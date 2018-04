Sara: "¿Qué les tengo que decir ahora a mis hijas? les pregunto a esos jueces"

Voz 2

00:13

salgan de fiesta que les digo no me lo puedo creer no me lo quiero creer porque qué pasa ahora que no paro de pensar que decirle a mis hijas me lo imagino de fiesta encontrándose con alguien con la mala suerte temen verse cercadas por cinco tíos que tengo que decirles le preguntaría a esos jueces que tengo que decirles no te sientes no lleves minifalda no lleve ropa ajustada no sabes hasta tarde no bebas que si te violan no poderlas demostrar en un juicio que no fue culpa tuya es que esta sentencia su mensaje todas las manadas Ikea abra