntaba a nada de prensa a la una y media pero no sabemos nada no sólo digo ya sabe usted que hay rueda de prensa como yo estoy voy a decir toda la verdad y nada más que la bueno

Voz 1146 04:18 sí claro que digo la verdad pero no eso sí que eso reserva Andrés el respeto lo tiene y además lo que hemos hablado yo he leyó estos días pues yo creo que debería ser algo que lo explique él él tiene que explicarlo porque esa subida profesional lo hará

Voz 1375 04:33 después del entrenamiento en principio lo que no sabemos es dónde va ir pero se acaba la etapa de Iniesta en el Barça

Voz 0237 04:39 pues lo dirá él cuando quiera decirlo yo no voy a adelantar nada ni

Voz 1146 04:43 decir sí o no simplemente yo creo que Andrés merece el respeto de todos sobre todo por su trayectoria no solamente profesional ni la humana yo creo destacó en Andrés su aportación llegó aquí con trece años muy joven doce trece años no ha hecho toda su etapa desde el fútbol base eh hasta ser un profesional bueno nos ante el Barça y con la selección yo creo que es el jugador que todos los padres de sería entre un hijo como Andrés no que hace todo lo que hace todo lo hace bien

Voz 1375 05:13 hasta Ramos hecho un piropo ayer dijo si fueran diseño tendría ya un Balón de Oro y valdría no sé cuánto más

Voz 1146 05:18 bueno pues estoy de acuerdo que que Andrés hay hay que darle este este título no por eso digo que es el hall más importante que te que ha pasado en esta era en el Barça él ha estado contó lo entrenadores estaba con todas las etapas y con todas las hemos sabido muy bien

Voz 1375 05:31 podrían haber hecho algo más por convencerle para que siguiera

Voz 1146 05:34 no yo digo que lo que va a hacer Andrés lo explicaré no lo sé bueno sí que lo sé pero no voy a decirlo yo creo que el respeto lo debemos dar y que los pillé cuando crea que tiene que explicarlo

Voz 1375 05:44 en la última sobre Iniesta eh

Voz 1146 05:47 él lo digo porque estando los compañeros haciendo

Voz 1375 05:49 hay rueda de prensa no hay rueda de prensa mañana a la una y media Laguna esto hasta ahora no se sabe no hay ningún comunicado oficial por parte de Andrés no norte del club no hay ninguno

Voz 1146 05:57 Lubna tampoco has tenido que mañana no hubiera

Voz 1375 06:00 la rueda de prensa Iniesta bueno pues

Voz 1146 06:02 no lo sé yo creo que eso hay que Andrés cuando convoque rueda de prensa sobre todo porque él tiene que dar una respuesta el lo explica muchas veces tienen contrato indefinido el club es la primera vez que un jugador de fútbol del Barça le hemos estado indefinido hiel pues antes del treinta abril nos tienen que decir si quiere ser el próximo año no pero bueno para otros ha sido una novedad no porque no lo habíamos hecho nunca y André es se ha ganado a usted mérito eh para que tengan para aquí esté en el Barça toda la vida el porque yo cree que jugando sin jugar va en tres va a seguir siendo importante para el club siempre

Voz 1375 06:32 es el inicio de este El Larguero y el nombre propio el primero de que tenemos que preguntarle hay muchos más y en seguida ya hablaremos vas ahora con Jordi Martí con Ramon Besa con Marcos López con Sique Rodríguez nuestro jefe deportes en Barcelona con Lluís Flaquer están por aquí todos y un montón de preguntas que hacerle pero el primer hombre propios el de Andrés Iniesta mañana en una rueda de prensa todavía no se sabe a qué hora eh Nos informarán a lo mejor en el transcurso del Larguero sabemos la hora mañana por lo vayan a primera hora sabremos a qué hora Iniesta va a decir que se va del Barça lo que no sabremos es a dónde se va a ir todavía puede que se vaya a China

Voz 3 07:03 o puede que no no

Voz 1146 07:06 Andrés lo dirás cuando quiera decirlo del perfecto

Voz 1375 07:09 Sepa e presidente que le están viendo además de oír ya sabéis que podéis escuchar larga no como siempre en la Cadena Ser en toda España y que a mi verlo a través del a ver si lo digo bien el facebook Alex y la web de la Cadena Ser lo dicho bien perfecto a través de la web de la Cadena Ser del Faithfull podéis verlo también eh permítame un segundo porque sabe que ha habido fútbol además esta noche ayer hubo semifinales de Champions vio el partido en Madrid

Voz 1146 07:31 bueno bien la primera parte de la Xunta no tenía una cena pero la primera parte Sir David

Voz 1375 07:34 algún penalti

Voz 1146 07:35 bueno yo ya sabía ya sabes que yo nunca opino que los árbitros respetamos muchísimo trabajo una costumbre del Barça desde hace muchos años fue también un respeto para su trabajo

Voz 1375 07:45 ayer semifinales de la Champions viajó a semifinales de la Europa League el Atlético de Madrid que acaba de terminar en el Emirates está José Ignacio Tornadijo que a narrar el partido en Carrusel ha terminado Arsenal uno Atlético de Madrid uno gol por cierto de Antoine Griezmann un golazo marcado Bartomeu

Voz 0237 07:59 sí lo he visto lo visto bueno es un gran jugador claro buenísimo bueno esquelético Madrid tiene muy buenos jugadores

Voz 1146 08:05 tan arriba en la Europa League

Voz 0237 08:08 contar Griezmann bueno hay que cualquiera nos lo vamos a preguntar por Griezmann

Voz 1173 08:14 eh está por ahí José Ignacio Tornadijo en el Emirates en Londres hola torna muy buenas hola qué tal

Voz 1375 08:19 obra noches pues empate a uno y creo que para darse con un canto en los dientes porque le han expulsado nada más empezar el partido detrás ha ido el Cholo Simeone que está viendo el partido desde la grada arriba en el estadio ya al final empate a uno con ese gol de Griezmann que de momento deja un magnífico resultado en un partido en el que se ha sufrido mucho eh

Voz 1051 08:36 mucho mucho ha sido un resultado heroico e porque sin duda éste uno uno practicamente era impensable según iba avanzando el encuentro cuando el Atlético de Madrid se queda Cobresal ICO fuera del partido por esa doble amarilla en el minuto nueve el Arsenal es que atacaba por oleadas o Black ha sido determinante ha salvado dos o tres jugadas claves dos balones arriba a la escuadra sea estirado de manera felina ya

Voz 1375 08:56 en el último para aunque ha hecho que ha volado que es una cosa increíble ha salvado el dos uno en esa parada e al final después de

Voz 0237 09:02 a parte de Griezmann

Voz 1051 09:03 hay dos nombres propios o tres uno que deja al equipo

Voz 1375 09:06 diez otro Oblak que dos paradas fantásticas

Voz 1051 09:12 xima de todo Antoine Griezmann que ha hecho un gol pues de la nada no un balón largo que ha peleado ahí con cosía NYSE la llevado a Tirado ha tocado el portero ha vuelto a quedar muerta Illa metido así para arriba y hecho un gol que que bueno que que ha dado ha puesto patas arriba la eliminatoria porque parecía que el Arsenal podía irse incluso con un dos cero o un tres cero y es todo lo contrario el Atlético de Madrid Se va ahora con una eh trenta muy buena con un uno uno obliga al Arsenal evidentemente a marcar ya ya tratar ganar el partido y lo que parecía podía ser casi el hundimiento del Atlético de Madrid a base de oficio de de sacrificio de un poquito de de lucha de todos de defender de ayudar al compañero pues el Atlético de Madrid ha demostrado que sabe manejarse en estas situaciones si es otro equipo seguramente hoy se hubiera ido con resultado en contra pero bueno ha mantenido ese empate y desde luego el gran protagonista como te decía Antoine Griezmann que ha hecho ese gol de la nada y que se expresaba así al final del partido

Voz 0198 10:01 sigue el principio de partido ha sido un poco loco no han pasado muchas cosas en habla nos queda un partido de vuelta bonito en casa hay ojalá el la decisión y o sea un ambiente que sea no sé como como locos que que tengan ganas de vernos pasa al al final nosotros lo daremos todo si esos somos nosotros no es estamos con diez pero al final defendemos todos trabajamos todos y y un poco un poco de fallo del del Ali es gol no sabemos aprovechar los errores si ahora no es que nos queda la vuelta y te tendremos ganas de de pasar si la verdad que Shane es ahora mismo el mejor portero no no es no porque es mi mi compañero sino por las paradas que que no hace por los puntos que que nos da ahí intentamos hacer lo mejor posible para llevarle al equipo no le queramos

Voz 1051 10:51 bueno hay que decir también mano que fue expulsado el Cholo Cholo Simeone que que que sí

Voz 1146 10:55 es poco cuando ya

Voz 1051 10:57 la expulsión de haber salgo y al final pues las protestas del Cholo al

Voz 1146 11:01 francesa Turpin que fue el hombre que pitó S

Voz 1051 11:03 Coma Barcelona eh de de hace unas poquitas semanas pues expulsó al entrenador del Atlético de Madrid que vio el partido desde la tribuna dando indicaciones el Mono Burgos dirigió el choque y al final pues lo que te digo uno uno y la parroquia del Atlético de Madrid mil quinientos que han venido hasta aquí hasta Londres encantados porque la cosa pintaba mal y acabó fantástica

Voz 1146 11:21 veinte bien hombre ahora mismo está clasificado con ese empate a uno

Voz 1375 11:23 ahora vuelvo contigo Tornadijo hoy también con Pedro Fullana enseguida escucharemos en directo a paso para escuchar a alguno de los protagonistas del Atlético de Madrid está a Iturralde González nuestro árbitro o la tú muy buenas muy buenas noches

Voz 0514 11:36 estáis hoy botánicos bona nit

Voz 1375 11:38 eh oye lo del Cholo bien expulsado al igual que Ibra sádico y sobre todo que sanción le puede caer a Simeone

Voz 0514 11:45 pues largo viene bien claro que ese sí es un lenguaje fuera de tono pues dos partidos Si hay insulto de por medio el interés partidos mínimo dos ahora que saber excesos mínimo dos tres ahora hay que saber si ese refleja el insulto en el acta claro por eso como el acta no es pública como en España pues entonces no sabremos hasta que le pongan la sanción pues nada o dos o tres

Voz 1375 12:08 partidos de sanción para el Cholo Simeone que ha sido expulsado hoy en la ida de las semifinales luego te pregunto cuando estamos con Kiko Narváez y el resto de protagonistas en el del Atlético el resto es jugadas polémicas Pero esa es la noticia haber expulsado también el Cholo dos o tres partidos para el técnico rojiblanco luego te digo Itu venga hasta luego un abrazo son las doce menos cuarto casi aquí en este Larguero hoy especial dedicado al presidente del Barça Bartomeu desde su casa en el Camp Nou para preguntarle por un montón de cuestiones ha empezado con Andrés Iniesta que mañana va a decir que se marcha aunque no sabemos a Don de probablemente a esta hora digo probablemente a esta hora

Voz 3 12:44 no lo sepan y Andrés

Voz 1375 12:47 probablemente a esta hora no sepa ni Andrés lo que sí sabes que se va del Barça que el va anunciar mañana pero probablemente no sepa dónde se y puede que por eso esté retrasando se tanto todo lo que lleva o conlleva el anuncio de la rueda de prensa de mañana bueno en cualquier caso mañana dirá que se va de Barcelona pero no irá donde mañana no va a decir a dónde se va eh vamos a empezar con Bartomeu hay muchas cosas que preguntarle incluso porque Griezmann claro

Voz 4 13:13 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro

Voz 5 13:21 por riesgo diga el pueblo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con renting estoy contrariado también un golfo Warrior sólo diez euros al día oferta por lo posible euros al día Golf por diez euros al día como espagueti renting consulta condiciones hemos Pajín punto es falso

Voz 1375 13:35 bueno pues antes de que vayamos hay con Jordi Martí con Ramon Besa Marcos López y con todo el equipo de la Ser aquí en Barcelona con Adrià con flaco y con sí que un ratito más en esta noche hace una temperatura buenísima eh con chaqueta hasta al presidente con americana una buena noche

Voz 1146 13:50 noche allí la verdad es que Barcelona tiene eso no ese clima que momentos como hoy por ejemplo es también estar fuera están en la calle es ese clima mediterráneo que que tanto les gusta que balance

Voz 1375 14:01 sede de esta temporada que está a punto de terminar empezó la cosa muy mal con aquella Supercopa hay que recomponer un poco todo la plantilla empieza a Valverde llegan fichajes nuevos algunos no pueden llegar hasta el mercado de invierno sólo se les puede usar en la Liga al final una copa la Liga está ahí al alcance de la mano a punto de conseguir el doblete pero con el batacazo de Roma que que puede más a esta hora ya está altura de temporada del batacazo de Román Champions o la Copa y la posibilidad de la Liga

Voz 1146 14:28 bueno puede todo todo lo valoramos valoramos las Copa sobre todo valoramos como jugamos la Copa en el juego que quedó segundo bien como con que desplegó la banda la verdad es que nos quedamos todos yo creo muy sorprendidos a los que no conocen tanto el el equipo el Barça no toda la afición de otros equipos como estaba el equipo de en forma y cómo jugaba la Liga bueno la Liga ojalá podamos conseguir Nos quedan punto bueno la el doblete Liga y Copa pues es un sueño sobre todo viniendo de donde venimos desde el mes de agosto donde parecía que esta iba a ser una temporada yo en este aspecto yo creo que una persona que es importante ha sido muy importante en este cambio ha sido Ernesto Valverde él ha hecho en cambio en el equipo lo tomó en el mes de julio bueno en la transformado no es verdad que fue un handicap importante yo siempre digo que esas super fue un poco el duelo no pasamos el duelo de la salida de un gran jugador pero enseguida con la liga nos pusimos con ganas Si bueno hasta llegar Roma Roma así que ha sido un golpe duro para todos duro porque el este año el equipo pues es la ambición la tenemos cada año no pero este año teníamos también la ambición como siempre de de intentar ganar todas las competiciones que participamos estábamos cerca podríamos estar cerca bueno Roma no pudo ser ha sido un partido que perdimos casi el único hemos perdido este año porque en la Liga estamos invictos en Champions y hemos tenido siempre buenos resultados pero se dio un batacazo que yo creo que el equipo sea repuesto poco a poco lo demostró el sábado pasado ahora se trata de confirmar bueno pues durante los próximos días contra el deporte podemos sacar este punto poder cántala de la Liga

Voz 1375 16:04 sea casi un sueño algo que firmaría para el año que viene por ejemplo la Liga y la Copa hecho usted ganaron sueño con empezaba la temporada pero el batacazo de la Champions ha hecho daño no sólo por perder sino por cómo se perdió hasta el punto de que incluso en la prensa de Barcelona salió que no en el mundo deportivo el compañero Fernando Polo hablando que si no se ganaba la Copa está corría peligro o el puesto de Valverde qué hay de verdad en esos dos no eso es falso

Voz 1146 16:28 absolutamente no no es nada cierto Ernesto Valverde está su primer año él tiene contrato dos años ese es su proyecto empezado un proyecto dentro de esta era que hablo yo maravillosa el Barça no de de desde el año dos mil cuatro hasta ahora bueno ahora es el proyecto de Ernesto Valverde estamos muy contentos con él yo hablo regularmente con él hay hablamos Si bueno

Voz 1375 16:46 el enfado por eso le molestó no yo

Voz 1146 16:49 se teme leyó en absoluto según otro lado después del partido hemos hablado estos días ha habido unos días de fiesta para los jugadores ya han vuelto al trabajo pero bueno son cosas que a veces Sun suelen salir ya no José

Voz 0237 17:02 pero de algún lado no bueno alguien lo habrá dicho claro

Voz 1146 17:05 pero no no es no es no es ni la junta directiva del club muy contentos con Ernesto cómo lo está haciendo también es lógico perdone que

Voz 1375 17:12 ya a veces diferencias en en en en un equipo de trabajo en una junta directiva puede que haya algún directivo que pensara tengo dudas sobre Valverde es legítimo que alguien tenga dudas yo creo que no ir a

Voz 1173 17:22 de la de alguien de la directiva o nadie nadie en la directiva dudaba de Valverde

Voz 1375 17:26 la Champions después de lo que pasó en verano

Voz 1146 17:29 nadie duda en estado verde como ha hecho el equipo a los jugadores como se ha llegado a la ciudad en que estamos actualmente pero

Voz 1375 17:35 después de Roma

Voz 1146 17:36 no también caro en Roma no supo a todos pero lo primero Alfado Ernesto Valverde a todos no supo mal ese ese batacazo pero bueno al final hay que reponerse más importante es cuando pierdes de ver que te pones en las derrotas yo creo que el equipo se ha repuesto bien

Voz 1375 17:50 ya nadie en la directiva dudó de Valverde

Voz 0237 17:52 después de lo de la Champions en Roma que no estoy estoy

Voz 1146 17:56 esto no es cierto nadie ayudó del Valverde porque está en ese primer año de proyecto y el éxito está asegurado en este proyecto yo el otro día me preguntaban que si acaba ese doblete qué tal digo hombre temporada excelente no es matrícula pero es excelente porque bueno porque el llevamos creo en estos últimos toda la historia Krupp sería hasta el octavo doblete claro

Voz 1375 18:19 dos años tener una Copa una

Voz 1146 18:21 en una liga vale menos el doblete si el Madrid gana la Champions no no tiene que ver nosotros nos jugamos el Barça el para el Barça estos este título es este doblete si es que llega la Liga por supuesto a la Copa la tenemos bueno es una es una hazaña logró muy grande para nosotros para la aficionado para los socios del club y lo tienen que valorar Anás llegó a hablar un poco de la era ésta que pero no el otro día lo repasábamos llevamos treinta y un títulos desde el año dos mil cuatro no está mal no somos el equipo de Europa que ha ganado más títulos desde el dos mil cuatro hasta ahora y con diferentes entrenadores

Voz 1375 18:53 pues aquí en Madrid puede lograr la cuarta Champions en cinco años

Voz 1146 18:56 bueno ustedes a Messi bueno me sirve número uno del mundo no tengo ninguna duda yo no la tengo hizo todo como ha cambiado estos últimos años que se ha reinventado a sí mismo y ahora es todavía un jugador más determinante a veces que que lo que era antes

Voz 1375 19:10 sin embargo lleva cinco Balones de Oro igual que Cristiano bueno

Voz 1146 19:12 pero estoy yo no decido quién dando al ahora se los dice yo estaría todos a María día me llevaría diez ganaría diez boli tienen bueno su sus reglas y sus sus normas

Voz 1375 19:25 ah entonces les da igual que gane el Madrid la Champions bueno a mí lo okupas del Barça sobre todo pero lo que

Voz 1146 19:32 vamos a ver cómo van a esas semifinales aún quedan partidos yo prefiero no opinar de equipos rivales prefiero no opinar porque depende lo que diga puede salir mal prefiere no opinar es como los árbitros mejor no opinar

Voz 1173 19:44 a ir esta manera mejor del Madrid

Voz 1146 19:46 no pero sí a hablar del Barça eso sí

Voz 1375 19:49 que gane la Champions o no la gana el Madrid el doblete no va a perder ni ganar más sino

Voz 1146 19:53 no no el doblete es muy importante para los aficiones el Barça el el objetivo cada año tenemos es ganar la Liga este es nuestro primer objetivo siempre es el torneo la realidad al torneo que bueno nos da la la la la constancia la regularidad de del juego sobre todo porque hay que entrenar mucho para ganar tantos partidos este año es que lo ningún compartir

Voz 1375 20:12 a ninguno le damos aunque no queremos hacer récord

Voz 1146 20:14 pero bueno la verdad es que si vienen bienvenidos sean no sólo objetivo principal en absoluto pero sí que es sorpresivo no que un equipo en la liga más fuerte que hay porque la gente habla de la Premier pero que nadie olvide que la liga más fuerte a nivel competitivo es la es la Liga la la nuestra y el estilo de juego del

Voz 1375 20:32 el Barça es ese debate a usted le preocupa o no porque los números son intachables insuperables no ha perdido ni un partido todavía en la Liga sólo la derrota en Champions verdad que eso ha sido muy importante pero los números son incuestionables a punto de conseguir el doblete pero el estilo ese debate que tanto y tan importantes aquí no no no no es ni equipo

Voz 1146 20:48 debate importante muy nos preocupa mucho siempre todos el debate del del del del estilo de la forma de jugar del Barça a ver de la temporada pasada con Luis Enrique ha está hemos cambiado algo sabido Neymar el tridente ya no existe el tridente claro es que durante unos años hemos disfrutado en tridente con Messi Suárez y Neymar que era espectacular la salida de Neymar pues ha hecho que el Estado verde uno controlador con un nuevo proyecto haya tenido que variar el atarse con los nuevos jugadores

Voz 1375 21:14 sí lo ha hecho sabían hay que darle tiempo en ese sentido

Voz 1146 21:17 el hombre está tiene tiempo todo el tiempo que quiera y lo está haciendo muy bien por lo tanto yo lo suele auguro a Ernesto la próxima temporada pues pues veremos la salir para intentar ganarlo todo pero es verdad que la forma de jugar del equipo ha cambiado un año al otro este año ya lo vemos todos jugar se juega más junto se juegan más cerca quizás acerca más a veces a a este estilo S D N en el cual el Barça siempre se se fija que es evidentemente una un objetivo pero que es imposible de de hacerlo exactamente igual pero Ernesto Nos gusta mucho como él piensa en el en en el fútbol que nos gusta todo ese ADN Barça y nos gusta mucho también a veces lo que ha hecho no lo dijimos al principio primero un tipo inteligente eh gestiona muy bien a los jugadores al equipo y luego los partidos le muy buenos partidos si sabe a los cambios

Voz 1375 22:01 el presidente que da paso desde Londres está por ahí Pedro Fullana con protagonista del Atlético en directo hola Pedro

Voz 1415 22:07 hola qué tal muy buenas bueno del Atleti están compartiendo con los jugadores que se van con una sonrisa en la cara no veo la misma sonrisa ni mucho menos en la cara de Héctor es Bellerive o la Héctor muy buenas obras lo habéis tenido allí no he me estás diciendo que con uno cero era posible y se ha escapado

Voz 0455 22:22 sí la verdad es la verdad que ya hemos tenido muchas oportunidades ha sido un partido en el que hemos demostrado que que bueno que el equipo tiene mucho fútbol que tema que podemos podemos estar en la final igual a como te digo agridulce porque la hemos tenido hoy el último gol al final no

Voz 1173 22:37 Baltasar factura te escucha Héctor Manuel en directo en El Larguero hola buenas noches hola buenas noches pues mira estamos haciendo Larguero en el en el Camp Nou en sitio no si estaba la yo no está mal este sitio eh tú lo recuerdas bien no claro que sí yo desde pequeñito siempre ha estado ahí

Voz 1375 22:54 está está aquí el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu que te está escuchando pero quería preguntarte ahora te saludar a quería preguntarte por el partido uno uno tenéis la sensación de que haber dejado escapar vivo al Atlético de Madrid

Voz 0455 23:04 la verdad es que sí ha sido un partido la verdad que con un resultado desde mi punto de vista Un poco injusto hemos tenido la posesión de balón lo hemos tenido

Voz 1051 23:12 muchísimas oportunidades para no hemos sido efectivos de

Voz 0455 23:14 la portería de un equipo como el Atleti sabemos que contra ellos eso se puede pagar caro para que jugar la verdad que sí han sido cuando ha tenido dos o tres paradas que que bueno eran eran dos o tres goles cantados con casi cualquier otro portero ahí bueno la verdad es que actuación muy buena ya es lo que tiene que tener un portero como él también te da la vida muchos partidos así

Voz 1375 23:34 último partido de Benger ante su público no se marchen después de veintidós años un partido especial Se notaba en la grada también esto

Voz 0455 23:41 sí la verdad es que el ambiente que se ha vivido hoy en el en el Emirates así yo ha sido bueno inolvidable los sepultar a salir al campo y nada para nosotros muy emotivo también hemos intentado hacer todo lo posible para que bueno para que su última noche europea fuera con una victoria pero bueno no ha podido ser los nada

Voz 1375 23:58 por suerte para el partido de vuelta aunque entiende que vayamos con el Atlético de Madrid a pesar de que está Ituri y Monreal INAR exigiera su salud escuchar el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu en directo

Voz 1173 24:07 a Peter buenas noches a todos los dos buenas noches buenas noches

Voz 0237 24:11 bueno ya hemos visto el partido felicidades porque el partido ha sido vibrante para los afición al fútbol dos bueno disfrutamos viendo cómo cómo es jugado

Voz 0455 24:19 muchas gracias la verdad que bueno hemos sido el equipo que ha puesto el fútbol pero bueno el fútbol es así nada estaremos preparados

Voz 1173 24:27 al tener teléfono encendido porque te llama este verano Bartomeu fracaso no vaya a ser gracias a los enchufados y con batería y con con con

Voz 0360 24:35 como Arturo Piñana lo que tú me digas estábamos con Héctor Bellerive con poquito más por aquí porque está Antoine Griezmann que comparece

Voz 1146 24:44 una de la A6 joya se entiende el de Madrid que había marcado S

Voz 1415 24:47 ese gol Antoine Griezmann que se marcha justo por delante bueno vamos a escuchar de rápidamente pero no tiene muchas ganas de hablar ha cogido toda la fuerza en el campo para para meter ese ese gol Antoine Griezmann así que se marcha con una felicidad tremenda como el resto de jugadas del Atlético de Madrid bueno esa sonrisa de Griezmann delata lo que ha sido el partido en el día de hoy del conjunto rojiblanco

Voz 1375 25:07 pues nada la sonrisa Antoine Griezmann que pasaba por delante del micrófono de Fullana de La Ser pero sin hacer declaraciones él hablaba en el campo marcando el gol del empate que de momento deja a los atléticos con un buen resultado para el partido de vuelta doce menos cinco hemos repasado algunos nombres con Bartomeu pero nos queda por repasar algunas cuestiones de fútbol la vida política que de alguna manera asiática también al Fútbol Club Barcelona y que queremos preguntar aunque siempre insiste la directiva el Barça somos un club de fútbol Nos gusta hablar de fútbol pero es imposible estar al margen de la ahí no tener la sensibilidad que hay que tener también con todo lo que está pasando en Cataluña ahora le preguntamos también a a Josep Maria Bartomeu eso enseguida se incorporan Ramón Besa Jordi Martí Marcos López y el resto del equipo de la Ser pausa y seguimos El Larguero hoy desde el campo no con Bartomeu

Voz 7 25:49 la Liga Endesa y la NBA ATP Masters mil y Wimbledon campeonato del mundo de Fórmula uno Campeonato del Mundo de Moto GP en la así con Movistar partida hay cosas que sólo ocurren en Movistar Trueba todo el Basque el tenis el gol mucho más por diez euros al mes Movistar

Voz 8 26:12 Tata tus cinco sentidos dicen faros full ETI diseño personalizado sistema de sonido Beats Audio pantalla táctil con Falling sensores de luz y lluvia tu sexto sentido dice desconexión

Voz 9 26:25 yo digo a Arona hace con nuestro suburbano por trece mil novecientos euros con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino nuevo SEAT Arona

Voz 10 26:35 si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 1264 26:38 comisión de Ataturk la que te cobran banco formalizará hipoteca comisión de subrogación la que recobran banco cambiaré a otro comisión por cambio de condiciones la que cobren Baco por ampliar el plazo el importe casi hipoteca

Voz 11 26:47 había mejor conocer la hipoteca de un banco que no te cobra comisiones elige bien

Voz 12 26:52 hipotecas naranja de ING delicia entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 13 26:57 cero de comisiones encuentra la ONG punto es

Voz 14 27:01 sí

Voz 15 27:11 ofrece un nuevo concepto de arrendamiento el tranquilo del servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres además de administrar los idea ofrecer gratis el certificado energético practiquen traen killer con la agencia negociadora del alquiler teléfono gratis novecientos veinte veinte once a agencia negociadora del alquiler punto com

Voz 13 27:42 acento Robinson en las redes sociales líder acento Robinson

Voz 16 27:47 en facebook facebook ciento Roberts

Voz 17 27:52 en la gran fiesta de la primavera Cory Supercor Express puedes ahorrar aún más hasta el nueve de mayo con un diez por ciento de regalo en tu compra

Voz 18 27:59 por qué ahora por todas tus compras superiores a treinta y cinco euros en alimentación droguería perfumería te devolvemos el diez por ciento para una próxima compra superior a diez euros del diez al veintitrés de mayo suelen Supercor Supercor Express

Voz 13 28:15 el derecho a ser definido como territorio cinco estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien

Voz 19 28:22 es mucho más es todo un compromiso el compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento en Audi Retail Madrid vender un Audi no es el final del proceso es sólo el principio Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 12 28:45 el centro cultural de China matriz presidente el espectáculo de acrobacia china toda la juventud acrobacias danzas folclóricas y artes marciales llegan a España tras impresionar al público de más de sesenta países tres únicas funciones treinta de abril en el Teatro de La Luz Philips Gran Vía tres de mayo en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez siete de mayo en la Cartuja de Sevilla filtradas ya a la venta en grupos media punto com

Voz 20 29:12 con

Voz 13 29:16 buenas noches

Voz 21 29:17 es en el sorteo del techo

Voz 22 29:26 no olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social pídele el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chuck de la ONCE en la ONCE Nos mueve tu lo sean

Voz 23 29:51 descuentos de hasta un cincuenta por ciento los hemos vuelto loco cite pude llevar un Fiat Prokon hasta aún

Voz 13 29:58 de haber momento preguntar si se han equivocado pero dicen que hasta un cincuenta por ciento

Voz 23 30:03 en primavera todo se altera y ahora está un cincuenta por ciento corre a tu concesionario Fiat Professional más cercano

Voz 3 30:13 sí

Voz 16 30:19 ya muy vacío acción de Podium podcast escribe con usted

Voz 24 30:31 María giro en el que se encadenando realizar los controles

Voz 26 30:46 forma Iceta estreno martes diecisiete de abril en Podium podcast punto com

Voz 4 30:52 el mundo está lleno de contradicciones como que es posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día sin pagar entrada mantenimientos incluidos y seguro

Voz 5 31:00 por riesgo llegue el Polo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con By renting estoy contrariado también un golfo Warrick por sólo diez euros al día oferta Polo por seis euros al día Golf por diez euros al día como inmigrante consulta condiciones hemos bajen punto es falso

Voz 27 31:15 El Larguero con Manu Carreño

Voz 28 31:26 y dos minutos de la noche vamos a hacer

Voz 1375 31:29 en el Emirates hemos escuchado a Bellerive protagonista del Arsenal diciendo que han dejado escapar vivo al Atlético de Madrid no se Kiko Narváez y Gustavo López ya han estado comentando en Carrusel deportivo sí tiene de esa sensación que el Atlético sale vivo por qué pintaba mal la cosa hola Kiko muy buenas qué pasa Carreño buenas noches estamos hombre hola qué qué tal muy buenas noches

Voz 1146 31:47 Manu y vamos a lo mejor el resultado Kiko no

Voz 1375 31:50 sí hombre conociendo al Atlético de Madrid

Voz 1266 31:53 que sabe que se mueve en la épica y en llene el trabajo a pesar de tener un jugador menos ha mantenido ochenta minuto del del partido no tiene acostumbrado el equipo del Cholo Simeone a estos partido épico a este tipo de de gesta yo los chicos lo lo lo lo lo equipo que se van con esa sensación porque el Atlético de Madrid se mueve realmente bien a la hora de defender si no le importa en absoluto darle el ochenta por ciento de posesión al equipo rival otra cosa hubiese sido haber jugado con son once los noventa minutos seguramente estaríamos hablando de otra cosa pero es cierto que el resultado es brillante porque durante algunos minutos mano teníamos poseía de de coger casi puede ponen con dos cero

Voz 1375 32:39 por otra vez Oblak ha sido clave y habrá que ver cómo influye lo del Cholo sin sin que esté en el banquillo en la vuelta de Gustavo es que ha perdido los nervios como se ha calentado vamos a empezar el partido

Voz 1146 32:48 sí la verdad que las dos expulsiones en justa tanto

Voz 0749 32:50 la de Berzal ICO comete dos jugadas muy infantil es una tras otra deja al equipo prácticamente Ringo con esa banda derecha y luego también la del Cholo Simeone que claro en ese afán de de de

Voz 1146 33:02 de quitar Tarjeta amarilla para eso de

Voz 0749 33:05 de ser también un poco protagonista para enfriar un poco el partido bueno ese exabrupto no no le conviene ni a él ni al equipo y ahora bueno no le permite estar en el banquillo independientemente de eso creo que lo mejor es el resultado el el partido se da

Voz 0237 33:17 va todo muy mal desde la expulsión de de

Voz 0749 33:20 o el Cholo Simeone como El show respondieron a eso supo sufrir supo sacar coraje supo sacar valentía y la verdad que se encontró con el gol de Griezmann que yo creo que ilusionar a la afición del Atlético Madrid humano

Voz 1051 33:31 eh Tornadijo que ha dicho el Cholo en la sala de prensa que ha dicho después del bueno el primero es decir que Arsène Benger dice que todavía es posible que el Arsenal meta hay que han tenido muy mal resultado un gran partido que han hecho el Cholo se motiva El Cholo fundamentalmente bueno ha sido muy respetuoso con el árbitro no se ha querido mojar seguramente para no agravar la posible sanción que le va a caer entre dos y tres partidos fundamentalmente bueno pues ha ensalzado la gesta de sus jugadores a la hora de defender y lo ha hecho y lo ha dicho de manera muy expresiva

Voz 0501 34:01 cuando no cuando la gente se se tira de cabeza juega defiende defiende y saben lo difícil que defender usted no tiene ni idea de lo difícil que defender porque siempre juego está hecho para jugar como la palabra lo indica que para jugar el que juega normalmente siempre tiene más posibilidades de divertirse a pasar la mejor el que defiende tiene tiene uno huevo para defender ochenta y pico de minuto eh un mensaje enorme para la gente para que nuestra compañera necesitamos más que nunca semifinal de Europa League no es un partido de liga francesa Oliva italiana y la española es una semifinal de Europa ha el árbitro entendió eso oí bueno sucedió él

Voz 1051 34:41 bueno el Cholo ha dicho que él era un partido para sobrevivir sobreviven y de qué manera he conexión

Voz 1146 34:46 de Brisbane al final pues nada torna cerramos ahí fue

Voz 1051 34:49 ya han algo más desde el Emirates sensiblemente a una declaración de Antoine Griezmann que había

Voz 1266 34:53 lo justo con las teles cuando hemos intentado hay tirarnos encima él sí también podía hablar de nosotros pero ha seguido hacia el autobús y me quedo con esta reflexión sobre su futuro seguirás o no en el Atlético de Madrid

Voz 0198 35:04 estoy ilusionado creo que se ve en el en el campo trabajo peleo goles estoy feliz y al es lo que más me importa es la trópico basó seguido no sé veremos no lo volví a ver qué se puede que se puede hacer

Voz 1266 35:21 bueno pues hablaremos con el club veremos qué se puede hacer no lo sé

Voz 1375 35:24 la pregunta ha sido clara puedes decir que va a seguir en el Atlético de Madrid el año que viene la respuesta de Griezmann también ha sido clara no lo sé estamos hablando con el club ya veremos la respuesta de Griezmann después de marcar el gol del empate con el Atlético esta noche en Londres un abrazo Tornadijo otro para di Pedro Fullana no abrazo hasta luego otro para Miguel Martín Talavera que ya lo contábamos anoche le mandamos dice que otra plaza nuestro compañero narrador del Atlético que anoche perdió a su padre cuando tenía que haber estado hoy narrando el partido así que un abrazo fuerte para para nuestro querido tala eh Kiko hoy Gus nada más no sé si quieres algo o Kiko para el presidente del Barça sobre Griezmann quieres no quería hablar sólo es de lo de Griezmann

Voz 1266 35:59 jugador en decadencia que me extraña que cualquier equipo puede no

Voz 1173 36:03 no

Voz 1266 36:06 no salir

Voz 1173 36:08 he tenido una suerte el gol de no ha participado pero yo la verdad que es quién pague cien kilos entendería realmente nos es de bien

Voz 1375 36:18 me por mandarle un fuerte abrazo

Voz 1173 36:20 al escuchando escuchando está de acuerdo con lo que dice

Voz 29 36:22 además no te estoy escuchando Dios está conmigo no yo

Voz 0237 36:28 ha visto el partido y la verdad es que lo he dicho antes he dicho antes a mano el Atlético el tiene grandes jugadores sí la verdad es que como han luchado hoy y cómo han trabajado para para hacer un gol y para este resultado es increíble felicitarles y veremos cómo va

Voz 1146 36:41 la la vuelta de la semifinal ha quedado claro no

Voz 0237 36:44 oiga

Voz 1375 36:45 sí me ha quedado más claro Griezmann que el sí pero bueno

Voz 29 36:47 bueno un abrazo adiós Gustavo

Voz 0237 36:51 es un placer una cara por favor por favor este es un favor personal que le al presidente

Voz 0749 36:59 que se calme Messi que no juegue más una hay que saber campeón que no

Voz 0237 37:03 que lo tengamos para el Mundial por favor que lo tengamos tranquilito a descansar por favor gustado piensan Argentina Gadonneix piensan los buenos quedan varios partidos no no va a mejor no sucede en el próximo partido serán

Voz 1146 37:15 siguiente

Voz 0237 37:16 pero esto ya es un tema que decía el entrenador no es también Leo Messi pero bueno yo conozco Messi y le gusta jugar todos los partidos sí sí

Voz 1375 37:23 va a ser difícil que descanse pero bueno ya no estaremos en el Mundial Gustavo un abrazo grande nave cuartos creo hasta luego un abrazo Gustavo yo escuchaba Iturralde para decirte adiós aquí también algo más no sé si queréis apuntar alguna jugada polémica del partido además de lo que nos contaba el Cholo

Voz 0514 37:38 por lo demás ha sido un partido normal un partido de semifinales de UEFA oí nada sino no ha habido nada más simplemente lo que ha pasado mucho en pocos minutos en diez minutos ha pasado esas tres situaciones y entonces pasa mucho más no luego pues si podía haber amonestado algún jugador de del Arsenal y lo más importante en este tipo de partidos es saber leerlo no saber leerlo pero bueno como he dicho muchas veces en Francia tiene un problema no con el tema del arbitraje

Voz 1375 38:06 Soitu

Voz 0514 38:07 nada del otro brazo parar presi mucho

Voz 1146 38:09 gracias igualmente

Voz 1375 38:11 hasta luego Iturralde Iturralde González lo cerramos con ese partido en Londres con ese arsenal un Atlético de Madrid uno y seguimos con el presidente del Barça antes de meternos ya para dentro de trofeos a espacio Messi que tenemos ahí donde visto ya antes de empezar el programa que estaba dispuesta a la copa que han ganado en la Youth League de los chavales sin ganar la Champions Juvenil quien gana el otro día al Chelsea en la Liga está ahí un poquito al lado de la mesa como diciendo la ponemos o no bueno pero tampoco le a hacer pasillo a los del Depor por cierto

Voz 1146 38:38 bueno yo lo he leído hoy que decían que había pasillo bueno si el resultado ante el que tenemos antes Nos ayuda pero en principio nosotros suele pensar que tenemos que llamamos la Copa

Voz 1375 38:47 acá por la por la Copa pero bueno

Voz 1146 38:50 verdad es que estamos concentrados para porque allí el deporte más se juega tiene que ganar luchando por salvarse Hay no va a ser un partido fácil no es fácil le

Voz 1375 39:00 qué le pareció cuando escuchó decir no le haremos pasillo al Barça

Voz 1146 39:04 bueno aquí cada uno a hacer lo que quiere cree conveniente sólo faltaría no me puedo meter en lo que va a decir el entrenador otro equipo nosotros como como equipo lo que vamos a luchar para ganar la Liga cuanto antes mejor por supuesto bueno pues sí sino hay pasillo pues en el pasillo no nueve años no tengo problemas

Voz 1375 39:22 lo hubiera hecho al Madrid

Voz 1146 39:24 yo creo que ha hecho en otros en otras épocas en otros años cuando al Madrid Barça ganó la Liga se ha hecho pero no recuerdo ahora exactamente las cuándo fue la última vez

Voz 1375 39:32 es que es algo que empezó como algo de fair play que yo creo que es algo bonito pero acaba un poco como diciendo yo no me bajo los pantalones delante de esto agregó que es algo que era deportivo pero están en su derecho también de no hacerlo no

Voz 1146 39:43 por supuesto yo estoy sobre si al revés hubiera hecho usted bueno la verdad es que llevamos años jugando la Liga muchas Ligas estamos muy contentos porque ganamos muchas pero no ha ocurrido últimamente no ha sucedido el caso y todo eso no lo no planteado pero por qué no si algún día un equipo Madrid o cualquier otro equipo gana Liga porque no hacer el paseíllo en el campo el Barça claro

Voz 1375 40:03 es la opinión del presidente el Barça que no hacérselo si hubiera sido al revés a dos nombres propios más antes de incorporar al resto de compañeros de la entrevista Griezmann le parece un jugador con calidad para jugar en el Barça