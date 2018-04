José Luis: "En Pamplona seguimos sin creer que el sufrimiento de una mujer haya salido tan barato"

Voz 0020 00:00 José Luis que se encuentra en Pamplona buenas noches

Voz 1 00:04 buenas noches Adriana cómo estás

Voz 0020 00:06 qué tal José Luis

Voz 1 00:08 mira llamó a primera a las dos yo empezando el programa a las doce pico

Voz 2 00:15 me quedé dormido despertado ahora si no despertaba voy dijo bueno lo intentó parlamentarios

Voz 1 00:25 pues pues llamaba poco ritmo o en un bueno es algo que hemos vivido aquí hace casi dos años ya que es el tema de la manada en Pamplona pero lo hemos vivido de una manera especial además por que han sido pues se Sanjurjo durará dos años sí claro estoy aquí se ha ido conociendo día aquí a tía y ha sabido cada vez más cosas más detalles más es y ha sido creado o algo que concretamente Pamplona no la ciudad cuando la tierra nada en el cómo pero ha vivido una manera especial puesto que vivimos en no

Voz 2 01:10 las carnes no aquí claro que sucedieron ahí

Voz 1 01:13 sí de una manera u otra pues ha afectado también para mal no porque al final todo lo malo que ocurre en una tiene su repercusión y aquí pues a ver también ha tenido esta mañana no te puedes imaginar nada una era algo ya que estaba anunciado sabíamos que hay el jueves al agua una entonces de la Audiencia Provincial además vamos a la tele ha sido una rápida está todo el mundo era impresionante porque es que no estaba viendo por televisión lo estado escuchando perlas reavivó era algo

Voz 2 01:58 ganando aquí algo o no

Voz 1 02:02 si la lectura de su sentencia luego pues eso como te digo lo hemos sido viviendo tan tan de cerca todo

Voz 0020 02:10 y como estoy hacerlo

Voz 1 02:12 afeó tremendos a cómo se ha vivido casi un mazazo tremendo Aussa impresionante yo luego bueno estamos a la a la audiencia que a ella la modificación como habéis visto

Voz 2 02:28 ha acudido a la de la tarde a las siete

Voz 1 02:30 pero la verdad es que no se recordaba Pamplona de esta manera miles y miles de personas en la calle mañana también voy también

Voz 2 02:47 la audiencia

Voz 1 02:49 los juzgados de Pamplona es impresionante impresionante ver cómo estaba la gente como estaba todo el mundo la indignación irá la malagueña bueno

Voz 0020 03:06 José Luis porque no lo que se respiraba en Navarra estos días en Pamplona en concreto

Voz 1 03:12 últimamente ya sabía ver aquí de que está muy bien

Voz 0020 03:18 que no que no iba a terminar como si hubiéramos esperado que terminasen no

Voz 1 03:23 exactamente porqué un cuando ya una sentencia tan tardaba tanto tiempo cuántos iban pero ahora mismo en la cárcel los años los símbolos creo que soltar en julio iba a hacer dos años cuando era ya todo el mundo sabía que era porque había en esta llegar como así ha sido entre los tres cosas que había no había consenso no estaban de acuerdo bueno algo raros esperaba pero la verdad es que no pensamos sufrimiento de una mujer haya sido tan barato para cinco cafres que está demostrado lo que quisiera como lo grabaron como la robaron en todos los hicieran teniendo antecedentes como tenían una cosa tan tan sumamente determinada haya sido castigada Si vamos que el año que viene esta gente alcanzará siquiera para poder entrar de nuevo entonces sino ha sido una violación que es lo que han dicho me imagino que alguien tendrá que explicarnos aquí que es una violación

Voz 0020 04:44 exacto sí alguien debería explicarnos lo porque entonces resulta que de repente

Voz 1 04:49 los todo el país

Voz 0020 04:52 Tim enorme como como preparamos

Voz 1 04:54 los a los hijos ahora las hijas me entiendes porque usted cree precedente también

Voz 0020 05:01 eso es lo que estábamos esperando que se crease un precedente no

Voz 1 05:04 claro claro entonces estamos luchando día a día para poder igualar con las mujeres para poderlas proteger para poder poner por delante y resulta que cuando vamos por favor algo tan claro que hayamos recibido todo el mundo un mazazo semejante esto no tiene nombre así que luego les duele que que se tiran frases como se decía me la callo esta tarde la justicia a nuestro país es una mierda que si realmente es que demostraba la verdad que realmente no hay justicia de verdad que no hay justicia para todos porque todos no somos en este caso está chica pues fíjate tú una manera u otra estará marcada siempre para toda su vida para siempre

Voz 0020 05:56 tan escalofriante resultaba leer

Voz 2 05:59 la creme

Voz 1 06:01 sí es tremendo porque mira quién no ha leído lo escucha pero encima pues como que no pasa de otra manera pero cuando uno sale debería investigar a leer ya relatar todo lo que ha ocurrido como común fue cada paso por paso es que es quiero estrechaba las podría estar muerta de verdad de cábala podía estar muerta a yo creo que fue más milagro que haya vivido otra cosa entonces la indignación no estar que te que te es impresionante cómo la justicia puede puede tomar una determinación

Voz 0020 06:44 claro y al final es verdad que que estamos hablando de de muchas cosas hablando de una sola porque hablamos entonces de de una estructura patriarcal que continúa hay perdura hablamos entonces de que tenemos que revisar demasiados conceptos hablamos entonces de de le gente claro

Voz 1 07:05 estamos dando

Voz 0020 07:05 Nuestros hijos porque al final la educación se la damos entre todos como sociedad que somos entonces que estamos enseñando

Voz 1 07:12 exactamente estamos diciendo que hacerle eso

Voz 0020 07:14 una chica en un portal entre cinco chicos es abusar nada más

Voz 1 07:21 miramos dos prados los contras porque a ver la verdad realmente también lo saben ellos y las chica por supuesto porque si ella algún momento uno de ellos eso no la culpa para nada una mujer una mujer puede ser lo que le dé la gana pero hay a terminar como se Armindo hombre por Dios por favor yo creo que vamos en cualquiera que tenemos hijos por los que tengo hermanas hermanas te pones no en situación de esta mujer de esta familia es que yo no sé estos jueces redonda que en estudios tener estudios teniendo muchas tablas porque esta gente los jueces ven muchas personas al cabo de un año ven a muchas personas me refiero que está gente tan tan especializada queremos pensar que me él se haya cualquiera que sea deber gente y gente inocente diariamente vendado al final no quieren una psicología yate cualquiera los engañan no sé con con todos los antecedentes con cuando lo quisieran seis muchachos en Pozoblanco con con dos sitios porque aquí me he visto los vídeos vamos a sería no no ha podido ni comer tiene ha visto los vídeos aquí Navarra han dicho no te puedes imaginar Rosa Se vengan dos días hayan podido ni dormir cómo puede vivir

Voz 0020 09:02 que leer algunas cosas que hemos leído aún no se ha producido náuseas a muchos me imagino que verlo en imágenes tiene que ser todavía no

Voz 1 09:10 por así decirlo indignación sigue es esta tarde de qué manera gritaba la gente todo el mundo las chicas las mujeres contiene no era una manifestación al uso sin más es de tal era como lo es a día la voz cómo era la cara como llegar a la gente con sentimiento con con una radio y con un dolor así que después de descargas que se puede en fin no es ahora que los expliquen es una violación poner claro esto no ha sido una habitación pues debería los jueces igual de pararse delante de me hizo que nos expliquen que son la vibración de Porsche desde luego esto nada hay usted es todo lo que te quería contar mañana volveré a las doce

Voz 2 10:02 a todas la verdad

Voz 0020 10:05 delante de la audiencia en una en Navarra

Voz 2 10:07 estando en Pamplona en Pamplona

Voz 1 10:10 así que estaban COC que no vamos todos nos queda lo que nos deja ya está gente el derecho al pataleo los me parecía que también es un poco un tributo no el poder hacer esto llamar y hacerlo público y de una manera en tratar de de de comentaros son poco

Voz 0020 10:32 sí por lo menos como dice usted José Luis al menos hablarlo al menos hace ruido o menos hacer ver que no estamos de acuerdo con lo que ha ocurrido

Voz 2 10:40 exactamente y que esto no son más que esto es normal no tiene no tiene nada que a ver quién lo vamos

Voz 1 10:50 porque es clara

Voz 2 10:52 oye por favor ya ya gente que Revilla que todavía usando entiendo cosas así que todavía es una avería

Voz 0020 11:03 sí sobre todo esto paternalismo de explicar que seguimos siendo las mujeres las que tenemos que tener cuidado

Voz 1 11:10 muy bien que tenemos que tener cuidado porque claro no me marco una mujer

Voz 0020 11:13 que claro con lo que vivimos Santa emanada pues tenemos que tener cuidado no

Voz 1 11:17 exactamente sobre todo que la más nada al final no fueron cinco sólo la manada eran veintiuno que forma eran los que formaban parte del grupo de Whatsapp e eran veintiún personas se mojaron vitorearon los aplaudieron rieron de todo lo que ellos iban colgando lo vídeos y demás Osaka la manada en principio fueron cinco los que hicieran per fueron veintiuno los que compartieran Rato esos momentos eh porque eran veintiún personas incluida una mujer aunque parezca mentira grupos de Whatsapp eh

Voz 2 11:57 Francia ponerlos ponernos en el lugar de día

Voz 1 12:01 tremendo asfixió otros cumplir

Voz 2 12:04 cada también

Voz 1 12:05 es muy complicado pero nosotros no

Voz 0020 12:09 pero es verdad que también habría que habría que reflexionar en la impunidad que tienen que estar sintiendo ellos porque eso

Voz 2 12:16 también no ponernos en el lugar

Voz 0020 12:18 yo sí pensar que han sido capaces de decir todo esto que prácticamente salen impunes y que todavía tiene más que chicas con ganas

Voz 1 12:28 ya pues fíjate tú sentido parece que ya